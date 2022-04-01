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Open source software

Открытое программное обеспечение (open source software) — ПО с открытым исходным кодом. Исходный код таких программ доступен для просмотра, изучения и изменения, что позволяет убедиться в отсутствии уязвимостей и неприемлемых для пользователя функций (к примеру, скрытого слежения за пользователем программы), принять участие в доработке самой открытой программы, использовать код для создания новых программ и исправления в них ошибок, или через изучение использованных алгоритмов, структур данных, технологий, методик и интерфейсов.

Ниже Вы найдёте таблицу, собранную с помощью открытых источников, с информацией о заражённом open source. Принимайте активное участие в её наполении :) Подписывайтесь на обновления в Telegram и скидывайте туда ссылки, если сами найдёте какую-либо информацию.

#ВыявленоОписаниеНазвание ПОСсылкаКомментарий
123.11.2022Копировать ссылкуПолитический лозунг и сбор для УкраиныSynapsehttps://x.synapse.toSynapse X полит лозунг и сбор Украине https://x.synapse.to...

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206.09.2022Копировать ссылкуМалварьDownload Masterhttps://westbyte.com/dmНе так давно убрали блокировку доступа к сайту по IP из РФ. Но! Есть подозрение,...

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323.08.2022Копировать ссылкуОграничение функционалаhybridauthhttps://github.com/hybridauth/hybridauth/releases/tag/v3.8.2Удалили авторизацию через российских провайдеров: ВК, ОК, Яндекс, Mail.ru. Лозун...

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413.08.2022Копировать ссылкуПолитическая агитация на сайте и на гитеDoctrine Object Relational Mapper (ORM)https://github.com/doctrine/ormПопулярная ORM Doctrine (php, https://github.com/doctrine/orm) - политическая аг...

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512.08.2022Копировать ссылкуПолитическая агитацияMadelineProtohttps://github.com/danog/MadelineProtoВ readme.md политическая агитация. Исходный код на безопасность пока не проверен...

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605.07.2022Копировать ссылкуМалварьsweetalert2https://github.com/sweetalert2/sweetalert2/commit/1ad0dd97ee11bd472c381e4063a9ec8fa0d40be1JS-библиотека для popup alerts. Вставили в код закладку, чтобы отображать призыв...

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725.05.2022Копировать ссылкуМалварьctx (python package)https://pypistats.org/packages/ctxВредоносные версии 0.2.2, 0.2.6, 0.1.2. Ворует содержимое переменных окружения A...

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825.05.2022Копировать ссылкуМалварьphppass (PHP)https://github.com/hautelook/phpassВерсии пакета с 19.05.2022 по 24.05.2022. Ворует содержимое переменных окружения...

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924.05.2022Копировать ссылкуОтказ в обслуживанииWinbox (Snap пакет panaceya)https://github.com/panaceya/winboxВнутри пакета скрипт, которые при запуске выплевывает окошко с украинской пропаг...

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1016.05.2022Копировать ссылкуОграничение функционалаRedminer for Androidhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.ideil.redmine&hl=ru&gl=USПриложением для доступа в систему управления проектами Redmine. Сейчас приложени...

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1112.05.2022Копировать ссылкуУдаление данныхWasabi Cloud Storagehttps://wasabi.com/Прислали email - дали 48 часов на скачивание данных, после чего аккаунты, связан...

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1211.05.2022Копировать ссылкуОбвинение России во вторженииSiteCheckerhttps://sitechecker.pro/sitechecker-stands-with-ukraine/#supportОбвинение России во вторжении.

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1305.05.2022Копировать ссылкуОтказ в обслуживанииTeamViewerhttps://www.teamviewer.com/ru/Сегодня днем ничего не подозревающие сисадмины и айтишники не смогли воспользова...

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1403.05.2022Копировать ссылкуОпасноSmartFixhttps://smartfix.pro/Еще софт от Simplix - украинского автора "Набор обновлений UpdatePack7R2&qu...

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1529.04.2022Копировать ссылкуОпасноНабор обновлений UpdatePack7R2 для Windowsblog.simplix.info/updatepack7r2/при запуске пишет "установка не возможна, ваша страна поддерживает агрессию...

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1628.04.2022Копировать ссылкуПодменаImageshackhttp://img402.imageshack.us/img402/5934/screenshothexen20120730.pngПри доступе с российских IP подменяет изображения на пропаганду. Если вы вставля...

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1725.04.2022Копировать ссылкуОпасноCleanMyMac Xhttps://apps.apple.com/us/app/cleanmymac-x/id1339170533?mt=12Политические лозунги, логотип, сбор денег.Version 4.10.4A new category in the Un...

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1825.04.2022Копировать ссылкуДескриминацияCleanMyMac Xhttps://apps.apple.com/us/app/cleanmymac-x/id1339170533?mt=12Политические лозунги, логотип, сбор денег.Version 4.10.4A new category in the Un...

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1922.04.2022Копировать ссылкуБлокировка аккаунта по IPCircleCIhttps://app.circleci.com/Если зайти под русским IP после логина (например, через GitHub) перекидывает на ...

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2019.04.2022Копировать ссылкуФлаг Украины в шапке сайта.wxWidgetshttps://www.wxwidgets.org/Кроссплатформенная GUI библиотека. Флаг Украины в шапке сайта....

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2114.04.2022Копировать ссылкуПолитические лозунги"Поиск в Яндексе из контекстного меню" (Chrome addon)https://github.com/burgua/yandex_search_in_chrome/blob/master/code.js#L3Аддон открывает видео Ильи Яшина на ютубе. До этого открывал видео Каца...

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2214.04.2022Копировать ссылкуМалварьПоиск в Яндекс из контекстного меню (Chrome extension)https://github.com/burgua/yandex_search_in_chrome/blob/master/code.js#L3Кроме поиска в Яндекс, открывает политическое видео в соседней вкладке....

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2308.04.2022Копировать ссылкуНекорректно грузится главная страница SteamSteamstore.steampowered.comНедавно увидел, что главная страница Steam грузится некоррек...

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2406.04.2022Копировать ссылкуUbuntu прекращает предоставление услуг российским компаниямUbuntuhttps://ubuntu.com/blog/canonical-standing-with-ukraineКомпания Canonical опубликовала у себя в блоге уведомление, согласно которому он...

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2504.04.2022Копировать ссылкуУдаление данныхdraw.io (for Confluence)https://github.com/jgraph/drawio/commit/6a5dd8d3715f6aba50f48041cdc699cbd9af91cf#diff-c6f752c951f4e1c585c6e8cab1ffbc98d580eb9263352ce151597273a64e2435 draw.io is a configurable diagramming/whiteboarding visualization application. d...

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2628.03.2022Копировать ссылкуудаление русского языка, лозунгиRedisDesktopManager или RESP.apphttps://github.com/uglide/RedisDesktopManager/commit/8b2b357d9d233100f84a69f81ed22b8caa04fa22как бы чего еще туда не заложили вредного https://github.com/uglide/RedisDesktop...

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2728.03.2022Копировать ссылкуОтключили ВМOracleoracle.comОтключили ВМ

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2828.03.2022Копировать ссылкуУдаление данныхOracleoracle.comОтключили ВМ, не дает зайти в аккаунт. Заявление о поддержке Украины https://www...

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2928.03.2022Копировать ссылкуЗаблокирован доступnamecheap.com, nc.me, web-hosting.com-Изначально обещали удалить все домены, зарегистрированные россиянами, а также пр...

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3025.03.2022Копировать ссылкуНедружественные действияRedishttps://redis.com/Теперь и Redis добавился в список. Не открывается официальный сайт. Зайти можно ...

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3124.03.2022Копировать ссылкуНедружественные действияdb1000nhttps://github.com/Arriven/db1000n/blob/1df67b9c42d307dfcd89361118f1a9bc6aad5123/README.mdУпоминание о войне и политике

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3223.03.2022Копировать ссылкуНедружественные действияМиландрhttps://www.milandr.ru/Российская (ну как бы) компания Миландр дропнула Рускоязычный сайт и форум, на к...

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3322.03.2022Копировать ссылкуМалварь, шифровальщик или иные фатальные угрозыбайкалhttps://donpress.com/files/inline-images/nahuy.pngбайкал

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3422.03.2022Копировать ссылкуМалварь, шифровальщик или иные фатальные угрозыDDoS-Russia-Apphttps://github.com/seriascraper/DDoS-Russia-App/commit/a59430c8db86fdc73ed42eb47f4234dfcbdc1f89HTML DDoS from https://pwned.space site of RU resources in background

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3522.03.2022Копировать ссылкуМалварь, шифровальщик или иные фатальные угрозыAnti-Prop/antiprop_basichttps://github.com/Anti-Prop/antiprop_basic/commit/77a2f5f09b79d39702b6929be10fae5e260177abDDoS tool, working from browser, against RU resources

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3621.03.2022Копировать ссылкуМалварь, шифровальщик или иные фатальные угрозыStopWar.prohttps://StopWar.proпопулярная приложуха для отрабатывания url

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3721.03.2022Копировать ссылкуМалварь, шифровальщик или иные фатальные угрозыShopwarehttps://www.shopware.com/заблокирован доступ с русских ip, заблокирован русский аккаунт при заходе через ...

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3820.03.2022Копировать ссылкуМалварь, шифровальщик или иные фатальные угрозыFirefoxhttps://phabricator.services.mozilla.com/D140898удалил поиск Яндекса

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3919.03.2022Копировать ссылкуМалварь, шифровальщик или иные фатальные угрозыhttps://github.com/brzuchal/stop-the-warhttps://github.com/evermade/support-ukraine-banner/commit/38d2bd5cd898452576de53055f48aa82d235b63ePHP_CodeSniffer rule adding non-collapsable comment calling out to Stop The War

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4019.03.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPQthttps://download.qt.io/Закрыли доступ ко всем внутренним ресурсам с 7.03.2022 Не работают ни чат, ни се...

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4118.03.2022Копировать ссылкуМалварь, шифровальщик или иные фатальные угрозыKinokohttps://f-droid.org/en/packages/com.ero.kinoko/После последнего обновления напрочь убил телефон...

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4218.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиUnity Adshttps://unity.com/products/unity-adsПонимаю, что этот случай не относится к опенсорс продуктам, однако он тоже важен...

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4318.03.2022Копировать ссылкуБан аккаунтовOracle cloud infrastructurehttps://www.oracle.com/corporate/conflict-in-ukraine/russia/Не дает зайти в аккаунт, виртуальные машины пока еще работают...

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4418.03.2022Копировать ссылкуМалварь, шифровальщик или иные фатальные угрозыOnefetchhttps://github.com/o2sh/onefetchПри установке программы подменяет библиотеку libgcc_s.so.1, система перестает от...

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4518.03.2022Копировать ссылкуМалварь, шифровальщик или иные фатальные угрозыhttps://github.com/Yaffle/EventSourcehttps://github.com/Yaffle/EventSource/commit/de137927e13d8afac153d2485152ccec48948a7ahttps://github.com/Yaffle/EventSource/issues/199

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4618.03.2022Копировать ссылкуСудя по всему координационный центр атакIT-ARMY-of-Ukraine-Resources-in-Englishhttps://github.com/danieldanielecki/IT-ARMY-of-Ukraine-Resources-in-EnglishПодборка целей и инструментов для атак по инфраструктуре РФ...

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4717.03.2022Копировать ссылкуМалварь, шифровальщик или иные фатальные угрозыhttps://github.com/Satevisshttps://github.com/Sateviss/sateviss.github.io/blob/master/ddos.htmlГитхаб игнорит абузы с ру айпи

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4817.03.2022Копировать ссылкуМалварь, шифровальщик или иные фатальные угрозыК существующему пункту про node-ipchttps://gist.github.com/MidSpike/f7ae3457420af78a54b38a31cc0c809cДобавьте, пожалуйста, ссылку на оригинальный ресерч самого автора самого начальн...

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4917.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиpnpmhttps://github.com/pnpm/pnpm/commit/3c328ec465c597ff558c1f38afbfe2a0c1b02a83 , https://github.com/pnpm/pnpm/commit/0066c11b9779971349d323c9fffced0271535cb7Заблокировал сайт pnpm.io для РФ и РБ

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5017.03.2022Копировать ссылкуМалварь, шифровальщик или иные фатальные угрозыuashieldhttps://github.com/opengs/uashieldЧитайте описание

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5117.03.2022Копировать ссылкуУдален репозиторийyandex-php-libraryhttps://github.com/nixsolutions/yandex-php-library/blob/master/README.mdЗаметил проблему с библиотекой дней 10 назад, владелец из Харькова,...

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5217.03.2022Копировать ссылкуМалварь, шифровальщик или иные фатальные угрозыUnity Hub, внутри которой содержится Vue CLIhttps://github.com/vuejs/vue-cli/issues/7054Внутри содержится Vue CLI https://forum.unity.com/threads/unity-hub-3-1-release-...

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5317.03.2022Копировать ссылкуОтзыв лицензииWowzahttps://www.wowza.com/Wowza — серверное программное обеспечения для организации как вещания потокового...

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5417.03.2022Копировать ссылкуудаление русского языка, лозунгиRedisDesktopManagerhttps://github.com/uglide/RedisDesktopManager/commit/8b2b357d9d233100f84a69f81ed22b8caa04fa22как бы чего еще туда не заложили вредного

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5517.03.2022Копировать ссылкуМалварь, шифровальщик или иные фатальные угрозыTasmotahttps://github.com/arendst/Tasmota/commit/98cbf2587a1a914bbd16996ebb48dd451d3da448При обнаружении запуска в России или Беларуси, показывает политические лозунги и...

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5617.03.2022Копировать ссылкуБан русских юзеров по github аккаунтуCIrcleCIhttps://support.circleci.com/hc/en-us/articles/360043679453-CircleCI-Terms-of-Service-Violation-Sanctioned-CountryБанит, если зайти под русским IP, банит по github-аккаунту или другому способу а...

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5717.03.2022Копировать ссылкуУдален репозиторий пакетаhttps://packagist.org/packages/fomvasss/laravel-dadatahttps://github.com/fomvasss/laravel-dadataУдален с github

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5817.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунги, бэкдор.WordPress плагин Mistapehttps://wordpress.org/plugins/mistape/Через уязвимость в популярном плагине Mistape злоумышленник получает доступ к ра...

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5917.03.2022Копировать ссылкубэкдор на сайтDrupalhttps://drupal.ru/glyanec-scamКомпания «Глянец» встраивает на сайты клиентов вредоносный код для обхода защиты...

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6017.03.2022Копировать ссылкубэкдор на сайтГлянецhttps://drupal.ru/glyanec-scamКомпания «Глянец» встраивает на сайты клиентов вредоносный код для обхода защиты...

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6117.03.2022Копировать ссылкуDDOSBAN-derahttps://github.com/vnestoruk/ban-deraСервис, который ддосит сайты из списка с компьютеров пользователей, у кого откры...

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6217.03.2022Копировать ссылкуСломанная сборкаUn-Official Yandex-XML PHP libraryhttps://packagist.org/packages/anton-shevchuk/yandex-xml-libraryВ packagist добавлена версия пакета с политическим лозунгом, а исходники удалены...

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6317.03.2022Копировать ссылкуСломанная сборкаUn-Official Yandex-XML PHP libraryhttps://packagist.org/packages/anton-shevchuk/yandex-xml-libraryВ packagist добавлена версия пакета с политическим лозунгом, а исходники удалены...

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6417.03.2022Копировать ссылкууничтожение данныхMongodb Atlashttps://securitylab.ru/news/530550.phpБыл неприятный инцидент с Mongodb Atlas. Да, это не круто и это многим не нравит...

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6517.03.2022Копировать ссылкунебольшие уточненияNoneNone1. Строка 4, важное уточнение, что задеты не "практически все" модули,...

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6617.03.2022Копировать ссылкуМалварь, шифровальщик или иные фатальные угрозыnode-ipchttps://github.com/RIAEvangelist/node-ipc/issues/233https://github.com/RIAEvangelist/node-ipc/blob/847047cf7f81ab08352038b2204f0e7633449580/dao/ssl-geospec.jshttps://github.com/RIAEvangelist/node-ipc/commit/1220522453a0388cb4af1a74fe9a0482b6b3a9f3https://github.com/vuejs/vue-cli/issues/7054https://github.com/vuejs/vue-cli/issues/7054https://github.com/RIAEvangelist/nod...

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6717.03.2022Копировать ссылкуМалварьnode-ipchttps://github.com/RIAEvangelist/node-ipc/issues/233https://github.com/RIAEvangelist/node-ipc/blob/847047cf7f81ab08352038b2204f0e7633449580/dao/ssl-geospec.jshttps://github.com/RIAEvangelist/node-ipc/commit/1220522453a0388cb4af1a74fe9a0482b6b3a9f3https://github.com/RIAEvangelist/node-ipc/issues/233В библиотеку node-ipc добави...

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6817.03.2022Копировать ссылкуМалварь, шифровальщик или иные фатальные угрозыhttps://github.com/RIAEvangelist/peacenotwarhttps://github.com/RIAEvangelist/peacenotwarСама библиотека удаляющая файловую систему по IP из России и Белоруссии...

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6917.03.2022Копировать ссылкуМалварь, шифровальщик или иные фатальные угрозыVue CLIhttps://github.com/vuejs/vue-cli/issues/7054ссылка на isue

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7016.03.2022Копировать ссылкуМалварь, шифровальщик или иные фатальные угрозыAWS Terraform moduleshttps://github.com/terraform-aws-modulesвсе модули AWS для Terraform поддерживаемые сообществом, также сдублировалось в ...

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7116.03.2022Копировать ссылкуМалварь, шифровальщик или иные фатальные угрозыes5-exthttps://github.com/medikoo/es5-ext/commit/28de285ed433b45113f01e4ce7c74e9a356b2af2Коллеги, обращаем внимание, что популярная библиотека https://www.npmjs.com/pack...

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7216.03.2022Копировать ссылкуМалварьes5-exthttps://github.com/medikoo/es5-ext/commit/28de285ed433b45113f01e4ce7c74e9a356b2af2популярная библиотека https://www.npmjs.com/package/es5-ext которая не обновляла...

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7313.01.2022Копировать ссылкуВывод текста LIBERTY LIBERTY LIBERTYAWS Cloud Development Kit (AWS CDK)https://github.com/aws/aws-cdk/issues/18323По словам пользователей AWS Cloud Development Kit (AWS CDK), сообщения включали ...

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#ВыявленоОписаниеНазвание ПОСсылкаКомментарий
109.11.2022Копировать ссылкуДискриминацияActivity Launcher (Android App)https://github.com/butzist/ActivityLauncherПриложение https://play.google.com/store/apps/details?id=de.szalkowski.activityl...

читать отдельно

206.11.2022Копировать ссылкуФлагCharcoal apphttps://apps.apple.com/us/app/charcoal/id1490279484Флаг Украины https://imgbox.com/KKG4cOJj в справке

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304.11.2022Копировать ссылкуДискриминацияgxkbhttps://github.com/zen-tools/gxkb/commit/c93458256f924dd97efc23f3f3b510efc1f0a4c6X11 keyboard indicator and switcher. Автор удалил русский и беларусский флаги....

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403.11.2022Копировать ссылкуБаннерcherrypy (Python)https://github.com/cherrypy/cherrypyStandWithUkraine

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501.11.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиdmitriigriffinhttps://github.com/dmitriigriffin/dmitriigriffin.github.ioСайт с призывами от Тихановской

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630.10.2022Копировать ссылкуФлагAnivisualanivisual.netКомиксы. Украинский флаг шапке сайта

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716.10.2022Копировать ссылкуБаннерPreact JShttps://github.com/preactjs/preact-www/commit/b04ccc87e480c950a8a55b2a376d24dea09dda36#diff-71dbb35ea3b8b527f82a89549131f93ab71aa72acc533bff9c704c1fb8f99d52R28В шапке сайта https://preactjs.com/ баннер в поддержку Украины. А ведь раньше та...

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807.10.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиhttps://bdseo.ru/https://bdseo.ru/"Блог вебмастера". Флаг Украины и лозунг "Слава ВСУ"....

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905.10.2022Копировать ссылкуБаннерappiumhttps://github.com/appium/appiumTest automation tool. Баннер для сбора средств на армию Украины...

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1028.09.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиSELKS (StamusNetwork)https://www.stamus-networks.com/en-us/landing/russia-ukraine-statementВо вкладке "Resourses" ссылка на заявление с антироссийской трактовкой...

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1126.09.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиhost-tracker.comhttps://www.host-tracker.com/Сервис проверки доступности сайта. Плашка на главной про "нет войне"....

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1226.09.2022Копировать ссылкуБаннерreportportalhttps://github.com/reportportal/reportportalНа сайте https://reportportal.io висит баннер в поддержку Украины и сбор пожертв...

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1322.09.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиНабор обновлений UpdatePack7R2 для Windowshttps://blog.simplix.info/updatepack7r2/Разработка украинского автора. Приложение больше не требует обязательный доступ ...

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1422.09.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиKeenetichttps://blog.keenetic.com/statement-on-ukraine/Keenetic перестал быть российской компанией, и переписывает свою историю в Викип...

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1518.09.2022Копировать ссылкуДискриминацияtime.ishttps://time.isИзвестный зарубежный сервис точного времени. В списке часовых поясов на главной ...

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1616.09.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиAzureCasthttps://www.azuracast.comВ консоли текст #StandWithUkraine

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1713.09.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиGitBookhttps://gitbook.com/Баннер на главной странице с ссылкой на https://blog.gitbook.com/company/gitbook...

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1812.09.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиhttp://mitec.cz/http://mitec.cz/Плашка с пропагандой + При обращение с российского IP - переадресация на сайт с ...

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1905.09.2022Копировать ссылкуДискриминацияgperftoolshttps://github.com/gperftools/gperftools/commit/9d44463380716ebad2f8ba13ce8a737f22bb2602Google Performance Tools (С++ библиотека). Удалили поддержку российской процессо...

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2004.09.2022Копировать ссылкуБаннерNewEXE/belsk-schedulehttps://github.com/NewEXE/belsk-schedule/commit/47da961fc3dd9d285dc76070cd3b17833ddcf631Украинец Vlad Voloshyn из Харькова сделал сайт http://belsk.pp.ua для помощи сту...

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2103.09.2022Копировать ссылкуБаннерimmerJShttps://github.com/immerjs/immer/commit/4ef5cdcce030127bec0fa1402e2a4a5766dcf33aДобавили в документацию баннер для сбора пожертвований на Украину...

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2203.09.2022Копировать ссылкуБаннерNGRXhttps://github.com/ngrx/platform/blob/a3fdfb47fc177c49a461a1613c11df4040dfcc49/projects/ngrx.io/src/app/custom-elements/ngrx/mff.component.tsReactive State for Angular. Добавили на сайт ngrx.io ссылку на сбор пожертвовани...

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2303.09.2022Копировать ссылкуБаннерFriz-zy/awesome-linux-containershttps://github.com/Friz-zy/awesome-linux-containersStandWithUkraine

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2403.09.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиTyrrrz/DiscordChatExporterhttps://github.com/Tyrrrz/DiscordChatExporter При использовании утилиты выводит в консоль призывы...

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2503.09.2022Копировать ссылкуБаннерSolidJShttps://github.com/solidjs/solid-site/commit/06ea1b5719612e2bb49a8f71f21915f12c39de55политический баннер на сайте https://www.solidjs.com/

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2603.09.2022Копировать ссылкуБаннерMeta Opensource Communityhttps://opensource.fb.com/ Баннер в поддержку Украины и ссылка на сбор денег....

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2703.09.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиBestWebSofthttps://bestwebsoft.com/blog/ban-github-for-russian-developers/Продают плагины для Wordpress - recaptcha, Sitemap, Captcha, Contact form, Galle...

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2803.09.2022Копировать ссылкуБаннерMacUpdatehttps://www.macupdate.comБаннер на сайте в поддержку Украины.

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2903.09.2022Копировать ссылкуФлагFBReaderhttps://fbreader.org/На сайте для русского языка используется бело-сине-белый коллаборационистский фл...

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3003.09.2022Копировать ссылкуФлагFBReaderhttps://fbreader.org/На сайте внизу справа в переключателе языка для русского языка используется бело...

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3103.09.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиReStreamhttps://restream.io/stop-warУкраинский сервис, который помогает публиковать сразу в нескольких соцсетях. Пре...

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3230.08.2022Копировать ссылкуБаннерсайт Экслераexler.ruФлаг Украины в шапке сайта, ведущий на сбор пожертвований для Украины...

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3320.08.2022Копировать ссылкуПропагандаFBSearchhttp://fbsearch.ruСервис литературного поиска. Политическое видео на поисковой странице. Дискредит...

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3414.08.2022Копировать ссылкуПропагандаAdBlockPlus (browser extension)https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/adblock-plusABP в 2016 году запустил сервис Acceptable Ads Platform https://habr.com/ru/post...

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3513.08.2022Копировать ссылкуПропагандаCustom firmware for Nindendo 3DShttps://github.com/rashevskyv/3dsна сайте JS/CSS-вставка с украинской пропагандой...

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3613.08.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиРуководство по прошивке Nindendo 3DShttps://github.com/rashevskyv/3ds/commit/b11f9e0469d34c6183a1ef351f2cc8588c7e3eb0#diff-be2d5c2bd36999496448b5444a832c7d0d8d57ffa7ad0b15e48ed0a8c81b4a40R45на сайт http://3ds.customfw.xyz добавлена про-украинская пропаганда...

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3710.08.2022Копировать ссылкуЛогоСлучайный User-Agent (browser extension)https://github.com/tarampampam/random-user-agent/commit/fb9f595306a0e149a248c080859749b6d549be90Расширение браузера https://chrome.google.com/webstore/detail/random-user-agent/...

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3808.08.2022Копировать ссылкуПропагандаHack languagehttps://hacklang.org/Hack is an object-oriented programming language for building reliable websites a...

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3903.08.2022Копировать ссылкуПропагандаcoveragepyhttps://github.com/nedbat/coveragepyБаннер в поддержку Украины в README

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4002.08.2022Копировать ссылкуПропагандаDownie 4 (macOS)software.charliemonroe.net/downie/Приложение для скачивания видео с видеосервисов. Поменяли иконку в доке на украи...

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4127.07.2022Копировать ссылкуПропагандаcex.iocex.ioКриптобиржа. Сбор пожертвований для Украины...

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4227.07.2022Копировать ссылкуБаннерnamecheaphttps://www.namecheap.com/Баннер со ссылкой на https://war.ukraine.ua/support-ukraine/

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4327.07.2022Копировать ссылкуПропагандаnamecheaphttps://www.namecheap.com/Баннер для сбора пожертвований для Украины

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4424.07.2022Копировать ссылкуПропагандаChiselhttps://github.com/facebook/chiselплашка "Support Ukraine" в README

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4520.07.2022Копировать ссылкуПропагандаMagic Enumhttps://github.com/Neargye/magic_enum/commit/b2ac76235b2261305bdfe562eb5982c808d07e73Баннер "Stand With Ukraine"

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4619.07.2022Копировать ссылкуПропагандаNoCoDBhttps://github.com/nocodb/nocodbЗависит от es5-ext, смотрите описание проблемы с es5-ext...

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4718.07.2022Копировать ссылкуПропагандаnestjs-pinohttps://github.com/iamolegga/nestjs-pino/commit/246847e2bc77429a11a3ac38da6170c9ccc60c2cлоггер для NestJS. Политические лозунги, сбор денег...

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4817.07.2022Копировать ссылкуПропагандаSnowRunnerhttps://pikabu.ru/story/reshil_paru_dney_nazad_poigrat_v_igru_9284896?cid=243584895Заменили в игре названия российских машин на AZOV в честь нацбатальона....

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4915.07.2022Копировать ссылкуПропагандаTrilium Noteshttps://github.com/zadam/trilium/blob/master/README.mdВ README ссылка на сбор пожертвований для ВСУ

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5013.07.2022Копировать ссылкуПропагандаPoster POShttps://joinposter.com/Пользователей РФ переадресует на страницу с пропагандой. Поэтому доступ к сайту ...

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5107.07.2022Копировать ссылкуФлагGHCuphttps://gitlab.haskell.org/haskell/ghcup-hs/-/commit/2e08efeed7150ec355a8cf115cc5ea0ec7080ecfGHCup - инсталлятор Haskell. На странице https://www.haskell.org/ghcup/ перекрас...

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5205.07.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиPyTexthttps://github.com/facebookresearch/pytext/commit/a2faf473f7ba652d5aed5cd09c3a5297e9cce24eОчередной фейсбучный репозиторий, куда вставили политический баннер в readme...

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5305.07.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиsindresorhus/Awesomehttps://github.com/sindresorhus/awesomeКаталог awesome - списков полезных ссылок по темам. Украинский флаг и призывы в ...

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5401.07.2022Копировать ссылкуБаннерWixhttps://www.wix.com/stands-with-ukraineПризывают жертвовать для Украины и призывают пользователей добавлять баннеры к с...

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5501.07.2022Копировать ссылкуСбор пожертвованийWixhttps://www.wix.com/stands-with-ukraineПризывают жертвовать для Украины

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5625.06.2022Копировать ссылкуБаннерPlatformIOhttps://platformio.org/PlatformIO - расширение VSCode для Embedded систем. Украинский проект. На сайте ...

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5725.06.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиPlatformIOhttps://platformio.org/PlatformIO - IDE для Embedded систем. Добавили внизу баннер в поддержку украины ...

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5825.06.2022Копировать ссылкуЛогоArduinoJSONhttps://github.com/bblanchonБиблиотека для (де)сериализации JSON на Arduino (так же работает и под ESP-IDF)....

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5919.06.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиDepositphotosdepositphotos.comБаннер в заголовке. Сам сервис https://ru.depositphotos.com/upscaler.html и загр...

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6019.06.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиDepositphotosdepositphotos.comБаннер в заголовке. Добавили фото-раздел с рекламой Украины. Доступ к сайту из Р...

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6116.06.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиSyncthinghttps://syncthing.net/Добавили баннер на главной странице

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6216.06.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиSyncthinghttps://syncthing.net/Добавили баннер со ссылкой на свой форум, где призывают жертвовать на Украину...

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6314.06.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиThonny IDE for Pythonhttps://github.com/thonny/thonny-webpage/commit/c13d44bd90dff1a7836a7d7b681457893e487c4chttps://thonny.org/Python IDE for beginners. Политические лозунги на главной странице https://thonn...

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6411.06.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиCanardoux/flutter_soundhttps://github.com/Canardoux/flutter_sound/commit/923de938fca04ded9e5e85c4cba9ff2dae0ebb55Flutter plugin for sound. Audio recorder and player. Навставляли картинок в опис...

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6509.06.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиWorld Air Quality Indexaqicn.orgAir Pollution map. На сайте с некоторой задержкой отображается alert-диалог с пр...

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6609.06.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиWorld Air Quality Indexaqicn.orgAir Pollution map. На сайте с некоторой задержкой отображается alert-диалог с пр...

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6707.06.2022Копировать ссылкуЛогоBareoshttps://github.com/bareos/bareos/pull/1117Украинский флаг в логотипе. Webui фон при авторизации в цвет флага....

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6831.05.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиЛуркhttps://lurkmore.toЗамена контента сайта на полит. лозунги

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6931.05.2022Копировать ссылкуОтключениеЛуркhttps://lurkmore.toСайт отключен, висит заглушка для сбора денег....

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7030.05.2022Копировать ссылкуФлагAppVeyor CIhttps://ci.appveyor.com/loginВ шапке сайта украинский флаг.

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7128.05.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиHiveon mining poolhttps://hiveon.netСлева вверху баннер-ссылка на на страницу https://hiveon.com/blog/standforpeace/...

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7227.05.2022Копировать ссылкуБаннерCipherSuite.Infohttps://ciphersuite.info/На главной странице ссылка на сайт с пропагандой и на сбор пожертвований...

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7327.05.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиCipherSuite.Infohttps://ciphersuite.info/ссылка на сайт с пропагандой и сбор пожертвований на главной странице...

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7427.05.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиScienceDirecthttps://www.sciencedirect.com/Флаг и ссылка на сайт с пропагандой на главной странице...

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7523.05.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиFluffy Mods для RimWorldhttps://github.com/fluffy-modsСсылка на моды в Steam: https://steamcommunity.com/id/FluffyMods/myworkshopfiles...

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7622.05.2022Копировать ссылкуФлагMindForgerhttps://github.com/dvorka/mindforgerNotebook and markdown editor. Добавили флаг Украины в шапку сайта https://www.mi...

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7721.05.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиinnoextracthttps://github.com/dscharrer/innoextractПрограмма для извлечения содержимого установщиков, построенных на Inno. Политиче...

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7819.05.2022Копировать ссылкуНедружественные действияIceRaven Browserhttps://github.com/fork-maintainers/iceraven-browserУдалили с версии 1.16.0 поисковик Яндекс, в 1.15.0 он был...

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7918.05.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиArx Libertatishttps://github.com/arx/arx-libertatis.org/commit/c478d9304cbe478bb2ae16a7cdbc2ceddd69c76bhttps://arx-libertatis.orgOpen source engine for Arx Fatalis game. Повесили на сайт https://arx-libertatis...

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8018.05.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиnunomaduro/collisionhttps://github.com/nunomaduro/collision/commit/3be926d6c3949a6a526ef21566fd05ab3ea4de5dStandWithUkraine banner in readme

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8115.05.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиPhotopeahttps://www.photopea.com/Online Photo Editor. Автор - украинец Ivan Kutskir, проживающий в Чехии с 2009 г...

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8215.05.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиPhotopeaPhotopea.comOnline Photo Editor. Автор - украинец Ivan Kutskir, проживающий в Чехии с 2009 г...

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8314.05.2022Копировать ссылкуУдалили русский переводDeaDBeeF playerhttps://github.com/DeaDBeeF-Player/deadbeef/commit/3b3e5beb3371d846373bd4a452044c12c6e41732Кроссплатформенный медиаплеер с открытым кодом. Автор - Алексей Яковенко (украин...

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8414.05.2022Копировать ссылкуФлагFiles (Windows file manager)https://github.com/files-community/Website/pull/167Добавили украинский флаг в шапку сайта https://files.community/...

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8513.05.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиNUnithttps://nunit.orgНа главной странице про-украинские лозунги и ссылка на сбор денег, в том числе д...

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8611.05.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиLameXPhttp://lamexp.sourceforge.net/При открытии "lamexp.sourceforge.net" вываливается огромная картинка с...

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8711.05.2022Копировать ссылкуИзменение логоAsio4allhttps://www.asio4all.org/Аудиодрайвер asio4all: вставили в шапку сайта большой флаг Украины....

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8808.05.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиZero Spam (for WordPress)https://plugins.trac.wordpress.org/browser/zero-spam/tags/5.2.15/modules/class-ukraine.phpВ версии 5.2.15 добавляет в футер сайта на wordpress баннер с украинским флагом ...

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8908.05.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиZero Spam (for WordPress)https://wordpress.org/plugins/zero-spam/добавляет в футер сайта на wordpress баннер: лозунг за поддержку Украины и украи...

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9008.05.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиTyrrrz/LightBulbhttps://github.com/Tyrrrz/LightBulb/commit/c62f14507d56927040c01fc410399ee4a80c66136 марта добавил сообщение с агитацией. Условием использования - несогласие со сп...

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9107.05.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиjenkinshttps://www.jenkins.ioИзменен логотип, рядом "We stand with the people of Ukraine..."...

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9207.05.2022Копировать ссылкуБаннерjenkinshttps://www.jenkins.io"We stand with the people of Ukraine..."

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9306.05.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиspatie/laravel-ignitionhttps://github.com/spatie/laravel-ignition/commit/bacdc1c46a6199c3b0915858ed619c8045ae81e8Библиотека отвечающая за красивое отображение ошибок в Laravel (идёт из коробки)...

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9405.05.2022Копировать ссылкуФлагclaws mailhttps://www.claws-mail.org/Open-source mail client. Добавили на сайт украинский флаг....

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9505.05.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиclaws mailhttps://www.claws-mail.org/Open-source mail clinet. Добавили на сайт украинский флаг....

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9605.05.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиLeafletjshttps://github.com/Leaflet/Leaflet/pull/8109Если вставляете себе на сайт карту с помощью LeafletJS, в области copyright тепе...

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9703.05.2022Копировать ссылкуУдалили русский переводdeadbeef playerhttps://github.com/DeaDBeeF-Player/deadbeef/commit/3b3e5beb3371d846373bd4a452044c12c6e41732Удалили русский перевод из программы

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9803.05.2022Копировать ссылкуМанипуляция поисковой выдачейDuckDuckGohttps://www.republicworld.com/technology-news/apps/russia-ukraine-war-duckduckgo-to-down-rank-sites-associated-with-russian-propaganda-articleshow.htmlОснователь "приватного" поисковика DuckDuckGo обещает снижать в выдаче...

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9903.05.2022Копировать ссылкуИзменение настроек пользователяFirefoxFirefox-based браузеры (Waterfox, Librewolf) какое-то время назад удалили поиск ...

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10003.05.2022Копировать ссылкуДискриминацияFirefoxhttps://phabricator.services.mozilla.com/D140898Firefox-based браузеры (Waterfox, Librewolf) какое-то время назад удалили поиск ...

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10103.05.2022Копировать ссылкуУдалили русский сайтeMulehttps://www.emule-project.com/home/perl/general.cgi?l=34Open-source P2P file sharing client. Вместо русской версии сайта надпись "В...

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10203.05.2022Копировать ссылкуПрекращение поставок в РФKingstonhttps://www.kingston.com/ru/company/press/article/65778Выводит на сайте плашку с заявлением по Украине. Утверждают, что "In light ...

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10302.05.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиDrupalhttps://www.drupal.orgOpensource CMS. Опубликовали на сайте ссылки на сбор денег для Украины....

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10402.05.2022Копировать ссылкуИзменение логоReshadehttps://reshade.me/Популярная программа для пост-обработки в играх (открытый код с 2017). Добавили ...

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10501.05.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиstarshiphttps://github.com/starship/starship/commit/52fa4bbab4393589aebbeded4351886e657a6275Баннер для сбора пожертвований, в том числе для армии Украины...

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10601.05.2022Копировать ссылкуПропагандаMotixmotix.ruСервис закладок. Вместо сайта motix.ru сделали заглушку c пропагандистким видео ...

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10729.04.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиspaceship-prompthttps://github.com/spaceship-prompt/spaceship-prompt/commit/d0ec94f1504329e4dbdd14049f4fdfe623a28c67Баннер для сбора пожертвований, в том числе для армии Украины...

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10829.04.2022Копировать ссылкуБаннерspaceship-prompthttps://github.com/spaceship-prompt/spaceship-prompt/commit/d0ec94f1504329e4dbdd14049f4fdfe623a28c67Баннер для сбора пожертвований, в том числе для армии Украины. Удаляет русские i...

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10928.04.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиcypress-real-eventshttps://github.com/dmtrKovalenko/cypress-real-events/commit/660025b0dac4e69ef6a982eeb0a26e025d3a7696Баннер для сбора пожертвований, в том числе для армии Украины...

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11027.04.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиYarnhttps://yarnpkg.com/Добавили баннер и ссылку на сбор пожертвований для Украины...

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11125.04.2022Копировать ссылкуПолитические лозунги{fmt} is an open-source formatting library providing a fast and safe alternative to C stdio and C++ iostreams.https://github.com/fmtlib/fmtПолитические лозунги, логотип, сбор денег. Что характерно, до 1 марта Зверович а...

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11225.04.2022Копировать ссылкуПолитические лозунги{fmt} (formatting library for C++)https://github.com/fmtlib/fmtПолитические лозунги, логотип, сбор денег. Что характерно, до 1 марта Зверович а...

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11324.04.2022Копировать ссылкуИзменение логоWorker (файловый менеджер)http://www.boomerangsworld.de/cms/worker/index.htmlФон сайта перекрашен в цвета украинского флага...

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11422.04.2022Копировать ссылкуИзменение логоRobot Frameworkhttps://github.com/robotframework/robotframework.github.com/commit/77592b828d6782421f585bb44b12de8f8680dcd4robotframework.orgДобавили украинский флаг в в название на robotframework.org...

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11522.04.2022Копировать ссылкуИзменение логоRobot Frameworkhttps://github.com/robotframework/robotframework.github.com/commit/77592b828d6782421f585bb44b12de8f8680dcd4Опенсорсный фреймворк для тестирования. Добавили украинский флаг в название на r...

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11622.04.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиSelenidehttps://github.com/selenide/selenide.github.io/commit/fa6c212ee609a6c93de066d7c0c4e42e1b7f454dhttps://ru.selenide.org/2022/04/07/selenide-6.4.0/UI tests in Java. Опубликовали лозунги в блоге продукта. Сбор денег для украинск...

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11722.04.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиAssemblyScripthttps://github.com/AssemblyScript/assemblyscriptБаннер для сбора пожертвований, в том числе для армии Украины....

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11822.04.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиacornjs/acornhttps://github.com/acornjs/acorn/commit/27c85bbe84cbf09e71c386d1740fc6d97acbdd61Баннер для сбора пожертвований, в том числе для армии Украины....

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11922.04.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиzadam/triliumhttps://github.com/zadam/trilium/commit/1690a55f7d7d41ac64e6b1afa9e7cbc26b75ae48Ссылка на сбор пожертвований, в том числе для армии Украины....

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12022.04.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиyyyar/gobetweenhttps://github.com/yyyar/gobetween/commit/6e185295c8476810c64a27f5da28edd778e23423Баннер для сбора пожертвований, в том числе для армии Украины....

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12122.04.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиazjezz/pslhttps://github.com/azjezz/pslВ описании тег StandWithUkraine

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12222.04.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиCanvahttps://www.canva.com/newsroom/news/supporting-ukraine/Пропаганда и финансовая поддержка Украины

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12322.04.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиacornjshttps://github.com/acornjs/acorn/commit/27c85bbe84cbf09e71c386d1740fc6d97acbdd61Баннер для сбора пожертвований, в том числе для армии Украины....

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12422.04.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиAssemblyScripthttps://github.com/AssemblyScript/assemblyscriptДобавили баннер для сбора пожертвований, в том числе для армии Украины....

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12522.04.2022Копировать ссылкуБаннерTrilium Noteshttps://github.com/zadam/trilium/commit/1690a55f7d7d41ac64e6b1afa9e7cbc26b75ae48Ссылка на сбор пожертвований, в том числе для армии Украины....

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12621.04.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиwxWidgetshttps://github.com/wxWidgets/website/commit/e55c1d3498ab313093084671aa34aaaa9ce849beПовесили флажок и добавили пропаганды на сайт...

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12721.04.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиwxWidgetshttps://github.com/wxWidgets/website/commit/e55c1d3498ab313093084671aa34aaaa9ce849beПовесили флажок и добавили пропаганды на сайт https://www.wxwidgets.org/...

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12820.04.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиSvelte.JShttps://github.com/sveltejs/sites/commit/ce0750bcfb8b50f67f84976c161fa4768a434647Добавили на сайт https://svelte.dev/ баннер со ссылкой на сайт stopputin. В русс...

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12920.04.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиLaravelhttps://github.com/laravel/laravel.com/commit/d688711ef9642529bc93d49362b8bcdf87362cf1Добавили политические лозунги на свой сайт. В когда самого framework пока вроде ...

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13018.04.2022Копировать ссылкуСбор пожертвованийArchihttps://github.com/archimatetool/archiArchi - opensource продукт для создания моделей и эскизов ArchiMate, используетс...

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13118.04.2022Копировать ссылкуЗамена флагаCherryTreehttps://github.com/giuspen/cherrytree/commit/66d69523239c98ada36d93f841615370a1517c48Под эгидой добавления новых пиктограмм для веток заметок запилил первым в списке...

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13215.04.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиUninstall Toolhttps://crystalidea.com/ru/uninstall-tool/buyЛозунг на странице покупки. Такие же лозунги на странице покупки других программ...

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13314.04.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиПоиск в Яндекс (Chrome extension)https://github.com/burgua/yandex_search_in_chrome/blob/master/code.js#L3Кроме поиска в Яндекс, открывает политическое видео в соседней вкладке....

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13414.04.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиFreepikhttps://www.freepik.com/Добавли баннер в шапку сайта: https://www.freepik.com/

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13514.04.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиcomposer (PHP)https://github.com/composer/packagist/commit/86244a3695fcaaac9c5ba4257a4314eae1c6d981Менеджер пакетов для PHP. При скачивании пакетов в терминале выводит текст: &quo...

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13613.04.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиAppVeyorhttps://www.appveyor.comДобавили украинский флаг в шапку

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13713.04.2022Копировать ссылкуБаннер.NET Fiddlehttps://dotnetfiddle.netБаннер "We Stand with Ukraine"

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13813.04.2022Копировать ссылкуПолитические лозунги.NET Fiddlehttps://dotnetfiddle.netБаннер на сайте https://dotnetfiddle.net "We Stand with Ukraine"...

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13912.04.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиThe Web Devhttps://thewebdev.info/Сайт с якобы информацией по веб-разработке заполнен рекламой с политическими лоз...

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14012.04.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиGalène (videoconference)https://github.com/jech/galeneНа сайтах https://galene.org/ и https://galene.org:8443/group/public/ изображени...

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14111.04.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиHacking with Swiftwww.hackingwithswift.comОбразовательный ресурс по программированию на Swift. Добавили украинский флажок:...

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14211.04.2022Копировать ссылкуУдаление русского языкаParallelsparallels.comУдалили русский перевод сайта. Пропаганда.https://imgbox.com/vIwZXDIO https://im...

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14311.04.2022Копировать ссылкуУдаление русского языкаParallelsparallels.comУдалили русский перевод сайта, вместо русского отображают английскую версию. Про...

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14411.04.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиMacintosh Repositorymacintoshrepository.orgДобавлен призыв "Пожалуйста остановите войну" внизу страницы https://i...

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14511.04.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиMacintosh Repositorymacintoshrepository.orgДобавлен призыв "Пожалуйста остановите войну" внизу страницы https://i...

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14610.04.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиMahAppshttps://github.com/MahApps/MahApps.MetroДобавили баннер в readme

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14910.04.2022Копировать ссылкуKolibriN - версия KolibriOSKolibriNhttp://kolibri-n.org/Огромным шрифтом "В моей стране война, которую развязала Россия"...

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15008.04.2022Копировать ссылкуИзменение логоiFixithttps://ru.ifixit.com/Перекрасили логотип в цвета украинского флага....

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15108.04.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиLeaflethttps://github.com/Leaflet/Leaflet/commit/483545c72b366e671cfd8e0fd9b63598dbce26b8JavaScript library for interactive maps. Добавили украинский флажок в еще одно м...

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15208.04.2022Копировать ссылкуУдаление контентаWebgrabplushttps://github.com/SilentButeo2/webgrabplus-siteinipack/commit/1256512408bb07bf36ac90a4e35400d6c5dae4abhttp://www.webgrabplus.com/content/stop-war-no-russia-supportСофт для парсинга сайтов с ТВ программами от голландца Jan van Straaten. Удалил ...

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15308.04.2022Копировать ссылкуИзменение логоsoftportal.comhttps://www.softportal.com/img/green/head/sp_lenta2.jpgдобавили синюю и желтую ленточки

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15408.04.2022Копировать ссылкуФлагsoftportal.comhttps://www.softportal.com/img/green/head/sp_lenta2.jpgдобавили синюю и желтую ленточки на логотип. Если заходить из РФ, ленточки стыдл...

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15508.04.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиCASLhttps://github.com/stalniy/casl/commit/b13c3de252b8412079b4030ff73309d65713c8d2Authorization JS library. Полит лозунг в документации и на сайте https://casl.js...

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15607.04.2022Копировать ссылкуОграничение по языкуcounter.devhttps://github.com/ihucos/counter.dev/commit/7abe9d1d9dca75d6a242a7f3833390b883e2ae70Веб аналитика. Если в настройках браузера русский язык, отображают сообщение и н...

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15707.04.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиcounter.devhttps://github.com/ihucos/counter.dev/commit/7abe9d1d9dca75d6a242a7f3833390b883e2ae70Message for russian users. Так же предыдущий и следующий коммиты....

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15807.04.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиCucumber JS (NPM package)https://github.com/cucumber/cucumber-js/commit/94458aaf07146ee3069e3b2d536ca773e5faec54Cucumber (NPM package &#39;@cucumber/cucumber&#39;) - added StandWithUkr...

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15906.04.2022Копировать ссылкуИзменение логоimgurimgur.comПерекрасили логотип в цвета украинского флага...

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16004.04.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиAltStore (iOS)Обновлена вкладка «Новости AltStore» со ссылкой на руководство по ресурсам, подг...

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16103.04.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиClickHousehttps://clickhouse.com/blog/we-stand-with-ukraine/Политические лозунги на главной и в блоге. Перекрасили шапку в цвета украинского...

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16201.04.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиdocker-compose Icinga stackhttps://github.com/lippserd/docker-compose-icingaзаблокирован доступ к файлам в репозитории https://repo.packagist.org/, с лозунг...

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16301.04.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиdocker-php-extension-installerhttps://github.com/mlocati/docker-php-extension-installer/commit/5fab1d04c3a857ece3284b6052b029652ca50477Утилита для установки PHP-модулей внутри контейнеров. Совмещает политические ком...

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16401.04.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиdocker-php-extension-installerhttps://github.com/mlocati/docker-php-extension-installer/commit/5fab1d04c3a857ece3284b6052b029652ca50477Утилита для установки PHP-модулей внутри контейнеров. Совмещает политические ком...

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16501.04.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиAngularhttps://angular.io/Добавли баннер в шапку сайта

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16601.04.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиAngularДобавли баннер в шапку сайта https://angular.io/

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16701.04.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиWagtail (CMS на Django)https://wagtail.org/Баннер в поддержку Украины в шапке сайта

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16801.04.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиWagtail https://wagtail.org/ (CMS на Django)https://github.com/wagtail/wagtail.org/Баннер в поддержку Украины в шапке сайта wagtail.org...

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16901.04.2022Копировать ссылкуБаннерWagtail (CMS на Django)https://github.com/wagtail/wagtail.org/Баннер в поддержку Украины в шапке сайта wagtail.org...

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17031.03.2022Копировать ссылкуИзменение логоVimhttps://www.vim.org/Перекрасили шапку сайта в цвета украинского флага...

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17131.03.2022Копировать ссылкуИзменение логоVimПерекрасили шапку сайта https://www.vim.org/ в цвета украинского флага...

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17231.03.2022Копировать ссылкуИзменение логоrandom-user-agent (расширение для браузера)https://github.com/tarampampam/random-user-agent/Иконки перекрашены в цвета флага Украины

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17331.03.2022Копировать ссылкуИзменение логоpastebin.comhttps://pastebin.comПокрасили лого в цвета украинского флага

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17431.03.2022Копировать ссылкуИзменение логоMikTexhttps://miktex.org/Логотип на фоне флага украины со ссылкой на пожертвования украинским беженцам...

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17531.03.2022Копировать ссылкуИзменение логоMikTexhttps://miktex.org/ Логотип на фоне флага украины со ссылкой на пожертвования ук...

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17631.03.2022Копировать ссылкуУдаление контентаW3schools Rus on GitHubhttps://github.com/w3schoolsrus/w3schoolsrus.github.io/commit/b3860d3e66dbc0c54ba617326c0378e42fd7fb12 https://github.com/w3schoolsrus/w3schoolsrus.github.io/commit/c6c37fb748a55788ad624ccf7fb8c5ee30b95ec3Клон сайта W3schools на русском. Делал украинец. После 23 февраля решил удалить ...

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17731.03.2022Копировать ссылкуУдаление контентаW3schools Rus on GitHubhttps://github.com/w3schoolsrus/w3schoolsrus.github.io/commit/b3860d3e66dbc0c54ba617326c0378e42fd7fb12 https://github.com/w3schoolsrus/w3schoolsrus.github.io/commit/c6c37fb748a55788ad624ccf7fb8c5ee30b95ec3Клон сайта W3schools на русском. Делал укроинец. После 23 февраля решил удалить ...

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17830.03.2022Копировать ссылкуИзменение логоOnline-go.comhttps://github.com/online-go/online-go.comЛоготип перекрашен в цвета флага Украины

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17930.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиPrometheushttps://prometheus.io/Проукраинский баннер на титульной странице проекта...

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18030.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиPrometheusПроукраинский баннер на титульной странице проекта https://prometheus.io/...

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18130.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиbromitehttps://www.bromite.org/Слоган в поддержку Украины на сайте. Пропагандистские ссылки на новостные сайты ...

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18230.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиBromite (Chromium fork)Слоган в поддержку Украины на сайте https://www.bromite.org/. Пропагандистские с...

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18330.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиdry-rbhttps://github.com/dry-rb/dry-rb.org/commit/70be9b42a4d85c7d4025bdb7b98d4e5c72945d03На сайте с документацией в заголовке появились политические призывы к "росс...

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18430.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиdry-rbhttps://github.com/dry-rb/dry-rb.org/commit/70be9b42a4d85c7d4025bdb7b98d4e5c72945d03На сайте с документацией https://dry-rb.org в заголовке появились политические п...

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18530.03.2022Копировать ссылкуБаннерdry-rbhttps://github.com/dry-rb/dry-rb.org/commit/70be9b42a4d85c7d4025bdb7b98d4e5c72945d03На сайте с документацией https://dry-rb.org в заголовке появился призыв посмотре...

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18629.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиCobian Reflectorhttps://www.cobiansoft.com/crhistory.htmlCobiansoft популярные, бесплатные для коммерции, программы резервного копировани...

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18729.03.2022Копировать ссылкуИзменение логоrandom-user-agenthttps://github.com/tarampampam/random-user-agent/commit/fb9f595306a0e149a248c080859749b6d549be90Выпущен тег только для смены иконки

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18829.03.2022Копировать ссылкуУдален русский языкUptime kumahttps://github.com/louislam/uptime-kuma/tree/1.12.0 https://www.reddit.com/r/UptimeKuma/comments/t1rsqs/uptime_kuma_112_released/Удаляли русский язык, просили путина закончить войну чтобы вернуть его....

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18929.03.2022Копировать ссылкуУдален русский языкUptime kumahttps://github.com/louislam/uptime-kuma/tree/1.12.0Удаляли русский язык, просили путина закончить войну чтобы вернуть его. https://...

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19029.03.2022Копировать ссылкуУдален русский языкUptime kumahttps://github.com/louislam/uptime-kuma/tree/1.12.0 https://www.reddit.com/r/UptimeKuma/comments/t1rsqs/uptime_kuma_112_released/Удаляли русский язык, просили путина закончить войну что бы вернуть его....

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19129.03.2022Копировать ссылкуИзменение логоGitlabgitlab.comЛоготип перекрашен в цвета флага Украины (появляется не всегда)...

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19229.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиScreenshotTilehttps://github.com/cvzi/ScreenshotTile/blob/master/app/src/main/java/com/github/cvzi/screenshottile/utils/Utils.kt#L793всплывающие сообщения при снимках экрана

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19328.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиvue-boilerplate-templatehttps://github.com/nicejade/vue-boilerplate-templateпри подгрузке пакетов вылезает полит. текст....

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19428.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиsnap winboxhttps://github.com/panaceya/winbox/commit/adb017fd7bf2ea40bbf5e449a20091192188509fПри каждом запуске призыв. Фильтрация по locale...

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19528.03.2022Копировать ссылкуИзменение логоSlackhttps://slack.com/Замена логотипа в цвета флага Украины

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19628.03.2022Копировать ссылкуИзменение логоEdgeDBhttps://twitter.com/edgedatabase/status/1499842655840190468 https://github.com/edgedbСмена логотипа в репозитории, пропаганда в twitter...

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19728.03.2022Копировать ссылкуИзменение логоEdgeDBhttps://github.com/edgedbСмена логотипа в репозитории, пропаганда в twitter https://twitter.com/edgedatab...

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19828.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиvirtualdjhttps://www.virtualdj.com/При запуске программы с российского ip вылетает политический пуш, на сайте также...

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19928.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиvirtualdjhttps://www.virtualdj.com/При запуске программы с росcийского ip вылетает политический пуш, на сайте также...

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20028.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиTasmotahttps://github.com/arendst/Tasmota/commit/b4f99bb74704e4a5f85b7ba9e03b126bf1c43320Убрали малварь из кода прошивки, но в Readme репозитория осталась ссылка на приз...

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20128.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиTasmotahttps://github.com/arendst/Tasmota/commit/91752fb26539161f5ef034553d8f36659dba640cУбрали малварь из кода прошивки, но в Readme репозитория осталась ссылка https:/...

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20228.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиNotepad++https://github.com/notepad-plus-plus/notepad-plus-plushttps://notepad-plus-plus.org/downloads/

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20328.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиNotepad++https://github.com/notepad-plus-plus/notepad-plus-plusВ описании последних релизов https://notepad-plus-plus.org/downloads/ политическ...

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20428.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиNotepad++https://github.com/notepad-plus-plus/notepad-plus-plusВ описании последних релизов https://notepad-plus-plus.org/downloads/ политическ...

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20528.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиLeaflethttps://leafletjs.com/Изменена начальная страница. Тем не менее вся документация и код доступны. Вредо...

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20628.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиLeaflethttps://github.com/Leaflet/Leaflet/commit/c94faa201a916fbf48e30156179d78ab5620d2d5https://leafletjs.com/Изменена начальная страница https://leafletjs.com/. Тем не менее вся документаци...

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20728.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиLeaflethttps://github.com/Leaflet/Leaflet/commit/c94faa201a916fbf48e30156179d78ab5620d2d5Пропаганда на начальной странице https://leafletjs.com/. Как следствие - блокиро...

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20828.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиstyled-componentshttps://github.com/styled-components/styled-components/commit/ba9d732ca7da53f2a095e35450ecffd592c6f5baс версии 5.3.4 начали встраивать политические лозунги...

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20927.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиpy7zrhttps://github.com/miurahr/py7zr/commit/3ad1743fe00c8c9a2a89b548ed80f7de2406d275Политический лозунг

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21027.03.2022Копировать ссылкуБаннерpy7zrhttps://github.com/miurahr/py7zr/commit/3ad1743fe00c8c9a2a89b548ed80f7de2406d275StandWithUkraine

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21127.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиPHPUnithttps://github.com/sebastianbergmann/phpunit/blob/9.5/src/Runner/Version.php#L63Политота (добавлен хэштег: #StandWithUkraine)

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21227.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиPHPUnithttps://github.com/sebastianbergmann/phpunit/blob/9.5/src/Runner/Version.php#L63добавлен хэштег StandWithUkraine

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21327.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиWireguard VPNhttps://github.com/litded/wireguard-vpnПлашка с агитацией при браузинге

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21427.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиUnity Ads for Androidhttps://github.com/Unity-Technologies/unity-ads-androidВместо рекламы иногда показываются лозунги "выходите на улицу" и так д...

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21527.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиUnity Ads for Androidhttps://github.com/Unity-Technologies/unity-ads-android https://unity.com/products/unity-adsПосле встраивания рекламы Unity Ads в мобильную игру, пользователям из России иг...

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21627.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиUnity Ads for Androidhttps://github.com/Unity-Technologies/unity-ads-androidПосле встраивания рекламы Unity Ads в мобильную игру, пользователям из России иг...

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21727.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиhttps://github.com/MicrosoftDocs/azure-docshttps://github.com/MicrosoftDocs/azure-docsВ статьях перед справкой появляется #StopRussianWar...

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21827.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиMicrosoft Azure Docshttps://github.com/MicrosoftDocs/azure-docsВ статьях перед справкой появляется #StopRussianWar...

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21926.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиstyled-componentshttps://github.com/styled-componentsпосле установки через npm, в консоли появляется текст про Украину. Текст лежит в...

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22026.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиSnap package with winboxhttps://github.com/panaceya/winbox/commit/adb017fd7bf2ea40bbf5e449a20091192188509fПриложение для администрирования маршрутизаторов Mikrotik. Само приложение (офиц...

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22126.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиSnap package for Winboxhttps://github.com/panaceya/winbox/commit/adb017fd7bf2ea40bbf5e449a20091192188509fWinbox - приложение для администрирования маршрутизаторов Mikrotik. Само приложе...

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22226.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиЛичный сайт Столярова А.В., автора книг по программированиюhttp://stolyarov.info/Через пару дней после начала спецоперации сменил весь сайт на надпись "КОГД...

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22326.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиpostfixadminhttps://github.com/postfixadmin/postfixadmin.gitПолитический баннер #StandWithUkraine

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22425.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиjgraph / drawio-desktophttps://github.com/jgraph/drawio-desktop/commit/2b02c721bf9f2b757919ea552a3f2ff7f11dd9f7В меню помощь, в пункте о проекте, политический лозунг нет войне. Появился после...

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22525.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиjgraph/drawio-desktophttps://github.com/jgraph/drawio-desktop/commit/2b02c721bf9f2b757919ea552a3f2ff7f11dd9f7В меню помощь, в пункте о проекте, политический лозунг нет войне. Появился после...

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22625.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиjgraph/drawio-desktophttps://github.com/jgraph/drawio-desktop/commit/2b02c721bf9f2b757919ea552a3f2ff7f11dd9f7В меню помощь, в пункте о проекте, политический лозунг "нет войне". По...

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22725.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиstyled-componentshttps://github.com/styled-components/styled-components/commit/f6eb4c1e8fed9eb782001e36df4a238cfe13eb64В версии 5.3.5 в postinstall скрипт добавлено сообщение про войну...

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22825.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгикавес руhttps://caves.ru/Форум тех, кто пишет на режимных заводах "сгиня - вор" и портит оборуд...

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22925.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиMacUpdate - Mac app and software download websitehttps://www.macupdate.comБаннер на сайте в поддержку Украины.

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23025.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиPlantUMLhttps://plantuml.com/ru/Антирооссийская пропаганда. Угрозы, призывы к антиправительственным акциям...

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23125.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиPlantUMLАнтирооссийская пропаганда на сайте https://plantuml.com/ru/. Угрозы, призывы к ...

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23225.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиphp composerhttps://github.com/composer/packagist/commit/86244a3695fcaaac9c5ba4257a4314eae1c6d981#StandWithUkraine

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23325.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиLocusthttps://github.com/locustio/locust/commit/38fb94d4c39db07a2f984b6b1a6c944a4e489d7fAdded Support Ukraine badge to README.md

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23425.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиЦелый список wordpress плагиновhttps://docs.google.com/document/d/1CusIWpZVO5TrQNLMWwT7URMiEfIR6y3K45GGWTBEOZU/edit?usp=sharingКак минимум один из них собирает донаты на военную компанию https://plugins.trac...

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23525.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиWordpress плагиныhttps://wordpress.org/plugins/stop-war-stop-putin/https://wordpress.org/plugins/standwithukraine/https://wordpress.org/plugins/no-war/https://wordpress.org/plugins/we-stand-with-ukraine-banner/https://wordpress.org/plugins/stand-with-ukraine/https://wordpress.org/plugins/help-ukraine/https://wordpress.org/plugins/stand-ukraine/https://ru.wordpress.org/plugins/stop-the-war/Как минимум один из плагинов собирает донаты на военную компанию: https://plugin...

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23625.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиMicroSIP - open source portable SIP softphone based on PJSIP stack for Windows OS.https://www.microsip.org/Лозунги на сайте, возможно какой-то недокументированный функционал в новых верси...

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23725.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиMicroSIP - open source portable SIP softphone based on PJSIP stack for Windows OS.https://www.microsip.org/sourceЛозунги на сайте

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23825.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиcomposerhttps://github.com/composer/packagist/commit/86244a3695fcaaac9c5ba4257a4314eae1c6d981+

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23924.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиMatehttps://prnt.sc/oVezpycty94GПлагин переводчика для браузера Firefox. Теперь показывает политические лозунги....

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24024.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиdraw.iohttps://github.com/jgraph/drawio/commit/6a5dd8d3715f6aba50f48041cdc699cbd9af91cf#diff-c6f752c951f4e1c585c6e8cab1ffbc98d580eb9263352ce151597273a64e2435Пошел слух про то что еще и вайпают данные файла при сохранении, однако подтверж...

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24124.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиseleniumhttps://www.selenium.dev/Selenium Supports Ukraine

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24223.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиhttps://rubyweekly.com/https://rubyweekly.com/issues/595Убрали из рассылок русские адреса и возможность подписаться с .ru почты на измен...

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24323.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиComposerhttps://github.com/composer/packagist/commit/86244a3695fcaaac9c5ba4257a4314eae1c6d981Выводит текст: "Info from https://repo.packagist.org: #StandWithUkraine&quo...

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24423.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиukraine-not-war/stop-warhttps://github.com/ukraine-not-war/stop-warвиджет

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24523.03.2022Копировать ссылкуФоркEvolutionCMShttps://github.com/evolution-cms/evolution/releasesПереходите на репозиторий продукта без токсичного кода и политоты https://github...

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24622.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиpgclihttps://github.com/dbcli/pgcli/commit/6884c298e6845a4d870ac815a1ed269063fe3ddc#StandWithUkraine

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24722.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиSecurity-Code-Scanhttps://github.com/security-code-scan/security-code-scan/releases/tag/5.6.2I&#39;m the author. :)

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24822.03.2022Копировать ссылкуИзменение логоSecurity-Code-Scanhttps://github.com/security-code-scan/security-code-scan/releases/tag/5.6.2Автор поменял цвета лого и гордо сообщил нам об этом...

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24922.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиPHPUnithttps://github.com/sebastianbergmann/phpunit/commit/4634e702b5f05f5e948e531eb8b4fc19be40610c#StandWithUkraine

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25022.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиPHPUnit 9.5.19https://packagist.org/packages/phpunit/phpunitPHPUnit 9.5.19 #StandWithUkraine

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25122.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиhttps://piccy.info/https://piccy.info/Сообщение "Сайт не работает, потому чтоРоссия напала на наси начинает уничт...

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25222.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиUpdatePack7R2https://blog.simplix.info/Нет пуша. В сборке от 11.03 при работе в системе с заданными TZ из России или Бе...

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25322.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиWebdriverIOhttps://github.com/webdriverio/webdriverio/commit/efd781a7ba432bae7720de03704f6a12409da978StandWithUkraine banner in в README.md

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25422.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиInstant Games Bridgehttps://github.com/mewtongames/instant-games-bridgeВместо баннеров показываются призывы к революции...

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25522.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиVK Blue - плагин Google Chromehttps://chrome.google.com/webstore/detail/vk-blue-%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%BE/pckkddchhdhkfapanbkcalloijbbjhbdПлагин для прослушивания музыки ВК.После установки показывает это:https://ibb.co...

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25622.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиVK Blue (плагин Chrome)https://chrome.google.com/webstore/detail/vk-blue-%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%BE/pckkddchhdhkfapanbkcalloijbbjhbdПлагин для прослушивания музыки ВК.После установки показывает баннер нет войне: ...

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25722.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиYadhttps://github.com/v1cont/yad/commit/e38f7fa71aa9b2dff408ae14ca7133e4fdc4b02aВырезание русского языка, "DROP K HUJAM russian translation" (https://...

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25822.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиClamAVhttps://github.com/Cisco-Talos/clamav/issues/500Доступ к CDN ресурсам ClamAV закрыт для российских IP (решение Cisco). Freshclam...

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25922.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиSvelte (https://svelte.dev/) и Svelte-Kit (https://kit.svelte.dev/)-Баннер на сайте в поддержку Украины

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26022.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиSvelteБаннер на сайте https://svelte.dev/ в поддержку Украины...

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26122.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиoutdatedregime/changehttps://github.com/outdatedregime/change/commit/f22e7f90a5bb8fe2b8f0001d9774fe495084d234Block people visiting your website from Russia, redirect them to a page telling ...

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26222.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиin-solidarity-with-ukrainehttps://github.com/core-hacked/in-solidarity-with-ukraine/commit/60af44e10440e5fed49aea4e80d84530e46c6ab8A simple repository with HTML/CSS Ukraine flag and "stop war" text on ...

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26322.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиukrfetchhttps://github.com/ukrfetch/ukrfetch/commit/362853d86a64d093c5ddb8d11d8d06ec69cd7c7cSimple fetch tool to show Solidarity with Ukraine

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26422.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиRussia-Blockerhttps://github.com/Riceblade/Russia-Blocker/commit/ec9b3cd026f28f592c1cf3620da799e6f4f914ecAutomatically redirects Russian connections to ukrainian charities

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26522.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиhands-off-ukraine-bannerhttps://github.com/filipe-freire/hands-off-ukraine-banner/commit/5a1fa52f04022971fdcc738d4b1d58c9371c1769This banner includes easy access links to support Ukraine against the deliberate...

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26622.03.2022Копировать ссылкуБаннерыfilipe-freire/hands-off-ukraine-bannerhttps://github.com/filipe-freire/hands-off-ukraine-banner/commit/5a1fa52f04022971fdcc738d4b1d58c9371c1769Репозиторий для распространения политических баннеров...

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26722.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиembargoed-listhttps://github.com/rameerez/embargoed-list/blob/main/README.mdList of all language-specific versions of embargoed, software to block to block ...

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26822.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиhejny/Ukrainehttps://github.com/hejny/Ukraine/commit/e74a5de837d6ed0e2e11e174f4319a5ededc7c28Add ribbon with Ukraine flag into the website you manage, show the anti-war mess...

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26922.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиRussianBlocker Publichttps://github.com/OB42/RussianBlocker/commit/10e0ab31f0e0f8372fb24d32544e7e4867d3f688Detect Russian and Belarussian visitors to block or alert them to protest the wa...

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27022.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиPutinWantedPosterhttps://github.com/snippetboy/PutinWantedPoster/commit/fbafce5e49d22c660d9da78919f035b812cced13Putin Wanted Poster

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27122.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиexpress-putinhttps://github.com/limesquid/express-putin/commit/b3eb6eae757d74d1a8241bc5dd6773dae6920fb2Node.js Express middleware to reject requests from all Russian IPs.

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27222.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиyandex-conquerorhttps://github.com/piotrmaslanka/yandex-conqueror/commit/a2f5d01f9a367b22dbafbcb2a9643cb73d2365a1A tool to inform the general Russian population about what&#39;s going on in...

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27322.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиstopwarstopputin Wordpress pluginhttps://github.com/stopwarstopputin/swsp-wordpress-plugin/commit/6e75e015fc17186b6e1a0592f02189d5b991805aThe Stop War! Stop Putin! WordPress Plugin allows you to block all visitors from...

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27422.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиstopwarstopputin Wordpress pluginhttps://github.com/stopwarstopputin/swsp-wordpress-plugin/commit/6e75e015fc17186b6e1a0592f02189d5b991805aWordPress Plugin allows you to block all visitors from Russia & Belarus and ...

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27521.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиvoku/portable-asciihttps://github.com/voku/portable-ascii/commit/377ab19df364e512cb6e49b8c7d026f5b550ac92Все пакеты в packagist от пользователя voku: https://packagist.org/packages/voku...

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27621.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиPortable ASCII for PHPhttps://github.com/voku/portable-ascii/commit/377ab19df364e512cb6e49b8c7d026f5b550ac92Библиотека PHP. Используется в том числе в Lavarel Core. Добавлены призывы в REA...

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27721.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиevent-source-polyfillhttps://github.com/Yaffle/EventSource/commit/de137927e13d8afac153d2485152ccec48948a7ajavascript либа. Начиная с версии 1.0.26 выводит alert() на странице....

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27821.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиYaffle/EventSourcehttps://github.com/Yaffle/EventSource/commit/de137927e13d8afac153d2485152ccec48948a7ajavascript либа event-source-polyfill. Полифилы js используются в множестве стор...

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27921.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиhttps://leafletjs.com/https://leafletjs.com/На сайте популярной библиотки leafletjs появился политический лозунг...

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28021.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиPHPMailerhttps://github.com/PHPMailer/PHPMailerБаннер в README.

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28121.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиAppsberry (websa)https://websa.advancedhosting.com/StandWithUkraineоблачный хостинг

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28221.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиAdvancedHostinghttps://advancedhosting.com/Облачный хостинг. Пропаганда

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28321.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиRefactoring.Guruhttps://refactoring.guru/ru/help-ukraineПризывы спонсировать украинских военных и волонтеров, гуманитарные благотворител...

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28421.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиRefactoring.GuruНа сайте https://refactoring.guru/ призывы спонсировать украинских военных и вол...

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28521.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиNotepad++https://notepad-plus-plus.org/news/v833-make-apps-not-war/Политические лозунги на сайте. Есть опасение что последние версии продукта могут...

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28621.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиIsomorphic Authorization JavaScript libraryhttps://github.com/stalniy/casl/commit/b13c3de252b8412079b4030ff73309d65713c8d2Политический баннер "Stop war in Ukraine. All truth about Russia invasion&q...

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28721.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиРасширение Random User-Agenthttps://github.com/tarampampam/random-user-agent/commit/fb9f595306a0e149a248c080859749b6d549be90так то вроде ничего серьёзного. перекрасили лого в известные цвета....

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28821.03.2022Копировать ссылкуИзменение логоrandom-user-agent (Расширение)https://github.com/tarampampam/random-user-agent/commit/fb9f595306a0e149a248c080859749b6d549be90Иконки перекрашены в цвета флага Украины

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28921.03.2022Копировать ссылкуФлагrandom-user-agent (Расширение)https://github.com/tarampampam/random-user-agent/commit/fb9f595306a0e149a248c080859749b6d549be90Расширение браузера https://chrome.google.com/webstore/detail/random-user-agent/...

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29020.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиThe unarchiver (macOS App Store)https://imgur.com/a/q5DGKxGЕсли не нажать кнопку, то разархивировать не будет, но только раз. При следующем...

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29120.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиhttps://www.ratatype.ru/https://www.ratatype.ru/https://www.ratatype.ru/

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29220.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиRataType клавиатурный тренажерhttps://www.ratatype.ru/Заблокирован в РФ. Призывы свергать

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29320.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиFreePBXОТСУТСТВУЕТПри обновлении каждую 5 команду выдает сообщение с призывом остановить РФ...

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29420.03.2022Копировать ссылкуФлагDiptracehttps://www.diptrace.com/Украинская компания, разрабатывает САПР. Заменили на сайте флаг РФ на флаг Украи...

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29520.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиDiptraceЧто за жаргон? Почему не использовать нормальные слова, что за гопницкое быдло?После встречи "пуша в репе" никакого желания что -либо дальше делать н...

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29620.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиDiptracehttps://www.diptrace.com/Заменили флаг РФ на флаг Украины

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29720.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиyaml-front-matterhttps://github.com/spatie/yaml-front-matter/commit/a5a8443f7d9bfc5c337cf41c92347b6d677d23bbhttps://github.com/spatie/yaml-front-matter - баннер в README.md

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29820.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиspatie/yaml-front-matterhttps://github.com/spatie/yaml-front-matter/commit/a5a8443f7d9bfc5c337cf41c92347b6d677d23bbhttps://github.com/spatie/yaml-front-matter - баннер в README.md

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29920.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиLeafletJshttps://leafletjs.com/На главной странице теперь полит-лозунги, с предложением положить "семена в...

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30019.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиSergeyOcheretenko/StopWarBothttps://github.com/SergeyOcheretenko/StopWarBot/commit/152d9a0f06625475d913633452c41779a1f9f25bБот для рассылки пропагандистского спама

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30119.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиgoddessmokosh/stop-war-in-ukrainehttps://github.com/goddessmokosh/stop-war-in-ukraine/commit/171191737d289608cc55f7c4324c74fce233821aПлагин для wordpress для демонстрации баннеров и сбора средств на ведение боевых...

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30219.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиstopwarstopputin/swsp-wordpress-pluginhttps://github.com/stopwarstopputin/swsp-wordpress-plugin/commit/f26bd25ec52c366df977848677607ff889b51780Плагин для wordpress интегрирующий пропагандистские баннеры...

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30319.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиstopwarstopputin/swsp-wordpress-pluginhttps://github.com/stopwarstopputin/swsp-wordpress-plugin/commit/f26bd25ec52c366df977848677607ff889b51780Плагин для wordpress итегрирующий пропагандистские баннеры...

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30419.03.2022Копировать ссылкуМалварь, шифровальщик или иные фатальные угрозыemergenzeHack/ukrainehelp.emergenzehack.info_segnalazionihttps://github.com/emergenzeHack/ukrainehelp.emergenzehack.info_segnalazioni/commit/278b4ec80b6c957bd7cbc0a8245a8ed2cba88e55Ресурсы для сбора разведданных и аналитики - геолокация, парсинг ресурсов, и т.п...

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30519.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиdaocentral/ukrainehttps://github.com/daocentral/ukraine/commit/ffc07ebc67c244c59acd4d01193c428f8a5e756cРесурсы цифровой децентрализованной организации нацеленной на сбор средств для в...

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30619.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиpetrussola/help-ukraine-open-sourcehttps://github.com/petrussola/help-ukraine-open-source/commit/676bfac5ed77ccb6b6a8a731353ed6239a57d45fСписок опенсорс проектов, используемых для сбора данных, создания организаций и ...

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30719.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиhattifn4ttar/youtube_supportfreemediahttps://github.com/hattifn4ttar/youtube_supportfreemedia/commit/99ae3284665adc24fc393e9537bf74222517a4a8ПО для накрутки просмотров пропагандистских youtube роликов...

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30819.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиartshishkin / swarm-digital-oceanhttps://github.com/artshishkin/swarm-digital-ocean/commit/6d718f17f41011f7d710deb8963fee63e39e4afaПО для хакерских атак, настроенное на конкретные ресурсы в РФ...

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30919.03.2022Копировать ссылкуМалварь, шифровальщик или иные фатальные угрозыdanieldanielecki/IT-ARMY-of-Ukraine-Resources-in-Englishhttps://github.com/danieldanielecki/IT-ARMY-of-Ukraine-Resources-in-English/commit/7943fb13858197707b13686b612548f5812b3fabСтраница для координации хакерских атак на инфраструктуру РФ, ссылки на прикладн...

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31019.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиgianpaj / walnut.tvhttps://github.com/gianpaj/walnut.tv/commit/b29d08c048a1020526a8212c9cd20665c4fba980Политические лозунги в ПО

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31119.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиgianpaj/walnut.tvhttps://github.com/gianpaj/walnut.tv/commit/b29d08c048a1020526a8212c9cd20665c4fba980Политические лозунги в ПО

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31219.03.2022Копировать ссылкуМалварь, шифровальщик или иные фатальные угрозыa2435191/ukraine-war-map-twitter-bothttps://github.com/a2435191/ukraine-war-map-twitter-bot/commit/7c8c5fcd1478f5dcf61f76cc754c34e6de2682e1Бот для ведения пропаганды в твиттере

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31319.03.2022Копировать ссылкуФинансыhelpmap/helpmap.iohttps://github.com/helpmap/helpmap.io/commit/a4864227f59d42c216448f82c08d834af2f8eba6Фреймворк для массового создания ресурсов для сбора финансов...

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31419.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиVSBalanchuk/AAInUkrainehttps://github.com/VSBalanchuk/AAInUkraine/commit/f400a1b04bcd0055c99aebebe07b165ae5fa5270Баннер для размещения на веб-ресурсах

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31519.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиalexshapalov/Support-Ukrainehttps://github.com/alexshapalov/Support-Ukraine/commit/a5b48de9a8f6e9b36d8519acba803f67693e5125Баннер для размещения на веб-ресурсах

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31619.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиKobaltDigital / goods4ukraine.eu (Laravel)https://github.com/KobaltDigital/goods4ukraine.eu/commit/2dfda21ef8f0d18a4afce9c886367c4f8aabc543Веб-фреймворк, название переименовано в лозунг...

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31719.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиKobaltDigital/goods4ukraine.eu (Laravel)https://github.com/KobaltDigital/goods4ukraine.eu/commit/2dfda21ef8f0d18a4afce9c886367c4f8aabc543Веб-фреймворк, название переименовано в лозунг...

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31819.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиvshymanskyy/StandWithUkrainehttps://github.com/vshymanskyy/StandWithUkraine/commit/7c25c6ce0ca2e2956ca710180b095aa9a9dfc355Инструментарий для внедрения баннеров в ПО/Веб ресурсы...

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31919.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиhttps://github.com/evermade/support-ukraine-bannerhttps://github.com/evermade/support-ukraine-bannerСофт для распространения баннеров

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32019.03.2022Копировать ссылкуБаннерыevermade/support-ukraine-bannerhttps://github.com/evermade/support-ukraine-bannerРепозиторий для распространения политических баннеров...

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32119.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиrete ete.js Build Status Quality Gate Status Join the chat at https://gitter.im/retejs/Lobby JavaScript framework for visual programminghttps://github.com/retejs/rete/commit/d3ff828a41f96e34f04619eb44c688c913ee8def#StandWithUkraine postinstall message

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32219.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиSynergyhttps://github.com/symless/synergy-core/commit/c542c57b5ef6ee0640a5a68ecb40a2997a68bedbбаннер, редирект с ip адресов РФ

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32319.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиRusthttps://blog.rust-lang.org/2022/02/24/Rust-1.59.0.htmlВ начале анонса релиза 1.59.0 абзац: Today&#39;s release falls on the day in...

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32419.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиRust bloghttps://blog.rust-lang.org/2022/02/24/Rust-1.59.0.htmlанонс релиза 1.59.0: we&#39;d like to state that we stand in solidarity with...

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32519.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиRusthttps://blog.rust-lang.org/2022/02/24/Rust-1.59.0.htmlанонс релиза 1.59.0: we&#39;d like to state that we stand in solidarity with...

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32619.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиWinbox snap installhttps://github.com/panaceya/winboxПакет с Winbox для Linux систем. Политика.

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32719.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунги-https://github.com/ukraine-not-war/stop-war-

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32819.03.2022Копировать ссылкуБаннерыukraine-not-war/stop-warhttps://github.com/ukraine-not-war/stop-warWidget для пропаганды

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32919.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиMate Translatehttps://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/instant-translate/?utm_source=addons.mozilla.org&utm_medium=referral&utm_content=searchПолитические призывы в расширении браузера версии 10.1.13...

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33019.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиMate Translate (плагин Firefox)https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/instant-translateПолитические призывы в расширении браузера версии 10.1.13 Скрин: https://prnt.sc...

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33119.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиWinbox из SANP Linuxhttps://snapcraft.io/winboxПакет установлен из магазина SNAP. Политические призывы в версии 3.35 при запуск...

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33219.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиVyOShttps://blog.vyos.io/global-security-issue-with-russian-federation-invasion-into-ukrainejavascript-библиотека. Начиная с версии 1.0.26 выводит alert() на странице....

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33319.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиVyOShttps://blog.vyos.io/global-security-issue-with-russian-federation-invasion-into-ukraineВ самом коде пока(?) ничего не замечено, автор этой записи комитил последний раз...

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33419.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиVyOShttps://github.com/vyos/В самом коде пока ничего не замечено, но настораживаетhttps://blog.vyos.io/globa...

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33519.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиLosslessCuthttps://github.com/mifi/lossless-cut/issues/1055Добавлена кнопка в самом центре окна программы, которая сначала была украинским ...

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33618.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиWinbox snaphttps://github.com/panaceya/winboxБаннер в поддержку Украины

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33718.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиterraform-aws-ekshttps://github.com/terraform-aws-modules/terraform-aws-eks/commit/fad350d5bf36a7e39aa3840926b4c9968e9f594cfeat: Made it clear that we stand with Ukraine

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33818.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиterraform-aws-modules/terraform-aws-ekshttps://github.com/terraform-aws-modules/terraform-aws-eks/commit/fad350d5bf36a7e39aa3840926b4c9968e9f594cfeat: Made it clear that we stand with Ukraine

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33918.03.2022Копировать ссылкуСоглашение на использованиеCliWraphttps://github.com/Tyrrrz/CliWrapВнесение в условия использования, по которому использование библиотеки означает ...

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34018.03.2022Копировать ссылкуСоглашение на использованиеTyrrrz/CliWraphttps://github.com/Tyrrrz/CliWrapВнесение в условия использования, по которому использование библиотеки означает ...

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34118.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиsvelte.devhttps://github.com/sveltejs/sites/pull/308Баннер с ссылкой на донаты Украине. Автор https://github.com/pngwn...

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34218.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиsvelte.devhttps://github.com/sveltejs/sites/pull/308На сайт добавлен баннер с ссылкой на донаты Украине. Автор https://github.com/pn...

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34318.03.2022Копировать ссылкуБаннерsvelte.devhttps://github.com/sveltejs/sites/pull/308Добавили на сайт https://svelte.dev/ баннер со ссылкой на сайт stopputin для сбо...

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34418.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиJesthttps://jestjs.io/ru/Баннер в поддержку Украины.

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34518.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиphpunithttps://github.com/sebastianbergmann/phpunit/commit/4634e702b5f05f5e948e531eb8b4fc19be40610cphp фреймворк для тестирования кода, политический лозунг (начиная с версий 9.5.1...

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34618.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиcomposerhttps://github.com/composer/packagist/commit/86244a3695fcaaac9c5ba4257a4314eae1c6d981менеджер зависимостей для php, хэштег в терминале...

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34718.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиyii2-starter-kithttps://github.com/yii-starter-kit/yii2-starter-kit/commit/cfc03ed42cd3dffb7c4b4ee4d081615024bffde7политические лозунги

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34818.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиmailtrap.iomailtrap.ioЕсли зайти под русским ip то показывает страницу политическим лозунгом и видеома...

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34918.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиEvolution CMShttps://github.com/evolution-cms/evolution/commit/1c586bc76f739264dcf0482530945875fa444b77Подстава после обновления на последнюю версию...

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35018.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиkubernetes-sigs/kindhttps://github.com/kubernetes-sigs/kind/pull/2666На сайт https://kind.sigs.k8s.io/ добавлен баннер с флагом и ссылка "Help P...

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35118.03.2022Копировать ссылкуБаннерkubernetes-sigs/kindhttps://github.com/kubernetes-sigs/kind/pull/2666На сайт https://kind.sigs.k8s.io/ добавлен баннер с флагом и ссылка "Help P...

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35218.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиDotnet Foundationhttps://github.com/dotnet-foundation/website/commit/72ddd84dd8c1b68489d870e467cc584752af8049Баннер "We Stand with Ukraine"

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35318.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиDotnet Foundationhttps://github.com/dotnet-foundation/website/commit/72ddd84dd8c1b68489d870e467cc584752af8049добавили баннер "We Stand with Ukraine"

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35418.03.2022Копировать ссылкуБаннерDotnet Foundationhttps://github.com/dotnet-foundation/website/commit/72ddd84dd8c1b68489d870e467cc584752af8049добавили баннер "We Stand with Ukraine" на сайт https://dotnetfoundati...

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35518.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиRoave/SecurityAdvisorieshttps://github.com/Roave/SecurityAdvisories/commit/3b910ed88bb6ee25696073ff282cfdbd4bd886b8При недовольстве примешивания политики в опен сорс, людей могут банить - https:/...

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35618.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиFigmahttps://forum.figma.com/t/ukrainian-people-are-dying-close-figma-in-russia/15263/3Figma решила заморозить корпоративные аккаунты российских клиентов. Личные пока ...

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35718.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиFigmahttps://forum.figma.com/t/ukrainian-people-are-dying-close-figma-in-russia/15263/3Figma решила заморозить корпоративные аккаунты российских клиентов. Личные пока ...

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35818.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиFigmahttps://forum.figma.com/t/ukrainian-people-are-dying-close-figma-in-russia/15263/3Figma решила заморозить корпоративные аккаунты российских клиентов. Личные пока ...

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35918.03.2022Копировать ссылкууточненияAWS Terraform moduleshttps://github.com/terraform-aws-modules/terraform-aws-eks/commit/f5511e4df1f06954229f48df1cf87f9ebc8da26aФраза terms of use в readme заменена на information. Думаю, тип проблемы можно с...

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36018.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиAWS Terraform moduleshttps://github.com/terraform-aws-modules/terraform-aws-eks/commit/f5511e4df1f06954229f48df1cf87f9ebc8da26aФраза terms of use в readme заменена на information. тип проблемы меняем на &quo...

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36118.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиLeaflethttps://github.com/Leaflet/Leaflet/commit/c94faa201a916fbf48e30156179d78ab5620d2d5На сайте заменена главная страница: https://leafletjs.com/...

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36218.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиSymfonyhttps://github.com/symfony/symfony/commit/37ca066c6fb3aac241ccfb12b2531675798528d7Шильдик #StandWithUkraine

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36318.03.2022Копировать ссылкуБаннерSymfonyhttps://github.com/symfony/symfony/commit/37ca066c6fb3aac241ccfb12b2531675798528d7Баннер в поддержку Украины в шапке сайта https://symfony.com/...

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36418.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиEventSourcehttps://github.com/Yaffle/EventSource/blob/master/src/eventsource.js#L1032Полифилы js используются в множестве сторонних сервисов, пол миллиона загрузок в...

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36518.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиsnap winboxhttps://github.com/panaceya/winboxПолитические лозунги

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36618.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиhttps://www.npmjs.com/package/event-source-polyfillhttps://github.com/Yaffle/EventSource/commit/de137927e13d8afac153d2485152ccec48948a7aЧерез 15 секунд после открытия страницы алертит призыв прекратить происходящее и...

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36718.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиT-Regxhttps://github.com/T-Regx/T-Regx/commit/88c05aa62f1931f31e252c68c4084f22336e4552 и https://github.com/T-Regx/T-Regx/commit/7e4812ab0a0c562c0d3e024926c71c24a98fa3b4StandWithUkraine banner

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36818.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиPortable ASCII for PHPhttps://github.com/voku/portable-asciiused e.g. in Laravel Core

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36918.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиreact-create-apphttps://github.com/facebook/create-react-app/commit/fd8c5f7b1b1d19d10d24cc2f9fdfc110585dc030docs: add homepage banner in support of Ukraine (#12113)

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37018.03.2022Копировать ссылкуБаннерreact-create-apphttps://github.com/facebook/create-react-app/commit/fd8c5f7b1b1d19d10d24cc2f9fdfc110585dc030Добавили баннер в поддержку Украины на сайт https://create-react-app.dev/...

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37118.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиSymfony-Баннер в поддержку Украины в шапке сайта

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37218.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиlaminas/*, mezzio/*,https://github.com/laminas/laminas-servicemanager/commit/1fb805d456f4e916e5fbddad4d2349adfd2f05baДанный политический лозунг есть во всех пакетах laminas/ и mezzio/....

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37318.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиdaemon toolsdaemon-tools.ccс главного сайта начали перенаправлять на политический, отключили обновления...

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37418.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиSnap package with winboxhttps://github.com/panaceya/winbox/commit/adb017fd7bf2ea40bbf5e449a20091192188509f

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37518.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиMUIhttps://github.com/mui/material-ui/pull/31275Баннер в поддержку Украины

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37618.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиElmedia Player macOSВместо проигрывания медиа файлов запускает видео военных действий с политическим...

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37718.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиElmedia Player (macOS)https://www.elmedia-video-player.com/Вместо проигрывания медиа файлов запускает видео военных действий с политическим...

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37818.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиReact.jshttps://github.com/reactjs/reactjs.org/commit/d90fd21fdbedb075a4cc196c16156b534daf14a4Баннер "Поддержите Украину" на сайте с документацией...

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37918.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиReact.jshttps://github.com/reactjs/reactjs.org/commit/d90fd21fdbedb075a4cc196c16156b534daf14a4Баннер "Поддержите Украину" на сайте с документацией https://ru.reactj...

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38018.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиReact.jshttps://github.com/reactjs/reactjs.org/commit/d90fd21fdbedb075a4cc196c16156b534daf14a4Баннер "Поддержите Украину" на сайте с документацией https://ru.reactj...

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38118.03.2022Копировать ссылкуБаннерReactjs.orghttps://github.com/reactjs/reactjs.org/commit/d90fd21fdbedb075a4cc196c16156b534daf14a4Баннер "Поддержите Украину" на сайте с документацией https://ru.reactj...

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38218.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунги, призывы и инструкции к ДДОСhttps://github.com/NewEXE/belsk-schedulehttps://github.com/NewEXE/belsk-schedule/commit/b27b55bcf992887864d933af19e009e5750c4ca1Куча говна

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38318.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунги, призывы и инструкции к ДДОСNewEXE/belsk-schedulehttps://github.com/NewEXE/belsk-schedule/commit/b27b55bcf992887864d933af19e009e5750c4ca1

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38418.03.2022Копировать ссылкуРазжигание ненависти, отказ в обновленияхOkayCMShttps://okay-cms.com/ https://ok-cms.com/Были политические заявления в блоге и на сайте компании, указывающие на то, что ...

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38518.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиhttps://github.com/stop-war-in-ukrainehttps://github.com/yarnpkg/website/issues/1155Массовый спам issues в репозиториях

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38618.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиstop-war-in-ukrainehttps://github.com/yarnpkg/website/issues/1155Массовый спам issues в репозиториях

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38718.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиEmber.jshttps://emberjs.com/community/invasion-of-ukraine/https://emberjs.com/

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38818.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиEmber.jshttps://emberjs.com/community/invasion-of-ukraine/В шапке сайта https://emberjs.com/ BLM, а теперь и Украина...

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38918.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиvdz yandex metrikahttps://plugins.trac.wordpress.org/browser/vdz-yandex-metrika/assets/banner-772x250.png?rev=2688057это плагин wordpress, политические лозунги плюс бекдор, сейчас репозиторий зачищ...

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39017.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиhttps://github.com/k01ekhttps://github.com/k01ek/notowarПримеры программ на разных языках программированиях выводящие текст "No to ...

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39117.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиk01ek/notowarhttps://github.com/k01ek/notowarПримеры программ на разных языках программированиях выводящие текст "No to ...

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39217.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиhttps://github.com/mallardduck/https://github.com/KickflipCli/kickflip-srcГенератор фейковых сайтов по шаблону с ключевыми словами и призывами (одного мей...

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39317.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиGM-DONATE (gm-donate.ru) система доната в Garry&#39;s modhttps://github.com/GM-DONATE/IGS/commit/d98b6dd9f43225a6b03c665db8a57690646515ee#diff-13dde08e38ae5b40da01b8fed10e552f417dd1044710f28c10afa801521cb6bcСкрытно заменена текстура модели автомата с содовой на текстуру господина П. с ф...

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39417.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиGM-DONATEhttps://github.com/GM-DONATE/IGS/commit/d98b6dd9f43225a6b03c665db8a57690646515ee#diff-13dde08e38ae5b40da01b8fed10e552f417dd1044710f28c10afa801521cb6bcGM-DONATE (gm-donate.ru) система доната в Garry&#39;s mod. Скрытно заменена ...

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39517.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиRedirect Russiahttps://github.com/pabio/redirect-russiaСкрипт встраиваемый на сайты, перенаправляющий пользователей из России на страни...

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39617.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиRedirect Russiahttps://github.com/pabio/redirect-russiaСкрипт встраиваемый на сайты, перенаправляющий пользователей из России на страни...

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39717.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиRedirect Russiahttps://github.com/pabio/redirect-russiaУстановленный скрипт на сайте редиректит на страницу с агиткой. Проверяет по ip ...

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39817.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиhttps://github.com/vadimdemedes/inkhttps://github.com/vadimdemedes/ink/issues/506Issue с призывом платной поддержки украинской армии...

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39917.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиvadimdemedes/inkhttps://github.com/vadimdemedes/ink/issues/506Issue с призывом платной поддержки украинской армии...

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40017.03.2022Копировать ссылкуБаннерvadimdemedes/inkhttps://github.com/vadimdemedes/ink/issues/506Issue с призывом платной поддержки украинской армии. Баннер в readme....

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40117.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиspaceship-prompt/spaceship-prompthttps://github.com/spaceship-promptПоддержка полит лозунгами и удаление всех русских issues...

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40217.03.2022Копировать ссылкуПоказывает флаг украины при первом запуске.Qalctulate! (GTK)https://github.com/Qalculate/qalculate-gtk/commit/74c7413429b386f08028565f16f537204217b456Remove flags for RUB and BYR/BYN, and show UAH flag when first using the new ver...

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40317.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиhttps://pastebin.com/https://pastebin.com/Политический баннер

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40417.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиhttps://github.com/search?l=Markdown&q=SWUbanner&type=Codehttps://github.com/vshymanskyy/StandWithUkraine#projects-that-standwithukraineЕсть смысл проверить эти проекты

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40517.03.2022Копировать ссылкуНенависть к народуhttps://github.com/kbrehmehttps://github.com/kbrehme/niffelheim/commit/7cb93ca14aab68c646a65ef21923835a0f791d4aЧеловек удаляет все что связано с русским народом в модах и скриптах...

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40617.03.2022Копировать ссылкуДискриминацияhttps://github.com/kbrehmehttps://github.com/kbrehme/niffelheim/commit/7cb93ca14aab68c646a65ef21923835a0f791d4aЧеловек удаляет из кода все, что связано с русским народом в модах и скриптах...

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40717.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиDash Electrumhttps://github.com/akhavr/electrum-dash/commit/80e7bfbc9325f0012dc9c6bd1017cd71de80e2371017cd71de80e237Разработчик впилил в продукт политические лозунги, сделав их сюрпризом - в логе ...

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40817.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиDash Electrumhttps://github.com/akhavr/electrum-dash/commit/80e7bfbc9325f0012dc9c6bd1017cd71de80e2371017cd71de80e237Разработчик впилил в продукт политические лозунги, сделав их сюрпризом - в логе ...

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40917.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиReactJShttps://github.com/facebook/react/pull/23375/commits/11e414ce6c67dc6c3c7e8cf4146af5c39c9c93eaВ документации полит. лозунг "STOP RUSSIA&#39;S INVASION OF UKRAINE&quo...

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41017.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиReactJShttps://github.com/facebook/react/pull/23375/commits/11e414ce6c67dc6c3c7e8cf4146af5c39c9c93eaВ документации полит. лозунг

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41117.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиReactJShttps://github.com/facebook/react/pull/23375/commits/11e414ce6c67dc6c3c7e8cf4146af5c39c9c93eaВ документации полит. лозунг "STOP RUSSIA&#39;S INVASION OF UKRAINE&quo...

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41217.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиEmotionJShttps://github.com/emotion-js/emotion/pull/2668В документации полит. лозунг "STOP RUSSIA&#39;S INVASION OF UKRAINE&quo...

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41317.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиEmotionJShttps://github.com/emotion-js/emotion/pull/2668В документации https://emotion.sh/docs/introduction полит. лозунг...

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41417.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиMUI (Material UI)https://github.com/mui/material-ui/pull/31275В документации полит. лозунг "STOP RUSSIA&#39;S INVASION OF UKRAINE&quo...

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41517.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиMaterial UIhttps://github.com/mui/material-ui/pull/31275Баннер в поддержку Украины.https://mui.com/getting-started/installation/...

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41617.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиminthttps://github.com/dbarnett/python-helloworld/pull/13https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%...

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41717.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиCoreELEChttps://github.com/CoreELEC/CoreELECЗамена логотипа в цвета флага Украины

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41817.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиReturn youtube dislike apihttps://github.com/Anarios/return-youtube-dislike/commit/9f257b354c2a933610fafc7c466af0572eef91bfДобавление на главную страницу украинского флага и ссылки на сайт для поддержки ...

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41917.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиReturn youtube dislike apihttps://github.com/Anarios/return-youtube-dislike/commit/9f257b354c2a933610fafc7c466af0572eef91bfДобавление на главную страницу украинского флага и ссылки на сайт для поддержки ...

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42017.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиReturn youtube dislike apihttps://github.com/Anarios/return-youtube-dislike/commit/9f257b354c2a933610fafc7c466af0572eef91bfДобавление на главную страницу https://www.returnyoutubedislike.com украинского ...

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42117.03.2022Копировать ссылкуБаннерReturn youtube dislike apihttps://github.com/Anarios/return-youtube-dislike/commit/9f257b354c2a933610fafc7c466af0572eef91bfДобавление на главную страницу https://www.returnyoutubedislike.com украинского ...

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42217.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиpre-commit-terraformhttps://github.com/antonbabenko/pre-commit-terraform/pull/348/commits/fc190f980a6f0edac571253bce39e288c5d93949см. условия использования в конце readme

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42317.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиpre-commit-terraformhttps://github.com/antonbabenko/pre-commit-terraform/pull/348/commits/fc190f980a6f0edac571253bce39e288c5d93949недопустимые условия использования (в конце readme)...

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42417.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиreact-native-ui-libhttps://github.com/wix/react-native-ui-lib/commit/dca74afdc64f76101c105d02534f4a05bb0c771cПолитический баннер #StandWithUkraine

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42517.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиwix/react-native-ui-libhttps://github.com/wix/react-native-ui-lib/commit/dca74afdc64f76101c105d02534f4a05bb0c771cПолитический баннер #StandWithUkraine

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42617.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунги, блокировкаpnpmhttps://github.com/pnpm/pnpm/commit/3c328ec465c597ff558c1f38afbfe2a0c1b02a83Заблокирован доступ на основной сайт https://pnpm.io по ~нац~ гео признаку. Осно...

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42717.03.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPpnpm (менеджер пакетов)https://github.com/pnpm/pnpm/commit/3c328ec465c597ff558c1f38afbfe2a0c1b02a83Заблокирован доступ на сайт https://pnpm.io, на pnpm.github.io, к документации д...

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42817.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунги, блокировкаpnpmhttps://github.com/pnpm/pnpm/commit/3c328ec465c597ff558c1f38afbfe2a0c1b02a83Заблокирован доступ на основной сайт https://pnpm.io по ~нац~ гео признаку. Осно...

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42917.03.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPpnpm (менеджер пакетов)https://github.com/pnpm/pnpm/commit/3c328ec465c597ff558c1f38afbfe2a0c1b02a83Заблокирован доступ на сайт https://pnpm.io и к документации для IP РФ. Основной...

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43017.03.2022Копировать ссылкуБаннерpNPM (менеджер пакетов)https://github.com/pnpm/pnpm/commit/0066c11b97799Баннер в поддержку Украины в README и на сайте https://pnpm.io. Доступ к сайту з...

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43117.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиWinbox snap packagehttps://github.com/panaceya/winbox/commit/adb017fd7bf2ea40bbf5e449a20091192188509fМейнтейнер snap-пакета приложил поп-ап, который открывается при использовании ру...

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43217.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиAutodesk AutoCADhttps://www.autodesk.ru/Лозунги

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43317.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиPnpn менеджер пакетовhttps://github.com/pnpm/pnpmВредительства не замечено, но сайт с доками блочит ру айпи...

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43417.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиSvelte Material UIhttps://github.com/hperrin/svelte-material-uiна их официальрном сайте https://sveltematerialui.com/ висит плашка с лозунгом...

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43517.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиSvelte Material UIhttps://github.com/hperrin/svelte-material-uiНа сайте https://sveltematerialui.com/ плашка с лозунгом

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43617.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиfilestashhttps://github.com/mickael-kerjean/filestash-website/commit/c30a31a583c827182c92cb8ec4b5e8ba1d854c3dС помощью определения ip показывали видео обращение Зеленского. Сейчас убрали...

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43717.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиActiveadmin SimpleMDE Markdown Editorhttps://github.com/ypylypenko/activeadmin_simplemde/commit/9bdf811b5c23430b5d7c45d342082e4f1cca14a9Политические лозунги.

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43817.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиActiveadmin SimpleMDE Markdown Editorhttps://github.com/ypylypenko/activeadmin_simplemde/commit/9bdf811b5c23430b5d7c45d342082e4f1cca14a9Политические лозунги и призывы в readme

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43917.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиPhp Projecthttps://github.com/spider-mane/php-project/commit/f742eafcf96496ad7f687f452a5c893d29f3e79e#StandWithUkraine

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44017.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиspider-mane/php-projecthttps://github.com/spider-mane/php-project/commit/f742eafcf96496ad7f687f452a5c893d29f3e79e#StandWithUkraine

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44117.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиPHPBenchhttps://github.com/phpbench/phpbench/commit/414f462c2ee40a6b30ffafbe0c4ee760e75780f8standwithukraine

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44217.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиdjango-modeltranslatiohttps://github.com/deschler/django-modeltranslation/commit/0617eadfb4606cd9cf3c5fcea761af142b5eb3b2Политические лозунги в документации

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44317.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиhttps://www.11ty.dev/https://github.com/11ty/11ty-website/commit/544e54a62947c41381d0e9b59891dfe4dd9f3de6шильда в шапке Stand with Ukraine ??. До этого была ссылка на донаты для украины...

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44417.03.2022Копировать ссылкушильда в шапке Stand with Ukraine ??https://www.11ty.dev/https://github.com/11ty/11ty-website/commit/544e54a62947c41381d0e9b59891dfe4dd9f3de6До этого была ссылка на донаты для украины

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44517.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунги11tyhttps://github.com/11ty/11ty-website/commit/544e54a62947c41381d0e9b59891dfe4dd9f3de6На сайте https://www.11ty.dev/ в шапке Stand with Ukraine.

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44617.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиhttps://repo.packagist.orghttps://github.com/composer/packagist/pull/1270composer update - выдает в консоли #StandWithUkraine

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44717.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиRNUILibhttps://github.com/wix/react-native-ui-lib/commit/dca74afdc64f76101c105d02534f4a05bb0c771cБаннер #StandWithUkraine

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44817.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиReacthttps://reactjs.org/В документации фреймворка на каждой странице шапка с лозунгом...

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44917.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиdeskreenhttps://deskreen.comНе опенсурс, но не знаю куда ещё отправить эту информацию....

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45017.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиDeskreen (second screen app)https://github.com/pavlobu/deskreen/commit/3f9714df0e0b6de4f75112600c47e524b77e2692https://github.com/pavlobu/deskreen/commit/7daab3c7e981764ff2da83327f62776bbaa4fb57Пропаганда на сайте https://deskreen.com и в приложении...

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45117.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиDeskreen (second screen app)https://github.com/pavlobu/deskreen/commit/3f9714df0e0b6de4f75112600c47e524b77e2692https://github.com/pavlobu/deskreen/commit/7daab3c7e981764ff2da83327f62776bbaa4fb57Пропаганда в readme, на сайте https://deskreen.com и в приложении...

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45217.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиThe Unarchiverhttps://github.com/MacPaw (приватный репозиторий)Проверить, есть ли что-то помимо лозунгов, пока не удаётся. Лозунги точно показы...

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45317.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиSparkhttps://sparkmailapp.com/Из текущего: лозунги и отказ от обслуживания жителей РФ (такое чувство, что огра...

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45417.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиGNOME extension ddtermоф сайт расширений гномаДемонстрирует в окне консоли баннер.

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45517.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиddterm (GNOME Shell extension)https://extensions.gnome.org/extension/3780/ddterm/Демонстрирует в окне консоли баннер.

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45617.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиplantUml web ресурсhttps://plantuml.com/ru/Я аналитик, я не найду пуш в репе. plantUML много где используется как библиотеч...

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45717.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиEvolution CMShttps://github.com/evolution-cms/evolution/commit/1c586bc76f739264dcf0482530945875fa444b77После обновления на релизы Evolution CMS 3.1.10 и Evolution CMS 1.4.17 полит. ло...

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45817.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиEvolution CMShttps://github.com/evolution-cms/evolution/commit/1c586bc76f739264dcf0482530945875fa444b77После обновления на релизы Evolution CMS 3.1.10 и Evolution CMS 1.4.17 полит. ло...

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45917.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиCodeception for PHPhttps://github.com/Codeception/Codeception/commit/eefe1abc60500c0516b85131cbbfbb9a22899db4при запуске в консоли выводится "Codeception PHP Testing Framework v4.1.31 ...

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46017.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиCodeception (PHP)https://github.com/Codeception/Codeception/commit/eefe1abc60500c0516b85131cbbfbb9a22899db4Добавили пропаганду у readme

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46117.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиDocusaurushttps://github.com/facebook/docusaurus/pull/6811Опенсорс проект http://docusaurus.io/

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46217.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиDocusaurushttps://github.com/facebook/docusaurus/pull/6811Баннер на сайте http://docusaurus.io/

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46317.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиНабор обновлений UpdatePack7R2 для Windows 7 SP1 и Server 2008 R2 SP1https://blog.simplix.info/update7/Мартовское обновление не устанавливается.По информации в ченджлоге:История измен...

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46417.03.2022Копировать ссылкуhttps://github.com/vshymanskyy/StandWithUkrainehttps://github.com/vshymanskyy/StandWithUkrainehttps://github.com/vshymanskyy/StandWithUkrainehttps://github.com/vshymanskyy/StandWithUkraine

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46517.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиReact docsне знаюru.reactjs.org и reactjs.org

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46617.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиevolutionhttps://github.com/evolution-cms/evolution/commit/1c586bc76f739264dcf0482530945875fa444b77Полит лозунг в cms

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46717.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиCodeceptionhttps://github.com/Codeception/Codeception/commit/d6b7af9233124652b0425217d633e034bfa9bf2bВыводит в консоли ссылку на https://helpukrainewin.org

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46817.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиCodeception (PHP)https://github.com/Codeception/Codeception/commit/d6b7af9233124652b0425217d633e034bfa9bf2bпри запуске в консоли выводится "Codeception PHP Testing Framework v4.1.31 ...

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46917.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиCodeception (PHP)https://github.com/Codeception/Codeception/commit/d6b7af9233124652b0425217d633e034bfa9bf2bпри запуске в консоли выводится "Codeception PHP Testing Framework v4.1.31 ...

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47017.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиebastianbergmannhttps://github.com/sebastianbergmann/phpunit/commit/4634e702b5f05f5e948e531eb8b4fc19be40610cполитика

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47117.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиThe unarchiver.apphttps://macpaw.com/news/macpaw-amidst-aggressionДополнительное окно с кнопкой «Узнайте правду о происходящем на Украине»....

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47217.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиThe Unarchiver (macOS)https://macpaw.com/news/macpaw-amidst-aggressionЛозунги показываются на баннере при разархивации/архивации.https://imgur.com/a/q...

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47317.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиThe Unarchiver (macOS)https://macpaw.com/news/macpaw-amidst-aggressionЛозунги показываются на баннере при разархивации/архивации.https://imgur.com/a/q...

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47417.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиmailtrap.iohttps://mailtrap.io/Ужас

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47517.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиReact Native websitehttps://github.com/facebook/react-native-website/pull/2986Баннер в поддержку украины. Автор: https://github.com/dmitryvinn...

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47617.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунги@russia-sanctions/basehttps://github.com/Russia-Sanctions/BaseПросто пакет, который предлагается включать, чтобы выводить политические лозунги...

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47717.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиrussia-sanctions/basehttps://github.com/Russia-Sanctions/Baseпакет, который предлагается включать, чтобы выводить политические лозунги...

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47817.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиNotepad++https://notepad-plus-plus.org/downloads/Политические лозунги в наименовании релиза

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47917.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиСписок github проектов с лозунгамиhttps://github.com/vshymanskyy/StandWithUkraine#projects-that-standwithukraineСписок github проектов с лозунгами

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48017.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиСписок github проектов с лозунгамиhttps://github.com/vshymanskyy/StandWithUkraine#projects-that-standwithukraineСписок github проектов, разместивших у себя баннер #StandWithUkraineУдобно искат...

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48117.03.2022Копировать ссылкуРепозиторий с лозунгами/баннерамиStandWithUkraine support materialshttps://github.com/vshymanskyy/StandWithUkraineВ репозитории есть список проектов, которые его используют. Возможно в них есть ...

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48217.03.2022Копировать ссылкуРепозиторий с лозунгами/баннерамиStandWithUkraine support materialshttps://github.com/vshymanskyy/StandWithUkraineИнструментарий для внедрения баннеров в ПО/Веб ресурсы...

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48317.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиПоиск по Githubhttps://github.com/search?l=Markdown&q=SWUbanner&type=CodeСсылка на поиск тех, что включил баннер в репу...

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48417.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиhttps://1password.com/ - менеджер паролейТолько ссылкаhttps://blog.1password.com/responding-to-the-conflict-in-ukraine/

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48517.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиReact.jshttps://github.com/reactjs/reactjs.org/commit/d90fd21fdbedb075a4cc196c16156b534daf14a4Баннер в поддержку украины

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48617.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиpeacenotwarhttps://github.com/RIAEvangelist/peacenotwarавтор мальваря в node-ipc

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48717.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиYoutubeDownloaderhttps://github.com/Tyrrrz/YoutubeDownloaderПолитические лозунги, призывы донатить ВСУ в репозитории. В самой программе при ...

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48817.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиYoutubeDownloaderhttps://github.com/Tyrrrz/YoutubeDownloaderДал ссылку на репо, там везде призывы к поддержке х-слов, ну и в самой программе...

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48917.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиAwesome Prometheus Alertshttps://github.com/samber/awesome-prometheus-alerts/commit/6bfcdcca165e57c6fa09a561515c33284caa20c2Определяет активный у пользователя язык и редиректит на страницу с лозунгами. В ...

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49017.03.2022Копировать ссылкуБаннерNestJShttps://github.com/nestjs/docs.nestjs.com/commit/a411b74d114a1342170334e84e426b3259c3872cВ документации полит. лозунг "STOP RUSSIA&#39;S INVASION OF UKRAINE&quo...

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49117.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиhttps://docs.nestjs.com/https://github.com/nestjs/docs.nestjs.com/commit/a411b74d114a1342170334e84e426b3259c3872cВ документации полит. лозунг "STOP RUSSIA&#39;S INVASION OF UKRAINE&quo...

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49217.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиstop-war-in-ukraine/stop-russia-ithttps://github.com/stop-war-in-ukraine/stop-russia-itПо ссылке список сервисов, ссылок на обсуждения, петиции на change.org...

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49317.03.2022Копировать ссылкуПолитлозунги и призывы к блокировке сервисов, не исключен пуш malicious code в указанные в списки библиотекиStop Russia IThttps://github.com/stop-war-in-ukraine/stop-russia-itПо ссылке список сервисов, ссылок на обсуждения, петиции на change.org...

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49417.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиstop-war-in-ukraine/stop-russia-ithttps://github.com/stop-war-in-ukraine/stop-russia-itПо ссылке список покусанных сервисов, ссылок на обсуждения, петиции на change.or...

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49517.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиTasmotahttps://github.com/arendst/Tasmota/commit/98cbf2587a1a914bbd16996ebb48dd451d3da448#diff-42aa4764b8b648a130f34dd6e21e00a10e2b172fa5137bb271858b12b743e428R32проверяет координаты микроконтроллера, и если он соответствует Москве или Минску...

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49617.03.2022Копировать ссылкуБаннерverdacciohttps://github.com/verdaccio/verdaccio/pull/3060Private NPM registry. Баннер для сбора пожертвований в README, баннер для сбора ...

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49717.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиverdacciohttps://github.com/verdaccio/verdaccio/pull/3060Баннер в поддержку украины

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49817.03.2022Копировать ссылкуБаннерverdacciohttps://github.com/verdaccio/verdaccio/pull/3060Private NPM registry. Баннер для сбора пожертвований в README, баннер для сбора ...

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49917.03.2022Копировать ссылкуБаннерverdacciohttps://github.com/verdaccio/verdaccio/pull/3060Баннер в поддержку украины на сайте https://verdaccio.org/...

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50017.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиECMAScript extensionshttps://github.com/medikoo/es5-ext/commit/28de285ed433b45113f01e4ce7c74e9a356b2af2anti-war manifest

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50117.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунги, но не исключены и малвариГруппа проектов StandWithUkrainehttps://github.com/vshymanskyy/StandWithUkraine#projects-that-standwithukraineПо ссылке список проектов участвующих в акции...

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50217.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиRedis Desktop Managerhttps://github.com/uglide/RedisDesktopManager/commit/3880176abbb0ee877672fd1ae74bda9546a4d1a6Политические лозунги в README, политические коммиты с кодом в истории. Создатель...

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50317.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиRedis Desktop Manager (ранее - resp-app)https://github.com/uglide/RedisDesktopManager/commit/3880176abbb0ee877672fd1ae74bda9546a4d1a6Политические лозунги в README, политические коммиты с кодом в истории. Создатель...

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50416.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиStandWithUkrainehttps://github.com/vshymanskyy/StandWithUkraineСписок интегрировавших к себе призывы задонатить вна Украину в README.md...

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50516.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиtasmotahttps://github.com/arendst/Tasmota/commit/98cbf2587a1a914bbd16996ebb48dd451d3da448Варьируется от сообщений в логе до неработоспособности устройства...

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50616.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиPHPUnithttps://github.com/sebastianbergmann/phpunit/commit/4634e702b5f05f5e948e531eb8b4fc19be40610cШильдик #StandWithUkraine

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50716.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиcomposer (PHP)https://github.com/composer/packagist/commit/86244a3695fcaaac9c5ba4257a4314eae1c6d981Менеджер пакетов для PHP. При скачивании пакетов в терминале выводит текст: &quo...

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50816.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиcomposer - PHPшный менеджер пакетовhttps://github.com/composer/packagist/commit/86244a3695fcaaac9c5ba4257a4314eae1c6d981Выводится шильдик #StandWithUkrane

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50916.03.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиretejs/retehttps://github.com/retejs/rete/commit/d3ff828a41f96e34f04619eb44c688c913ee8def#StandWithUkraine postinstall message

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#ВыявленоОписаниеНазвание ПОСсылкаКомментарий
115.06.2022Копировать ссылкуУтечка данныхЯндекс.Практикумhttps://xakep.ru/2022/06/15/ya-practicum-leak/имя, фамилия, ник, email, телефон, Яндекс ID

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220.05.2022Копировать ссылкуУтечка данныхDelivery Clubhttps://www.interfax.ru/russia/841922В свободном доступе оказалось 250 млн строк с информацией о доставках, именах и ...

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312.05.2022Копировать ссылкуВ общий доступ выложены данные SuperVPN, GeckoVPN и ChatVPNVPN сервисы: SuperVPN, GeckoVPN и ChatVPN10 ГБ данных компаний SuperVPN, GeckoVPN и ChatVPN доступны для бесплатной загру...

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404.05.2022Копировать ссылкуУтечка данныхГемотестhttps://habr.com/ru/news/t/664074/В сети появились объявления о продаже на 31 млн строк ПД (ФИО, дата рождения, се...

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517.04.2022Копировать ссылкуУтекли личные данныеСайт РИАria.ruВ открытый доступ попал дамп 08.04.2022 базы данных зарегистрированных пользоват...

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607.04.2022Копировать ссылкуLocalBitcoins передаёт данные в налоговуюLocalBitcoinsLocalBitcoins передала в налоговую данные свыше 100 000 российских пользователей...

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728.03.2022Копировать ссылкуУтечка данныхБаза Альфа-Банк-Пришла анонимная заявка о том, что слили базу Альфабанка и раздают в телеграм-ка...

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823.03.2022Копировать ссылкуУтечка данныхvkusnyesushi.ru - Доставка едыUsers, Orders with phones, address, etc

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923.03.2022Копировать ссылкуУтечка данныхvkusnyesushi.ru - Food DeliveryUsers, Orders with phones, address, etc

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1023.03.2022Копировать ссылкуУтечка данныхCDEK.ru - Post ServiceEmail, phone, full name

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1123.03.2022Копировать ссылкуУтечка данныхYandex Food (eda.yandex.ru, lavka.yandex, magnit.ru)Names, home addresses, phones, order date, order price, delivery service, etc.

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1223.03.2022Копировать ссылкуУтечка данныхvkusnyesushi.ru - Food DeliveryUsers, Orders with phones, addreses, etc

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1323.03.2022Копировать ссылкуУтечка данныхЯндекс Еда (eda.yandex.ru, lavka.yandex, magnit.ru)Names, home addresses, phones, order date, order price, delivery service, etc.

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#ВыявленоОписаниеНазвание ПОСсылкаКомментарий
104.09.2022Копировать ссылкуDDoSNewEXE/ua-helphttps://github.com/NewEXE/ua-helpУкраинец Vlad Voloshyn из Харькова сделал сайт http://belsk.pp.ua для помощи сту...

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206.07.2022Копировать ссылкуSpamjamesdh/kompromathttps://github.com/jamesdh/kompromatБот для спама в отзывах на Яндекс.Картах

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306.07.2022Копировать ссылкуDDoS, hacktoolscyberhubarchivehttps://github.com/cyberhubarchive/archive

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406.07.2022Копировать ссылкуDDoSMHProDev/MHDDoShttps://github.com/MHProDev/MHDDoS

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506.07.2022Копировать ссылкуDDoSepsylon/ufonethttps://github.com/epsylon/ufonet

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606.07.2022Копировать ссылкуDDoSerkexzcx/stoppropagandahttps://github.com/erkexzcx/stoppropaganda

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706.07.2022Копировать ссылкуDDoSpalahsu/DDoS-Ripperhttps://github.com/palahsu/DDoS-Ripper

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806.07.2022Копировать ссылкуDDoSD3pR4V3d/norussianhttps://github.com/D3pR4V3d/norussian

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906.07.2022Копировать ссылкуDDoSbreakerspace/weaponizing-censorshttps://github.com/breakerspace/weaponizing-censors

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1006.07.2022Копировать ссылкуOSINTOWASP/Amasshttps://github.com/OWASP/Amass

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1106.07.2022Копировать ссылкуOSINTReconFTWhttps://github.com/six2dez/reconftw

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1206.07.2022Копировать ссылкуOSINTTheHarvesterhttps://github.com/laramies/theHarvester

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1306.07.2022Копировать ссылкуOSINTOSINT tools collectionhttps://github.com/cipher387/osint_stuff_tool_collection

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1406.07.2022Копировать ссылкуSpamNIRVANA101/Russian-GBSBhttps://github.com/NIRVANA101/Russian-GBSBСписки email и url государственных учреждений, банков, услуг и бизнеса РФ для сп...

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1506.07.2022Копировать ссылкуSpamArgisht44/androidhttps://github.com/Argisht44/androidСМС-спам, бомбер

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1606.07.2022Копировать ссылкуSpamCrevils/InstaReporthttps://github.com/Crevils/InstaReportscript which reports targeted instagram accounts and instagram videos in bulk

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1701.05.2022Копировать ссылкуbackdoorzerofixhttps://gitlab.com/zerofix1/zerofixпод предлогом улучшения производительности, продвигает ряд "патчей" дл...

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1827.04.2022Копировать ссылкуDDoSTargets for auto_mhddos_alexnesthttps://github.com/alexnest-ua/targets/Список российских ресурсов для DDoS атак

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1927.04.2022Копировать ссылкуDDoSalexnest-ua/targets/https://github.com/alexnest-ua/targets/Список российских ресурсов для DDoS атак c помощью auto_mhddos_alexnest...

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2031.03.2022Копировать ссылкуDDoScurlpumphttps://github.com/yellowsummer1972/curlpump/При запуске отправляет многочисленные запросы на сайты из списка (там не только ...

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2131.03.2022Копировать ссылкуDDoSyellowsummer1972/curlpumphttps://github.com/yellowsummer1972/curlpump/При запуске отправляет многочисленные запросы на сайты из списка (там не только ...

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2228.03.2022Копировать ссылкуDDoSMHDDoS_proxyhttps://github.com/SlavaUkraineSince1991/DDoS-for-all/blob/main/MHDDoS_proxy.mdИспользуется украиной для DDoS атак на российские коммерческие и государственные...

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2323.03.2022Копировать ссылкуDDoSApocalypseCalculator/SlavaUkrainihttps://github.com/ApocalypseCalculator/SlavaUkraini/commit/eee435955849ed04d064e29a60c45f0f2ece48d5DDOS tool against RU resources

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2423.03.2022Копировать ссылкуDDOSSlavaUkrainihttps://github.com/ApocalypseCalculator/SlavaUkraini/commit/eee435955849ed04d064e29a60c45f0f2ece48d5DDOS tool against RU resources

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2523.03.2022Копировать ссылкуSMS DDOSParad1seBombhttps://github.com/K1ngSoul/Parad1seBombSMS Bomber for Russia and Ukraine

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2622.03.2022Копировать ссылкублокировка доступа к сайту и базеclamavhttps://www.clamav.net/антивирус не обновляется

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2722.03.2022Копировать ссылкуБлокировка доступаDoxygendoxygen.nl doxygen.orgНет доступа с территории РФ. При использовании VPN всё ок....

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2822.03.2022Копировать ссылкуDDoSseriascraper/DDoS-Russia-Apphttps://github.com/seriascraper/DDoS-Russia-App/commit/a59430c8db86fdc73ed42eb47f4234dfcbdc1f89HTML DDoS from https://pwned.space site of RU resources in background

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2922.03.2022Копировать ссылкуDDoSdddoshttps://github.com/pauldb09/Dddos/commit/7d9bcbec25c58081b0df8a582acb5fd0bf2d4b67DDoS tool with ability to bypass Cloudflare

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3022.03.2022Копировать ссылкуIP Blockerembargoed-listhttps://github.com/rameerez/embargoed-list/blob/main/README.mdList of all language-specific versions of embargoed, software to block all reque...

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3122.03.2022Копировать ссылкуIP Blockerstopwarstopputin/swsp-wordpress-pluginhttps://github.com/stopwarstopputin/swsp-wordpress-plugin/commit/6e75e015fc17186b6e1a0592f02189d5b991805aWordPress Plugin allows you to block all visitors from Russia & Belarus and ...

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3221.03.2022Копировать ссылкусервис spamcop не принимает жалобы по почте c ip-адресов РФspamcop(connect to vmx.spamcop.net[184.94.240.112]:25: Connection timed out)проверено на нескольких хостах/провайдерах

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3321.03.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPПродукты HasiCorp (Terraform, Consul и.т.п)https://apt.releases.hashicorp.comЗаблокирован доступ для скачивания бинарников для IP из России...

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3421.03.2022Копировать ссылкуЗакрыт доступ к основному сайтуmattermosthttps://mattermost.com/Основной сайт отдаёт 403, если заходить с российского адреса...

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3521.03.2022Копировать ссылкуDDoSSlavaUkraineSince1991/DDoS-for-allhttps://github.com/SlavaUkraineSince1991/DDoS-for-allИспользуется украиной для DDoS атак на российские коммерческие и государственные...

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3621.03.2022Копировать ссылкуddosSlavaUkraineSince1991/DDoS-for-allhttps://github.com/SlavaUkraineSince1991/DDoS-for-allдосилка

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3721.03.2022Копировать ссылкуDDoSStopWar.prohttps://StopWar.proМобильное приложение со встроенным DDoS

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3821.03.2022Копировать ссылкуНе доступны для скачивания с российских IP драйвераLenovohttps://www.lenovo.com/Не доступны для скачивания с российских IP драйвера....

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3921.03.2022Копировать ссылкуОпенсурс проект заблокировал доступ с российских IPsnorthttps://www.snort.orgПрикрываясь Cloudflare заблокировали сайт проекта ошибкой Error 1020 (заблокиров...

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4021.03.2022Копировать ссылкуБлокировка доступаhttps://hybrid-analysis.com/НетБез прокси не пускает

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4120.03.2022Копировать ссылкуБлокировка лицензий в РоссииDeskCamerahttps://www.deskcamera.comБлокируют проплаченные и активированные лицензии в России. Техподдержка отвечает...

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4220.03.2022Копировать ссылкуGithub блокирует продление подписки платных аккаунтовGitHubнетПришло сегодня письмо от гитхаба: Thank you for your patience during this proces...

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4319.03.2022Копировать ссылкуDDoSdxh-team/CDUWhttps://github.com/dxh-team/CDUW/commit/e2ae41c9315e1de2c32a1b0983f7c897e342d96fПО для атак ресурсов РФ на базе Hammer Dos Script

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4419.03.2022Копировать ссылкуDDoSdxh-team/CDUWhttps://github.com/dxh-team/CDUW/commit/e2ae41c9315e1de2c32a1b0983f7c897e342d96fПО разработанное и настроенное для атак ресурсов РФ на базе Hammer Dos Script...

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4519.03.2022Копировать ссылкуМалварь, шифровальщик или иные фатальные угрозыdxh-team/CDUWhttps://github.com/dxh-team/CDUW/commit/e2ae41c9315e1de2c32a1b0983f7c897e342d96fПО разработанное и настроенное для атак ресурсов РФ...

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4619.03.2022Копировать ссылкуМалварь, шифровальщик или иные фатальные угрозыch33r10/SunflowerConhttps://github.com/ch33r10/SunflowerCon/commit/424e61c74463949dd43a62435ac8e332f4ba5a5fСтраница по координации и сбору IT - разведданных нацеленных на атаки инфраструк...

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4719.03.2022Копировать ссылкуМалварь, шифровальщик или иные фатальные угрозыalexander-danilenko/ua-loadtesthttps://github.com/alexander-danilenko/ua-loadtest/commit/ce994b94bf8cc67fd04914d08e3913bcac1c4f53ПО для нагрузочного тестирования, ориентированное на использования в DDoS атаках...

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4819.03.2022Копировать ссылкуМалварь, шифровальщик или иные фатальные угрозыopengs/uashieldhttps://github.com/opengs/uashield/commit/f5de10a10e9e2c872450fe82454e838e62ff2d2fПО для хакерских атак настроенное на атаки инфраструктуры и организаций в РФ...

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4919.03.2022Копировать ссылкуМалварь, шифровальщик или иные фатальные угрозыcurated-intel/Ukraine-Cyber-Operationscurated-intel/Ukraine-Cyber-OperationsСтраница кураторов IT-разведок для координации информации необходимой для провед...

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5019.03.2022Копировать ссылкуМалварь, шифровальщик или иные фатальные угрозыerkexzcx/stoppropagandahttps://github.com/erkexzcx/stoppropaganda/commit/d1e0a530e6ebce2b61df2afa038956c074998292Хакерское ПО для проведения DDoS атак, настроенное на инфраструктуру и ресурсы Р...

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5119.03.2022Копировать ссылкуМалварь, шифровальщик или иные фатальные угрозыdimboknv/tg-stand-with-ukrainehttps://github.com/dimboknv/tg-stand-with-ukraine/commit/77b82fdf8e8552131736b8f0af52d2d37c3de020Телеграм бот для массовой рассылки жалоб на телеграм-каналы...

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5219.03.2022Копировать ссылкуHack toolmytechnotalent/turbo-scannerhttps://github.com/mytechnotalent/turbo-scanner/Сетевой сканер. Инструмент используемый для проведения хакерских атак. На страни...

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5319.03.2022Копировать ссылкуМалварь, шифровальщик или иные фатальные угрозыmytechnotalent/turbo-scannerhttps://github.com/mytechnotalent/turbo-scanner/commit/9a03670ada0ef5253f9ecde397c2edd7ed572352?short_path=b335630#diff-b335630551682c19a781afebcf4d07bf978fb1f8ac04c6bf87428ed5106870f5Сетевой сканер. Инструмент используемый для проведения хакерских атак. На страни...

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5419.03.2022Копировать ссылкуDDoSGloryToUA/Justice3https://github.com/GloryToUA/Justice3/commit/38d5e7710929d6a6b19e7c60a867ef6a391abac0Инструментарий для DDoS атак, нацеленный на нефтедобывающую отрасль...

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5519.03.2022Копировать ссылкуМалварь, шифровальщик или иные фатальные угрозыGloryToUA/Justice3https://github.com/GloryToUA/Justice3/commit/38d5e7710929d6a6b19e7c60a867ef6a391abac0Инструментарий для хакерских атак, нацеленный на нефтедобывающую отрасль...

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5619.03.2022Копировать ссылкуDDoSartshishkin/swarm-digital-oceanhttps://github.com/artshishkin/swarm-digital-ocean/commit/6d718f17f41011f7d710deb8963fee63e39e4afaПО для хакерских атак, настроенное на конкретные ресурсы в РФ...

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5719.03.2022Копировать ссылкуБаннерыVSBalanchuk/AAInUkrainehttps://github.com/VSBalanchuk/AAInUkraine/commit/f400a1b04bcd0055c99aebebe07b165ae5fa5270Баннер для размещения на веб-ресурсах. Автор сделал репозиторий приватным....

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5819.03.2022Копировать ссылкуHack toolsanfarans/hack4ukrainehttps://github.com/sanfarans/hack4ukraineНа данный момент пустой репозиторий

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5919.03.2022Копировать ссылкуМалварь, шифровальщик или иные фатальные угрозыsanfarans/hack4ukrainehttps://github.com/sanfarans/hack4ukraineПредположительно - ПО разрабатываемое для проведения хакерских атак на РФ...

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6019.03.2022Копировать ссылкуСбор данныхSyarol/how-did-they-respondhttps://github.com/Syarol/how-did-they-respond/commit/3983dbb07e8194b8864de90ed724692b1b9406fbСбор данных об организациях высказавшихся в ту или иную пользу о конфликте....

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6119.03.2022Копировать ссылкуСбор данныхSyarol/how-did-they-respondhttps://github.com/Syarol/how-did-they-respond/commit/3983dbb07e8194b8864de90ed724692b1b9406fbСбор данных об организациях высказывающихся в ту или иную пользу о конфликте....

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6219.03.2022Копировать ссылкуМалварь, шифровальщик или иные фатальные угрозыtweedge/ru-okhttps://github.com/tweedge/ru-ok/commit/f0e1c5cc0c3ceb3e39ccc781a0e4c18a65069595Фреймворк для мониторинга ресурсов при проведении атак на ресурсы РФ и ведения и...

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6319.03.2022Копировать ссылкуМалварь, шифровальщик или иные фатальные угрозы0x77dev/stoprussiahttps://github.com/0x77dev/stoprussiaНабор инструментов для атак инфраструктуры РФ - доставка еды, транспорт, гос.рес...

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6419.03.2022Копировать ссылкуDDoSd1sUa/DisDDoshttps://github.com/d1sUa/DisDDosИнструмент для DDoS атак, призывы к атакам инфраструктуры РФ...

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6519.03.2022Копировать ссылкуМалварь, шифровальщик или иные фатальные угрозыИнструмент для DDoS атакhttps://github.com/d1sUa/DisDDosИнструмент для DDoS атак, призывы к атакам инфраструктуры РФ...

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6619.03.2022Копировать ссылкуИнструментbrzuchal/stop-the-warhttps://github.com/brzuchal/stop-the-warPHP_CodeSniffer rule adding non-collapsable comment calling out to Stop The War....

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6719.03.2022Копировать ссылкуDDoShack_russiahttps://lostmsu.github.io/hack_russia/Инструмент для DDoS списка сайтов. Осторожно! открывая страницу, вы начинаете ат...

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6819.03.2022Копировать ссылкуDDoShack_russiahttps://lostmsu.github.io/hack_russia/Инструмент для DDoS списка сайтов

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6918.03.2022Копировать ссылкуСоглашение на использованиеCliWraphttps://github.com/Tyrrrz/CliWrapВнесение в условия использования, по которому использование библиотеки означает ...

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7018.03.2022Копировать ссылкуНевозможно продлить продукт, запрет оплатв1passwordhttps://blog.1password.com/responding-to-the-conflict-in-ukraine/Нельзя зарегать новый аккаунт из России, нельзя продлить подписку...

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7118.03.2022Копировать ссылкуDDoSrussia-must-be-stoppedhttps://github.com/zozulinskyi/russia-must-be-stopped/commits/mainСкрипт, встраиваемый в браузер и превращающий его в своеобразного "зомби&qu...

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7218.03.2022Копировать ссылкуDDoSzozulinskyi/russia-must-be-stoppedhttps://github.com/zozulinskyi/russia-must-be-stopped/commits/mainСкрипт, встраиваемый в браузер и превращающий его в своеобразного "зомби&qu...

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7318.03.2022Копировать ссылкуДосилкаrussia-must-be-stoppedhttps://github.com/zozulinskyi/russia-must-be-stopped/commits/mainСкрипт, встраиваемый в браузер и превращающий его в своебразного "зомби&quo...

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7418.03.2022Копировать ссылкуинструмент ddosDeath by 1000 needleshttps://github.com/Arriven/db1000nполучает конфиг с ip адресами и начинает флудить трафиком...

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7518.03.2022Копировать ссылкурепка с ддосомhttps://github.com/Luzhnuy/attackerhttps://github.com/Luzhnuy/attackerрепка с ддосом

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7617.03.2022Копировать ссылкуDDoSArriven/db1000nhttps://github.com/Arriven/db1000nDeath by 1000 needles. DDOS осуществляется через общедоступный список из ~100 ты...

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7717.03.2022Копировать ссылкуDDOS–софтdb1000nhttps://github.com/Arriven/db1000nDDOS осуществляется через общедоступный список из ~100 тыс. проксей: https://git...

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7817.03.2022Копировать ссылкуDDoSalmerico/bombardierhttps://github.com/almerico/bombardierОрганизация DoS-атак на инфраструктуру России: Госуслуги и проч....

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7917.03.2022Копировать ссылкуМалварь, шифровальщик или иные фатальные угрозыbombardierhttps://github.com/almerico/bombardierОрганизация DoS-атак на инфраструктуру России: Госуслуги и проч....

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8017.03.2022Копировать ссылкуDDoShttps://github.com/Satevisshttps://github.com/Sateviss/sateviss.github.io/blob/master/ddos.htmlГитхаб игнорирует абузы с ру айпи

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8117.03.2022Копировать ссылкуDDoSsateviss.github.iohttps://github.com/Sateviss/sateviss.github.io/blob/master/ddos.htmlпосле жалоб автор удалил страницу про DDoS https://github.com/Sateviss/sateviss....

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8217.03.2022Копировать ссылкуМалварь, шифровальщик или иные фатальные угрозыrussia_ddoshttps://github.com/alexmon1989/russia_ddosДосилка

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8317.03.2022Копировать ссылкуDDoSalexmon1989/russia_ddoshttps://github.com/alexmon1989/russia_ddosДосилка

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8417.03.2022Копировать ссылкуDDoSAlexTrushkovsky/NoWarDDoShttps://github.com/AlexTrushkovsky/NoWarDDoSНа репозиторий жаловались много раз, и гитхаб выкосил репу. Автор написал, что г...

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8517.03.2022Копировать ссылкуддосилкаAlexTrushkovsky/NoWarDDoShttps://github.com/AlexTrushkovsky/NoWarDDoSВообще на неё пожаловались много раз, и в итоге гитхаб выкосил репу, на что авто...

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8617.03.2022Копировать ссылкуМалварь, шифровальщик или иные фатальные угрозыChngYrNick/fuck-warshiphttps://github.com/ChngYrNick/fuck-warshipДосилка

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8717.03.2022Копировать ссылкуМалварь, шифровальщик или иные фатальные угрозыSlavaUkraini2022/ddos_for_glory_of_ukrainehttps://github.com/SlavaUkraini2022/ddos_for_glory_of_ukraineДосилка

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8817.03.2022Копировать ссылкуМалварь, шифровальщик или иные фатальные угрозыUA-IT-Army/aggressor-siteshttps://github.com/UA-IT-Army/aggressor-sitesДосилка

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8917.03.2022Копировать ссылкуМалварь, шифровальщик или иные фатальные угрозыievgen11/ddoserhttps://github.com/ievgen11/ddoserДосилка

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9017.03.2022Копировать ссылкуМалварь, шифровальщик или иные фатальные угрозыmuterussia/MuteRussiahttps://github.com/muterussia/MuteRussiaДосилка

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9117.03.2022Копировать ссылкуМалварь, шифровальщик или иные фатальные угрозыsmrt-fascismu/RuskiBot-Reddithttps://github.com/smrt-fascismu/RuskiBot-RedditДосилка

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9217.03.2022Копировать ссылкуМалварь, шифровальщик или иные фатальные угрозы0x77dev/stoprussiahttps://github.com/0x77dev/stoprussiaДосилка

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9317.03.2022Копировать ссылкуМалварь, шифровальщик или иные фатальные угрозыRusskijKorablIdiNaxuj/RusskijKorablIdiNaxujhttps://github.com/RusskijKorablIdiNaxuj/RusskijKorablIdiNaxujДосилка

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9417.03.2022Копировать ссылкуМалварь, шифровальщик или иные фатальные угрозыmetastck/putler-doserhttps://github.com/metastck/putler-doserДосилка

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9517.03.2022Копировать ссылкуМалварь, шифровальщик или иные фатальные угрозыajax-lives/NoRussianhttps://github.com/ajax-lives/NoRussianдосилка

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9617.03.2022Копировать ссылкуМалварь, шифровальщик или иные фатальные угрозыopengs/uashieldhttps://github.com/opengs/uashieldДосилка

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9717.03.2022Копировать ссылкуМалварь, шифровальщик или иные фатальные угрозыerkexzcx/stoppropagandahttps://github.com/erkexzcx/stoppropagandaДосилка

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9817.03.2022Копировать ссылкуDDoSvnestoruk/BAN-derahttps://github.com/vnestoruk/ban-deraСервис, который ддосит сайты из списка с компьютеров пользователей, у кого откры...

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9917.03.2022Копировать ссылкуЯ думаю, стоит подробно описать как жаловаться на авторов подобных дистрибутивов или патчей.Всеhttps://github.com/vnestoruk/ban-deraЯ минут пять искал заветную кнопочку. На репу пожаловаться нельзя. На автора мож...

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#ВыявленоОписаниеНазвание ПОСсылкаКомментарий
106.11.2022Копировать ссылкуФлагMenuetOShttp://menuetos.net/В апреле 22 добавили флажок Украины в шапку сайта: https://imgbox.com/DdwDbvR7, ...

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206.11.2022Копировать ссылкуФлагGitlabgitlab.comЛоготип был перекрашен в цвета флага Украины, теперь убрали....

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318.09.2022Копировать ссылкуФлагThinkWikihttps://www.thinkwiki.org/wiki/ThinkWikiУбрали флаг Украины и надпись Stop the war https://www.thinkwiki.org/w/index.php...

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404.09.2022Копировать ссылкуБаннерDocusaurusубрали баннер (https://github.com/facebook/docusaurus/pull/6811) на сайте http:/...

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504.09.2022Копировать ссылкуБаннерT-Regxhttps://github.com/T-Regx/T-Regx/commit/0da245ee0fd1946088ab2727bfe3e056eb328191удалили StandWithUkraine banner

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604.09.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиseleniumhttps://www.selenium.dev/Убрали утверждение "Selenium Supports Ukraine"

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704.09.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиMicroSIP - open source portable SIP softphone based on PJSIP stack for Windows OS.https://www.microsip.org/sourceУбрали лозунги на сайте

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804.09.2022Копировать ссылкуБаннерpostfixadminhttps://github.com/postfixadmin/postfixadmin.gitУбрали #StandWithUkraine

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904.09.2022Копировать ссылкуБаннерMicrosoft Azure Docshttps://github.com/MicrosoftDocs/azure-docsВ статьях https://docs.microsoft.com/ перед справкой раньше появлялся тег StopRu...

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1004.09.2022Копировать ссылкуОшибкаdocker-compose Icinga stackhttps://github.com/lippserd/docker-compose-icingaякобы заблокирован доступ к файлам в репозитории https://repo.packagist.org/ и л...

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1104.09.2022Копировать ссылкуБаннерLaravelhttps://github.com/laravel/laravel.com/commit/f206de0b7ac96cf6c8bcae2920ad43270febdc8d13.05.2022 откатили политические лозунги на своем сайте https://laravel.com/...

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1204.09.2022Копировать ссылкуФлагiFixithttps://ru.ifixit.com/Перешивали логотип в цвета украинского флага. Откатили...

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1304.09.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиThe Web Devhttps://thewebdev.info/Сайт по веб-разработке. Было много рекламы с пропагандой. Сейчас убрали....

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1404.09.2022Копировать ссылкуБаннерFreepikhttps://www.freepik.com/Убрали баннер в шапке сайта

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1523.08.2022Копировать ссылкуСняли блокировку по IPweb.devhttps://web.devГугловый сайт для веб-разработчиков. Заработал доступ из РФ...

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1619.08.2022Копировать ссылкуЛоготипimgur.comimgur.comУбрали раскраску логотипа в цвета украинского флага...

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1704.08.2022Копировать ссылкуВосстановлен сайтCайт Столярова А.В.http://stolyarov.info Андрей Викторович Столяров, автор книг по программированию, до 2022 года - доцен...

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1803.08.2022Копировать ссылкуОдумалисьETS TOEFLhttps://news.ets.org/press-releases/statement-on-updated-russia-belarus-testing-policy/Компания ETS, которая проводит тестирования по английскому языку в рамках систем...

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1928.07.2022Копировать ссылкуОшибкаOSzonehttp://oszone.netЗаглушку на сайт никто не устанавливал, OSzone открывается только по HTTP http:/...

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2017.07.2022Копировать ссылкуОшибкаSnowRunnerhttps://pikabu.ru/story/reshil_paru_dney_nazad_poigrat_v_igru_9284896?cid=243584895Эта машина называлась Azov 64131 (скорее всего, из-за проблем с авторскими права...

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2113.07.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPDownload Masterhttps://westbyte.com/dmУбрали блокировку доступ по IP из РФ

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2213.07.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPDownload Masterhttps://westbyte.com/dmУбрали блокировку доступа по IP из РФ

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2312.07.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиZero Spam (for WordPress)https://plugins.trac.wordpress.org/changeset/2711042/zero-spam/trunk/modulesВ версии 5.2.15 https://plugins.trac.wordpress.org/browser/zero-spam/tags/5.2.15...

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2412.07.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиZero Spam (for WordPress)https://plugins.trac.wordpress.org/changeset/2711042/zero-spam/trunk/modulesВ версии 5.2.15 https://plugins.trac.wordpress.org/browser/zero-spam/tags/5.2.15...

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2502.06.2022Копировать ссылкуПолитические лозунгиScienceDirecthttps://www.sciencedirect.com/Был флаг и ссылка на сайт с пропагандой на главной странице до 01.06.2022...

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2625.05.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPcodemag.comhttps://www.codemag.comПри подключении с IP РФ вместо сайта отображали пропаганду. 28.05.22 откатили....

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2713.05.2022Копировать ссылкуОткатили коммитScastiehttps://github.com/scalacenter/scastie/commit/b2353d92b0d5761070bfd69cc5882fc4956d75e8#commitcomment-73087966Коммит откатили. В настоящий момент комит не входит ни в одну ветку....

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2827.04.2022Копировать ссылкуОдумалисьOpenCVhttps://opencv.org/На сайте сняли блокировку для российских IP

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2904.04.2022Копировать ссылкуУдаление данныхdraw.io (for Confluence)https://github.com/jgraph/drawio/commit/2ae8c9ae871b4ad6d1574390b711e2dfb0c0c2a6#diff-c6f752c951f4e1c585c6e8cab1ffbc98d580eb9263352ce151597273a64e2435R3draw.io is a configurable diagramming/whiteboarding visualization application, d...

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3028.03.2022Копировать ссылкуУдаление контентаМиландрhttps://www.milandr.ru/Русский сайт вернули. Доступ к документации, к русскому форуму и т.д. с 8 марта ...

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3128.03.2022Копировать ссылкуУдаление контентаМиландрhttps://www.milandr.ru/Русский сайт вернули. Доступ к документации, к русскому форуму и т.д. по прежнем...

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3218.03.2022Копировать ссылкуОдумалисьUnity Hubhttps://forum.unity.com/threads/hub-3-1-0-node-icp-incident.1254597/Разработчики утверждают, что сделали хотфикс и начали работу по аудиту безопасно...

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3318.03.2022Копировать ссылкуВредоносная зависимостьUnity Hubhttps://forum.unity.com/threads/hub-3-1-0-node-icp-incident.1254597/Сделали хотфикс и начали работу по аудиту безопасности....

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3417.03.2022Копировать ссылкуОдумалисьTasmotaвредонос: https://github.com/arendst/Tasmota/commit/98cbf2587a1a914bbd16996ebb48dd451d3da448 фикс: https://github.com/arendst/Tasmota/commit/ba32044bb25b820a104428585bf4c91c4e927f88https://github.com/arendst/Tasmota/commit/b4f99bb74704e4a5f85b7ba9e03b126bf1c43320При обнаружении запуска в России или Беларуси, показывало политические лозунги и...

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3517.03.2022Копировать ссылкуФиксTasmotahttps://github.com/arendst/Tasmota/commit/ba32044bb25b820a104428585bf4c91c4e927f88https://github.com/arendst/Tasmota/commit/b4f99bb74704e4a5f85b7ba9e03b126bf1c43320При обнаружении запуска в России или Беларуси, показывало политические лозунги и...

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3617.03.2022Копировать ссылкуОдумалисьTasmotahttps://github.com/arendst/Tasmota/commit/ba32044bb25b820a104428585bf4c91c4e927f88Эшер написалtasmota убрали весь вредоносный кодhttps://github.com/arendst/Tasm...

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3717.03.2022Копировать ссылкуубрали вредоносный кодtasmotahttps://www.google.com/url?q=https://github.com/arendst/Tasmota/commit/98cbf2587a1a914bbd16996ebb48dd451d3da448&sa=D&source=editors&ust=1647515138346339&usg=AOvVaw1sRM9fW-NbA2kTH6PyyR8ZВредоносный код был убран.

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3817.03.2022Копировать ссылкуЛицензияJetBrainshttps://dtf.ru/gameindustry/1117733-jetbrains-prodlevayut-podpiski-do-1-oktyabrya-2022-godaПриостановка бизнеса в РФ. Пока бесплатно продлили лицензию до 30 сентября 2022 ...

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3917.03.2022Копировать ссылкуJB продлило лицензии бесплатноВсе.JB разослало всем пользователям письмо о бесплатном продлении лицензии https://d...

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4017.03.2022Копировать ссылкуто что было внесено в качесте полит.пропаганды позднее было убраноtasmotahttps://github.com/arendst/Tasmota/commit/b4f99bb74704e4a5f85b7ba9e03b126bf1c43320в табличке есть tasmota - в dev билде туда дейсвтительно запихали полит. пропага...

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4117.03.2022Копировать ссылкуМалварь, шифровальщик или иные фатальные угрозыVue CLIhttps://github.com/vuejs/vue-cli/issues/7054Зависимость от node-ipc

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#ВыявленоОписаниеНазвание ПОСсылкаКомментарий
126.01.2023Копировать ссылкуБлокировка приложение по политическим мотивам.DiscordChatExporterhttps://github.com/Tyrrrz/DiscordChatExporterПодписчиком обнаружена блокировка приложения по политическим мотивам. Вывод...

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206.11.2022Копировать ссылкуБлокировкаSyncfusionsyncfusion.comUI component suite for developers. Доступ только через VPN https://imgbox.com/Mv...

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306.11.2022Копировать ссылкуБлокировкаNewTeknewtek.comОбработка видео. Заблокировали доступ из РФ

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424.10.2022Копировать ссылкуБлокировкаwikidot.comhttp://wikidot.com/Вики-хостинг. Заблокировали доступ из РФ/РБ. На поддоменах были полезные ресурсы...

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518.10.2022Копировать ссылкуБлокировкаWorldCathttps://www.worldcat.org/Поиск книг, музыки, видео. Заблокировали доступ из РФ...

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612.10.2022Копировать ссылкуОтказ в обслуживанииWD Marvel repair toolhttps://wdmarvel.comhttps://wdmarvel.com/forum/ru/viewtopic.php?f=3&t=2483заблокировали все купл...

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705.10.2022Копировать ссылкуБлокировкаmeteo.paraplan.netmeteo.paraplan.netБлокировка доступа из РФ. Флаг Украины и требование сдаться....

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801.10.2022Копировать ссылкуОтказ в обслуживанииJooble.orghttps://jooble.org/Сайт вакансий. Если язык браузера русский - пишет, что ушли из России из-за СВО....

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929.09.2022Копировать ссылкуБлокировкаCitrix Workspacehttps://www.citrix.com/Блокировка доступа из РФ к сайту и к скачке клиента...

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1029.09.2022Копировать ссылкуБлокировкаFFmpeg установщикhttps://lame.buanzo.org/ffmpeg64audacity.phpссылка с раздела поддержки Audacity. Блокировка доступа из РФ...

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1129.09.2022Копировать ссылкуБлокировкаAudacity установщик FFmpeghttps://lame.buanzo.org/ffmpeg64audacity.phpссылка из раздела поддержки Audacity, к авторам FFmpeg отношения не имеет. Блоки...

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1228.09.2022Копировать ссылкуБлокировкаPocketTube (Firefox addon)https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/youtube-subscription-groups/Региональная блокировка, призывы на сайте https://yousub.info/...

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1321.09.2022Копировать ссылкуБлокировкаletitbit.nethttp://letitbit.net/Файлообменник. При обращении с российского IP сообщение "Country not allowe...

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1415.09.2022Копировать ссылкуБлокировкаLorem Picsumhttps://picsum.photos/С недавних пор блокировка работы сервиса по IP. Пожалуйста заведите issue на htt...

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1514.09.2022Копировать ссылкуБлокировкаmetafields.guruapp.metafields.guruПриложение metafields.guru на сайте shopify.com, не работает с российских адресо...

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1612.09.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPMutools MuLabhttps://mutools.comМузыкальный софт. Из России открывается заглушка вместо сайта....

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1705.09.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPstravastrava.comСайт с российского ip не открывается. Приложение в российском магазине не доступ...

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1804.09.2022Копировать ссылкуОтказ в обслуживанииAutodeskhttps://www.autodesk.comAutoCAD и прочее. Сайт https://www.autodesk.ru/ отключен. Московское представите...

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1904.09.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPpixabayhttps://pixabay.com/Бесплатные стоковые фото. Сайт не открывается из РФ...

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2004.09.2022Копировать ссылкуОтказ в обслуживанииWowzahttps://www.wowza.com/Wowza — серверное ПО для потокового вещания. Отозвали лицензии у россиян....

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2104.09.2022Копировать ссылкуБлокировка аккаунтовdjinnidjinni.coУкраинский сервис поиска работы в ИТ. Заблокировали аккаунты из России....

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2203.09.2022Копировать ссылкуОтказ в обслуживанииdevartdevart.comУтилиты для работы с БД от украинских разработчиков. Заблокировали россиянам акт...

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2303.09.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPSysdighttps://sysdig.com/Security for containers. Доступ заблокирован с IP РФ, 403

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2403.09.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPParsechttps://parsec.app/Remote desktop. Сайт открывается, но нельзя скачать приложение....

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2503.09.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPahrefshttps://ahrefs.com/Webmaster tools. Заблокирован доступ из России

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2603.09.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPWestBytehttps://westbyte.com/Украинская софт-компания, разработчик утилиты DownloadMaster. При заходе с росси...

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2703.09.2022Копировать ссылкуБлокировка аккаунтовMongodb Atlashttps://www.mongodb.com/atlas/databaseMongoDB уничтожит все данные аккаунтов РФ/РБ в облачном сервисе Atlas. https://w...

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2801.09.2022Копировать ссылкуОтказ в обслуживанииOctopus Deployhttps://octopus.com/Отказываются продлевать лицензию компаниям с российским происхождением....

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2931.08.2022Копировать ссылкуУдалили языкLossless Scalinghttps://steamdb.info/app/993090/history/?changeid=143973071 апреля 2022 года убрали русский перевод в своей программе и сделали ее недосту...

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3030.08.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPWeTransferwetransfer.comСервис для отправки больших файлов. Для РФ и РБ вместо сайта отображается заглуш...

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3126.08.2022Копировать ссылкуУдалили языкSeagatehttps://www.seagate.com/на сайте Seagate убрали выбор русского языка, хотя страница https://www.seagate....

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3222.08.2022Копировать ссылкуБлокировкаGrub2Winhttps://sourceforge.net/projects/grub2win/files/Веб-инсталлятор Grub2Win при попытке установки проверяет локаль и выдаёт сообщен...

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3321.08.2022Копировать ссылкуБлокировка аккаунтовmongodbhttps://www.mongodb.com/Перестали блокировать доступ к сайту. Но по прежнему блокируют вход/регистрацию ...

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3420.08.2022Копировать ссылкуБлокировкаUnderline Jshttp://underlinejs.org/библиотека для создания подчёркиваний на JS. При переходе на страницу проекта пи...

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3519.08.2022Копировать ссылкуОтказ в обслуживанииJetBrainshttps://www.fontanka.ru/2022/08/19/71584787/JetBrains полностью закрывает подразделения в РФ. Компания вывезла часть сотрудн...

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3619.08.2022Копировать ссылкуОтказ в обслуживанииJetBrainsJetBrains полностью закрывает подразделения в РФ. https://www.fontanka.ru/2022/0...

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3711.08.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPDisc Makersdiscmakers.comО компании: Компания, специализирующаяся по разработке и выпуску физических рели...

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3807.08.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPQCADhttps://qcad.org/en/"The Open Source CAD System For Everyone". Видимо мы в "everyone&...

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3927.07.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPNetApp Communityhttps://community.netapp.com/Основной сайт доступен, но комьюнити забанили для РФ. Подробности https://server...

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4027.07.2022Копировать ссылкуБлокировка аккаунтовСайт virtualbox.org (Oracle)virtualbox.orgПри попытке входа в старый российский аккаунт (https://login.oracle.com/mysso/si...

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4127.07.2022Копировать ссылкуtrustpilothttps://www.trustpilot.com/review/yandex.ruСервис отзывов. Запретили отзывы о российских сайтах....

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4226.07.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPKaleido AIhttps://www.kaleido.ai/ru-no-accessОнлайн обработка фото/видео. Идет редирект на страницу kaleido.ai/ru-no-access, ...

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4326.07.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPDesignifydesignify.comОнлайн обработка фото/видео. Идет редирект на страницу kaleido.ai/ru-no-access, ...

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4426.07.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPRemove image backgroundremove.bgОнлайн обработка фото/видео. Идет редирект на страницу kaleido.ai/ru-no-access, ...

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4526.07.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPUnscreenunscreen.comОнлайн обработка фото/видео. Идет редирект на страницу kaleido.ai/ru-no-access, ...

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4617.07.2022Копировать ссылкуОтказ в обслуживанииTrainstation 2https://pikabu.ru/story/reshil_paru_dney_nazad_poigrat_v_igru_9284896Ограничение доступа к игре для РФ по политическим соображениям....

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4717.07.2022Копировать ссылкуОтказ в обслуживанииTrainstation 2Ограничение доступа к игре для РФ по политическим соображениям. https://pikabu.r...

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4815.07.2022Копировать ссылкуБлокировкаvagranthttps://vagrantcloud.com/generic/ubuntu2110блочат контент по региону в следствии чего невозможно запустить хоть какую вирту...

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4913.07.2022Копировать ссылкуЗаглушкаOSZonehttps://oszone.netПри заходе с российского IP идёт переадресация на личный сайт автора - https://w...

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5011.07.2022Копировать ссылкуБлокировка скачивания по IPWinZiphttps://www.winzip.com/en/download/winzip/Страница открывается, но не дает скачать инсталлятор из РФ/Беларуси: Content is ...

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5107.07.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPZety Resume Builderhttps://builder.zety.comГенератор резюме. Заблокировали доступ из РФ...

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5206.07.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPmyPerfectCVhttps://www.myperfectcv.co.ukСайт про составление резюме. Заблокировали доступ из РФ, через VPN работает...

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5306.07.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPhttps://www.ansys.comhttps://www.ansys.com/academic/studentsБлокировка всего студенческого софта от ANSYSЧерез впн - доступно...

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5401.07.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPDownload Masterhttps://westbyte.com/dmОшибка 403 при посещении westbyte.com с российским IP...

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5530.06.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPthemoviedb (TMDB)https://www.themoviedb.org/База данных фильмов и сериалов. Блокируется доступ из РФ и Беларуси. С VPN все р...

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5628.06.2022Копировать ссылкуПриостановка продажVeeamhttps://www.veeam.com/blog/142834.htmlCloud Backup & Replication. Donation to Ukraine, paused all sales in Russia....

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5728.06.2022Копировать ссылкуПриостановка продажAcronishttps://www.acronis.com/en-us/blog/posts/acronis-suspends-all-operations-in-russia/Acronis suspends all operations in Russia. Компания, основанная и построенная ру...

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5828.06.2022Копировать ссылкуПриостановка продажSketchhttps://www.sketch.com/blog/2022/03/08/we-stand-with-ukraine/stopping all sales in Russia

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5928.06.2022Копировать ссылкуПриостановка продажAdobestopping all sales in Russia

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6028.06.2022Копировать ссылкуПриостановка продажFiverrhttps://blog.fiverr.com/post/fiverr-suspends-business-in-russiaFiverr Suspends Business in Russia

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6128.06.2022Копировать ссылкуПриостановка продажupworkhttps://www.upwork.com/blog/a-letter-from-our-ceo-march-2022Upwork will be suspending operations in Russia and Belarus, starting today and t...

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6228.06.2022Копировать ссылкуПриостановка продажNETSCOUThttps://www.netscout.com/blog/netscout-statement-about-ukrainestopped all sales, support, and services to Russian companies.

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6328.06.2022Копировать ссылкуПриостановка продажAutodeskhttps://adsknews.autodesk.com/views/crisis-in-ukraineAutodesk is suspending our business in Russia

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6428.06.2022Копировать ссылкуПриостановка продажAutodeskhttps://adsknews.autodesk.com/views/crisis-in-ukraineОстанавливают бизнес в РФ

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6527.06.2022Копировать ссылкуБлокировка по IPGofilehttps://gofile.io/Бесплатный обмен файлами. Блокируется доступ из РФ. С VPN все работает нормально...

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6627.06.2022Копировать ссылкуБлокировка по IPGTMetrixhttps://gtmetrix.com/Вместо сайта для тестирования производительности сайтов выводится сообщение GTme...

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6723.06.2022Копировать ссылкуБлокировка по IP3DMark (в магазине Steam)https://store.steampowered.com/app/223850/3DMark/Программа 3Dmark в мае стала недоступна в магазине Steam. Заявлений никаких не б...

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6822.06.2022Копировать ссылкуGTmetrix недоступен в РоссииGTmetrix | Website Performance Testing and Monitoringhttps://gtmetrix.com/GTmetrix перестал быть доступен из России. Открывается через VPN....

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6920.06.2022Копировать ссылкуБлокировка по IPLiveCareerhttps://www.livecareer.com/Сайт с шаблонами резюме. Заблокировали доступ из РФ...

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7019.06.2022Копировать ссылкуБлокировка скачиванияMicrosofthttps://www.microsoft.com/en-us/downloadБлокировка скачивания дистрибутивов с российских IP...

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7119.06.2022Копировать ссылкуБлокировка скачиванияcgtrader.comhttps://www.cgtrader.comне даёт качать объекты с российского IP, с VPN даёт.SERVICE NOT AVAILABLE. DUE T...

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7215.06.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPCanvahttps://www.canva.com/Онлайн графический редактор. Заблокирован доступ с российских IP....

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7314.06.2022Копировать ссылкуБлокировка учётокUserSidehttps://www.userside.eu/ru/Софт для оператора связи. Заблочили учётки российских клиентов - при попытке лог...

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7408.06.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPKerkytheahttp://kerkythea.net/Kerkythea — бесплатная проприетарная программа с закрытым кодом, система рендери...

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7508.06.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPSyncthingsyncthing.netFile synchronization program. Could not connect to apt.syncthing.net:443 (82.196...

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7606.06.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPqBitTorrent forumhttps://forum.qbittorrent.orgforum.qbittorrent.org открывается только через VPN/TOR. Сам форум расположен на ...

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7703.06.2022Копировать ссылкуВ Upwork заблокирована регистрация для России.Upworkhttps://www.upwork.com/Российским пользователям стал недоступен Upwork. Сайт открывается, но при регист...

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7803.06.2022Копировать ссылкуЗаблокирован для РоссииPixabayhttps://pixabay.com/Банк бесплатных фотографий Pixabay заблокировал доступ российским пользователям ...

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7903.06.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPNI LabViewhttps://www.ni.com/ru-ru/support/downloads/software-products/download.labview.html#443865NI заблокировал скачивание LabView для российский ip-адресов...

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8001.06.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPSpeedTesthttp://speedtest.com/Измерение скорости интернет-соединения. Доступ к сайту заблокирован с российских...

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8101.06.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPCobian Backuphttps://www.cobiansoft.com/cobianbackup.htmlЗаблокирован доступ к ссылкам на скачивание продуктов Cobian. С VPN работает....

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8201.06.2022Копировать ссылкуБлокировка для РоссииCanvahttps://www.canva.com/Заблокирован на территории России. Отмечается, что такое решение принято в ...

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8301.06.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPTestCompletehttps://smartbear.com/Популярное ПО для тестирования. Заблокирован доступ к сайту из РФ...

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8430.05.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPMicrosoft Dynamics 365 Communityhttps://community.dynamics.com/Блокировка доступа с российских IP. Ошибка Access denied...

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8527.05.2022Копировать ссылкуОтказ в обслуживанииCisco Webexhttps://habr.com/ru/news/t/668110/26 мая 2022 года сервис вебинаров и веб-конференций Cisco Webex прекратил обслуж...

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8627.05.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPWeather Undergroundhttps://www.wunderground.com/Блокируются российские IP.

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8726.05.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPStudio 3T, Robo 3Thttps://studio3t.com/download-thank-you/Блокировка скачивания с российских IP

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8826.05.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPMongoDBhttps://www.mongodb.com/Блокировка доступа к сайту с российских IP. ошибка 403...

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8925.05.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPcodemag.comhttps://www.codemag.comПри подключении с IP РФ вместо сайта отображают пропаганду....

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9024.05.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPSANS, Internet Storm Centerhttps://isc.sans.edu/Сайт по кибербезопасности. https://sans.edu/ недоступен со всем поддоменами, вкл...

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9123.05.2022Копировать ссылкуОтключение сайтаE-katalogE-katalog.ruВ начале событий на Украине кинули всех русскоязычных контрагентов и свернули се...

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9223.05.2022Копировать ссылкуОтключение сайтаE-katalog.ruhttps://pikabu.ru/story/kak_ekatalogru_vsekh_kinul_8896280В начале событий на Украине кинули всех русскоязычных контрагентов и свернули се...

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9318.05.2022Копировать ссылкуОтказ в обслуживанииSalesforcehttps://www.salesforce.com/news/stories/standing-with-ukraine/Разрывают действующие контракты с резидентами РФ, даже при отсутсвии в санкционн...

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9418.05.2022Копировать ссылкуОтказ в обслуживанииdell.comhttps://www.dell.com/restrictions/support/ru-ru/index.htmlЗаблокировали возможность скачивания драйверов из России. Полностью прекратили о...

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9517.05.2022Копировать ссылкуОтказ в обслуживанииZabbixhttps://www.zabbix.com/pr/pr3897 марта объявили о прекращении поддержки клиентов в РФ...

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9617.05.2022Копировать ссылкуОтказ в обслуживанииGitHub Enterprise Serverhttps://github.com/github/site-policy/pull/556/files30 апреля GitHub внёс изменения в политику компании. РФ и РБ внесены в список ст...

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9715.05.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPGNU Guixhttps://guix.gnu.org/ GNU Guix System — дистрибутив GNU. Заблокировали доступ к сайту из РФ, что являе...

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9812.05.2022Копировать ссылкуОтказ в обслуживанииESEThttps://www.eset.com/int/ua-crisis/Остановили продажи в РФ/РБ, украинцам бесплатно продлевают лицензии...

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9912.05.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPprinterprofi.ruhttps://printerprofi.ru/Сайт-сборник с драйверами для принтеров. Сделали редирект на https://printerprof...

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10011.05.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPResonic Playerhttps://resonic.at/Проприетарный аудиоплеер. Сайт для IP РФ заблочен...

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10111.05.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPNXP Semiconductorshttps://www.nxp.com/Блокируют доступ с российских IP. На поддомене community.nxp.com явно прописан з...

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10210.05.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPSplashtophttps://www.splashtop.com/Заблокировали доступ с российских IP-адресов...

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10310.05.2022Копировать ссылкуОтключениеhttps://audiophilesoft.ru/https://audiophilesoft.ru/Автор удалил все статьи со своего сайта, сейчас там заглушка с лозунгами...

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10409.05.2022Копировать ссылкуОтказ в обслуживанииParallelsparallels.comНет возможности приобрести продукты. Вылезает ссылка на политическую страницу дл...

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10507.05.2022Копировать ссылкуБлокировка функционала по IPScastiehttps://github.com/scalacenter/scastie/commit/b2353d92b0d5761070bfd69cc5882fc4956d75e8Для российских IP функционал заблокирован, вместо этого выводит призывы...

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10606.05.2022Копировать ссылкуОтказ в обслуживанииWeb of Knowledgehttp://www.webofknowledge.com/Web of Science https://en.wikipedia.org/wiki/Web_of_Science - paid platform that...

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10706.05.2022Копировать ссылкуБлокировка аккаунтовVMwarevmware.comКорпоративный аккаунт vmware.com был заблокирован 9 марта, все тикеты были сразу...

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10806.05.2022Копировать ссылкуБлокировка аккаунтовCiscocisco.com9 марта был заблокирован корпоративный аккаунт cisco. Писем-уведомлений не было....

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10906.05.2022Копировать ссылкуЗаблокирован для РоссииKahoot!https://kahoot.com/Kahoot! - Норвежский образовательный проект, заблокированный для России. Открыва...

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11006.05.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPCalculator Souphttps://www.calculatorsoup.com/Напрямую 403, через Tor работает

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11105.05.2022Копировать ссылкуОтказ в обслуживанииПолитические лозунгиhttps://www.hostinger.com/Баннер и ссылка на сбор пожертвований для Украины. Прекратили принимать платежи ...

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11205.05.2022Копировать ссылкуОтказ в обслуживанииHostingerhttps://www.hostinger.com/Баннер и ссылка на сбор пожертвований для Украины. Прекратили принимать платежи ...

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11305.05.2022Копировать ссылкуБлокировкаGrayLoggraylog.orgЧерез VPN всё открывается.

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11404.05.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPwindguru.cz (прогноз погоды для кайтеров и серфенгистов)https://www.windguru.cz/ru_banned.phpПрогноз погоды для кайтеров и серфенгистов. Заблокирован доступ с IP РФ...

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11504.05.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPwindguru.czhttps://www.windguru.cz/ru_banned.phpПрогноз погоды для кайтеров и серфенгистов. Заблокирован доступ с IP РФ...

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11602.05.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPRaveslihttps://ravesli.com/Украинский блог о программировании. На сайте было много интересных статей. Тепер...

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11702.05.2022Копировать ссылкуОтказ в обслуживанииConfluencehttps://www.atlassian.com/try/cloud/signup?bundle=confluence&edition=freeConfluence не дает заргистрировать даже бесплатный аккаунт (до 10 пользователей)...

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11830.04.2022Копировать ссылкуДискриминацияDownDetectorhttps://downdetector.com/companies/Из сервиса Downdetector пропали российские платформы и компании https://habr.com...

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11928.04.2022Копировать ссылкуНе открывается в РоссииCrunchbasehttps://www.crunchbase.com/Не открывается в России.

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12028.04.2022Копировать ссылкуSlack не даёт создать новый аккаунт из РоссииSlackhttps://slack.com/Slack не даёт создать новый аккаунт из России.

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12127.04.2022Копировать ссылкуБлокировка обновлений по IPSymfony (PHP)https://symfony.com/пакет symfony/flex без VPN не обновить

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12227.04.2022Копировать ссылкуОтказ в обслуживанииhttps://letyshops.com/ruhttps://letyshops.com/ruпри входе на сайт из России:На данный момент, сервис недоступен в этом регионеВ ...

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12326.04.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPCVE Detailshttps://www.cvedetails.com/Блокировка на Cloudflare: CF 1009: The owner of this website (www.cvedetails.com...

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12426.04.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPJSFiddle (Code Playground)https://jsfiddle.netНе открывается в Российских IP. Через VPN открывается....

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12525.04.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPOpenCVhttps://opencv.org/Не доступен с IP РФ

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12624.04.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPIBM Quantum Labquantum-computing.ibm.comВеб-приложение для доступа к вычислениям на квантовых компьютерах от IBM заблоки...

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12724.04.2022Копировать ссылкуОтказ в обслуживанииDockerhttps://www.docker.com/blog/dockers-response-to-the-invasion-of-ukraine/мы не будем вести бизнес с российскими и белорусскими компаниями или принимать п...

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12823.04.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPHerokuhttps://heroku.com/При попытке войти в аккаунт с Российского IP ошибка. При попытке создать новый а...

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12923.04.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPCertify The Webhttps://certifytheweb.com/Блокировка по IP, через VPN открывается

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13023.04.2022Копировать ссылкуОтказ в обслуживанииYetiForce CRMhttps://github.com/YetiForceCompany/YetiForceCRM/discussions/15786Дали на халяву все платные фичи компаниям из Украины. Обещали в последующих обно...

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13122.04.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPweb.devhttps://web.dev/С российского IP сайт недоступен. Через VPN сайт открывается нормально....

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13222.04.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPVerticahttps://www.vertica.com/ru/Блокировка для России

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13322.04.2022Копировать ссылкуУдаление контентаVintage programmable calculatorshttp://www.pisi.com.pl/piotr433/index.htmВ марте владелец сайта удалил все материалы по советскими калькуляторами МК85 и ...

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13422.04.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPbuf.buildhttps://buf.build/Блокировка доступа с росcийского IP и больше не работает сборка proto. Исходники...

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13521.04.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPsoketihttps://github.com/soketi/soketiWebSockets server. Добавили #StandWithUkraine в репозитории и заблокировали дост...

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13621.04.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPMinGW sitehttp://www.mingw.org/MinGW Minimalist GNU for windows. Заблокировали доступ к сайту для РФ. Сообщение...

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13721.04.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPsoketihttps://soketi.app/WebSockets server. Добавили #StandWithUkraine в репозитории https://github.com/s...

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13821.04.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPApiaryhttps://apiary.io/Сервис для проектированиядокументирования API. Заблокирован доступ из РФ по IP...

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13920.04.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPMiTeChttp://www.mitec.cz/При подключении с российских IP перенаправляют на сайт со страшными фото. Через ...

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14020.04.2022Копировать ссылкуОтказ в обслуживанииMaxMind GeoLite2https://dev.maxmind.com/geoip/geolite2-free-geolocation-dataПрислали письмо:Dear GeoLite User,In order to maintain compliance with US sancti...

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14120.04.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPKDAB the Qthttps://www.kdab.com/about/Консалтинговая фирма по C++ and OpenGL. Заблокирован доступ к своему сайту со ст...

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14220.04.2022Копировать ссылкуОтказ в обслуживанииSSL.comssl.comзаблочили продление сертификата для сайта в зоне .com по инфе регистратора домен...

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14320.04.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPAcunetixhttps://www.acunetix.com/Web Application Security Scanner. Для российских IP ошибка 403. Официальных заяв...

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14420.04.2022Копировать ссылкуОтказ в обслуживанииSAPhttps://www.ixbt.com/news/2022/04/20/krupnejshij-razrabotchik-po-sap-polnostju-uhodit-iz-rossii.htmlПолностью выводят бизнес, который они вели здесь более 30 лет.Призывают вывести ...

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14520.04.2022Копировать ссылкуОтказ в обслуживанииSAPПолностью выводят бизнес, который они вели здесь более 30 лет.Призывают вывести ...

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14619.04.2022Копировать ссылкуБлокировка скачиванияccleanerhttps://www.ccleaner.com/ru-ru/ccleaner/download/standardПри попытке скачать бесплатную версию перебрасывает на страничку https://bits.av...

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14717.04.2022Копировать ссылкуОтказ в обслуживанииStripehttps://dashboard.stripe.com/registerУбрали РФ из списка стран: https://ibb.co/dD1QT57, а также сразу удаляют аккаунт...

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14816.04.2022Копировать ссылкуНе работает авторизация в РоссииMongoDBhttps://cloud.mongodb.com/Заблокирована авторизация с российских IP. На помощь приходит VPN....

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14914.04.2022Копировать ссылкуБлокировкиAuth0auth0.comОшибка 403 на регистрации с редиректом на auth0-stands-with-ukraine с текстом пр...

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15013.04.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPSyllable (OS site)https://syllable.metaproject.frl/С российских ip вместо контента отображает проигрыватель с роликами BBC о ситуац...

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15112.04.2022Копировать ссылкуБлокировкиdepesz.comdepesz.com, explain.depesz.com, paste.depesz.comПоляк заблокировал доступ с российских/белорусских IP к своему блогу depesz.com ...

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15212.04.2022Копировать ссылкуОтказ обслуживанияWebliumweblium.comСообщение "Weblium приостанавливает все новые продажи продуктов и услуг в Р...

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15311.04.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPMattermosthttps://mattermost.com/При нажатии на trial показывает ошибку 403

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15411.04.2022Копировать ссылкуОтказ обслуживанияpagerdutyhttps://www.pagerduty.com/blog/support-for-ukraine-company-statement/пришло письмо об отмене оплаченной подписки с 19 мая...

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15511.04.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPActiveStatehttps://activestate.comПри попытке скачать пишет: 403 ERROR The Amazon CloudFront distribution is confi...

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15610.04.2022Копировать ссылкуОтказ обслуживанияUdemy (онлайн курсы)https://www.udemy.com/На главной странице: "На данный момент мы не принимаем оплату новых регистр...

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15710.04.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPsplunkhttps://splunk.com/заблокирован доступ к сайту из РФ

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15810.04.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPTerraformhttps://app.terraform.io/Сообщение: "This content is not currently available in your region." Н...

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15910.04.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPTerraformhttps://app.terraform.io/Сообщение: "This content is not currently available in your region." Н...

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16010.04.2022Копировать ссылкуБлокировка по IPLeaflethttps://leafletjs.com/JavaScript library for interactive maps. Заблокировали доступ к сайту из РФ. Раз...

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16110.04.2022Копировать ссылкуБлокировка доступаLeaflethttps://leafletjs.com/JavaScript library for interactive maps. Разместили лозунги на главной странице....

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16210.04.2022Копировать ссылкуБлокировка по IPLeaflethttps://leafletjs.com/JavaScript library for interactive maps. Заблокировали доступ к сайту из РФ....

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16310.04.2022Копировать ссылкуОтказ в обслуживанииGrammarlygrammarly.comПриостановили обслуживание в РФ и Белоруссии. Для российских IP отображают стран...

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16410.04.2022Копировать ссылкуОтказ в обслуживанииGrammarlygrammarly.comПриостановили обслуживание в РФ и Белоруссии. Для россиких IP отображают страниц...

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16510.04.2022Копировать ссылкуОтказ в обслуживанииUbuntuhttps://ubuntu.com/blog/canonical-standing-with-ukraineCanonical направила уведомление о прекращении поддержки, профессиональных услуг ...

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16610.04.2022Копировать ссылкуБлокировка аккаунтовRed Hatsso.redhat.comЗаблокировали (удалили) платный аккаунт разработчика...

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16710.04.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPGo (Golang)https://golang.org/Не открывается на территории ДНР, в РФ - открывается...

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16809.04.2022Копировать ссылкуБлокировка аккаунтовSparkpost (рассылка email)Sparkpost.comУдалили аккаунт без объявления причин и не дали скачать данные...

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16909.04.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPTerraformНет доступа к Terraform плагинам с белорусского IP, 403 Not Allowed, через VPN р...

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17008.04.2022Копировать ссылкуОтказ в обслуживанииNewRelichttps://newrelic.comОтказали в обслуживании пользователям из России, игнор обращений в техподдержку ...

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17108.04.2022Копировать ссылкуОтказ в обслуживанииCourserahttps://www.coursera.org/Отказали в платных услугах всем пользователям из России, письмо с лозунгами в по...

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17208.04.2022Копировать ссылкуОтказ в обслуживанииHost-trackerhttps://www.host-tracker.com/ru/Сервис распределенного мониторинга и оповещений. Отказали в обслуживании всем по...

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17308.04.2022Копировать ссылкуОтказ в обслуживанииNorton SecurityОтключили обновления. При попытке обновления ошибок нет, но антивирус всё-равно ...

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17407.04.2022Копировать ссылкуБлокировка скачиванияDUO Security Multi-Factor Authenticationhttps://dl.duosecurity.comБлокировка скачивания релизов open source компонента duo_unix...

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17507.04.2022Копировать ссылкуБлокировка аккаунтовBrukerhttps://bruker.comБлокировки российских аккаунтов, российских IP. Техподдержка также не отвечает....

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17607.04.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPIntelhttps://intel.com/При обращении с российских адресов или выборе русского языка перебрасывает на за...

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17706.04.2022Копировать ссылкуОтказ обслуживанияSynologyПри запросе в тех.поддержку Synology, автоматически тикет падает в архив с ответ...

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17806.04.2022Копировать ссылкуБлокировка аккаунтовHPEHPE заблокировал аккаунты из РФ и Беларуси (Есть файлы, которые без зарегистриро...

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17905.04.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPhttps://intervention.io/https://github.com/InterventionСайт с документацией не открывается с Российских IP, отображая сообщение про вой...

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18005.04.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPMacUpdate - Mac app and software download websitehttps://www.macupdate.comС российского IP перенаправляет на левый сайт с пропагандой...

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18105.04.2022Копировать ссылкуБлокировка скачивания ПОSTMicroelectronicshttps://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeide.htmlЗапрет загрузки ПО и драйверов - Not available for download, нет доступных для с...

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18204.04.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPPolspam RHSBLhttps://polspam.pl/Сервис предоставлял черные списки спамеров. DNS имена блокируются с сообщением &...

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18304.04.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPPolspam RHSBLhttps://polspam.pl/Сервис предоставлял черные списки спаммеров. DNS имена блокируются с сообщением ...

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18404.04.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPOctopus RBL Monsterhttps://octopusdns.com/Сервис предоставлял черные списки спамеров. IP адреса блокируются с сообщением: ...

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18504.04.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPOctopus RBL Monsterhttps://octopusdns.com/Сервис предоставлял черные списки спаммеров. IP адреса блокируются с сообщением:...

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18604.04.2022Копировать ссылкуБлокировка скачиванияOracle SQL Developerhttps://www.oracle.com/tools/downloads/sqldev-downloads.htmlБлокировка скачивания по IP клиента из России после авторизации на скачивание.In...

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18704.04.2022Копировать ссылкуБлокировка скачиванияOracle SQL Developerhttps://www.oracle.com/tools/downloads/sqldev-downloads.htmlБлокировка скачивания по IP клиента из России после авторизации на скачивание.Th...

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18804.04.2022Копировать ссылкуОтказ в обслуживанииGitLabgitlab.comС марта 2022 перестали продлевать и выдавать квоты на новые лицензии. https://ab...

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18904.04.2022Копировать ссылкуОтказ обслуживанияGitLabgitlab.comС марта 2022 перестали продлевать и выдавать квоты на новые лицензии...

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19004.04.2022Копировать ссылкуОтказ обслуживанияMoneyGram.commoneygram.comприостановили услуги в России

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19104.04.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPSyncfusion (C#)https://www.syncfusion.com/Набор компонент для C# с десятками млн скачиваний. Заблокировали доступ к сайту....

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19203.04.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPBitdefenderhttps://bitdefender.com/Сайт заблокирован для пользователей РФ. Вполне возможно, что обновления тоже не ...

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19303.04.2022Копировать ссылкуОтказ обслуживанияIonoshttps://www.ionos.com/Прекратили услуги регистрации доменных имен для пользователей РБ и РФ...

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19402.04.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPWeather.comhttps://weather.com/Заблокирован доступ из России - возвращает "Bad Request - Blocked"...

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19502.04.2022Копировать ссылкуБлокировка аккаунтовСетевая академия Ciscohttps://www.netacad.comБлокируется вход на сайт с российских IP, также заблокированы российские аккаунт...

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19602.04.2022Копировать ссылкуОтказ обслуживанияPayPalpaypal.comСняли остаток на счёте, отвязали привязанную виртуальную карту тинькова. При пов...

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19701.04.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPMcAfee Stingerhttps://downloadcenter.mcafee.com/products/mcafee-avert/Stinger/stinger32.exeЗаблокирован доступ к серверу для скачивания обезвреживающей утилиты...

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19801.04.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPO&O ShutUp10https://dl5.oo-software.com/files/ooshutup10/OOSU10.exeЗаблокирован доступ к серверу для скачивания утилиты для деактивации некоторых ф...

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19901.04.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPAVG AntiVirus Free Editionhttp://bits.avcdn.netЗаблокирован доступ для скачивания антивируса...

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20031.03.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPRuckushttps://support.ruckuswireless.comБлокировали доступ к сайту поддержки/скачивания драйверов/обновлений. Устройства...

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20131.03.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPGnuDBhttps://gnudb.org/При подключении с российского IP перенаправляют на заглушку https://ru.gnudb.org...

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20231.03.2022Копировать ссылкуБлокировка аккаунтовAppFollowhttps://appfollow.io/blog/supporting-ukraineне будут продлевать подписки компаний из России и Беларуси. доступ к аккаунту бу...

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20331.03.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPSoap UIhttps://www.soapui.org/Заблокирован доступ из РФ. Открывается при включенном VPN...

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20431.03.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPGrafanahttps://dl.grafana.com/enterprise/release/grafana-enterprise-8.4.4.windows-amd64.msiПри попытке скачать Enterprise-версию Grafana отображается ошибка "Sorry, o...

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20531.03.2022Копировать ссылкуБлокировка активации по IPFiddler Everywherehttps://www.telerik.com/fiddler/fiddler-everywhereНевозможно активировать триал с российских IP...

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20630.03.2022Копировать ссылкуОтключениеMouser Electronics Ruru.mouser.comОтображается "В Настоящее Время Данный Веб-Сайт Закрыт."eu.mouser.com ...

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20730.03.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPAnalog Deviceshttps://www.analog.com/ru/index.htmlAccess denied under U.S. Export Administration Regulations.

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20830.03.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPMiddleware inventory / Devops Junction are the brands owned by Gritfy Technologieshttps://www.middlewareinventory.com/Не пускает из РФ. Из других стран подключение нормально проходит....

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20930.03.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPBDD Cucumberhttps://cucumber.io/Популярный фреймворк тестирования в BDD.Отвечает 403. "The Amazon CloudFr...

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21029.03.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPSaaSJet - партнёр Atlassianhttps://saasjet.com/products/Украинская компания, продают платные плагины Jira. Заблокирован доступ к сайту и...

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21129.03.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPdocker образ для Elasticsearchdocker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearchОбраз не грузится с российского IP. Команда для проверки docker pull docker.elas...

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21229.03.2022Копировать ссылкуОтключениеShalla Secure Serviceshttps://www.shallalist.de/Обновление черного списка приостановлено автором. этот черный список часто испол...

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21329.03.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPMattermostmattermost.comОшибка 403 при доступе с IP из России

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21429.03.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPScreaming Frog SEO Spiderhttps://download.screamingfrog.co.uk/Закрыли скачивание с российских IP

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21529.03.2022Копировать ссылкуОтключениеПосмотрелиposmotre.liНазывали себя "свободной энциклопедией" в статье про опенсорс (правда,...

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21629.03.2022Копировать ссылкуОтключениеПосмотрелиposmotre.liНазывали себя "свободной энциклопедией" в статье про опен сорс (правда...

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21729.03.2022Копировать ссылкуОтключениеПосмотрелиposmotre.liНазывали себя "свободной энциклопедией" в статье про опенсорс (правда,...

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21829.03.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPElasticSearchhttps://elastic.co/Доступ к веб сайту https://www.elastic.co/ есть, но скачать ничего нельзя. Остав...

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21929.03.2022Копировать ссылкуОтключениеbash.imhttps://bash.imС начала операции сайт выдает только "НЕТ ВОЙНЕ"3.29.2022 16:47:12...

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22029.03.2022Копировать ссылкуОтключениеbash.imhttps://bash.imС начала операции сайт выдает только "НЕТ ВОЙНЕ"....

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22129.03.2022Копировать ссылкуБлокировка регистрацииOVHcloudhttps://www.ovhcloud.comНевозможно зарегистрировать новый аккаунт, т.к. в списке телефонных кодов стран ...

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22228.03.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPMbedos.mbed.comIoT device development. Блокируют доступ по IP из РФ. Сайт доступен через tor....

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22328.03.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPc-riegerhttps://www.c-rieger.de/Немецкий блог по Nextcloud. При подключении из РФ ошибка 403...

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22428.03.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPQthttps://download.qt.io/Закрыли доступ из России ко всем внутренним ресурсам с 7.03.2022. Не работают ни...

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22528.03.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPmattermosthttps://mattermost.com/Ошибка 403 на главной странице при подключении с IP РФ...

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22628.03.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPRedisredis.comПри попытке открыть сайт redis.com с IP из России появляется ошибка доступа под ...

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22728.03.2022Копировать ссылкуНе работаетUpdatePack 7 / 2008 R2 / 22.3.11https://blog.simplix.info/UpdatePack 7 / 2008 R2 / 22.3.11В сборке от 11.03 при работе в системе с заданны...

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22828.03.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPПлатежный сервис Xsollasecure.xsolla.comНе работает из ДНР

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22928.03.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPA Cloud Guruhttps://acloudguru.com/Портал с обучением по IT тематике. Сам портал доступен, но при попытке авторизац...

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23028.03.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPAtlassian Jirahttps://www.atlassian.com/ru/software/jiraНе работает скачивание плагинов с российских IP. Сайт доступен, но при попытке с...

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23128.03.2022Копировать ссылкуБлокировкаEmBitzEmbitz.orgБан по IP и по локали, на сайт с русским языком не зайти даже через vpn. Также б...

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23228.03.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IP и локалиEmBitzEmbitz.orgНе совсем опенсорс. Бан по IP и по локали, на сайт с русским языком не зайти даж...

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23328.03.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPDownload Masterhttps://westbyte.com/При заходе с российского IP высвечивает "403 Forbidden"...

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23428.03.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPDownlod Masterhttps://westbyte.com/При заходе с российского IP высвечивает "403 Forbidden"...

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23528.03.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPverticahttps://www.vertica.com/Block reason: Access from your Country was disabled by the administrator.

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23625.03.2022Копировать ссылкуБлокировка учетокИгра Top Eleven от nordeuseu.nordeus.topeleven.androidУдалили для РФ свои приложения в Google Play и Apple Store + заблокировали навсе...

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23725.03.2022Копировать ссылкуЗаблокировали учетки всем кто из РФ или стояла страна РоссияИгра Top Eleven от nordeuseu.nordeus.topeleven.androidУдалили для РФ свои приложения в Google Play и Apple Store + заблокировали навсе...

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23825.03.2022Копировать ссылкуРесурс не доступен с российских IPGrafanahttps://dl.grafana.com/enterprise/release/grafana-enterprise-8.4.4.windows-amd64.msiПри попытке скачать бинарники Grafa появляется ошибка "Sorry, our service i...

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23925.03.2022Копировать ссылкуЗакрыт доступ с российских IPcheckmkhttps://checkmk.com/Закрыт доступ с российских IP

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24125.03.2022Копировать ссылкуНе открывается с Российских IPSypex Geohttps://sypexgeo.net/Sypex Geo – продукт для определение местоположения посетителя по IP-адресу. Пров...

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24224.03.2022Копировать ссылкуForbidden для Российских APIElasticsearchhelm install elasticsearch elastic/elasticsearch --debuginstall.go:178: [debug] ...

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24324.03.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPhttps://www.templatemonster.com/https://www.templatemonster.com/Банят по ip через cloudflare. На сайте есть личный кабинет как покупателей, так ...

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24424.03.2022Копировать ссылкуЗаблокирован доступ по ip из Россииhttps://www.templatemonster.com/https://www.templatemonster.com/Банят по ip через cloudflare. На сайте есть личный кабинет как покупателей так и...

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24524.03.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа на сайт по IPRedishttps://redis.io/При попытке открыть сайт с IP из России появляется ошибка доступа под предлогом ...

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24624.03.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPRedishttps://redis.io/commandsБлокируют доступ к докуменации

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24724.03.2022Копировать ссылкуБан аккаунтовHPE MyAccount ServicesПришла E-mail рассылка на почту аккаунтаDue to regulatory requirements, HPE registered users in Russia and Belarus were ...

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24824.03.2022Копировать ссылкуБлокировка учетокHPE MyAccount ServicesПришла E-mail рассылка на почту аккаунта:Due to regulatory requirements, HPE reg...

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24924.03.2022Копировать ссылкуНет доступа к скачиванию драйверовDellhttps://www.dell.com/restrictions/support/ru-ru/index.htmlНет доступа к скачиванию драйверов на сайте. Вывод сообщения "В настоящее в...

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25024.03.2022Копировать ссылкунедружественные действияIAR Embedded Workbenchhttp://eclipse-update.iar.com/Закрыт доступ к части сайта, содержащей плагины для среды разработки Eclipse. Фи...

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25124.03.2022Копировать ссылкуClamAVClamAVhttps://prnt.sc/Ak69CWpeBJUsДоступ до серверов обновлений ClamAV заблокирован из России...

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25224.03.2022Копировать ссылкуБлокировка обновленийClamAVhttps://www.clamav.net/Заблокирован доступ к сайту из России. Также заблокирован доступ из России к сер...

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25324.03.2022Копировать ссылкуЗаблокировали пользователейHewlett Packard Enterprisehttps://www.hpe.com/ru/ru/home.htmlПрислали письмо:Due to regulatory requirements, HPE registered users in Russia a...

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25423.03.2022Копировать ссылкуМалварь, шифровальщик или иные фатальные угрозыdell.comhttps://www.dell.com/restrictions/support/ru-ru/index.htmlЗаблокировали возможность скачивания драйверов из России...

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25523.03.2022Копировать ссылкуНедружественные действияdell.comhttps://www.dell.com/restrictions/support/ru-ru/index.htmlЗаблокировали возможность скачивания драйверов из России. Вывод сообщения "...

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25623.03.2022Копировать ссылкуМалварь, шифровальщик или иные фатальные угрозыlenovo.comhttps://download.lenovo.com/eol/index.htmlЗаблокировали возможность скачивания драйверов из Российского региона...

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25723.03.2022Копировать ссылкуНедружественные действияJasper ReportsJaspersoft.comРебята из Jaspersoft не пускают на сайт и форум community с российских IP-адресо...

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25823.03.2022Копировать ссылкуУдаление контентаМиландрhttps://www.milandr.ru/Обсуждение https://vk.com/topic-118988311_33624792Российская компания Миландр удалила русскоязычный сайт и форум, на котором было ...

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25922.03.2022Копировать ссылкуОтключениеPiccy хостинг картинокhttps://piccy.info/Сообщение "Сайт не работает, потому что Россия напала на нас..."...

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26022.03.2022Копировать ссылкуОтключениеPiccy хостинг картинокhttps://piccy.info/Сообщение "Сайт не работает, потому чтоРоссия напала на наси начинает уничт...

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26122.03.2022Копировать ссылкуОтказ в обслуживанииДискриминацияhttps://blog.simplix.info/update7/В сборке от 11.03 при работе в системе с заданными TZ из России или Беларуси пок...

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26222.03.2022Копировать ссылкуОтказ обслуживанияНабор обновлений UpdatePack7R2 для Windowshttps://blog.simplix.info/update7/В сборке от 11.03 при работе в системе с заданными TZ из России или Беларуси пок...

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26322.03.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPClamAVhttps://github.com/Cisco-Talos/clamav/issues/500Доступ к CDN ресурсам ClamAV закрыт для российских IP (решение Cisco). Freshclam...

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26421.03.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPspamcopvmx.spamcop.netСервис spamcop не принимает жалобы по почте c ip-адресов РФ. (connect to vmx.spa...

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26521.03.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPspamcop(connect to vmx.spamcop.net[184.94.240.112]:25: Connection timed out)Сервис spamcop не принимает жалобы по почте c ip-адресов РФ. Проверено на нескол...

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26621.03.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPПродукты HashiCorp (Terraform, Consul и.т.п)https://apt.releases.hashicorp.comЗаблокирован доступ для скачивания бинарников для IP из России...

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26721.03.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPПродукты HashiCorp (Terraform, Consul и.т.п)https://apt.releases.hashicorp.comЗаблокирован доступ для скачивания бинарников для IP из России c https://release...

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26821.03.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPsnorthttps://www.snort.orgПрикрываясь Cloudflare заблокировали сайт проекта ошибкой Error 1020 (заблокиров...

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26921.03.2022Копировать ссылкуБлокировка доступаHybrid Analysishttps://hybrid-analysis.com/Без прокси не пускает

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27020.03.2022Копировать ссылкуОтказ в обслуживанииGitHubGithub блокирует продление подписки платных аккаунтовПришло сегодня письмо от ги...

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27117.03.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPpNPM (менеджер пакетов)https://pnpm.ioЗаблокирован доступ на сайт для IP РФ. Основной мейнтейнер - украинец.Обсуждение...

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27217.03.2022Копировать ссылкуОтказ в обслуживанииSpark (email client)https://sparkmailapp.com/Почтовый клиент для устройств Apple. Лозунги и отказ от обслуживания жителей РФ ...

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27317.03.2022Копировать ссылкуОтказ обслуживанияSpark (email client)https://sparkmailapp.com/лозунги и отказ от обслуживания жителей РФ (такое чувство, что ограничение на кл...

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27417.03.2022Копировать ссылкуБлокировка доступа по IPMailTrap - Email Sandbox Servicehttps://mailtrap.io/В РФ вместо сайта показывают видео про войну...

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27517.03.2022Копировать ссылкуБлокировка аккаунтовhttps://1password.com/ - менеджер паролейhttps://blog.1password.com/responding-to-the-conflict-in-ukraine/halting new account creation in Russia, along with renewal payments for existing...

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27617.03.2022Копировать ссылкуБлокировка аккаунтов1passwordhttps://blog.1password.com/responding-to-the-conflict-in-ukraine/Менеджер паролей. halting new account creation in Russia, along with renewal pay...

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Добавил эту вкладку, описанную в этом посте.

#ВыявленоIPКомментарий
122.08.2022Копировать ссылку193.8.211.110Брутфорс атаки на инфру продолжительностью более 3 месяцев....
222.08.2022Копировать ссылку109.188.96.197Брутфорс атаки на инфру продолжительностью более 3 месяцев....
322.08.2022Копировать ссылку109.68.136.88Брутфорс атаки на инфру продолжительностью более 3 месяцев....
422.08.2022Копировать ссылку176.111.66.128Брутфорс атаки на инфру продолжительностью более 3 месяцев....
522.08.2022Копировать ссылку176.116.184.181Брутфорс атаки на инфру продолжительностью более 3 месяцев....
622.08.2022Копировать ссылку176.118.14.94Брутфорс атаки на инфру продолжительностью более 3 месяцев....
722.08.2022Копировать ссылку178.66.246.165Брутфорс атаки на инфру продолжительностью более 3 месяцев....
822.08.2022Копировать ссылку178.69.199.194Брутфорс атаки на инфру продолжительностью более 3 месяцев....
922.08.2022Копировать ссылку185.148.218.235Брутфорс атаки на инфру продолжительностью более 3 месяцев....
1022.08.2022Копировать ссылку185.36.156.162Брутфорс атаки на инфру продолжительностью более 3 месяцев....
1122.08.2022Копировать ссылку188.134.16.20Брутфорс атаки на инфру продолжительностью более 3 месяцев....
1222.08.2022Копировать ссылку188.162.199.58Брутфорс атаки на инфру продолжительностью более 3 месяцев....
1322.08.2022Копировать ссылку188.17.149.168Брутфорс атаки на инфру продолжительностью более 3 месяцев....
1422.08.2022Копировать ссылку188.242.104.19Брутфорс атаки на инфру продолжительностью более 3 месяцев....
1522.08.2022Копировать ссылку188.255.63.9Брутфорс атаки на инфру продолжительностью более 3 месяцев....
1622.08.2022Копировать ссылку193.8.210.15Брутфорс атаки на инфру продолжительностью более 3 месяцев....
1722.08.2022Копировать ссылку195.46.110.191Брутфорс атаки на инфру продолжительностью более 3 месяцев....
1822.08.2022Копировать ссылку213.176.249.53Брутфорс атаки на инфру продолжительностью более 3 месяцев....
1922.08.2022Копировать ссылку31.40.144.36Брутфорс атаки на инфру продолжительностью более 3 месяцев....
2022.08.2022Копировать ссылку37.110.147.1Брутфорс атаки на инфру продолжительностью более 3 месяцев....
2122.08.2022Копировать ссылку37.153.40.181Брутфорс атаки на инфру продолжительностью более 3 месяцев....
2222.08.2022Копировать ссылку37.157.31.15Брутфорс атаки на инфру продолжительностью более 3 месяцев....
2322.08.2022Копировать ссылку37.192.100.41Брутфорс атаки на инфру продолжительностью более 3 месяцев....
2422.08.2022Копировать ссылку37.192.126.19Брутфорс атаки на инфру продолжительностью более 3 месяцев....
2522.08.2022Копировать ссылку37.193.151.48Брутфорс атаки на инфру продолжительностью более 3 месяцев....
2622.08.2022Копировать ссылку37.29.92.116Брутфорс атаки на инфру продолжительностью более 3 месяцев....
2722.08.2022Копировать ссылку46.229.134.81Брутфорс атаки на инфру продолжительностью более 3 месяцев....
2822.08.2022Копировать ссылку46.42.3.203Брутфорс атаки на инфру продолжительностью более 3 месяцев....
2922.08.2022Копировать ссылку78.140.5.237Брутфорс атаки на инфру продолжительностью более 3 месяцев....
3022.08.2022Копировать ссылку78.25.145.134Брутфорс атаки на инфру продолжительностью более 3 месяцев....
3122.08.2022Копировать ссылку78.30.227.94Брутфорс атаки на инфру продолжительностью более 3 месяцев....
3222.08.2022Копировать ссылку79.137.213.252Брутфорс атаки на инфру продолжительностью более 3 месяцев....
3322.08.2022Копировать ссылку79.175.23.24Брутфорс атаки на инфру продолжительностью более 3 месяцев....
3422.08.2022Копировать ссылку83.169.239.165Брутфорс атаки на инфру продолжительностью более 3 месяцев....
3522.08.2022Копировать ссылку85.175.101.116Брутфорс атаки на инфру продолжительностью более 3 месяцев....
3622.08.2022Копировать ссылку85.26.129.164Брутфорс атаки на инфру продолжительностью более 3 месяцев....
3722.08.2022Копировать ссылку89.104.106.242Брутфорс атаки на инфру продолжительностью более 3 месяцев....
3822.08.2022Копировать ссылку89.113.11.247Брутфорс атаки на инфру продолжительностью более 3 месяцев....
3922.08.2022Копировать ссылку90.150.21.109Брутфорс атаки на инфру продолжительностью более 3 месяцев....
4022.08.2022Копировать ссылку90.188.226.220Брутфорс атаки на инфру продолжительностью более 3 месяцев....
4122.08.2022Копировать ссылку92.124.220.106Брутфорс атаки на инфру продолжительностью более 3 месяцев....
4222.08.2022Копировать ссылку93.100.140.234Брутфорс атаки на инфру продолжительностью более 3 месяцев....
4322.08.2022Копировать ссылку93.100.193.115Брутфорс атаки на инфру продолжительностью более 3 месяцев....
4422.08.2022Копировать ссылку93.159.233.254Брутфорс атаки на инфру продолжительностью более 3 месяцев....
4522.08.2022Копировать ссылку93.189.221.163Брутфорс атаки на инфру продолжительностью более 3 месяцев....
4622.08.2022Копировать ссылку94.159.23.102Брутфорс атаки на инфру продолжительностью более 3 месяцев....
4722.08.2022Копировать ссылку94.19.37.231Брутфорс атаки на инфру продолжительностью более 3 месяцев....
4822.08.2022Копировать ссылку94.28.121.98Брутфорс атаки на инфру продолжительностью более 3 месяцев....
4922.08.2022Копировать ссылку94.73.239.35Брутфорс атаки на инфру продолжительностью более 3 месяцев....
5009.03.2022Копировать ссылку176.53.181.50Вредные запросы через GET и POST.
5103.03.2022Копировать ссылку139.28.219.134Вредные запросы через GET и POST.
5202.03.2022Копировать ссылку141.98.103.133Вредные запросы через GET и POST.
5301.03.2022Копировать ссылку156.146.55.174Вредные запросы через GET и POST.
5401.03.2022Копировать ссылку77.111.244.67Вредные запросы через GET и POST.
5501.03.2022Копировать ссылку37.120.221.174Вредные запросы через GET и POST.

Добавил эту вкладку, описанную в этом посте.

#ВыявленоHTTPКомментарий
113.03.2022Копировать ссылкуg7w31nudbp=727.6555102589061GET запрос
212.03.2022Копировать ссылкуp3frt1kl7z=343.7597749734116GET запрос
310.03.2022Копировать ссылкуhttps://new.nat.od.ua/Referrer
410.03.2022Копировать ссылкуjhsq8zpr09=66.55479771526696GET запрос
510.03.2022Копировать ссылкуe14wiu26eij=219.4182701224432GET запрос
610.03.2022Копировать ссылкуr=384.875625724046GET запрос
709.03.2022Копировать ссылкуqcg0z6idvqc=86.11046723870386GET запрос
807.03.2022Копировать ссылку646_6457223665844GET запрос
901.03.2022Копировать ссылкуhttp://ban-dera.com/Referrer
1001.03.2022Копировать ссылкуzknpaqxmh1r=240.69455616205326GET запрос
1101.03.2022Копировать ссылкуr=382.37272081027976GET запрос