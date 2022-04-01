1 26.01.2023 Блокировка приложение по политическим мотивам. DiscordChatExporter https://github.com/Tyrrrz/DiscordChatExporter Подписчиком обнаружена блокировка приложения по политическим мотивам. Вывод... читать отдельно

2 06.11.2022 Блокировка Syncfusion syncfusion.com UI component suite for developers. Доступ только через VPN https://imgbox.com/Mv... читать отдельно

3 06.11.2022 Блокировка NewTek newtek.com Обработка видео. Заблокировали доступ из РФ читать отдельно

4 24.10.2022 Блокировка wikidot.com http://wikidot.com/ Вики-хостинг. Заблокировали доступ из РФ/РБ. На поддоменах были полезные ресурсы... читать отдельно

5 18.10.2022 Блокировка WorldCat https://www.worldcat.org/ Поиск книг, музыки, видео. Заблокировали доступ из РФ... читать отдельно

6 12.10.2022 Отказ в обслуживании WD Marvel repair tool https://wdmarvel.com https://wdmarvel.com/forum/ru/viewtopic.php?f=3&t=2483заблокировали все купл... читать отдельно

7 05.10.2022 Блокировка meteo.paraplan.net meteo.paraplan.net Блокировка доступа из РФ. Флаг Украины и требование сдаться.... читать отдельно

8 01.10.2022 Отказ в обслуживании Jooble.org https://jooble.org/ Сайт вакансий. Если язык браузера русский - пишет, что ушли из России из-за СВО.... читать отдельно

9 29.09.2022 Блокировка Citrix Workspace https://www.citrix.com/ Блокировка доступа из РФ к сайту и к скачке клиента... читать отдельно

10 29.09.2022 Блокировка FFmpeg установщик https://lame.buanzo.org/ffmpeg64audacity.php ссылка с раздела поддержки Audacity. Блокировка доступа из РФ... читать отдельно

11 29.09.2022 Блокировка Audacity установщик FFmpeg https://lame.buanzo.org/ffmpeg64audacity.php ссылка из раздела поддержки Audacity, к авторам FFmpeg отношения не имеет. Блоки... читать отдельно

12 28.09.2022 Блокировка PocketTube (Firefox addon) https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/youtube-subscription-groups/ Региональная блокировка, призывы на сайте https://yousub.info/... читать отдельно

13 21.09.2022 Блокировка letitbit.net http://letitbit.net/ Файлообменник. При обращении с российского IP сообщение "Country not allowe... читать отдельно

14 15.09.2022 Блокировка Lorem Picsum https://picsum.photos/ С недавних пор блокировка работы сервиса по IP. Пожалуйста заведите issue на htt... читать отдельно

15 14.09.2022 Блокировка metafields.guru app.metafields.guru Приложение metafields.guru на сайте shopify.com, не работает с российских адресо... читать отдельно

16 12.09.2022 Блокировка доступа по IP Mutools MuLab https://mutools.com Музыкальный софт. Из России открывается заглушка вместо сайта.... читать отдельно

17 05.09.2022 Блокировка доступа по IP strava strava.com Сайт с российского ip не открывается. Приложение в российском магазине не доступ... читать отдельно

18 04.09.2022 Отказ в обслуживании Autodesk https://www.autodesk.com AutoCAD и прочее. Сайт https://www.autodesk.ru/ отключен. Московское представите... читать отдельно

19 04.09.2022 Блокировка доступа по IP pixabay https://pixabay.com/ Бесплатные стоковые фото. Сайт не открывается из РФ... читать отдельно

20 04.09.2022 Отказ в обслуживании Wowza https://www.wowza.com/ Wowza — серверное ПО для потокового вещания. Отозвали лицензии у россиян.... читать отдельно

21 04.09.2022 Блокировка аккаунтов djinni djinni.co Украинский сервис поиска работы в ИТ. Заблокировали аккаунты из России.... читать отдельно

22 03.09.2022 Отказ в обслуживании devart devart.com Утилиты для работы с БД от украинских разработчиков. Заблокировали россиянам акт... читать отдельно

23 03.09.2022 Блокировка доступа по IP Sysdig https://sysdig.com/ Security for containers. Доступ заблокирован с IP РФ, 403 читать отдельно

24 03.09.2022 Блокировка доступа по IP Parsec https://parsec.app/ Remote desktop. Сайт открывается, но нельзя скачать приложение.... читать отдельно

25 03.09.2022 Блокировка доступа по IP ahrefs https://ahrefs.com/ Webmaster tools. Заблокирован доступ из России читать отдельно

26 03.09.2022 Блокировка доступа по IP WestByte https://westbyte.com/ Украинская софт-компания, разработчик утилиты DownloadMaster. При заходе с росси... читать отдельно

27 03.09.2022 Блокировка аккаунтов Mongodb Atlas https://www.mongodb.com/atlas/database MongoDB уничтожит все данные аккаунтов РФ/РБ в облачном сервисе Atlas. https://w... читать отдельно

28 01.09.2022 Отказ в обслуживании Octopus Deploy https://octopus.com/ Отказываются продлевать лицензию компаниям с российским происхождением.... читать отдельно

29 31.08.2022 Удалили язык Lossless Scaling https://steamdb.info/app/993090/history/?changeid=14397307 1 апреля 2022 года убрали русский перевод в своей программе и сделали ее недосту... читать отдельно

30 30.08.2022 Блокировка доступа по IP WeTransfer wetransfer.com Сервис для отправки больших файлов. Для РФ и РБ вместо сайта отображается заглуш... читать отдельно

31 26.08.2022 Удалили язык Seagate https://www.seagate.com/ на сайте Seagate убрали выбор русского языка, хотя страница https://www.seagate.... читать отдельно

32 22.08.2022 Блокировка Grub2Win https://sourceforge.net/projects/grub2win/files/ Веб-инсталлятор Grub2Win при попытке установки проверяет локаль и выдаёт сообщен... читать отдельно

33 21.08.2022 Блокировка аккаунтов mongodb https://www.mongodb.com/ Перестали блокировать доступ к сайту. Но по прежнему блокируют вход/регистрацию ... читать отдельно

34 20.08.2022 Блокировка Underline Js http://underlinejs.org/ библиотека для создания подчёркиваний на JS. При переходе на страницу проекта пи... читать отдельно

35 19.08.2022 Отказ в обслуживании JetBrains https://www.fontanka.ru/2022/08/19/71584787/ JetBrains полностью закрывает подразделения в РФ. Компания вывезла часть сотрудн... читать отдельно

36 19.08.2022 Отказ в обслуживании JetBrains JetBrains полностью закрывает подразделения в РФ. https://www.fontanka.ru/2022/0... читать отдельно

37 11.08.2022 Блокировка доступа по IP Disc Makers discmakers.com О компании: Компания, специализирующаяся по разработке и выпуску физических рели... читать отдельно

38 07.08.2022 Блокировка доступа по IP QCAD https://qcad.org/en/ "The Open Source CAD System For Everyone". Видимо мы в "everyone&... читать отдельно

39 27.07.2022 Блокировка доступа по IP NetApp Community https://community.netapp.com/ Основной сайт доступен, но комьюнити забанили для РФ. Подробности https://server... читать отдельно

40 27.07.2022 Блокировка аккаунтов Сайт virtualbox.org (Oracle) virtualbox.org При попытке входа в старый российский аккаунт (https://login.oracle.com/mysso/si... читать отдельно

41 27.07.2022 trustpilot https://www.trustpilot.com/review/yandex.ru Сервис отзывов. Запретили отзывы о российских сайтах.... читать отдельно

42 26.07.2022 Блокировка доступа по IP Kaleido AI https://www.kaleido.ai/ru-no-access Онлайн обработка фото/видео. Идет редирект на страницу kaleido.ai/ru-no-access, ... читать отдельно

43 26.07.2022 Блокировка доступа по IP Designify designify.com Онлайн обработка фото/видео. Идет редирект на страницу kaleido.ai/ru-no-access, ... читать отдельно

44 26.07.2022 Блокировка доступа по IP Remove image background remove.bg Онлайн обработка фото/видео. Идет редирект на страницу kaleido.ai/ru-no-access, ... читать отдельно

45 26.07.2022 Блокировка доступа по IP Unscreen unscreen.com Онлайн обработка фото/видео. Идет редирект на страницу kaleido.ai/ru-no-access, ... читать отдельно

46 17.07.2022 Отказ в обслуживании Trainstation 2 https://pikabu.ru/story/reshil_paru_dney_nazad_poigrat_v_igru_9284896 Ограничение доступа к игре для РФ по политическим соображениям.... читать отдельно

47 17.07.2022 Отказ в обслуживании Trainstation 2 Ограничение доступа к игре для РФ по политическим соображениям. https://pikabu.r... читать отдельно

48 15.07.2022 Блокировка vagrant https://vagrantcloud.com/generic/ubuntu2110 блочат контент по региону в следствии чего невозможно запустить хоть какую вирту... читать отдельно

49 13.07.2022 Заглушка OSZone https://oszone.net При заходе с российского IP идёт переадресация на личный сайт автора - https://w... читать отдельно

50 11.07.2022 Блокировка скачивания по IP WinZip https://www.winzip.com/en/download/winzip/ Страница открывается, но не дает скачать инсталлятор из РФ/Беларуси: Content is ... читать отдельно

51 07.07.2022 Блокировка доступа по IP Zety Resume Builder https://builder.zety.com Генератор резюме. Заблокировали доступ из РФ... читать отдельно

52 06.07.2022 Блокировка доступа по IP myPerfectCV https://www.myperfectcv.co.uk Сайт про составление резюме. Заблокировали доступ из РФ, через VPN работает... читать отдельно

53 06.07.2022 Блокировка доступа по IP https://www.ansys.com https://www.ansys.com/academic/students Блокировка всего студенческого софта от ANSYSЧерез впн - доступно... читать отдельно

54 01.07.2022 Блокировка доступа по IP Download Master https://westbyte.com/dm Ошибка 403 при посещении westbyte.com с российским IP... читать отдельно

55 30.06.2022 Блокировка доступа по IP themoviedb (TMDB) https://www.themoviedb.org/ База данных фильмов и сериалов. Блокируется доступ из РФ и Беларуси. С VPN все р... читать отдельно

56 28.06.2022 Приостановка продаж Veeam https://www.veeam.com/blog/142834.html Cloud Backup & Replication. Donation to Ukraine, paused all sales in Russia.... читать отдельно

57 28.06.2022 Приостановка продаж Acronis https://www.acronis.com/en-us/blog/posts/acronis-suspends-all-operations-in-russia/ Acronis suspends all operations in Russia. Компания, основанная и построенная ру... читать отдельно

58 28.06.2022 Приостановка продаж Sketch https://www.sketch.com/blog/2022/03/08/we-stand-with-ukraine/ stopping all sales in Russia читать отдельно

59 28.06.2022 Приостановка продаж Adobe stopping all sales in Russia читать отдельно

60 28.06.2022 Приостановка продаж Fiverr https://blog.fiverr.com/post/fiverr-suspends-business-in-russia Fiverr Suspends Business in Russia читать отдельно

61 28.06.2022 Приостановка продаж upwork https://www.upwork.com/blog/a-letter-from-our-ceo-march-2022 Upwork will be suspending operations in Russia and Belarus, starting today and t... читать отдельно

62 28.06.2022 Приостановка продаж NETSCOUT https://www.netscout.com/blog/netscout-statement-about-ukraine stopped all sales, support, and services to Russian companies. читать отдельно

63 28.06.2022 Приостановка продаж Autodesk https://adsknews.autodesk.com/views/crisis-in-ukraine Autodesk is suspending our business in Russia читать отдельно

64 28.06.2022 Приостановка продаж Autodesk https://adsknews.autodesk.com/views/crisis-in-ukraine Останавливают бизнес в РФ читать отдельно

65 27.06.2022 Блокировка по IP Gofile https://gofile.io/ Бесплатный обмен файлами. Блокируется доступ из РФ. С VPN все работает нормально... читать отдельно

66 27.06.2022 Блокировка по IP GTMetrix https://gtmetrix.com/ Вместо сайта для тестирования производительности сайтов выводится сообщение GTme... читать отдельно

67 23.06.2022 Блокировка по IP 3DMark (в магазине Steam) https://store.steampowered.com/app/223850/3DMark/ Программа 3Dmark в мае стала недоступна в магазине Steam. Заявлений никаких не б... читать отдельно

68 22.06.2022 GTmetrix недоступен в России GTmetrix | Website Performance Testing and Monitoring https://gtmetrix.com/ GTmetrix перестал быть доступен из России. Открывается через VPN.... читать отдельно

69 20.06.2022 Блокировка по IP LiveCareer https://www.livecareer.com/ Сайт с шаблонами резюме. Заблокировали доступ из РФ... читать отдельно

70 19.06.2022 Блокировка скачивания Microsoft https://www.microsoft.com/en-us/download Блокировка скачивания дистрибутивов с российских IP... читать отдельно

71 19.06.2022 Блокировка скачивания cgtrader.com https://www.cgtrader.com не даёт качать объекты с российского IP, с VPN даёт.SERVICE NOT AVAILABLE. DUE T... читать отдельно

72 15.06.2022 Блокировка доступа по IP Canva https://www.canva.com/ Онлайн графический редактор. Заблокирован доступ с российских IP.... читать отдельно

73 14.06.2022 Блокировка учёток UserSide https://www.userside.eu/ru/ Софт для оператора связи. Заблочили учётки российских клиентов - при попытке лог... читать отдельно

74 08.06.2022 Блокировка доступа по IP Kerkythea http://kerkythea.net/ Kerkythea — бесплатная проприетарная программа с закрытым кодом, система рендери... читать отдельно

75 08.06.2022 Блокировка доступа по IP Syncthing syncthing.net File synchronization program. Could not connect to apt.syncthing.net:443 (82.196... читать отдельно

76 06.06.2022 Блокировка доступа по IP qBitTorrent forum https://forum.qbittorrent.org forum.qbittorrent.org открывается только через VPN/TOR. Сам форум расположен на ... читать отдельно

77 03.06.2022 В Upwork заблокирована регистрация для России. Upwork https://www.upwork.com/ Российским пользователям стал недоступен Upwork. Сайт открывается, но при регист... читать отдельно

78 03.06.2022 Заблокирован для России Pixabay https://pixabay.com/ Банк бесплатных фотографий Pixabay заблокировал доступ российским пользователям ... читать отдельно

79 03.06.2022 Блокировка доступа по IP NI LabView https://www.ni.com/ru-ru/support/downloads/software-products/download.labview.html#443865 NI заблокировал скачивание LabView для российский ip-адресов... читать отдельно

80 01.06.2022 Блокировка доступа по IP SpeedTest http://speedtest.com/ Измерение скорости интернет-соединения. Доступ к сайту заблокирован с российских... читать отдельно

81 01.06.2022 Блокировка доступа по IP Cobian Backup https://www.cobiansoft.com/cobianbackup.html Заблокирован доступ к ссылкам на скачивание продуктов Cobian. С VPN работает.... читать отдельно

82 01.06.2022 Блокировка для России Canva https://www.canva.com/ Заблокирован на территории России. Отмечается, что такое решение принято в ... читать отдельно

83 01.06.2022 Блокировка доступа по IP TestComplete https://smartbear.com/ Популярное ПО для тестирования. Заблокирован доступ к сайту из РФ... читать отдельно

84 30.05.2022 Блокировка доступа по IP Microsoft Dynamics 365 Community https://community.dynamics.com/ Блокировка доступа с российских IP. Ошибка Access denied... читать отдельно

85 27.05.2022 Отказ в обслуживании Cisco Webex https://habr.com/ru/news/t/668110/ 26 мая 2022 года сервис вебинаров и веб-конференций Cisco Webex прекратил обслуж... читать отдельно

86 27.05.2022 Блокировка доступа по IP Weather Underground https://www.wunderground.com/ Блокируются российские IP. читать отдельно

87 26.05.2022 Блокировка доступа по IP Studio 3T, Robo 3T https://studio3t.com/download-thank-you/ Блокировка скачивания с российских IP читать отдельно

88 26.05.2022 Блокировка доступа по IP MongoDB https://www.mongodb.com/ Блокировка доступа к сайту с российских IP. ошибка 403... читать отдельно

89 25.05.2022 Блокировка доступа по IP codemag.com https://www.codemag.com При подключении с IP РФ вместо сайта отображают пропаганду.... читать отдельно

90 24.05.2022 Блокировка доступа по IP SANS, Internet Storm Center https://isc.sans.edu/ Сайт по кибербезопасности. https://sans.edu/ недоступен со всем поддоменами, вкл... читать отдельно

91 23.05.2022 Отключение сайта E-katalog E-katalog.ru В начале событий на Украине кинули всех русскоязычных контрагентов и свернули се... читать отдельно

92 23.05.2022 Отключение сайта E-katalog.ru https://pikabu.ru/story/kak_ekatalogru_vsekh_kinul_8896280 В начале событий на Украине кинули всех русскоязычных контрагентов и свернули се... читать отдельно

93 18.05.2022 Отказ в обслуживании Salesforce https://www.salesforce.com/news/stories/standing-with-ukraine/ Разрывают действующие контракты с резидентами РФ, даже при отсутсвии в санкционн... читать отдельно

94 18.05.2022 Отказ в обслуживании dell.com https://www.dell.com/restrictions/support/ru-ru/index.html Заблокировали возможность скачивания драйверов из России. Полностью прекратили о... читать отдельно

95 17.05.2022 Отказ в обслуживании Zabbix https://www.zabbix.com/pr/pr389 7 марта объявили о прекращении поддержки клиентов в РФ... читать отдельно

96 17.05.2022 Отказ в обслуживании GitHub Enterprise Server https://github.com/github/site-policy/pull/556/files 30 апреля GitHub внёс изменения в политику компании. РФ и РБ внесены в список ст... читать отдельно

97 15.05.2022 Блокировка доступа по IP GNU Guix https://guix.gnu.org/ GNU Guix System — дистрибутив GNU. Заблокировали доступ к сайту из РФ, что являе... читать отдельно

98 12.05.2022 Отказ в обслуживании ESET https://www.eset.com/int/ua-crisis/ Остановили продажи в РФ/РБ, украинцам бесплатно продлевают лицензии... читать отдельно

99 12.05.2022 Блокировка доступа по IP printerprofi.ru https://printerprofi.ru/ Сайт-сборник с драйверами для принтеров. Сделали редирект на https://printerprof... читать отдельно

100 11.05.2022 Блокировка доступа по IP Resonic Player https://resonic.at/ Проприетарный аудиоплеер. Сайт для IP РФ заблочен... читать отдельно

101 11.05.2022 Блокировка доступа по IP NXP Semiconductors https://www.nxp.com/ Блокируют доступ с российских IP. На поддомене community.nxp.com явно прописан з... читать отдельно

102 10.05.2022 Блокировка доступа по IP Splashtop https://www.splashtop.com/ Заблокировали доступ с российских IP-адресов... читать отдельно

103 10.05.2022 Отключение https://audiophilesoft.ru/ https://audiophilesoft.ru/ Автор удалил все статьи со своего сайта, сейчас там заглушка с лозунгами... читать отдельно

104 09.05.2022 Отказ в обслуживании Parallels parallels.com Нет возможности приобрести продукты. Вылезает ссылка на политическую страницу дл... читать отдельно

105 07.05.2022 Блокировка функционала по IP Scastie https://github.com/scalacenter/scastie/commit/b2353d92b0d5761070bfd69cc5882fc4956d75e8 Для российских IP функционал заблокирован, вместо этого выводит призывы... читать отдельно

106 06.05.2022 Отказ в обслуживании Web of Knowledge http://www.webofknowledge.com/ Web of Science https://en.wikipedia.org/wiki/Web_of_Science - paid platform that... читать отдельно

107 06.05.2022 Блокировка аккаунтов VMware vmware.com Корпоративный аккаунт vmware.com был заблокирован 9 марта, все тикеты были сразу... читать отдельно

108 06.05.2022 Блокировка аккаунтов Cisco cisco.com 9 марта был заблокирован корпоративный аккаунт cisco. Писем-уведомлений не было.... читать отдельно

109 06.05.2022 Заблокирован для России Kahoot! https://kahoot.com/ Kahoot! - Норвежский образовательный проект, заблокированный для России. Открыва... читать отдельно

110 06.05.2022 Блокировка доступа по IP Calculator Soup https://www.calculatorsoup.com/ Напрямую 403, через Tor работает читать отдельно

111 05.05.2022 Отказ в обслуживании Политические лозунги https://www.hostinger.com/ Баннер и ссылка на сбор пожертвований для Украины. Прекратили принимать платежи ... читать отдельно

112 05.05.2022 Отказ в обслуживании Hostinger https://www.hostinger.com/ Баннер и ссылка на сбор пожертвований для Украины. Прекратили принимать платежи ... читать отдельно

113 05.05.2022 Блокировка GrayLog graylog.org Через VPN всё открывается. читать отдельно

114 04.05.2022 Блокировка доступа по IP windguru.cz (прогноз погоды для кайтеров и серфенгистов) https://www.windguru.cz/ru_banned.php Прогноз погоды для кайтеров и серфенгистов. Заблокирован доступ с IP РФ... читать отдельно

115 04.05.2022 Блокировка доступа по IP windguru.cz https://www.windguru.cz/ru_banned.php Прогноз погоды для кайтеров и серфенгистов. Заблокирован доступ с IP РФ... читать отдельно

116 02.05.2022 Блокировка доступа по IP Ravesli https://ravesli.com/ Украинский блог о программировании. На сайте было много интересных статей. Тепер... читать отдельно

117 02.05.2022 Отказ в обслуживании Confluence https://www.atlassian.com/try/cloud/signup?bundle=confluence&edition=free Confluence не дает заргистрировать даже бесплатный аккаунт (до 10 пользователей)... читать отдельно

118 30.04.2022 Дискриминация DownDetector https://downdetector.com/companies/ Из сервиса Downdetector пропали российские платформы и компании https://habr.com... читать отдельно

119 28.04.2022 Не открывается в России Crunchbase https://www.crunchbase.com/ Не открывается в России. читать отдельно

120 28.04.2022 Slack не даёт создать новый аккаунт из России Slack https://slack.com/ Slack не даёт создать новый аккаунт из России. читать отдельно

121 27.04.2022 Блокировка обновлений по IP Symfony (PHP) https://symfony.com/ пакет symfony/flex без VPN не обновить читать отдельно

122 27.04.2022 Отказ в обслуживании https://letyshops.com/ru https://letyshops.com/ru при входе на сайт из России:На данный момент, сервис недоступен в этом регионеВ ... читать отдельно

123 26.04.2022 Блокировка доступа по IP CVE Details https://www.cvedetails.com/ Блокировка на Cloudflare: CF 1009: The owner of this website (www.cvedetails.com... читать отдельно

124 26.04.2022 Блокировка доступа по IP JSFiddle (Code Playground) https://jsfiddle.net Не открывается в Российских IP. Через VPN открывается.... читать отдельно

125 25.04.2022 Блокировка доступа по IP OpenCV https://opencv.org/ Не доступен с IP РФ читать отдельно

126 24.04.2022 Блокировка доступа по IP IBM Quantum Lab quantum-computing.ibm.com Веб-приложение для доступа к вычислениям на квантовых компьютерах от IBM заблоки... читать отдельно

127 24.04.2022 Отказ в обслуживании Docker https://www.docker.com/blog/dockers-response-to-the-invasion-of-ukraine/ мы не будем вести бизнес с российскими и белорусскими компаниями или принимать п... читать отдельно

128 23.04.2022 Блокировка доступа по IP Heroku https://heroku.com/ При попытке войти в аккаунт с Российского IP ошибка. При попытке создать новый а... читать отдельно

129 23.04.2022 Блокировка доступа по IP Certify The Web https://certifytheweb.com/ Блокировка по IP, через VPN открывается читать отдельно

130 23.04.2022 Отказ в обслуживании YetiForce CRM https://github.com/YetiForceCompany/YetiForceCRM/discussions/15786 Дали на халяву все платные фичи компаниям из Украины. Обещали в последующих обно... читать отдельно

131 22.04.2022 Блокировка доступа по IP web.dev https://web.dev/ С российского IP сайт недоступен. Через VPN сайт открывается нормально.... читать отдельно

132 22.04.2022 Блокировка доступа по IP Vertica https://www.vertica.com/ru/ Блокировка для России читать отдельно

133 22.04.2022 Удаление контента Vintage programmable calculators http://www.pisi.com.pl/piotr433/index.htm В марте владелец сайта удалил все материалы по советскими калькуляторами МК85 и ... читать отдельно

134 22.04.2022 Блокировка доступа по IP buf.build https://buf.build/ Блокировка доступа с росcийского IP и больше не работает сборка proto. Исходники... читать отдельно

135 21.04.2022 Блокировка доступа по IP soketi https://github.com/soketi/soketi WebSockets server. Добавили #StandWithUkraine в репозитории и заблокировали дост... читать отдельно

136 21.04.2022 Блокировка доступа по IP MinGW site http://www.mingw.org/ MinGW Minimalist GNU for windows. Заблокировали доступ к сайту для РФ. Сообщение... читать отдельно

137 21.04.2022 Блокировка доступа по IP soketi https://soketi.app/ WebSockets server. Добавили #StandWithUkraine в репозитории https://github.com/s... читать отдельно

138 21.04.2022 Блокировка доступа по IP Apiary https://apiary.io/ Сервис для проектированиядокументирования API. Заблокирован доступ из РФ по IP... читать отдельно

139 20.04.2022 Блокировка доступа по IP MiTeC http://www.mitec.cz/ При подключении с российских IP перенаправляют на сайт со страшными фото. Через ... читать отдельно

140 20.04.2022 Отказ в обслуживании MaxMind GeoLite2 https://dev.maxmind.com/geoip/geolite2-free-geolocation-data Прислали письмо:Dear GeoLite User,In order to maintain compliance with US sancti... читать отдельно

141 20.04.2022 Блокировка доступа по IP KDAB the Qt https://www.kdab.com/about/ Консалтинговая фирма по C++ and OpenGL. Заблокирован доступ к своему сайту со ст... читать отдельно

142 20.04.2022 Отказ в обслуживании SSL.com ssl.com заблочили продление сертификата для сайта в зоне .com по инфе регистратора домен... читать отдельно

143 20.04.2022 Блокировка доступа по IP Acunetix https://www.acunetix.com/ Web Application Security Scanner. Для российских IP ошибка 403. Официальных заяв... читать отдельно

144 20.04.2022 Отказ в обслуживании SAP https://www.ixbt.com/news/2022/04/20/krupnejshij-razrabotchik-po-sap-polnostju-uhodit-iz-rossii.html Полностью выводят бизнес, который они вели здесь более 30 лет.Призывают вывести ... читать отдельно

145 20.04.2022 Отказ в обслуживании SAP Полностью выводят бизнес, который они вели здесь более 30 лет.Призывают вывести ... читать отдельно

146 19.04.2022 Блокировка скачивания ccleaner https://www.ccleaner.com/ru-ru/ccleaner/download/standard При попытке скачать бесплатную версию перебрасывает на страничку https://bits.av... читать отдельно

147 17.04.2022 Отказ в обслуживании Stripe https://dashboard.stripe.com/register Убрали РФ из списка стран: https://ibb.co/dD1QT57, а также сразу удаляют аккаунт... читать отдельно

148 16.04.2022 Не работает авторизация в России MongoDB https://cloud.mongodb.com/ Заблокирована авторизация с российских IP. На помощь приходит VPN.... читать отдельно

149 14.04.2022 Блокировки Auth0 auth0.com Ошибка 403 на регистрации с редиректом на auth0-stands-with-ukraine с текстом пр... читать отдельно

150 13.04.2022 Блокировка доступа по IP Syllable (OS site) https://syllable.metaproject.frl/ С российских ip вместо контента отображает проигрыватель с роликами BBC о ситуац... читать отдельно

151 12.04.2022 Блокировки depesz.com depesz.com, explain.depesz.com, paste.depesz.com Поляк заблокировал доступ с российских/белорусских IP к своему блогу depesz.com ... читать отдельно

152 12.04.2022 Отказ обслуживания Weblium weblium.com Сообщение "Weblium приостанавливает все новые продажи продуктов и услуг в Р... читать отдельно

153 11.04.2022 Блокировка доступа по IP Mattermost https://mattermost.com/ При нажатии на trial показывает ошибку 403 читать отдельно

154 11.04.2022 Отказ обслуживания pagerduty https://www.pagerduty.com/blog/support-for-ukraine-company-statement/ пришло письмо об отмене оплаченной подписки с 19 мая... читать отдельно

155 11.04.2022 Блокировка доступа по IP ActiveState https://activestate.com При попытке скачать пишет: 403 ERROR The Amazon CloudFront distribution is confi... читать отдельно

156 10.04.2022 Отказ обслуживания Udemy (онлайн курсы) https://www.udemy.com/ На главной странице: "На данный момент мы не принимаем оплату новых регистр... читать отдельно

157 10.04.2022 Блокировка доступа по IP splunk https://splunk.com/ заблокирован доступ к сайту из РФ читать отдельно

158 10.04.2022 Блокировка доступа по IP Terraform https://app.terraform.io/ Сообщение: "This content is not currently available in your region." Н... читать отдельно

159 10.04.2022 Блокировка доступа по IP Terraform https://app.terraform.io/ Сообщение: "This content is not currently available in your region." Н... читать отдельно

160 10.04.2022 Блокировка по IP Leaflet https://leafletjs.com/ JavaScript library for interactive maps. Заблокировали доступ к сайту из РФ. Раз... читать отдельно

161 10.04.2022 Блокировка доступа Leaflet https://leafletjs.com/ JavaScript library for interactive maps. Разместили лозунги на главной странице.... читать отдельно

162 10.04.2022 Блокировка по IP Leaflet https://leafletjs.com/ JavaScript library for interactive maps. Заблокировали доступ к сайту из РФ.... читать отдельно

163 10.04.2022 Отказ в обслуживании Grammarly grammarly.com Приостановили обслуживание в РФ и Белоруссии. Для российских IP отображают стран... читать отдельно

164 10.04.2022 Отказ в обслуживании Grammarly grammarly.com Приостановили обслуживание в РФ и Белоруссии. Для россиких IP отображают страниц... читать отдельно

165 10.04.2022 Отказ в обслуживании Ubuntu https://ubuntu.com/blog/canonical-standing-with-ukraine Canonical направила уведомление о прекращении поддержки, профессиональных услуг ... читать отдельно

166 10.04.2022 Блокировка аккаунтов Red Hat sso.redhat.com Заблокировали (удалили) платный аккаунт разработчика... читать отдельно

167 10.04.2022 Блокировка доступа по IP Go (Golang) https://golang.org/ Не открывается на территории ДНР, в РФ - открывается... читать отдельно

168 09.04.2022 Блокировка аккаунтов Sparkpost (рассылка email) Sparkpost.com Удалили аккаунт без объявления причин и не дали скачать данные... читать отдельно

169 09.04.2022 Блокировка доступа по IP Terraform Нет доступа к Terraform плагинам с белорусского IP, 403 Not Allowed, через VPN р... читать отдельно

170 08.04.2022 Отказ в обслуживании NewRelic https://newrelic.com Отказали в обслуживании пользователям из России, игнор обращений в техподдержку ... читать отдельно

171 08.04.2022 Отказ в обслуживании Coursera https://www.coursera.org/ Отказали в платных услугах всем пользователям из России, письмо с лозунгами в по... читать отдельно

172 08.04.2022 Отказ в обслуживании Host-tracker https://www.host-tracker.com/ru/ Сервис распределенного мониторинга и оповещений. Отказали в обслуживании всем по... читать отдельно

173 08.04.2022 Отказ в обслуживании Norton Security Отключили обновления. При попытке обновления ошибок нет, но антивирус всё-равно ... читать отдельно

174 07.04.2022 Блокировка скачивания DUO Security Multi-Factor Authentication https://dl.duosecurity.com Блокировка скачивания релизов open source компонента duo_unix... читать отдельно

175 07.04.2022 Блокировка аккаунтов Bruker https://bruker.com Блокировки российских аккаунтов, российских IP. Техподдержка также не отвечает.... читать отдельно

176 07.04.2022 Блокировка доступа по IP Intel https://intel.com/ При обращении с российских адресов или выборе русского языка перебрасывает на за... читать отдельно

177 06.04.2022 Отказ обслуживания Synology При запросе в тех.поддержку Synology, автоматически тикет падает в архив с ответ... читать отдельно

178 06.04.2022 Блокировка аккаунтов HPE HPE заблокировал аккаунты из РФ и Беларуси (Есть файлы, которые без зарегистриро... читать отдельно

179 05.04.2022 Блокировка доступа по IP https://intervention.io/ https://github.com/Intervention Сайт с документацией не открывается с Российских IP, отображая сообщение про вой... читать отдельно

181 05.04.2022 Блокировка скачивания ПО STMicroelectronics https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeide.html Запрет загрузки ПО и драйверов - Not available for download, нет доступных для с... читать отдельно

182 04.04.2022 Блокировка доступа по IP Polspam RHSBL https://polspam.pl/ Сервис предоставлял черные списки спамеров. DNS имена блокируются с сообщением &... читать отдельно

183 04.04.2022 Блокировка доступа по IP Polspam RHSBL https://polspam.pl/ Сервис предоставлял черные списки спаммеров. DNS имена блокируются с сообщением ... читать отдельно

184 04.04.2022 Блокировка доступа по IP Octopus RBL Monster https://octopusdns.com/ Сервис предоставлял черные списки спамеров. IP адреса блокируются с сообщением: ... читать отдельно

185 04.04.2022 Блокировка доступа по IP Octopus RBL Monster https://octopusdns.com/ Сервис предоставлял черные списки спаммеров. IP адреса блокируются с сообщением:... читать отдельно

186 04.04.2022 Блокировка скачивания Oracle SQL Developer https://www.oracle.com/tools/downloads/sqldev-downloads.html Блокировка скачивания по IP клиента из России после авторизации на скачивание.In... читать отдельно

187 04.04.2022 Блокировка скачивания Oracle SQL Developer https://www.oracle.com/tools/downloads/sqldev-downloads.html Блокировка скачивания по IP клиента из России после авторизации на скачивание.Th... читать отдельно

188 04.04.2022 Отказ в обслуживании GitLab gitlab.com С марта 2022 перестали продлевать и выдавать квоты на новые лицензии. https://ab... читать отдельно

189 04.04.2022 Отказ обслуживания GitLab gitlab.com С марта 2022 перестали продлевать и выдавать квоты на новые лицензии... читать отдельно

190 04.04.2022 Отказ обслуживания MoneyGram.com moneygram.com приостановили услуги в России читать отдельно

191 04.04.2022 Блокировка доступа по IP Syncfusion (C#) https://www.syncfusion.com/ Набор компонент для C# с десятками млн скачиваний. Заблокировали доступ к сайту.... читать отдельно

192 03.04.2022 Блокировка доступа по IP Bitdefender https://bitdefender.com/ Сайт заблокирован для пользователей РФ. Вполне возможно, что обновления тоже не ... читать отдельно

193 03.04.2022 Отказ обслуживания Ionos https://www.ionos.com/ Прекратили услуги регистрации доменных имен для пользователей РБ и РФ... читать отдельно

194 02.04.2022 Блокировка доступа по IP Weather.com https://weather.com/ Заблокирован доступ из России - возвращает "Bad Request - Blocked"... читать отдельно

195 02.04.2022 Блокировка аккаунтов Сетевая академия Cisco https://www.netacad.com Блокируется вход на сайт с российских IP, также заблокированы российские аккаунт... читать отдельно

196 02.04.2022 Отказ обслуживания PayPal paypal.com Сняли остаток на счёте, отвязали привязанную виртуальную карту тинькова. При пов... читать отдельно

197 01.04.2022 Блокировка доступа по IP McAfee Stinger https://downloadcenter.mcafee.com/products/mcafee-avert/Stinger/stinger32.exe Заблокирован доступ к серверу для скачивания обезвреживающей утилиты... читать отдельно

198 01.04.2022 Блокировка доступа по IP O&O ShutUp10 https://dl5.oo-software.com/files/ooshutup10/OOSU10.exe Заблокирован доступ к серверу для скачивания утилиты для деактивации некоторых ф... читать отдельно

199 01.04.2022 Блокировка доступа по IP AVG AntiVirus Free Edition http://bits.avcdn.net Заблокирован доступ для скачивания антивируса... читать отдельно

200 31.03.2022 Блокировка доступа по IP Ruckus https://support.ruckuswireless.com Блокировали доступ к сайту поддержки/скачивания драйверов/обновлений. Устройства... читать отдельно

201 31.03.2022 Блокировка доступа по IP GnuDB https://gnudb.org/ При подключении с российского IP перенаправляют на заглушку https://ru.gnudb.org... читать отдельно

202 31.03.2022 Блокировка аккаунтов AppFollow https://appfollow.io/blog/supporting-ukraine не будут продлевать подписки компаний из России и Беларуси. доступ к аккаунту бу... читать отдельно

203 31.03.2022 Блокировка доступа по IP Soap UI https://www.soapui.org/ Заблокирован доступ из РФ. Открывается при включенном VPN... читать отдельно

204 31.03.2022 Блокировка доступа по IP Grafana https://dl.grafana.com/enterprise/release/grafana-enterprise-8.4.4.windows-amd64.msi При попытке скачать Enterprise-версию Grafana отображается ошибка "Sorry, o... читать отдельно

205 31.03.2022 Блокировка активации по IP Fiddler Everywhere https://www.telerik.com/fiddler/fiddler-everywhere Невозможно активировать триал с российских IP... читать отдельно

206 30.03.2022 Отключение Mouser Electronics Ru ru.mouser.com Отображается "В Настоящее Время Данный Веб-Сайт Закрыт."eu.mouser.com ... читать отдельно

207 30.03.2022 Блокировка доступа по IP Analog Devices https://www.analog.com/ru/index.html Access denied under U.S. Export Administration Regulations. читать отдельно

208 30.03.2022 Блокировка доступа по IP Middleware inventory / Devops Junction are the brands owned by Gritfy Technologies https://www.middlewareinventory.com/ Не пускает из РФ. Из других стран подключение нормально проходит.... читать отдельно

209 30.03.2022 Блокировка доступа по IP BDD Cucumber https://cucumber.io/ Популярный фреймворк тестирования в BDD.Отвечает 403. "The Amazon CloudFr... читать отдельно

210 29.03.2022 Блокировка доступа по IP SaaSJet - партнёр Atlassian https://saasjet.com/products/ Украинская компания, продают платные плагины Jira. Заблокирован доступ к сайту и... читать отдельно

211 29.03.2022 Блокировка доступа по IP docker образ для Elasticsearch docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch Образ не грузится с российского IP. Команда для проверки docker pull docker.elas... читать отдельно

212 29.03.2022 Отключение Shalla Secure Services https://www.shallalist.de/ Обновление черного списка приостановлено автором. этот черный список часто испол... читать отдельно

213 29.03.2022 Блокировка доступа по IP Mattermost mattermost.com Ошибка 403 при доступе с IP из России читать отдельно

214 29.03.2022 Блокировка доступа по IP Screaming Frog SEO Spider https://download.screamingfrog.co.uk/ Закрыли скачивание с российских IP читать отдельно

215 29.03.2022 Отключение Посмотрели posmotre.li Называли себя "свободной энциклопедией" в статье про опенсорс (правда,... читать отдельно

216 29.03.2022 Отключение Посмотрели posmotre.li Называли себя "свободной энциклопедией" в статье про опен сорс (правда... читать отдельно

217 29.03.2022 Отключение Посмотрели posmotre.li Называли себя "свободной энциклопедией" в статье про опенсорс (правда,... читать отдельно

218 29.03.2022 Блокировка доступа по IP ElasticSearch https://elastic.co/ Доступ к веб сайту https://www.elastic.co/ есть, но скачать ничего нельзя. Остав... читать отдельно

219 29.03.2022 Отключение bash.im https://bash.im С начала операции сайт выдает только "НЕТ ВОЙНЕ"3.29.2022 16:47:12... читать отдельно

220 29.03.2022 Отключение bash.im https://bash.im С начала операции сайт выдает только "НЕТ ВОЙНЕ".... читать отдельно

221 29.03.2022 Блокировка регистрации OVHcloud https://www.ovhcloud.com Невозможно зарегистрировать новый аккаунт, т.к. в списке телефонных кодов стран ... читать отдельно

222 28.03.2022 Блокировка доступа по IP Mbed os.mbed.com IoT device development. Блокируют доступ по IP из РФ. Сайт доступен через tor.... читать отдельно

223 28.03.2022 Блокировка доступа по IP c-rieger https://www.c-rieger.de/ Немецкий блог по Nextcloud. При подключении из РФ ошибка 403... читать отдельно

224 28.03.2022 Блокировка доступа по IP Qt https://download.qt.io/ Закрыли доступ из России ко всем внутренним ресурсам с 7.03.2022. Не работают ни... читать отдельно

225 28.03.2022 Блокировка доступа по IP mattermost https://mattermost.com/ Ошибка 403 на главной странице при подключении с IP РФ... читать отдельно

226 28.03.2022 Блокировка доступа по IP Redis redis.com При попытке открыть сайт redis.com с IP из России появляется ошибка доступа под ... читать отдельно

228 28.03.2022 Блокировка доступа по IP Платежный сервис Xsolla secure.xsolla.com Не работает из ДНР читать отдельно

229 28.03.2022 Блокировка доступа по IP A Cloud Guru https://acloudguru.com/ Портал с обучением по IT тематике. Сам портал доступен, но при попытке авторизац... читать отдельно

230 28.03.2022 Блокировка доступа по IP Atlassian Jira https://www.atlassian.com/ru/software/jira Не работает скачивание плагинов с российских IP. Сайт доступен, но при попытке с... читать отдельно

231 28.03.2022 Блокировка EmBitz Embitz.org Бан по IP и по локали, на сайт с русским языком не зайти даже через vpn. Также б... читать отдельно

232 28.03.2022 Блокировка доступа по IP и локали EmBitz Embitz.org Не совсем опенсорс. Бан по IP и по локали, на сайт с русским языком не зайти даж... читать отдельно

233 28.03.2022 Блокировка доступа по IP Download Master https://westbyte.com/ При заходе с российского IP высвечивает "403 Forbidden"... читать отдельно

234 28.03.2022 Блокировка доступа по IP Downlod Master https://westbyte.com/ При заходе с российского IP высвечивает "403 Forbidden"... читать отдельно

235 28.03.2022 Блокировка доступа по IP vertica https://www.vertica.com/ Block reason: Access from your Country was disabled by the administrator. читать отдельно

236 25.03.2022 Блокировка учеток Игра Top Eleven от nordeus eu.nordeus.topeleven.android Удалили для РФ свои приложения в Google Play и Apple Store + заблокировали навсе... читать отдельно

237 25.03.2022 Заблокировали учетки всем кто из РФ или стояла страна Россия Игра Top Eleven от nordeus eu.nordeus.topeleven.android Удалили для РФ свои приложения в Google Play и Apple Store + заблокировали навсе... читать отдельно

238 25.03.2022 Ресурс не доступен с российских IP Grafana https://dl.grafana.com/enterprise/release/grafana-enterprise-8.4.4.windows-amd64.msi При попытке скачать бинарники Grafa появляется ошибка "Sorry, our service i... читать отдельно

239 25.03.2022 Закрыт доступ с российских IP checkmk https://checkmk.com/ Закрыт доступ с российских IP читать отдельно

240 25.03.2022 Блокировка доступа к продуктам Elastic search Elastic.co По ссылке скачать ответ 403 читать отдельно

241 25.03.2022 Не открывается с Российских IP Sypex Geo https://sypexgeo.net/ Sypex Geo – продукт для определение местоположения посетителя по IP-адресу. Пров... читать отдельно

242 24.03.2022 Forbidden для Российских API Elasticsearch — helm install elasticsearch elastic/elasticsearch --debuginstall.go:178: [debug] ... читать отдельно

243 24.03.2022 Блокировка доступа по IP https://www.templatemonster.com/ https://www.templatemonster.com/ Банят по ip через cloudflare. На сайте есть личный кабинет как покупателей, так ... читать отдельно

244 24.03.2022 Заблокирован доступ по ip из России https://www.templatemonster.com/ https://www.templatemonster.com/ Банят по ip через cloudflare. На сайте есть личный кабинет как покупателей так и... читать отдельно

245 24.03.2022 Блокировка доступа на сайт по IP Redis https://redis.io/ При попытке открыть сайт с IP из России появляется ошибка доступа под предлогом ... читать отдельно

246 24.03.2022 Блокировка доступа по IP Redis https://redis.io/commands Блокируют доступ к докуменации читать отдельно

247 24.03.2022 Бан аккаунтов HPE MyAccount Services Пришла E-mail рассылка на почту аккаунта Due to regulatory requirements, HPE registered users in Russia and Belarus were ... читать отдельно

248 24.03.2022 Блокировка учеток HPE MyAccount Services Пришла E-mail рассылка на почту аккаунта:Due to regulatory requirements, HPE reg... читать отдельно

249 24.03.2022 Нет доступа к скачиванию драйверов Dell https://www.dell.com/restrictions/support/ru-ru/index.html Нет доступа к скачиванию драйверов на сайте. Вывод сообщения "В настоящее в... читать отдельно

250 24.03.2022 недружественные действия IAR Embedded Workbench http://eclipse-update.iar.com/ Закрыт доступ к части сайта, содержащей плагины для среды разработки Eclipse. Фи... читать отдельно

251 24.03.2022 ClamAV ClamAV https://prnt.sc/Ak69CWpeBJUs Доступ до серверов обновлений ClamAV заблокирован из России... читать отдельно

252 24.03.2022 Блокировка обновлений ClamAV https://www.clamav.net/ Заблокирован доступ к сайту из России. Также заблокирован доступ из России к сер... читать отдельно

253 24.03.2022 Заблокировали пользователей Hewlett Packard Enterprise https://www.hpe.com/ru/ru/home.html Прислали письмо:Due to regulatory requirements, HPE registered users in Russia a... читать отдельно

254 23.03.2022 Малварь, шифровальщик или иные фатальные угрозы dell.com https://www.dell.com/restrictions/support/ru-ru/index.html Заблокировали возможность скачивания драйверов из России... читать отдельно

255 23.03.2022 Недружественные действия dell.com https://www.dell.com/restrictions/support/ru-ru/index.html Заблокировали возможность скачивания драйверов из России. Вывод сообщения "... читать отдельно

256 23.03.2022 Малварь, шифровальщик или иные фатальные угрозы lenovo.com https://download.lenovo.com/eol/index.html Заблокировали возможность скачивания драйверов из Российского региона... читать отдельно

257 23.03.2022 Недружественные действия Jasper Reports Jaspersoft.com Ребята из Jaspersoft не пускают на сайт и форум community с российских IP-адресо... читать отдельно

258 23.03.2022 Удаление контента Миландр https://www.milandr.ru/Обсуждение https://vk.com/topic-118988311_33624792 Российская компания Миландр удалила русскоязычный сайт и форум, на котором было ... читать отдельно

259 22.03.2022 Отключение Piccy хостинг картинок https://piccy.info/ Сообщение "Сайт не работает, потому что Россия напала на нас..."... читать отдельно

260 22.03.2022 Отключение Piccy хостинг картинок https://piccy.info/ Сообщение "Сайт не работает, потому чтоРоссия напала на наси начинает уничт... читать отдельно

261 22.03.2022 Отказ в обслуживании Дискриминация https://blog.simplix.info/update7/ В сборке от 11.03 при работе в системе с заданными TZ из России или Беларуси пок... читать отдельно

263 22.03.2022 Блокировка доступа по IP ClamAV https://github.com/Cisco-Talos/clamav/issues/500 Доступ к CDN ресурсам ClamAV закрыт для российских IP (решение Cisco). Freshclam... читать отдельно

264 21.03.2022 Блокировка доступа по IP spamcop vmx.spamcop.net Сервис spamcop не принимает жалобы по почте c ip-адресов РФ. (connect to vmx.spa... читать отдельно

265 21.03.2022 Блокировка доступа по IP spamcop (connect to vmx.spamcop.net[184.94.240.112]:25: Connection timed out) Сервис spamcop не принимает жалобы по почте c ip-адресов РФ. Проверено на нескол... читать отдельно

266 21.03.2022 Блокировка доступа по IP Продукты HashiCorp (Terraform, Consul и.т.п) https://apt.releases.hashicorp.com Заблокирован доступ для скачивания бинарников для IP из России... читать отдельно

267 21.03.2022 Блокировка доступа по IP Продукты HashiCorp (Terraform, Consul и.т.п) https://apt.releases.hashicorp.com Заблокирован доступ для скачивания бинарников для IP из России c https://release... читать отдельно

268 21.03.2022 Блокировка доступа по IP snort https://www.snort.org Прикрываясь Cloudflare заблокировали сайт проекта ошибкой Error 1020 (заблокиров... читать отдельно

269 21.03.2022 Блокировка доступа Hybrid Analysis https://hybrid-analysis.com/ Без прокси не пускает читать отдельно

270 20.03.2022 Отказ в обслуживании GitHub Github блокирует продление подписки платных аккаунтовПришло сегодня письмо от ги... читать отдельно

271 17.03.2022 Блокировка доступа по IP pNPM (менеджер пакетов) https://pnpm.io Заблокирован доступ на сайт для IP РФ. Основной мейнтейнер - украинец.Обсуждение... читать отдельно

272 17.03.2022 Отказ в обслуживании Spark (email client) https://sparkmailapp.com/ Почтовый клиент для устройств Apple. Лозунги и отказ от обслуживания жителей РФ ... читать отдельно

273 17.03.2022 Отказ обслуживания Spark (email client) https://sparkmailapp.com/ лозунги и отказ от обслуживания жителей РФ (такое чувство, что ограничение на кл... читать отдельно

274 17.03.2022 Блокировка доступа по IP MailTrap - Email Sandbox Service https://mailtrap.io/ В РФ вместо сайта показывают видео про войну... читать отдельно

275 17.03.2022 Блокировка аккаунтов https://1password.com/ - менеджер паролей https://blog.1password.com/responding-to-the-conflict-in-ukraine/ halting new account creation in Russia, along with renewal payments for existing... читать отдельно