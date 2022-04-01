|1
|09.11.2022
|Дискриминация
|Activity Launcher (Android App)
|https://github.com/butzist/ActivityLauncher
|Приложение https://play.google.com/store/apps/details?id=de.szalkowski.activityl...
читать отдельно
|2
|06.11.2022
|Флаг
|Charcoal app
|https://apps.apple.com/us/app/charcoal/id1490279484
|Флаг Украины https://imgbox.com/KKG4cOJj в справке
читать отдельно
|3
|04.11.2022
|Дискриминация
|gxkb
|https://github.com/zen-tools/gxkb/commit/c93458256f924dd97efc23f3f3b510efc1f0a4c6
|X11 keyboard indicator and switcher. Автор удалил русский и беларусский флаги....
читать отдельно
|4
|03.11.2022
|Баннер
|cherrypy (Python)
|https://github.com/cherrypy/cherrypy
|StandWithUkraine
читать отдельно
|5
|01.11.2022
|Политические лозунги
|dmitriigriffin
|https://github.com/dmitriigriffin/dmitriigriffin.github.io
|Сайт с призывами от Тихановской
читать отдельно
|6
|30.10.2022
|Флаг
|Anivisual
|anivisual.net
|Комиксы. Украинский флаг шапке сайта
читать отдельно
|7
|16.10.2022
|Баннер
|Preact JS
|https://github.com/preactjs/preact-www/commit/b04ccc87e480c950a8a55b2a376d24dea09dda36#diff-71dbb35ea3b8b527f82a89549131f93ab71aa72acc533bff9c704c1fb8f99d52R28
|В шапке сайта https://preactjs.com/ баннер в поддержку Украины. А ведь раньше та...
читать отдельно
|8
|07.10.2022
|Политические лозунги
|https://bdseo.ru/
|https://bdseo.ru/
|"Блог вебмастера". Флаг Украины и лозунг "Слава ВСУ"....
читать отдельно
|9
|05.10.2022
|Баннер
|appium
|https://github.com/appium/appium
|Test automation tool. Баннер для сбора средств на армию Украины...
читать отдельно
|10
|28.09.2022
|Политические лозунги
|SELKS (StamusNetwork)
|https://www.stamus-networks.com/en-us/landing/russia-ukraine-statement
|Во вкладке "Resourses" ссылка на заявление с антироссийской трактовкой...
читать отдельно
|11
|26.09.2022
|Политические лозунги
|host-tracker.com
|https://www.host-tracker.com/
|Сервис проверки доступности сайта. Плашка на главной про "нет войне"....
читать отдельно
|12
|26.09.2022
|Баннер
|reportportal
|https://github.com/reportportal/reportportal
|На сайте https://reportportal.io висит баннер в поддержку Украины и сбор пожертв...
читать отдельно
|13
|22.09.2022
|Политические лозунги
|Набор обновлений UpdatePack7R2 для Windows
|https://blog.simplix.info/updatepack7r2/
|Разработка украинского автора. Приложение больше не требует обязательный доступ ...
читать отдельно
|14
|22.09.2022
|Политические лозунги
|Keenetic
|https://blog.keenetic.com/statement-on-ukraine/
|Keenetic перестал быть российской компанией, и переписывает свою историю в Викип...
читать отдельно
|15
|18.09.2022
|Дискриминация
|time.is
|https://time.is
|Известный зарубежный сервис точного времени. В списке часовых поясов на главной ...
читать отдельно
|16
|16.09.2022
|Политические лозунги
|AzureCast
|https://www.azuracast.com
|В консоли текст #StandWithUkraine
читать отдельно
|17
|13.09.2022
|Политические лозунги
|GitBook
|https://gitbook.com/
|Баннер на главной странице с ссылкой на https://blog.gitbook.com/company/gitbook...
читать отдельно
|18
|12.09.2022
|Политические лозунги
|http://mitec.cz/
|http://mitec.cz/
|Плашка с пропагандой + При обращение с российского IP - переадресация на сайт с ...
читать отдельно
|19
|05.09.2022
|Дискриминация
|gperftools
|https://github.com/gperftools/gperftools/commit/9d44463380716ebad2f8ba13ce8a737f22bb2602
|Google Performance Tools (С++ библиотека). Удалили поддержку российской процессо...
читать отдельно
|20
|04.09.2022
|Баннер
|NewEXE/belsk-schedule
|https://github.com/NewEXE/belsk-schedule/commit/47da961fc3dd9d285dc76070cd3b17833ddcf631
|Украинец Vlad Voloshyn из Харькова сделал сайт http://belsk.pp.ua для помощи сту...
читать отдельно
|21
|03.09.2022
|Баннер
|immerJS
|https://github.com/immerjs/immer/commit/4ef5cdcce030127bec0fa1402e2a4a5766dcf33a
|Добавили в документацию баннер для сбора пожертвований на Украину...
читать отдельно
|22
|03.09.2022
|Баннер
|NGRX
|https://github.com/ngrx/platform/blob/a3fdfb47fc177c49a461a1613c11df4040dfcc49/projects/ngrx.io/src/app/custom-elements/ngrx/mff.component.ts
|Reactive State for Angular. Добавили на сайт ngrx.io ссылку на сбор пожертвовани...
читать отдельно
|23
|03.09.2022
|Баннер
|Friz-zy/awesome-linux-containers
|https://github.com/Friz-zy/awesome-linux-containers
|StandWithUkraine
читать отдельно
|24
|03.09.2022
|Политические лозунги
|Tyrrrz/DiscordChatExporter
|https://github.com/Tyrrrz/DiscordChatExporter
|При использовании утилиты выводит в консоль призывы...
читать отдельно
|25
|03.09.2022
|Баннер
|SolidJS
|https://github.com/solidjs/solid-site/commit/06ea1b5719612e2bb49a8f71f21915f12c39de55
|политический баннер на сайте https://www.solidjs.com/
читать отдельно
|26
|03.09.2022
|Баннер
|Meta Opensource Community
|https://opensource.fb.com/
|Баннер в поддержку Украины и ссылка на сбор денег....
читать отдельно
|27
|03.09.2022
|Политические лозунги
|BestWebSoft
|https://bestwebsoft.com/blog/ban-github-for-russian-developers/
|Продают плагины для Wordpress - recaptcha, Sitemap, Captcha, Contact form, Galle...
читать отдельно
|28
|03.09.2022
|Баннер
|MacUpdate
|https://www.macupdate.com
|Баннер на сайте в поддержку Украины.
читать отдельно
|29
|03.09.2022
|Флаг
|FBReader
|https://fbreader.org/
|На сайте для русского языка используется бело-сине-белый коллаборационистский фл...
читать отдельно
|30
|03.09.2022
|Флаг
|FBReader
|https://fbreader.org/
|На сайте внизу справа в переключателе языка для русского языка используется бело...
читать отдельно
|31
|03.09.2022
|Политические лозунги
|ReStream
|https://restream.io/stop-war
|Украинский сервис, который помогает публиковать сразу в нескольких соцсетях. Пре...
читать отдельно
|32
|30.08.2022
|Баннер
|сайт Экслера
|exler.ru
|Флаг Украины в шапке сайта, ведущий на сбор пожертвований для Украины...
читать отдельно
|33
|20.08.2022
|Пропаганда
|FBSearch
|http://fbsearch.ru
|Сервис литературного поиска. Политическое видео на поисковой странице. Дискредит...
читать отдельно
|34
|14.08.2022
|Пропаганда
|AdBlockPlus (browser extension)
|https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/adblock-plus
|ABP в 2016 году запустил сервис Acceptable Ads Platform https://habr.com/ru/post...
читать отдельно
|35
|13.08.2022
|Пропаганда
|Custom firmware for Nindendo 3DS
|https://github.com/rashevskyv/3ds
|на сайте JS/CSS-вставка с украинской пропагандой...
читать отдельно
|36
|13.08.2022
|Политические лозунги
|Руководство по прошивке Nindendo 3DS
|https://github.com/rashevskyv/3ds/commit/b11f9e0469d34c6183a1ef351f2cc8588c7e3eb0#diff-be2d5c2bd36999496448b5444a832c7d0d8d57ffa7ad0b15e48ed0a8c81b4a40R45
|на сайт http://3ds.customfw.xyz добавлена про-украинская пропаганда...
читать отдельно
|37
|10.08.2022
|Лого
|Случайный User-Agent (browser extension)
|https://github.com/tarampampam/random-user-agent/commit/fb9f595306a0e149a248c080859749b6d549be90
|Расширение браузера https://chrome.google.com/webstore/detail/random-user-agent/...
читать отдельно
|38
|08.08.2022
|Пропаганда
|Hack language
|https://hacklang.org/
|Hack is an object-oriented programming language for building reliable websites a...
читать отдельно
|39
|03.08.2022
|Пропаганда
|coveragepy
|https://github.com/nedbat/coveragepy
|Баннер в поддержку Украины в README
читать отдельно
|40
|02.08.2022
|Пропаганда
|Downie 4 (macOS)
|software.charliemonroe.net/downie/
|Приложение для скачивания видео с видеосервисов. Поменяли иконку в доке на украи...
читать отдельно
|41
|27.07.2022
|Пропаганда
|cex.io
|cex.io
|Криптобиржа. Сбор пожертвований для Украины...
читать отдельно
|42
|27.07.2022
|Баннер
|namecheap
|https://www.namecheap.com/
|Баннер со ссылкой на https://war.ukraine.ua/support-ukraine/
читать отдельно
|43
|27.07.2022
|Пропаганда
|namecheap
|https://www.namecheap.com/
|Баннер для сбора пожертвований для Украины
читать отдельно
|44
|24.07.2022
|Пропаганда
|Chisel
|https://github.com/facebook/chisel
|плашка "Support Ukraine" в README
читать отдельно
|45
|20.07.2022
|Пропаганда
|Magic Enum
|https://github.com/Neargye/magic_enum/commit/b2ac76235b2261305bdfe562eb5982c808d07e73
|Баннер "Stand With Ukraine"
читать отдельно
|46
|19.07.2022
|Пропаганда
|NoCoDB
|https://github.com/nocodb/nocodb
|Зависит от es5-ext, смотрите описание проблемы с es5-ext...
читать отдельно
|47
|18.07.2022
|Пропаганда
|nestjs-pino
|https://github.com/iamolegga/nestjs-pino/commit/246847e2bc77429a11a3ac38da6170c9ccc60c2c
|логгер для NestJS. Политические лозунги, сбор денег...
читать отдельно
|48
|17.07.2022
|Пропаганда
|SnowRunner
|https://pikabu.ru/story/reshil_paru_dney_nazad_poigrat_v_igru_9284896?cid=243584895
|Заменили в игре названия российских машин на AZOV в честь нацбатальона....
читать отдельно
|49
|15.07.2022
|Пропаганда
|Trilium Notes
|https://github.com/zadam/trilium/blob/master/README.md
|В README ссылка на сбор пожертвований для ВСУ
читать отдельно
|50
|13.07.2022
|Пропаганда
|Poster POS
|https://joinposter.com/
|Пользователей РФ переадресует на страницу с пропагандой. Поэтому доступ к сайту ...
читать отдельно
|51
|07.07.2022
|Флаг
|GHCup
|https://gitlab.haskell.org/haskell/ghcup-hs/-/commit/2e08efeed7150ec355a8cf115cc5ea0ec7080ecf
|GHCup - инсталлятор Haskell. На странице https://www.haskell.org/ghcup/ перекрас...
читать отдельно
|52
|05.07.2022
|Политические лозунги
|PyText
|https://github.com/facebookresearch/pytext/commit/a2faf473f7ba652d5aed5cd09c3a5297e9cce24e
|Очередной фейсбучный репозиторий, куда вставили политический баннер в readme...
читать отдельно
|53
|05.07.2022
|Политические лозунги
|sindresorhus/Awesome
|https://github.com/sindresorhus/awesome
|Каталог awesome - списков полезных ссылок по темам. Украинский флаг и призывы в ...
читать отдельно
|54
|01.07.2022
|Баннер
|Wix
|https://www.wix.com/stands-with-ukraine
|Призывают жертвовать для Украины и призывают пользователей добавлять баннеры к с...
читать отдельно
|55
|01.07.2022
|Сбор пожертвований
|Wix
|https://www.wix.com/stands-with-ukraine
|Призывают жертвовать для Украины
читать отдельно
|56
|25.06.2022
|Баннер
|PlatformIO
|https://platformio.org/
|PlatformIO - расширение VSCode для Embedded систем. Украинский проект. На сайте ...
читать отдельно
|57
|25.06.2022
|Политические лозунги
|PlatformIO
|https://platformio.org/
|PlatformIO - IDE для Embedded систем. Добавили внизу баннер в поддержку украины ...
читать отдельно
|58
|25.06.2022
|Лого
|ArduinoJSON
|https://github.com/bblanchon
|Библиотека для (де)сериализации JSON на Arduino (так же работает и под ESP-IDF)....
читать отдельно
|59
|19.06.2022
|Политические лозунги
|Depositphotos
|depositphotos.com
|Баннер в заголовке. Сам сервис https://ru.depositphotos.com/upscaler.html и загр...
читать отдельно
|60
|19.06.2022
|Политические лозунги
|Depositphotos
|depositphotos.com
|Баннер в заголовке. Добавили фото-раздел с рекламой Украины. Доступ к сайту из Р...
читать отдельно
|61
|16.06.2022
|Политические лозунги
|Syncthing
|https://syncthing.net/
|Добавили баннер на главной странице
читать отдельно
|62
|16.06.2022
|Политические лозунги
|Syncthing
|https://syncthing.net/
|Добавили баннер со ссылкой на свой форум, где призывают жертвовать на Украину...
читать отдельно
|63
|14.06.2022
|Политические лозунги
|Thonny IDE for Python
|https://github.com/thonny/thonny-webpage/commit/c13d44bd90dff1a7836a7d7b681457893e487c4chttps://thonny.org/
|Python IDE for beginners. Политические лозунги на главной странице https://thonn...
читать отдельно
|64
|11.06.2022
|Политические лозунги
|Canardoux/flutter_sound
|https://github.com/Canardoux/flutter_sound/commit/923de938fca04ded9e5e85c4cba9ff2dae0ebb55
|Flutter plugin for sound. Audio recorder and player. Навставляли картинок в опис...
читать отдельно
|65
|09.06.2022
|Политические лозунги
|World Air Quality Index
|aqicn.org
|Air Pollution map. На сайте с некоторой задержкой отображается alert-диалог с пр...
читать отдельно
|66
|09.06.2022
|Политические лозунги
|World Air Quality Index
|aqicn.org
|Air Pollution map. На сайте с некоторой задержкой отображается alert-диалог с пр...
читать отдельно
|67
|07.06.2022
|Лого
|Bareos
|https://github.com/bareos/bareos/pull/1117
|Украинский флаг в логотипе. Webui фон при авторизации в цвет флага....
читать отдельно
|68
|31.05.2022
|Политические лозунги
|Лурк
|https://lurkmore.to
|Замена контента сайта на полит. лозунги
читать отдельно
|69
|31.05.2022
|Отключение
|Лурк
|https://lurkmore.to
|Сайт отключен, висит заглушка для сбора денег....
читать отдельно
|70
|30.05.2022
|Флаг
|AppVeyor CI
|https://ci.appveyor.com/login
|В шапке сайта украинский флаг.
читать отдельно
|71
|28.05.2022
|Политические лозунги
|Hiveon mining pool
|https://hiveon.net
|Слева вверху баннер-ссылка на на страницу https://hiveon.com/blog/standforpeace/...
читать отдельно
|72
|27.05.2022
|Баннер
|CipherSuite.Info
|https://ciphersuite.info/
|На главной странице ссылка на сайт с пропагандой и на сбор пожертвований...
читать отдельно
|73
|27.05.2022
|Политические лозунги
|CipherSuite.Info
|https://ciphersuite.info/
|ссылка на сайт с пропагандой и сбор пожертвований на главной странице...
читать отдельно
|74
|27.05.2022
|Политические лозунги
|ScienceDirect
|https://www.sciencedirect.com/
|Флаг и ссылка на сайт с пропагандой на главной странице...
читать отдельно
|75
|23.05.2022
|Политические лозунги
|Fluffy Mods для RimWorld
|https://github.com/fluffy-mods
|Ссылка на моды в Steam: https://steamcommunity.com/id/FluffyMods/myworkshopfiles...
читать отдельно
|76
|22.05.2022
|Флаг
|MindForger
|https://github.com/dvorka/mindforger
|Notebook and markdown editor. Добавили флаг Украины в шапку сайта https://www.mi...
читать отдельно
|78
|19.05.2022
|Недружественные действия
|IceRaven Browser
|https://github.com/fork-maintainers/iceraven-browser
|Удалили с версии 1.16.0 поисковик Яндекс, в 1.15.0 он был...
читать отдельно
|79
|18.05.2022
|Политические лозунги
|Arx Libertatis
|https://github.com/arx/arx-libertatis.org/commit/c478d9304cbe478bb2ae16a7cdbc2ceddd69c76bhttps://arx-libertatis.org
|Open source engine for Arx Fatalis game. Повесили на сайт https://arx-libertatis...
читать отдельно
|80
|18.05.2022
|Политические лозунги
|nunomaduro/collision
|https://github.com/nunomaduro/collision/commit/3be926d6c3949a6a526ef21566fd05ab3ea4de5d
|StandWithUkraine banner in readme
читать отдельно
|81
|15.05.2022
|Политические лозунги
|Photopea
|https://www.photopea.com/
|Online Photo Editor. Автор - украинец Ivan Kutskir, проживающий в Чехии с 2009 г...
читать отдельно
|82
|15.05.2022
|Политические лозунги
|Photopea
|Photopea.com
|Online Photo Editor. Автор - украинец Ivan Kutskir, проживающий в Чехии с 2009 г...
читать отдельно
|83
|14.05.2022
|Удалили русский перевод
|DeaDBeeF player
|https://github.com/DeaDBeeF-Player/deadbeef/commit/3b3e5beb3371d846373bd4a452044c12c6e41732
|Кроссплатформенный медиаплеер с открытым кодом. Автор - Алексей Яковенко (украин...
читать отдельно
|84
|14.05.2022
|Флаг
|Files (Windows file manager)
|https://github.com/files-community/Website/pull/167
|Добавили украинский флаг в шапку сайта https://files.community/...
читать отдельно
|85
|13.05.2022
|Политические лозунги
|NUnit
|https://nunit.org
|На главной странице про-украинские лозунги и ссылка на сбор денег, в том числе д...
читать отдельно
|86
|11.05.2022
|Политические лозунги
|LameXP
|http://lamexp.sourceforge.net/
|При открытии "lamexp.sourceforge.net" вываливается огромная картинка с...
читать отдельно
|87
|11.05.2022
|Изменение лого
|Asio4all
|https://www.asio4all.org/
|Аудиодрайвер asio4all: вставили в шапку сайта большой флаг Украины....
читать отдельно
|88
|08.05.2022
|Политические лозунги
|Zero Spam (for WordPress)
|https://plugins.trac.wordpress.org/browser/zero-spam/tags/5.2.15/modules/class-ukraine.php
|В версии 5.2.15 добавляет в футер сайта на wordpress баннер с украинским флагом ...
читать отдельно
|89
|08.05.2022
|Политические лозунги
|Zero Spam (for WordPress)
|https://wordpress.org/plugins/zero-spam/
|добавляет в футер сайта на wordpress баннер: лозунг за поддержку Украины и украи...
читать отдельно
|90
|08.05.2022
|Политические лозунги
|Tyrrrz/LightBulb
|https://github.com/Tyrrrz/LightBulb/commit/c62f14507d56927040c01fc410399ee4a80c6613
|6 марта добавил сообщение с агитацией. Условием использования - несогласие со сп...
читать отдельно
|91
|07.05.2022
|Политические лозунги
|jenkins
|https://www.jenkins.io
|Изменен логотип, рядом "We stand with the people of Ukraine..."...
читать отдельно
|92
|07.05.2022
|Баннер
|jenkins
|https://www.jenkins.io
|"We stand with the people of Ukraine..."
читать отдельно
|93
|06.05.2022
|Политические лозунги
|spatie/laravel-ignition
|https://github.com/spatie/laravel-ignition/commit/bacdc1c46a6199c3b0915858ed619c8045ae81e8
|Библиотека отвечающая за красивое отображение ошибок в Laravel (идёт из коробки)...
читать отдельно
|94
|05.05.2022
|Флаг
|claws mail
|https://www.claws-mail.org/
|Open-source mail client. Добавили на сайт украинский флаг....
читать отдельно
|95
|05.05.2022
|Политические лозунги
|claws mail
|https://www.claws-mail.org/
|Open-source mail clinet. Добавили на сайт украинский флаг....
читать отдельно
|96
|05.05.2022
|Политические лозунги
|Leafletjs
|https://github.com/Leaflet/Leaflet/pull/8109
|Если вставляете себе на сайт карту с помощью LeafletJS, в области copyright тепе...
читать отдельно
|97
|03.05.2022
|Удалили русский перевод
|deadbeef player
|https://github.com/DeaDBeeF-Player/deadbeef/commit/3b3e5beb3371d846373bd4a452044c12c6e41732
|Удалили русский перевод из программы
читать отдельно
|98
|03.05.2022
|Манипуляция поисковой выдачей
|DuckDuckGo
|https://www.republicworld.com/technology-news/apps/russia-ukraine-war-duckduckgo-to-down-rank-sites-associated-with-russian-propaganda-articleshow.html
|Основатель "приватного" поисковика DuckDuckGo обещает снижать в выдаче...
читать отдельно
|99
|03.05.2022
|Изменение настроек пользователя
|Firefox
|Firefox-based браузеры (Waterfox, Librewolf) какое-то время назад удалили поиск ...
читать отдельно
|100
|03.05.2022
|Дискриминация
|Firefox
|https://phabricator.services.mozilla.com/D140898
|Firefox-based браузеры (Waterfox, Librewolf) какое-то время назад удалили поиск ...
читать отдельно
|101
|03.05.2022
|Удалили русский сайт
|eMule
|https://www.emule-project.com/home/perl/general.cgi?l=34
|Open-source P2P file sharing client. Вместо русской версии сайта надпись "В...
читать отдельно
|102
|03.05.2022
|Прекращение поставок в РФ
|Kingston
|https://www.kingston.com/ru/company/press/article/65778
|Выводит на сайте плашку с заявлением по Украине. Утверждают, что "In light ...
читать отдельно
|103
|02.05.2022
|Политические лозунги
|Drupal
|https://www.drupal.org
|Opensource CMS. Опубликовали на сайте ссылки на сбор денег для Украины....
читать отдельно
|104
|02.05.2022
|Изменение лого
|Reshade
|https://reshade.me/
|Популярная программа для пост-обработки в играх (открытый код с 2017). Добавили ...
читать отдельно
|105
|01.05.2022
|Политические лозунги
|starship
|https://github.com/starship/starship/commit/52fa4bbab4393589aebbeded4351886e657a6275
|Баннер для сбора пожертвований, в том числе для армии Украины...
читать отдельно
|106
|01.05.2022
|Пропаганда
|Motix
|motix.ru
|Сервис закладок. Вместо сайта motix.ru сделали заглушку c пропагандистким видео ...
читать отдельно
|107
|29.04.2022
|Политические лозунги
|spaceship-prompt
|https://github.com/spaceship-prompt/spaceship-prompt/commit/d0ec94f1504329e4dbdd14049f4fdfe623a28c67
|Баннер для сбора пожертвований, в том числе для армии Украины...
читать отдельно
|108
|29.04.2022
|Баннер
|spaceship-prompt
|https://github.com/spaceship-prompt/spaceship-prompt/commit/d0ec94f1504329e4dbdd14049f4fdfe623a28c67
|Баннер для сбора пожертвований, в том числе для армии Украины. Удаляет русские i...
читать отдельно
|109
|28.04.2022
|Политические лозунги
|cypress-real-events
|https://github.com/dmtrKovalenko/cypress-real-events/commit/660025b0dac4e69ef6a982eeb0a26e025d3a7696
|Баннер для сбора пожертвований, в том числе для армии Украины...
читать отдельно
|110
|27.04.2022
|Политические лозунги
|Yarn
|https://yarnpkg.com/
|Добавили баннер и ссылку на сбор пожертвований для Украины...
читать отдельно
|111
|25.04.2022
|Политические лозунги
|{fmt} is an open-source formatting library providing a fast and safe alternative to C stdio and C++ iostreams.
|https://github.com/fmtlib/fmt
|Политические лозунги, логотип, сбор денег. Что характерно, до 1 марта Зверович а...
читать отдельно
|112
|25.04.2022
|Политические лозунги
|{fmt} (formatting library for C++)
|https://github.com/fmtlib/fmt
|Политические лозунги, логотип, сбор денег. Что характерно, до 1 марта Зверович а...
читать отдельно
|113
|24.04.2022
|Изменение лого
|Worker (файловый менеджер)
|http://www.boomerangsworld.de/cms/worker/index.html
|Фон сайта перекрашен в цвета украинского флага...
читать отдельно
|114
|22.04.2022
|Изменение лого
|Robot Framework
|https://github.com/robotframework/robotframework.github.com/commit/77592b828d6782421f585bb44b12de8f8680dcd4robotframework.org
|Добавили украинский флаг в в название на robotframework.org...
читать отдельно
|115
|22.04.2022
|Изменение лого
|Robot Framework
|https://github.com/robotframework/robotframework.github.com/commit/77592b828d6782421f585bb44b12de8f8680dcd4
|Опенсорсный фреймворк для тестирования. Добавили украинский флаг в название на r...
читать отдельно
|116
|22.04.2022
|Политические лозунги
|Selenide
|https://github.com/selenide/selenide.github.io/commit/fa6c212ee609a6c93de066d7c0c4e42e1b7f454dhttps://ru.selenide.org/2022/04/07/selenide-6.4.0/
|UI tests in Java. Опубликовали лозунги в блоге продукта. Сбор денег для украинск...
читать отдельно
|117
|22.04.2022
|Политические лозунги
|AssemblyScript
|https://github.com/AssemblyScript/assemblyscript
|Баннер для сбора пожертвований, в том числе для армии Украины....
читать отдельно
|118
|22.04.2022
|Политические лозунги
|acornjs/acorn
|https://github.com/acornjs/acorn/commit/27c85bbe84cbf09e71c386d1740fc6d97acbdd61
|Баннер для сбора пожертвований, в том числе для армии Украины....
читать отдельно
|119
|22.04.2022
|Политические лозунги
|zadam/trilium
|https://github.com/zadam/trilium/commit/1690a55f7d7d41ac64e6b1afa9e7cbc26b75ae48
|Ссылка на сбор пожертвований, в том числе для армии Украины....
читать отдельно
|120
|22.04.2022
|Политические лозунги
|yyyar/gobetween
|https://github.com/yyyar/gobetween/commit/6e185295c8476810c64a27f5da28edd778e23423
|Баннер для сбора пожертвований, в том числе для армии Украины....
читать отдельно
|121
|22.04.2022
|Политические лозунги
|azjezz/psl
|https://github.com/azjezz/psl
|В описании тег StandWithUkraine
читать отдельно
|122
|22.04.2022
|Политические лозунги
|Canva
|https://www.canva.com/newsroom/news/supporting-ukraine/
|Пропаганда и финансовая поддержка Украины
читать отдельно
|123
|22.04.2022
|Политические лозунги
|acornjs
|https://github.com/acornjs/acorn/commit/27c85bbe84cbf09e71c386d1740fc6d97acbdd61
|Баннер для сбора пожертвований, в том числе для армии Украины....
читать отдельно
|124
|22.04.2022
|Политические лозунги
|AssemblyScript
|https://github.com/AssemblyScript/assemblyscript
|Добавили баннер для сбора пожертвований, в том числе для армии Украины....
читать отдельно
|125
|22.04.2022
|Баннер
|Trilium Notes
|https://github.com/zadam/trilium/commit/1690a55f7d7d41ac64e6b1afa9e7cbc26b75ae48
|Ссылка на сбор пожертвований, в том числе для армии Украины....
читать отдельно
|126
|21.04.2022
|Политические лозунги
|wxWidgets
|https://github.com/wxWidgets/website/commit/e55c1d3498ab313093084671aa34aaaa9ce849be
|Повесили флажок и добавили пропаганды на сайт...
читать отдельно
|127
|21.04.2022
|Политические лозунги
|wxWidgets
|https://github.com/wxWidgets/website/commit/e55c1d3498ab313093084671aa34aaaa9ce849be
|Повесили флажок и добавили пропаганды на сайт https://www.wxwidgets.org/...
читать отдельно
|128
|20.04.2022
|Политические лозунги
|Svelte.JS
|https://github.com/sveltejs/sites/commit/ce0750bcfb8b50f67f84976c161fa4768a434647
|Добавили на сайт https://svelte.dev/ баннер со ссылкой на сайт stopputin. В русс...
читать отдельно
|129
|20.04.2022
|Политические лозунги
|Laravel
|https://github.com/laravel/laravel.com/commit/d688711ef9642529bc93d49362b8bcdf87362cf1
|Добавили политические лозунги на свой сайт. В когда самого framework пока вроде ...
читать отдельно
|130
|18.04.2022
|Сбор пожертвований
|Archi
|https://github.com/archimatetool/archi
|Archi - opensource продукт для создания моделей и эскизов ArchiMate, используетс...
читать отдельно
|131
|18.04.2022
|Замена флага
|CherryTree
|https://github.com/giuspen/cherrytree/commit/66d69523239c98ada36d93f841615370a1517c48
|Под эгидой добавления новых пиктограмм для веток заметок запилил первым в списке...
читать отдельно
|132
|15.04.2022
|Политические лозунги
|Uninstall Tool
|https://crystalidea.com/ru/uninstall-tool/buy
|Лозунг на странице покупки. Такие же лозунги на странице покупки других программ...
читать отдельно
|133
|14.04.2022
|Политические лозунги
|Поиск в Яндекс (Chrome extension)
|https://github.com/burgua/yandex_search_in_chrome/blob/master/code.js#L3
|Кроме поиска в Яндекс, открывает политическое видео в соседней вкладке....
читать отдельно
|134
|14.04.2022
|Политические лозунги
|Freepik
|https://www.freepik.com/
|Добавли баннер в шапку сайта: https://www.freepik.com/
читать отдельно
|135
|14.04.2022
|Политические лозунги
|composer (PHP)
|https://github.com/composer/packagist/commit/86244a3695fcaaac9c5ba4257a4314eae1c6d981
|Менеджер пакетов для PHP. При скачивании пакетов в терминале выводит текст: &quo...
читать отдельно
|136
|13.04.2022
|Политические лозунги
|AppVeyor
|https://www.appveyor.com
|Добавили украинский флаг в шапку
читать отдельно
|137
|13.04.2022
|Баннер
|.NET Fiddle
|https://dotnetfiddle.net
|Баннер "We Stand with Ukraine"
читать отдельно
|138
|13.04.2022
|Политические лозунги
|.NET Fiddle
|https://dotnetfiddle.net
|Баннер на сайте https://dotnetfiddle.net "We Stand with Ukraine"...
читать отдельно
|139
|12.04.2022
|Политические лозунги
|The Web Dev
|https://thewebdev.info/
|Сайт с якобы информацией по веб-разработке заполнен рекламой с политическими лоз...
читать отдельно
|140
|12.04.2022
|Политические лозунги
|Galène (videoconference)
|https://github.com/jech/galene
|На сайтах https://galene.org/ и https://galene.org:8443/group/public/ изображени...
читать отдельно
|141
|11.04.2022
|Политические лозунги
|Hacking with Swift
|www.hackingwithswift.com
|Образовательный ресурс по программированию на Swift. Добавили украинский флажок:...
читать отдельно
|142
|11.04.2022
|Удаление русского языка
|Parallels
|parallels.com
|Удалили русский перевод сайта. Пропаганда.https://imgbox.com/vIwZXDIO https://im...
читать отдельно
|143
|11.04.2022
|Удаление русского языка
|Parallels
|parallels.com
|Удалили русский перевод сайта, вместо русского отображают английскую версию. Про...
читать отдельно
|144
|11.04.2022
|Политические лозунги
|Macintosh Repository
|macintoshrepository.org
|Добавлен призыв "Пожалуйста остановите войну" внизу страницы https://i...
читать отдельно
|145
|11.04.2022
|Политические лозунги
|Macintosh Repository
|macintoshrepository.org
|Добавлен призыв "Пожалуйста остановите войну" внизу страницы https://i...
читать отдельно
|146
|10.04.2022
|Политические лозунги
|MahApps
|https://github.com/MahApps/MahApps.Metro
|Добавили баннер в readme
читать отдельно
|149
|10.04.2022
|KolibriN - версия KolibriOS
|KolibriN
|http://kolibri-n.org/
|Огромным шрифтом "В моей стране война, которую развязала Россия"...
читать отдельно
|150
|08.04.2022
|Изменение лого
|iFixit
|https://ru.ifixit.com/
|Перекрасили логотип в цвета украинского флага....
читать отдельно
|151
|08.04.2022
|Политические лозунги
|Leaflet
|https://github.com/Leaflet/Leaflet/commit/483545c72b366e671cfd8e0fd9b63598dbce26b8
|JavaScript library for interactive maps. Добавили украинский флажок в еще одно м...
читать отдельно
|152
|08.04.2022
|Удаление контента
|Webgrabplus
|https://github.com/SilentButeo2/webgrabplus-siteinipack/commit/1256512408bb07bf36ac90a4e35400d6c5dae4abhttp://www.webgrabplus.com/content/stop-war-no-russia-support
|Софт для парсинга сайтов с ТВ программами от голландца Jan van Straaten. Удалил ...
читать отдельно
|153
|08.04.2022
|Изменение лого
|softportal.com
|https://www.softportal.com/img/green/head/sp_lenta2.jpg
|добавили синюю и желтую ленточки
читать отдельно
|154
|08.04.2022
|Флаг
|softportal.com
|https://www.softportal.com/img/green/head/sp_lenta2.jpg
|добавили синюю и желтую ленточки на логотип. Если заходить из РФ, ленточки стыдл...
читать отдельно
|155
|08.04.2022
|Политические лозунги
|CASL
|https://github.com/stalniy/casl/commit/b13c3de252b8412079b4030ff73309d65713c8d2
|Authorization JS library. Полит лозунг в документации и на сайте https://casl.js...
читать отдельно
|156
|07.04.2022
|Ограничение по языку
|counter.dev
|https://github.com/ihucos/counter.dev/commit/7abe9d1d9dca75d6a242a7f3833390b883e2ae70
|Веб аналитика. Если в настройках браузера русский язык, отображают сообщение и н...
читать отдельно
|157
|07.04.2022
|Политические лозунги
|counter.dev
|https://github.com/ihucos/counter.dev/commit/7abe9d1d9dca75d6a242a7f3833390b883e2ae70
|Message for russian users. Так же предыдущий и следующий коммиты....
читать отдельно
|158
|07.04.2022
|Политические лозунги
|Cucumber JS (NPM package)
|https://github.com/cucumber/cucumber-js/commit/94458aaf07146ee3069e3b2d536ca773e5faec54
|Cucumber (NPM package '@cucumber/cucumber') - added StandWithUkr...
читать отдельно
|159
|06.04.2022
|Изменение лого
|imgur
|imgur.com
|Перекрасили логотип в цвета украинского флага...
читать отдельно
|160
|04.04.2022
|Политические лозунги
|AltStore (iOS)
|Обновлена вкладка «Новости AltStore» со ссылкой на руководство по ресурсам, подг...
читать отдельно
|161
|03.04.2022
|Политические лозунги
|ClickHouse
|https://clickhouse.com/blog/we-stand-with-ukraine/
|Политические лозунги на главной и в блоге. Перекрасили шапку в цвета украинского...
читать отдельно
|162
|01.04.2022
|Политические лозунги
|docker-compose Icinga stack
|https://github.com/lippserd/docker-compose-icinga
|заблокирован доступ к файлам в репозитории https://repo.packagist.org/, с лозунг...
читать отдельно
|163
|01.04.2022
|Политические лозунги
|docker-php-extension-installer
|https://github.com/mlocati/docker-php-extension-installer/commit/5fab1d04c3a857ece3284b6052b029652ca50477
|Утилита для установки PHP-модулей внутри контейнеров. Совмещает политические ком...
читать отдельно
|164
|01.04.2022
|Политические лозунги
|docker-php-extension-installer
|https://github.com/mlocati/docker-php-extension-installer/commit/5fab1d04c3a857ece3284b6052b029652ca50477
|Утилита для установки PHP-модулей внутри контейнеров. Совмещает политические ком...
читать отдельно
|165
|01.04.2022
|Политические лозунги
|Angular
|https://angular.io/
|Добавли баннер в шапку сайта
читать отдельно
|166
|01.04.2022
|Политические лозунги
|Angular
|Добавли баннер в шапку сайта https://angular.io/
читать отдельно
|167
|01.04.2022
|Политические лозунги
|Wagtail (CMS на Django)
|https://wagtail.org/
|Баннер в поддержку Украины в шапке сайта
читать отдельно
|168
|01.04.2022
|Политические лозунги
|Wagtail https://wagtail.org/ (CMS на Django)
|https://github.com/wagtail/wagtail.org/
|Баннер в поддержку Украины в шапке сайта wagtail.org...
читать отдельно
|169
|01.04.2022
|Баннер
|Wagtail (CMS на Django)
|https://github.com/wagtail/wagtail.org/
|Баннер в поддержку Украины в шапке сайта wagtail.org...
читать отдельно
|170
|31.03.2022
|Изменение лого
|Vim
|https://www.vim.org/
|Перекрасили шапку сайта в цвета украинского флага...
читать отдельно
|171
|31.03.2022
|Изменение лого
|Vim
|Перекрасили шапку сайта https://www.vim.org/ в цвета украинского флага...
читать отдельно
|172
|31.03.2022
|Изменение лого
|random-user-agent (расширение для браузера)
|https://github.com/tarampampam/random-user-agent/
|Иконки перекрашены в цвета флага Украины
читать отдельно
|173
|31.03.2022
|Изменение лого
|pastebin.com
|https://pastebin.com
|Покрасили лого в цвета украинского флага
читать отдельно
|174
|31.03.2022
|Изменение лого
|MikTex
|https://miktex.org/
|Логотип на фоне флага украины со ссылкой на пожертвования украинским беженцам...
читать отдельно
|175
|31.03.2022
|Изменение лого
|MikTex
|https://miktex.org/ Логотип на фоне флага украины со ссылкой на пожертвования ук...
читать отдельно
|176
|31.03.2022
|Удаление контента
|W3schools Rus on GitHub
|https://github.com/w3schoolsrus/w3schoolsrus.github.io/commit/b3860d3e66dbc0c54ba617326c0378e42fd7fb12 https://github.com/w3schoolsrus/w3schoolsrus.github.io/commit/c6c37fb748a55788ad624ccf7fb8c5ee30b95ec3
|Клон сайта W3schools на русском. Делал украинец. После 23 февраля решил удалить ...
читать отдельно
|177
|31.03.2022
|Удаление контента
|W3schools Rus on GitHub
|https://github.com/w3schoolsrus/w3schoolsrus.github.io/commit/b3860d3e66dbc0c54ba617326c0378e42fd7fb12 https://github.com/w3schoolsrus/w3schoolsrus.github.io/commit/c6c37fb748a55788ad624ccf7fb8c5ee30b95ec3
|Клон сайта W3schools на русском. Делал укроинец. После 23 февраля решил удалить ...
читать отдельно
|178
|30.03.2022
|Изменение лого
|Online-go.com
|https://github.com/online-go/online-go.com
|Логотип перекрашен в цвета флага Украины
читать отдельно
|179
|30.03.2022
|Политические лозунги
|Prometheus
|https://prometheus.io/
|Проукраинский баннер на титульной странице проекта...
читать отдельно
|180
|30.03.2022
|Политические лозунги
|Prometheus
|Проукраинский баннер на титульной странице проекта https://prometheus.io/...
читать отдельно
|181
|30.03.2022
|Политические лозунги
|bromite
|https://www.bromite.org/
|Слоган в поддержку Украины на сайте. Пропагандистские ссылки на новостные сайты ...
читать отдельно
|182
|30.03.2022
|Политические лозунги
|Bromite (Chromium fork)
|Слоган в поддержку Украины на сайте https://www.bromite.org/. Пропагандистские с...
читать отдельно
|183
|30.03.2022
|Политические лозунги
|dry-rb
|https://github.com/dry-rb/dry-rb.org/commit/70be9b42a4d85c7d4025bdb7b98d4e5c72945d03
|На сайте с документацией в заголовке появились политические призывы к "росс...
читать отдельно
|184
|30.03.2022
|Политические лозунги
|dry-rb
|https://github.com/dry-rb/dry-rb.org/commit/70be9b42a4d85c7d4025bdb7b98d4e5c72945d03
|На сайте с документацией https://dry-rb.org в заголовке появились политические п...
читать отдельно
|185
|30.03.2022
|Баннер
|dry-rb
|https://github.com/dry-rb/dry-rb.org/commit/70be9b42a4d85c7d4025bdb7b98d4e5c72945d03
|На сайте с документацией https://dry-rb.org в заголовке появился призыв посмотре...
читать отдельно
|186
|29.03.2022
|Политические лозунги
|Cobian Reflector
|https://www.cobiansoft.com/crhistory.html
|Cobiansoft популярные, бесплатные для коммерции, программы резервного копировани...
читать отдельно
|187
|29.03.2022
|Изменение лого
|random-user-agent
|https://github.com/tarampampam/random-user-agent/commit/fb9f595306a0e149a248c080859749b6d549be90
|Выпущен тег только для смены иконки
читать отдельно
|188
|29.03.2022
|Удален русский язык
|Uptime kuma
|https://github.com/louislam/uptime-kuma/tree/1.12.0 https://www.reddit.com/r/UptimeKuma/comments/t1rsqs/uptime_kuma_112_released/
|Удаляли русский язык, просили путина закончить войну чтобы вернуть его....
читать отдельно
|189
|29.03.2022
|Удален русский язык
|Uptime kuma
|https://github.com/louislam/uptime-kuma/tree/1.12.0
|Удаляли русский язык, просили путина закончить войну чтобы вернуть его. https://...
читать отдельно
|190
|29.03.2022
|Удален русский язык
|Uptime kuma
|https://github.com/louislam/uptime-kuma/tree/1.12.0 https://www.reddit.com/r/UptimeKuma/comments/t1rsqs/uptime_kuma_112_released/
|Удаляли русский язык, просили путина закончить войну что бы вернуть его....
читать отдельно
|191
|29.03.2022
|Изменение лого
|Gitlab
|gitlab.com
|Логотип перекрашен в цвета флага Украины (появляется не всегда)...
читать отдельно
|192
|29.03.2022
|Политические лозунги
|ScreenshotTile
|https://github.com/cvzi/ScreenshotTile/blob/master/app/src/main/java/com/github/cvzi/screenshottile/utils/Utils.kt#L793
|всплывающие сообщения при снимках экрана
читать отдельно
|193
|28.03.2022
|Политические лозунги
|vue-boilerplate-template
|https://github.com/nicejade/vue-boilerplate-template
|при подгрузке пакетов вылезает полит. текст....
читать отдельно
|194
|28.03.2022
|Политические лозунги
|snap winbox
|https://github.com/panaceya/winbox/commit/adb017fd7bf2ea40bbf5e449a20091192188509f
|При каждом запуске призыв. Фильтрация по locale...
читать отдельно
|195
|28.03.2022
|Изменение лого
|Slack
|https://slack.com/
|Замена логотипа в цвета флага Украины
читать отдельно
|196
|28.03.2022
|Изменение лого
|EdgeDB
|https://twitter.com/edgedatabase/status/1499842655840190468 https://github.com/edgedb
|Смена логотипа в репозитории, пропаганда в twitter...
читать отдельно
|197
|28.03.2022
|Изменение лого
|EdgeDB
|https://github.com/edgedb
|Смена логотипа в репозитории, пропаганда в twitter https://twitter.com/edgedatab...
читать отдельно
|198
|28.03.2022
|Политические лозунги
|virtualdj
|https://www.virtualdj.com/
|При запуске программы с российского ip вылетает политический пуш, на сайте также...
читать отдельно
|199
|28.03.2022
|Политические лозунги
|virtualdj
|https://www.virtualdj.com/
|При запуске программы с росcийского ip вылетает политический пуш, на сайте также...
читать отдельно
|200
|28.03.2022
|Политические лозунги
|Tasmota
|https://github.com/arendst/Tasmota/commit/b4f99bb74704e4a5f85b7ba9e03b126bf1c43320
|Убрали малварь из кода прошивки, но в Readme репозитория осталась ссылка на приз...
читать отдельно
|201
|28.03.2022
|Политические лозунги
|Tasmota
|https://github.com/arendst/Tasmota/commit/91752fb26539161f5ef034553d8f36659dba640c
|Убрали малварь из кода прошивки, но в Readme репозитория осталась ссылка https:/...
читать отдельно
|202
|28.03.2022
|Политические лозунги
|Notepad++
|https://github.com/notepad-plus-plus/notepad-plus-plus
|https://notepad-plus-plus.org/downloads/
читать отдельно
|203
|28.03.2022
|Политические лозунги
|Notepad++
|https://github.com/notepad-plus-plus/notepad-plus-plus
|В описании последних релизов https://notepad-plus-plus.org/downloads/ политическ...
читать отдельно
|204
|28.03.2022
|Политические лозунги
|Notepad++
|https://github.com/notepad-plus-plus/notepad-plus-plus
|В описании последних релизов https://notepad-plus-plus.org/downloads/ политическ...
читать отдельно
|205
|28.03.2022
|Политические лозунги
|Leaflet
|https://leafletjs.com/
|Изменена начальная страница. Тем не менее вся документация и код доступны. Вредо...
читать отдельно
|206
|28.03.2022
|Политические лозунги
|Leaflet
|https://github.com/Leaflet/Leaflet/commit/c94faa201a916fbf48e30156179d78ab5620d2d5https://leafletjs.com/
|Изменена начальная страница https://leafletjs.com/. Тем не менее вся документаци...
читать отдельно
|207
|28.03.2022
|Политические лозунги
|Leaflet
|https://github.com/Leaflet/Leaflet/commit/c94faa201a916fbf48e30156179d78ab5620d2d5
|Пропаганда на начальной странице https://leafletjs.com/. Как следствие - блокиро...
читать отдельно
|208
|28.03.2022
|Политические лозунги
|styled-components
|https://github.com/styled-components/styled-components/commit/ba9d732ca7da53f2a095e35450ecffd592c6f5ba
|с версии 5.3.4 начали встраивать политические лозунги...
читать отдельно
|209
|27.03.2022
|Политические лозунги
|py7zr
|https://github.com/miurahr/py7zr/commit/3ad1743fe00c8c9a2a89b548ed80f7de2406d275
|Политический лозунг
читать отдельно
|210
|27.03.2022
|Баннер
|py7zr
|https://github.com/miurahr/py7zr/commit/3ad1743fe00c8c9a2a89b548ed80f7de2406d275
|StandWithUkraine
читать отдельно
|211
|27.03.2022
|Политические лозунги
|PHPUnit
|https://github.com/sebastianbergmann/phpunit/blob/9.5/src/Runner/Version.php#L63
|Политота (добавлен хэштег: #StandWithUkraine)
читать отдельно
|212
|27.03.2022
|Политические лозунги
|PHPUnit
|https://github.com/sebastianbergmann/phpunit/blob/9.5/src/Runner/Version.php#L63
|добавлен хэштег StandWithUkraine
читать отдельно
|213
|27.03.2022
|Политические лозунги
|Wireguard VPN
|https://github.com/litded/wireguard-vpn
|Плашка с агитацией при браузинге
читать отдельно
|214
|27.03.2022
|Политические лозунги
|Unity Ads for Android
|https://github.com/Unity-Technologies/unity-ads-android
|Вместо рекламы иногда показываются лозунги "выходите на улицу" и так д...
читать отдельно
|215
|27.03.2022
|Политические лозунги
|Unity Ads for Android
|https://github.com/Unity-Technologies/unity-ads-android https://unity.com/products/unity-ads
|После встраивания рекламы Unity Ads в мобильную игру, пользователям из России иг...
читать отдельно
|216
|27.03.2022
|Политические лозунги
|Unity Ads for Android
|https://github.com/Unity-Technologies/unity-ads-android
|После встраивания рекламы Unity Ads в мобильную игру, пользователям из России иг...
читать отдельно
|217
|27.03.2022
|Политические лозунги
|https://github.com/MicrosoftDocs/azure-docs
|https://github.com/MicrosoftDocs/azure-docs
|В статьях перед справкой появляется #StopRussianWar...
читать отдельно
|218
|27.03.2022
|Политические лозунги
|Microsoft Azure Docs
|https://github.com/MicrosoftDocs/azure-docs
|В статьях перед справкой появляется #StopRussianWar...
читать отдельно
|219
|26.03.2022
|Политические лозунги
|styled-components
|https://github.com/styled-components
|после установки через npm, в консоли появляется текст про Украину. Текст лежит в...
читать отдельно
|220
|26.03.2022
|Политические лозунги
|Snap package with winbox
|https://github.com/panaceya/winbox/commit/adb017fd7bf2ea40bbf5e449a20091192188509f
|Приложение для администрирования маршрутизаторов Mikrotik. Само приложение (офиц...
читать отдельно
|221
|26.03.2022
|Политические лозунги
|Snap package for Winbox
|https://github.com/panaceya/winbox/commit/adb017fd7bf2ea40bbf5e449a20091192188509f
|Winbox - приложение для администрирования маршрутизаторов Mikrotik. Само приложе...
читать отдельно
|222
|26.03.2022
|Политические лозунги
|Личный сайт Столярова А.В., автора книг по программированию
|http://stolyarov.info/
|Через пару дней после начала спецоперации сменил весь сайт на надпись "КОГД...
читать отдельно
|223
|26.03.2022
|Политические лозунги
|postfixadmin
|https://github.com/postfixadmin/postfixadmin.git
|Политический баннер #StandWithUkraine
читать отдельно
|224
|25.03.2022
|Политические лозунги
|jgraph / drawio-desktop
|https://github.com/jgraph/drawio-desktop/commit/2b02c721bf9f2b757919ea552a3f2ff7f11dd9f7
|В меню помощь, в пункте о проекте, политический лозунг нет войне. Появился после...
читать отдельно
|225
|25.03.2022
|Политические лозунги
|jgraph/drawio-desktop
|https://github.com/jgraph/drawio-desktop/commit/2b02c721bf9f2b757919ea552a3f2ff7f11dd9f7
|В меню помощь, в пункте о проекте, политический лозунг нет войне. Появился после...
читать отдельно
|226
|25.03.2022
|Политические лозунги
|jgraph/drawio-desktop
|https://github.com/jgraph/drawio-desktop/commit/2b02c721bf9f2b757919ea552a3f2ff7f11dd9f7
|В меню помощь, в пункте о проекте, политический лозунг "нет войне". По...
читать отдельно
|227
|25.03.2022
|Политические лозунги
|styled-components
|https://github.com/styled-components/styled-components/commit/f6eb4c1e8fed9eb782001e36df4a238cfe13eb64
|В версии 5.3.5 в postinstall скрипт добавлено сообщение про войну...
читать отдельно
|228
|25.03.2022
|Политические лозунги
|кавес ру
|https://caves.ru/
|Форум тех, кто пишет на режимных заводах "сгиня - вор" и портит оборуд...
читать отдельно
|229
|25.03.2022
|Политические лозунги
|MacUpdate - Mac app and software download website
|https://www.macupdate.com
|Баннер на сайте в поддержку Украины.
читать отдельно
|230
|25.03.2022
|Политические лозунги
|PlantUML
|https://plantuml.com/ru/
|Антирооссийская пропаганда. Угрозы, призывы к антиправительственным акциям...
читать отдельно
|231
|25.03.2022
|Политические лозунги
|PlantUML
|Антирооссийская пропаганда на сайте https://plantuml.com/ru/. Угрозы, призывы к ...
читать отдельно
|232
|25.03.2022
|Политические лозунги
|php composer
|https://github.com/composer/packagist/commit/86244a3695fcaaac9c5ba4257a4314eae1c6d981
|#StandWithUkraine
читать отдельно
|233
|25.03.2022
|Политические лозунги
|Locust
|https://github.com/locustio/locust/commit/38fb94d4c39db07a2f984b6b1a6c944a4e489d7f
|Added Support Ukraine badge to README.md
читать отдельно
|234
|25.03.2022
|Политические лозунги
|Целый список wordpress плагинов
|https://docs.google.com/document/d/1CusIWpZVO5TrQNLMWwT7URMiEfIR6y3K45GGWTBEOZU/edit?usp=sharing
|Как минимум один из них собирает донаты на военную компанию https://plugins.trac...
читать отдельно
|235
|25.03.2022
|Политические лозунги
|Wordpress плагины
|https://wordpress.org/plugins/stop-war-stop-putin/https://wordpress.org/plugins/standwithukraine/https://wordpress.org/plugins/no-war/https://wordpress.org/plugins/we-stand-with-ukraine-banner/https://wordpress.org/plugins/stand-with-ukraine/https://wordpress.org/plugins/help-ukraine/https://wordpress.org/plugins/stand-ukraine/https://ru.wordpress.org/plugins/stop-the-war/
|Как минимум один из плагинов собирает донаты на военную компанию: https://plugin...
читать отдельно
|236
|25.03.2022
|Политические лозунги
|MicroSIP - open source portable SIP softphone based on PJSIP stack for Windows OS.
|https://www.microsip.org/
|Лозунги на сайте, возможно какой-то недокументированный функционал в новых верси...
читать отдельно
|237
|25.03.2022
|Политические лозунги
|MicroSIP - open source portable SIP softphone based on PJSIP stack for Windows OS.
|https://www.microsip.org/source
|Лозунги на сайте
читать отдельно
|238
|25.03.2022
|Политические лозунги
|composer
|https://github.com/composer/packagist/commit/86244a3695fcaaac9c5ba4257a4314eae1c6d981
|+
читать отдельно
|239
|24.03.2022
|Политические лозунги
|Mate
|https://prnt.sc/oVezpycty94G
|Плагин переводчика для браузера Firefox. Теперь показывает политические лозунги....
читать отдельно
|240
|24.03.2022
|Политические лозунги
|draw.io
|https://github.com/jgraph/drawio/commit/6a5dd8d3715f6aba50f48041cdc699cbd9af91cf#diff-c6f752c951f4e1c585c6e8cab1ffbc98d580eb9263352ce151597273a64e2435
|Пошел слух про то что еще и вайпают данные файла при сохранении, однако подтверж...
читать отдельно
|241
|24.03.2022
|Политические лозунги
|selenium
|https://www.selenium.dev/
|Selenium Supports Ukraine
читать отдельно
|242
|23.03.2022
|Политические лозунги
|https://rubyweekly.com/
|https://rubyweekly.com/issues/595
|Убрали из рассылок русские адреса и возможность подписаться с .ru почты на измен...
читать отдельно
|243
|23.03.2022
|Политические лозунги
|Composer
|https://github.com/composer/packagist/commit/86244a3695fcaaac9c5ba4257a4314eae1c6d981
|Выводит текст: "Info from https://repo.packagist.org: #StandWithUkraine&quo...
читать отдельно
|244
|23.03.2022
|Политические лозунги
|ukraine-not-war/stop-war
|https://github.com/ukraine-not-war/stop-war
|виджет
читать отдельно
|245
|23.03.2022
|Форк
|EvolutionCMS
|https://github.com/evolution-cms/evolution/releases
|Переходите на репозиторий продукта без токсичного кода и политоты https://github...
читать отдельно
|246
|22.03.2022
|Политические лозунги
|pgcli
|https://github.com/dbcli/pgcli/commit/6884c298e6845a4d870ac815a1ed269063fe3ddc
|#StandWithUkraine
читать отдельно
|247
|22.03.2022
|Политические лозунги
|Security-Code-Scan
|https://github.com/security-code-scan/security-code-scan/releases/tag/5.6.2
|I'm the author. :)
читать отдельно
|248
|22.03.2022
|Изменение лого
|Security-Code-Scan
|https://github.com/security-code-scan/security-code-scan/releases/tag/5.6.2
|Автор поменял цвета лого и гордо сообщил нам об этом...
читать отдельно
|249
|22.03.2022
|Политические лозунги
|PHPUnit
|https://github.com/sebastianbergmann/phpunit/commit/4634e702b5f05f5e948e531eb8b4fc19be40610c
|#StandWithUkraine
читать отдельно
|250
|22.03.2022
|Политические лозунги
|PHPUnit 9.5.19
|https://packagist.org/packages/phpunit/phpunit
|PHPUnit 9.5.19 #StandWithUkraine
читать отдельно
|251
|22.03.2022
|Политические лозунги
|https://piccy.info/
|https://piccy.info/
|Сообщение "Сайт не работает, потому чтоРоссия напала на наси начинает уничт...
читать отдельно
|252
|22.03.2022
|Политические лозунги
|UpdatePack7R2
|https://blog.simplix.info/
|Нет пуша. В сборке от 11.03 при работе в системе с заданными TZ из России или Бе...
читать отдельно
|253
|22.03.2022
|Политические лозунги
|WebdriverIO
|https://github.com/webdriverio/webdriverio/commit/efd781a7ba432bae7720de03704f6a12409da978
|StandWithUkraine banner in в README.md
читать отдельно
|254
|22.03.2022
|Политические лозунги
|Instant Games Bridge
|https://github.com/mewtongames/instant-games-bridge
|Вместо баннеров показываются призывы к революции...
читать отдельно
|255
|22.03.2022
|Политические лозунги
|VK Blue - плагин Google Chrome
|https://chrome.google.com/webstore/detail/vk-blue-%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%BE/pckkddchhdhkfapanbkcalloijbbjhbd
|Плагин для прослушивания музыки ВК.После установки показывает это:https://ibb.co...
читать отдельно
|256
|22.03.2022
|Политические лозунги
|VK Blue (плагин Chrome)
|https://chrome.google.com/webstore/detail/vk-blue-%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%BE/pckkddchhdhkfapanbkcalloijbbjhbd
|Плагин для прослушивания музыки ВК.После установки показывает баннер нет войне: ...
читать отдельно
|257
|22.03.2022
|Политические лозунги
|Yad
|https://github.com/v1cont/yad/commit/e38f7fa71aa9b2dff408ae14ca7133e4fdc4b02a
|Вырезание русского языка, "DROP K HUJAM russian translation" (https://...
читать отдельно
|258
|22.03.2022
|Политические лозунги
|ClamAV
|https://github.com/Cisco-Talos/clamav/issues/500
|Доступ к CDN ресурсам ClamAV закрыт для российских IP (решение Cisco). Freshclam...
читать отдельно
|259
|22.03.2022
|Политические лозунги
|Svelte (https://svelte.dev/) и Svelte-Kit (https://kit.svelte.dev/)
|-
|Баннер на сайте в поддержку Украины
читать отдельно
|260
|22.03.2022
|Политические лозунги
|Svelte
|Баннер на сайте https://svelte.dev/ в поддержку Украины...
читать отдельно
|261
|22.03.2022
|Политические лозунги
|outdatedregime/change
|https://github.com/outdatedregime/change/commit/f22e7f90a5bb8fe2b8f0001d9774fe495084d234
|Block people visiting your website from Russia, redirect them to a page telling ...
читать отдельно
|262
|22.03.2022
|Политические лозунги
|in-solidarity-with-ukraine
|https://github.com/core-hacked/in-solidarity-with-ukraine/commit/60af44e10440e5fed49aea4e80d84530e46c6ab8
|A simple repository with HTML/CSS Ukraine flag and "stop war" text on ...
читать отдельно
|263
|22.03.2022
|Политические лозунги
|ukrfetch
|https://github.com/ukrfetch/ukrfetch/commit/362853d86a64d093c5ddb8d11d8d06ec69cd7c7c
|Simple fetch tool to show Solidarity with Ukraine
читать отдельно
|264
|22.03.2022
|Политические лозунги
|Russia-Blocker
|https://github.com/Riceblade/Russia-Blocker/commit/ec9b3cd026f28f592c1cf3620da799e6f4f914ec
|Automatically redirects Russian connections to ukrainian charities
читать отдельно
|265
|22.03.2022
|Политические лозунги
|hands-off-ukraine-banner
|https://github.com/filipe-freire/hands-off-ukraine-banner/commit/5a1fa52f04022971fdcc738d4b1d58c9371c1769
|This banner includes easy access links to support Ukraine against the deliberate...
читать отдельно
|266
|22.03.2022
|Баннеры
|filipe-freire/hands-off-ukraine-banner
|https://github.com/filipe-freire/hands-off-ukraine-banner/commit/5a1fa52f04022971fdcc738d4b1d58c9371c1769
|Репозиторий для распространения политических баннеров...
читать отдельно
|267
|22.03.2022
|Политические лозунги
|embargoed-list
|https://github.com/rameerez/embargoed-list/blob/main/README.md
|List of all language-specific versions of embargoed, software to block to block ...
читать отдельно
|268
|22.03.2022
|Политические лозунги
|hejny/Ukraine
|https://github.com/hejny/Ukraine/commit/e74a5de837d6ed0e2e11e174f4319a5ededc7c28
|Add ribbon with Ukraine flag into the website you manage, show the anti-war mess...
читать отдельно
|269
|22.03.2022
|Политические лозунги
|RussianBlocker Public
|https://github.com/OB42/RussianBlocker/commit/10e0ab31f0e0f8372fb24d32544e7e4867d3f688
|Detect Russian and Belarussian visitors to block or alert them to protest the wa...
читать отдельно
|270
|22.03.2022
|Политические лозунги
|PutinWantedPoster
|https://github.com/snippetboy/PutinWantedPoster/commit/fbafce5e49d22c660d9da78919f035b812cced13
|Putin Wanted Poster
читать отдельно
|271
|22.03.2022
|Политические лозунги
|express-putin
|https://github.com/limesquid/express-putin/commit/b3eb6eae757d74d1a8241bc5dd6773dae6920fb2
|Node.js Express middleware to reject requests from all Russian IPs.
читать отдельно
|272
|22.03.2022
|Политические лозунги
|yandex-conqueror
|https://github.com/piotrmaslanka/yandex-conqueror/commit/a2f5d01f9a367b22dbafbcb2a9643cb73d2365a1
|A tool to inform the general Russian population about what's going on in...
читать отдельно
|273
|22.03.2022
|Политические лозунги
|stopwarstopputin Wordpress plugin
|https://github.com/stopwarstopputin/swsp-wordpress-plugin/commit/6e75e015fc17186b6e1a0592f02189d5b991805a
|The Stop War! Stop Putin! WordPress Plugin allows you to block all visitors from...
читать отдельно
|274
|22.03.2022
|Политические лозунги
|stopwarstopputin Wordpress plugin
|https://github.com/stopwarstopputin/swsp-wordpress-plugin/commit/6e75e015fc17186b6e1a0592f02189d5b991805a
|WordPress Plugin allows you to block all visitors from Russia & Belarus and ...
читать отдельно
|275
|21.03.2022
|Политические лозунги
|voku/portable-ascii
|https://github.com/voku/portable-ascii/commit/377ab19df364e512cb6e49b8c7d026f5b550ac92
|Все пакеты в packagist от пользователя voku: https://packagist.org/packages/voku...
читать отдельно
|276
|21.03.2022
|Политические лозунги
|Portable ASCII for PHP
|https://github.com/voku/portable-ascii/commit/377ab19df364e512cb6e49b8c7d026f5b550ac92
|Библиотека PHP. Используется в том числе в Lavarel Core. Добавлены призывы в REA...
читать отдельно
|277
|21.03.2022
|Политические лозунги
|event-source-polyfill
|https://github.com/Yaffle/EventSource/commit/de137927e13d8afac153d2485152ccec48948a7a
|javascript либа. Начиная с версии 1.0.26 выводит alert() на странице....
читать отдельно
|278
|21.03.2022
|Политические лозунги
|Yaffle/EventSource
|https://github.com/Yaffle/EventSource/commit/de137927e13d8afac153d2485152ccec48948a7a
|javascript либа event-source-polyfill. Полифилы js используются в множестве стор...
читать отдельно
|279
|21.03.2022
|Политические лозунги
|https://leafletjs.com/
|https://leafletjs.com/
|На сайте популярной библиотки leafletjs появился политический лозунг...
читать отдельно
|280
|21.03.2022
|Политические лозунги
|PHPMailer
|https://github.com/PHPMailer/PHPMailer
|Баннер в README.
читать отдельно
|281
|21.03.2022
|Политические лозунги
|Appsberry (websa)
|https://websa.advancedhosting.com/StandWithUkraine
|облачный хостинг
читать отдельно
|282
|21.03.2022
|Политические лозунги
|AdvancedHosting
|https://advancedhosting.com/
|Облачный хостинг. Пропаганда
читать отдельно
|283
|21.03.2022
|Политические лозунги
|Refactoring.Guru
|https://refactoring.guru/ru/help-ukraine
|Призывы спонсировать украинских военных и волонтеров, гуманитарные благотворител...
читать отдельно
|284
|21.03.2022
|Политические лозунги
|Refactoring.Guru
|На сайте https://refactoring.guru/ призывы спонсировать украинских военных и вол...
читать отдельно
|285
|21.03.2022
|Политические лозунги
|Notepad++
|https://notepad-plus-plus.org/news/v833-make-apps-not-war/
|Политические лозунги на сайте. Есть опасение что последние версии продукта могут...
читать отдельно
|286
|21.03.2022
|Политические лозунги
|Isomorphic Authorization JavaScript library
|https://github.com/stalniy/casl/commit/b13c3de252b8412079b4030ff73309d65713c8d2
|Политический баннер "Stop war in Ukraine. All truth about Russia invasion&q...
читать отдельно
|287
|21.03.2022
|Политические лозунги
|Расширение Random User-Agent
|https://github.com/tarampampam/random-user-agent/commit/fb9f595306a0e149a248c080859749b6d549be90
|так то вроде ничего серьёзного. перекрасили лого в известные цвета....
читать отдельно
|288
|21.03.2022
|Изменение лого
|random-user-agent (Расширение)
|https://github.com/tarampampam/random-user-agent/commit/fb9f595306a0e149a248c080859749b6d549be90
|Иконки перекрашены в цвета флага Украины
читать отдельно
|289
|21.03.2022
|Флаг
|random-user-agent (Расширение)
|https://github.com/tarampampam/random-user-agent/commit/fb9f595306a0e149a248c080859749b6d549be90
|Расширение браузера https://chrome.google.com/webstore/detail/random-user-agent/...
читать отдельно
|290
|20.03.2022
|Политические лозунги
|The unarchiver (macOS App Store)
|https://imgur.com/a/q5DGKxG
|Если не нажать кнопку, то разархивировать не будет, но только раз. При следующем...
читать отдельно
|291
|20.03.2022
|Политические лозунги
|https://www.ratatype.ru/
|https://www.ratatype.ru/
|https://www.ratatype.ru/
читать отдельно
|292
|20.03.2022
|Политические лозунги
|RataType клавиатурный тренажер
|https://www.ratatype.ru/
|Заблокирован в РФ. Призывы свергать
читать отдельно
|293
|20.03.2022
|Политические лозунги
|FreePBX
|ОТСУТСТВУЕТ
|При обновлении каждую 5 команду выдает сообщение с призывом остановить РФ...
читать отдельно
|294
|20.03.2022
|Флаг
|Diptrace
|https://www.diptrace.com/
|Украинская компания, разрабатывает САПР. Заменили на сайте флаг РФ на флаг Украи...
читать отдельно
|295
|20.03.2022
|Политические лозунги
|Diptrace
|Что за жаргон? Почему не использовать нормальные слова, что за гопницкое быдло?
|После встречи "пуша в репе" никакого желания что -либо дальше делать н...
читать отдельно
|296
|20.03.2022
|Политические лозунги
|Diptrace
|https://www.diptrace.com/
|Заменили флаг РФ на флаг Украины
читать отдельно
|297
|20.03.2022
|Политические лозунги
|yaml-front-matter
|https://github.com/spatie/yaml-front-matter/commit/a5a8443f7d9bfc5c337cf41c92347b6d677d23bb
|https://github.com/spatie/yaml-front-matter - баннер в README.md
читать отдельно
|298
|20.03.2022
|Политические лозунги
|spatie/yaml-front-matter
|https://github.com/spatie/yaml-front-matter/commit/a5a8443f7d9bfc5c337cf41c92347b6d677d23bb
|https://github.com/spatie/yaml-front-matter - баннер в README.md
читать отдельно
|299
|20.03.2022
|Политические лозунги
|LeafletJs
|https://leafletjs.com/
|На главной странице теперь полит-лозунги, с предложением положить "семена в...
читать отдельно
|300
|19.03.2022
|Политические лозунги
|SergeyOcheretenko/StopWarBot
|https://github.com/SergeyOcheretenko/StopWarBot/commit/152d9a0f06625475d913633452c41779a1f9f25b
|Бот для рассылки пропагандистского спама
читать отдельно
|301
|19.03.2022
|Политические лозунги
|goddessmokosh/stop-war-in-ukraine
|https://github.com/goddessmokosh/stop-war-in-ukraine/commit/171191737d289608cc55f7c4324c74fce233821a
|Плагин для wordpress для демонстрации баннеров и сбора средств на ведение боевых...
читать отдельно
|302
|19.03.2022
|Политические лозунги
|stopwarstopputin/swsp-wordpress-plugin
|https://github.com/stopwarstopputin/swsp-wordpress-plugin/commit/f26bd25ec52c366df977848677607ff889b51780
|Плагин для wordpress интегрирующий пропагандистские баннеры...
читать отдельно
|303
|19.03.2022
|Политические лозунги
|stopwarstopputin/swsp-wordpress-plugin
|https://github.com/stopwarstopputin/swsp-wordpress-plugin/commit/f26bd25ec52c366df977848677607ff889b51780
|Плагин для wordpress итегрирующий пропагандистские баннеры...
читать отдельно
|304
|19.03.2022
|Малварь, шифровальщик или иные фатальные угрозы
|emergenzeHack/ukrainehelp.emergenzehack.info_segnalazioni
|https://github.com/emergenzeHack/ukrainehelp.emergenzehack.info_segnalazioni/commit/278b4ec80b6c957bd7cbc0a8245a8ed2cba88e55
|Ресурсы для сбора разведданных и аналитики - геолокация, парсинг ресурсов, и т.п...
читать отдельно
|305
|19.03.2022
|Политические лозунги
|daocentral/ukraine
|https://github.com/daocentral/ukraine/commit/ffc07ebc67c244c59acd4d01193c428f8a5e756c
|Ресурсы цифровой децентрализованной организации нацеленной на сбор средств для в...
читать отдельно
|306
|19.03.2022
|Политические лозунги
|petrussola/help-ukraine-open-source
|https://github.com/petrussola/help-ukraine-open-source/commit/676bfac5ed77ccb6b6a8a731353ed6239a57d45f
|Список опенсорс проектов, используемых для сбора данных, создания организаций и ...
читать отдельно
|307
|19.03.2022
|Политические лозунги
|hattifn4ttar/youtube_supportfreemedia
|https://github.com/hattifn4ttar/youtube_supportfreemedia/commit/99ae3284665adc24fc393e9537bf74222517a4a8
|ПО для накрутки просмотров пропагандистских youtube роликов...
читать отдельно
|308
|19.03.2022
|Политические лозунги
|artshishkin / swarm-digital-ocean
|https://github.com/artshishkin/swarm-digital-ocean/commit/6d718f17f41011f7d710deb8963fee63e39e4afa
|ПО для хакерских атак, настроенное на конкретные ресурсы в РФ...
читать отдельно
|309
|19.03.2022
|Малварь, шифровальщик или иные фатальные угрозы
|danieldanielecki/IT-ARMY-of-Ukraine-Resources-in-English
|https://github.com/danieldanielecki/IT-ARMY-of-Ukraine-Resources-in-English/commit/7943fb13858197707b13686b612548f5812b3fab
|Страница для координации хакерских атак на инфраструктуру РФ, ссылки на прикладн...
читать отдельно
|310
|19.03.2022
|Политические лозунги
|gianpaj / walnut.tv
|https://github.com/gianpaj/walnut.tv/commit/b29d08c048a1020526a8212c9cd20665c4fba980
|Политические лозунги в ПО
читать отдельно
|311
|19.03.2022
|Политические лозунги
|gianpaj/walnut.tv
|https://github.com/gianpaj/walnut.tv/commit/b29d08c048a1020526a8212c9cd20665c4fba980
|Политические лозунги в ПО
читать отдельно
|313
|19.03.2022
|Финансы
|helpmap/helpmap.io
|https://github.com/helpmap/helpmap.io/commit/a4864227f59d42c216448f82c08d834af2f8eba6
|Фреймворк для массового создания ресурсов для сбора финансов...
читать отдельно
|314
|19.03.2022
|Политические лозунги
|VSBalanchuk/AAInUkraine
|https://github.com/VSBalanchuk/AAInUkraine/commit/f400a1b04bcd0055c99aebebe07b165ae5fa5270
|Баннер для размещения на веб-ресурсах
читать отдельно
|315
|19.03.2022
|Политические лозунги
|alexshapalov/Support-Ukraine
|https://github.com/alexshapalov/Support-Ukraine/commit/a5b48de9a8f6e9b36d8519acba803f67693e5125
|Баннер для размещения на веб-ресурсах
читать отдельно
|316
|19.03.2022
|Политические лозунги
|KobaltDigital / goods4ukraine.eu (Laravel)
|https://github.com/KobaltDigital/goods4ukraine.eu/commit/2dfda21ef8f0d18a4afce9c886367c4f8aabc543
|Веб-фреймворк, название переименовано в лозунг...
читать отдельно
|317
|19.03.2022
|Политические лозунги
|KobaltDigital/goods4ukraine.eu (Laravel)
|https://github.com/KobaltDigital/goods4ukraine.eu/commit/2dfda21ef8f0d18a4afce9c886367c4f8aabc543
|Веб-фреймворк, название переименовано в лозунг...
читать отдельно
|318
|19.03.2022
|Политические лозунги
|vshymanskyy/StandWithUkraine
|https://github.com/vshymanskyy/StandWithUkraine/commit/7c25c6ce0ca2e2956ca710180b095aa9a9dfc355
|Инструментарий для внедрения баннеров в ПО/Веб ресурсы...
читать отдельно
|319
|19.03.2022
|Политические лозунги
|https://github.com/evermade/support-ukraine-banner
|https://github.com/evermade/support-ukraine-banner
|Софт для распространения баннеров
читать отдельно
|320
|19.03.2022
|Баннеры
|evermade/support-ukraine-banner
|https://github.com/evermade/support-ukraine-banner
|Репозиторий для распространения политических баннеров...
читать отдельно
|321
|19.03.2022
|Политические лозунги
|rete ete.js Build Status Quality Gate Status Join the chat at https://gitter.im/retejs/Lobby JavaScript framework for visual programming
|https://github.com/retejs/rete/commit/d3ff828a41f96e34f04619eb44c688c913ee8def
|#StandWithUkraine postinstall message
читать отдельно
|322
|19.03.2022
|Политические лозунги
|Synergy
|https://github.com/symless/synergy-core/commit/c542c57b5ef6ee0640a5a68ecb40a2997a68bedb
|баннер, редирект с ip адресов РФ
читать отдельно
|323
|19.03.2022
|Политические лозунги
|Rust
|https://blog.rust-lang.org/2022/02/24/Rust-1.59.0.html
|В начале анонса релиза 1.59.0 абзац: Today's release falls on the day in...
читать отдельно
|324
|19.03.2022
|Политические лозунги
|Rust blog
|https://blog.rust-lang.org/2022/02/24/Rust-1.59.0.html
|анонс релиза 1.59.0: we'd like to state that we stand in solidarity with...
читать отдельно
|325
|19.03.2022
|Политические лозунги
|Rust
|https://blog.rust-lang.org/2022/02/24/Rust-1.59.0.html
|анонс релиза 1.59.0: we'd like to state that we stand in solidarity with...
читать отдельно
|326
|19.03.2022
|Политические лозунги
|Winbox snap install
|https://github.com/panaceya/winbox
|Пакет с Winbox для Linux систем. Политика.
читать отдельно
|327
|19.03.2022
|Политические лозунги
|-
|https://github.com/ukraine-not-war/stop-war
|-
читать отдельно
|328
|19.03.2022
|Баннеры
|ukraine-not-war/stop-war
|https://github.com/ukraine-not-war/stop-war
|Widget для пропаганды
читать отдельно
|329
|19.03.2022
|Политические лозунги
|Mate Translate
|https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/instant-translate/?utm_source=addons.mozilla.org&utm_medium=referral&utm_content=search
|Политические призывы в расширении браузера версии 10.1.13...
читать отдельно
|330
|19.03.2022
|Политические лозунги
|Mate Translate (плагин Firefox)
|https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/instant-translate
|Политические призывы в расширении браузера версии 10.1.13 Скрин: https://prnt.sc...
читать отдельно
|331
|19.03.2022
|Политические лозунги
|Winbox из SANP Linux
|https://snapcraft.io/winbox
|Пакет установлен из магазина SNAP. Политические призывы в версии 3.35 при запуск...
читать отдельно
|332
|19.03.2022
|Политические лозунги
|VyOS
|https://blog.vyos.io/global-security-issue-with-russian-federation-invasion-into-ukraine
|javascript-библиотека. Начиная с версии 1.0.26 выводит alert() на странице....
читать отдельно
|333
|19.03.2022
|Политические лозунги
|VyOS
|https://blog.vyos.io/global-security-issue-with-russian-federation-invasion-into-ukraine
|В самом коде пока(?) ничего не замечено, автор этой записи комитил последний раз...
читать отдельно
|334
|19.03.2022
|Политические лозунги
|VyOS
|https://github.com/vyos/
|В самом коде пока ничего не замечено, но настораживаетhttps://blog.vyos.io/globa...
читать отдельно
|335
|19.03.2022
|Политические лозунги
|LosslessCut
|https://github.com/mifi/lossless-cut/issues/1055
|Добавлена кнопка в самом центре окна программы, которая сначала была украинским ...
читать отдельно
|336
|18.03.2022
|Политические лозунги
|Winbox snap
|https://github.com/panaceya/winbox
|Баннер в поддержку Украины
читать отдельно
|337
|18.03.2022
|Политические лозунги
|terraform-aws-eks
|https://github.com/terraform-aws-modules/terraform-aws-eks/commit/fad350d5bf36a7e39aa3840926b4c9968e9f594c
|feat: Made it clear that we stand with Ukraine
читать отдельно
|338
|18.03.2022
|Политические лозунги
|terraform-aws-modules/terraform-aws-eks
|https://github.com/terraform-aws-modules/terraform-aws-eks/commit/fad350d5bf36a7e39aa3840926b4c9968e9f594c
|feat: Made it clear that we stand with Ukraine
читать отдельно
|339
|18.03.2022
|Соглашение на использование
|CliWrap
|https://github.com/Tyrrrz/CliWrap
|Внесение в условия использования, по которому использование библиотеки означает ...
читать отдельно
|340
|18.03.2022
|Соглашение на использование
|Tyrrrz/CliWrap
|https://github.com/Tyrrrz/CliWrap
|Внесение в условия использования, по которому использование библиотеки означает ...
читать отдельно
|341
|18.03.2022
|Политические лозунги
|svelte.dev
|https://github.com/sveltejs/sites/pull/308
|Баннер с ссылкой на донаты Украине. Автор https://github.com/pngwn...
читать отдельно
|342
|18.03.2022
|Политические лозунги
|svelte.dev
|https://github.com/sveltejs/sites/pull/308
|На сайт добавлен баннер с ссылкой на донаты Украине. Автор https://github.com/pn...
читать отдельно
|343
|18.03.2022
|Баннер
|svelte.dev
|https://github.com/sveltejs/sites/pull/308
|Добавили на сайт https://svelte.dev/ баннер со ссылкой на сайт stopputin для сбо...
читать отдельно
|344
|18.03.2022
|Политические лозунги
|Jest
|https://jestjs.io/ru/
|Баннер в поддержку Украины.
читать отдельно
|345
|18.03.2022
|Политические лозунги
|phpunit
|https://github.com/sebastianbergmann/phpunit/commit/4634e702b5f05f5e948e531eb8b4fc19be40610c
|php фреймворк для тестирования кода, политический лозунг (начиная с версий 9.5.1...
читать отдельно
|346
|18.03.2022
|Политические лозунги
|composer
|https://github.com/composer/packagist/commit/86244a3695fcaaac9c5ba4257a4314eae1c6d981
|менеджер зависимостей для php, хэштег в терминале...
читать отдельно
|347
|18.03.2022
|Политические лозунги
|yii2-starter-kit
|https://github.com/yii-starter-kit/yii2-starter-kit/commit/cfc03ed42cd3dffb7c4b4ee4d081615024bffde7
|политические лозунги
читать отдельно
|348
|18.03.2022
|Политические лозунги
|mailtrap.io
|mailtrap.io
|Если зайти под русским ip то показывает страницу политическим лозунгом и видеома...
читать отдельно
|349
|18.03.2022
|Политические лозунги
|Evolution CMS
|https://github.com/evolution-cms/evolution/commit/1c586bc76f739264dcf0482530945875fa444b77
|Подстава после обновления на последнюю версию...
читать отдельно
|350
|18.03.2022
|Политические лозунги
|kubernetes-sigs/kind
|https://github.com/kubernetes-sigs/kind/pull/2666
|На сайт https://kind.sigs.k8s.io/ добавлен баннер с флагом и ссылка "Help P...
читать отдельно
|351
|18.03.2022
|Баннер
|kubernetes-sigs/kind
|https://github.com/kubernetes-sigs/kind/pull/2666
|На сайт https://kind.sigs.k8s.io/ добавлен баннер с флагом и ссылка "Help P...
читать отдельно
|352
|18.03.2022
|Политические лозунги
|Dotnet Foundation
|https://github.com/dotnet-foundation/website/commit/72ddd84dd8c1b68489d870e467cc584752af8049
|Баннер "We Stand with Ukraine"
читать отдельно
|353
|18.03.2022
|Политические лозунги
|Dotnet Foundation
|https://github.com/dotnet-foundation/website/commit/72ddd84dd8c1b68489d870e467cc584752af8049
|добавили баннер "We Stand with Ukraine"
читать отдельно
|354
|18.03.2022
|Баннер
|Dotnet Foundation
|https://github.com/dotnet-foundation/website/commit/72ddd84dd8c1b68489d870e467cc584752af8049
|добавили баннер "We Stand with Ukraine" на сайт https://dotnetfoundati...
читать отдельно
|355
|18.03.2022
|Политические лозунги
|Roave/SecurityAdvisories
|https://github.com/Roave/SecurityAdvisories/commit/3b910ed88bb6ee25696073ff282cfdbd4bd886b8
|При недовольстве примешивания политики в опен сорс, людей могут банить - https:/...
читать отдельно
|356
|18.03.2022
|Политические лозунги
|Figma
|https://forum.figma.com/t/ukrainian-people-are-dying-close-figma-in-russia/15263/3
|Figma решила заморозить корпоративные аккаунты российских клиентов. Личные пока ...
читать отдельно
|357
|18.03.2022
|Политические лозунги
|Figma
|https://forum.figma.com/t/ukrainian-people-are-dying-close-figma-in-russia/15263/3
|Figma решила заморозить корпоративные аккаунты российских клиентов. Личные пока ...
читать отдельно
|358
|18.03.2022
|Политические лозунги
|Figma
|https://forum.figma.com/t/ukrainian-people-are-dying-close-figma-in-russia/15263/3
|Figma решила заморозить корпоративные аккаунты российских клиентов. Личные пока ...
читать отдельно
|359
|18.03.2022
|уточнения
|AWS Terraform modules
|https://github.com/terraform-aws-modules/terraform-aws-eks/commit/f5511e4df1f06954229f48df1cf87f9ebc8da26a
|Фраза terms of use в readme заменена на information. Думаю, тип проблемы можно с...
читать отдельно
|360
|18.03.2022
|Политические лозунги
|AWS Terraform modules
|https://github.com/terraform-aws-modules/terraform-aws-eks/commit/f5511e4df1f06954229f48df1cf87f9ebc8da26a
|Фраза terms of use в readme заменена на information. тип проблемы меняем на &quo...
читать отдельно
|361
|18.03.2022
|Политические лозунги
|Leaflet
|https://github.com/Leaflet/Leaflet/commit/c94faa201a916fbf48e30156179d78ab5620d2d5
|На сайте заменена главная страница: https://leafletjs.com/...
читать отдельно
|362
|18.03.2022
|Политические лозунги
|Symfony
|https://github.com/symfony/symfony/commit/37ca066c6fb3aac241ccfb12b2531675798528d7
|Шильдик #StandWithUkraine
читать отдельно
|363
|18.03.2022
|Баннер
|Symfony
|https://github.com/symfony/symfony/commit/37ca066c6fb3aac241ccfb12b2531675798528d7
|Баннер в поддержку Украины в шапке сайта https://symfony.com/...
читать отдельно
|364
|18.03.2022
|Политические лозунги
|EventSource
|https://github.com/Yaffle/EventSource/blob/master/src/eventsource.js#L1032
|Полифилы js используются в множестве сторонних сервисов, пол миллиона загрузок в...
читать отдельно
|365
|18.03.2022
|Политические лозунги
|snap winbox
|https://github.com/panaceya/winbox
|Политические лозунги
читать отдельно
|366
|18.03.2022
|Политические лозунги
|https://www.npmjs.com/package/event-source-polyfill
|https://github.com/Yaffle/EventSource/commit/de137927e13d8afac153d2485152ccec48948a7a
|Через 15 секунд после открытия страницы алертит призыв прекратить происходящее и...
читать отдельно
|367
|18.03.2022
|Политические лозунги
|T-Regx
|https://github.com/T-Regx/T-Regx/commit/88c05aa62f1931f31e252c68c4084f22336e4552 и https://github.com/T-Regx/T-Regx/commit/7e4812ab0a0c562c0d3e024926c71c24a98fa3b4
|StandWithUkraine banner
читать отдельно
|368
|18.03.2022
|Политические лозунги
|Portable ASCII for PHP
|https://github.com/voku/portable-ascii
|used e.g. in Laravel Core
читать отдельно
|369
|18.03.2022
|Политические лозунги
|react-create-app
|https://github.com/facebook/create-react-app/commit/fd8c5f7b1b1d19d10d24cc2f9fdfc110585dc030
|docs: add homepage banner in support of Ukraine (#12113)
читать отдельно
|370
|18.03.2022
|Баннер
|react-create-app
|https://github.com/facebook/create-react-app/commit/fd8c5f7b1b1d19d10d24cc2f9fdfc110585dc030
|Добавили баннер в поддержку Украины на сайт https://create-react-app.dev/...
читать отдельно
|371
|18.03.2022
|Политические лозунги
|Symfony
|-
|Баннер в поддержку Украины в шапке сайта
читать отдельно
|372
|18.03.2022
|Политические лозунги
|laminas/*, mezzio/*,
|https://github.com/laminas/laminas-servicemanager/commit/1fb805d456f4e916e5fbddad4d2349adfd2f05ba
|Данный политический лозунг есть во всех пакетах laminas/ и mezzio/....
читать отдельно
|373
|18.03.2022
|Политические лозунги
|daemon tools
|daemon-tools.cc
|с главного сайта начали перенаправлять на политический, отключили обновления...
читать отдельно
|374
|18.03.2022
|Политические лозунги
|Snap package with winbox
|https://github.com/panaceya/winbox/commit/adb017fd7bf2ea40bbf5e449a20091192188509f
читать отдельно
|375
|18.03.2022
|Политические лозунги
|MUI
|https://github.com/mui/material-ui/pull/31275
|Баннер в поддержку Украины
читать отдельно
|376
|18.03.2022
|Политические лозунги
|Elmedia Player macOS
|…
|Вместо проигрывания медиа файлов запускает видео военных действий с политическим...
читать отдельно
|377
|18.03.2022
|Политические лозунги
|Elmedia Player (macOS)
|https://www.elmedia-video-player.com/
|Вместо проигрывания медиа файлов запускает видео военных действий с политическим...
читать отдельно
|378
|18.03.2022
|Политические лозунги
|React.js
|https://github.com/reactjs/reactjs.org/commit/d90fd21fdbedb075a4cc196c16156b534daf14a4
|Баннер "Поддержите Украину" на сайте с документацией...
читать отдельно
|379
|18.03.2022
|Политические лозунги
|React.js
|https://github.com/reactjs/reactjs.org/commit/d90fd21fdbedb075a4cc196c16156b534daf14a4
|Баннер "Поддержите Украину" на сайте с документацией https://ru.reactj...
читать отдельно
|380
|18.03.2022
|Политические лозунги
|React.js
|https://github.com/reactjs/reactjs.org/commit/d90fd21fdbedb075a4cc196c16156b534daf14a4
|Баннер "Поддержите Украину" на сайте с документацией https://ru.reactj...
читать отдельно
|381
|18.03.2022
|Баннер
|Reactjs.org
|https://github.com/reactjs/reactjs.org/commit/d90fd21fdbedb075a4cc196c16156b534daf14a4
|Баннер "Поддержите Украину" на сайте с документацией https://ru.reactj...
читать отдельно
|382
|18.03.2022
|Политические лозунги, призывы и инструкции к ДДОС
|https://github.com/NewEXE/belsk-schedule
|https://github.com/NewEXE/belsk-schedule/commit/b27b55bcf992887864d933af19e009e5750c4ca1
|Куча говна
читать отдельно
|383
|18.03.2022
|Политические лозунги, призывы и инструкции к ДДОС
|NewEXE/belsk-schedule
|https://github.com/NewEXE/belsk-schedule/commit/b27b55bcf992887864d933af19e009e5750c4ca1
читать отдельно
|384
|18.03.2022
|Разжигание ненависти, отказ в обновлениях
|OkayCMS
|https://okay-cms.com/ https://ok-cms.com/
|Были политические заявления в блоге и на сайте компании, указывающие на то, что ...
читать отдельно
|385
|18.03.2022
|Политические лозунги
|https://github.com/stop-war-in-ukraine
|https://github.com/yarnpkg/website/issues/1155
|Массовый спам issues в репозиториях
читать отдельно
|386
|18.03.2022
|Политические лозунги
|stop-war-in-ukraine
|https://github.com/yarnpkg/website/issues/1155
|Массовый спам issues в репозиториях
читать отдельно
|387
|18.03.2022
|Политические лозунги
|Ember.js
|https://emberjs.com/community/invasion-of-ukraine/
|https://emberjs.com/
читать отдельно
|388
|18.03.2022
|Политические лозунги
|Ember.js
|https://emberjs.com/community/invasion-of-ukraine/
|В шапке сайта https://emberjs.com/ BLM, а теперь и Украина...
читать отдельно
|389
|18.03.2022
|Политические лозунги
|vdz yandex metrika
|https://plugins.trac.wordpress.org/browser/vdz-yandex-metrika/assets/banner-772x250.png?rev=2688057
|это плагин wordpress, политические лозунги плюс бекдор, сейчас репозиторий зачищ...
читать отдельно
|390
|17.03.2022
|Политические лозунги
|https://github.com/k01ek
|https://github.com/k01ek/notowar
|Примеры программ на разных языках программированиях выводящие текст "No to ...
читать отдельно
|391
|17.03.2022
|Политические лозунги
|k01ek/notowar
|https://github.com/k01ek/notowar
|Примеры программ на разных языках программированиях выводящие текст "No to ...
читать отдельно
|392
|17.03.2022
|Политические лозунги
|https://github.com/mallardduck/
|https://github.com/KickflipCli/kickflip-src
|Генератор фейковых сайтов по шаблону с ключевыми словами и призывами (одного мей...
читать отдельно
|393
|17.03.2022
|Политические лозунги
|GM-DONATE (gm-donate.ru) система доната в Garry's mod
|https://github.com/GM-DONATE/IGS/commit/d98b6dd9f43225a6b03c665db8a57690646515ee#diff-13dde08e38ae5b40da01b8fed10e552f417dd1044710f28c10afa801521cb6bc
|Скрытно заменена текстура модели автомата с содовой на текстуру господина П. с ф...
читать отдельно
|394
|17.03.2022
|Политические лозунги
|GM-DONATE
|https://github.com/GM-DONATE/IGS/commit/d98b6dd9f43225a6b03c665db8a57690646515ee#diff-13dde08e38ae5b40da01b8fed10e552f417dd1044710f28c10afa801521cb6bc
|GM-DONATE (gm-donate.ru) система доната в Garry's mod. Скрытно заменена ...
читать отдельно
|395
|17.03.2022
|Политические лозунги
|Redirect Russia
|https://github.com/pabio/redirect-russia
|Скрипт встраиваемый на сайты, перенаправляющий пользователей из России на страни...
читать отдельно
|396
|17.03.2022
|Политические лозунги
|Redirect Russia
|https://github.com/pabio/redirect-russia
|Скрипт встраиваемый на сайты, перенаправляющий пользователей из России на страни...
читать отдельно
|397
|17.03.2022
|Политические лозунги
|Redirect Russia
|https://github.com/pabio/redirect-russia
|Установленный скрипт на сайте редиректит на страницу с агиткой. Проверяет по ip ...
читать отдельно
|398
|17.03.2022
|Политические лозунги
|https://github.com/vadimdemedes/ink
|https://github.com/vadimdemedes/ink/issues/506
|Issue с призывом платной поддержки украинской армии...
читать отдельно
|399
|17.03.2022
|Политические лозунги
|vadimdemedes/ink
|https://github.com/vadimdemedes/ink/issues/506
|Issue с призывом платной поддержки украинской армии...
читать отдельно
|400
|17.03.2022
|Баннер
|vadimdemedes/ink
|https://github.com/vadimdemedes/ink/issues/506
|Issue с призывом платной поддержки украинской армии. Баннер в readme....
читать отдельно
|401
|17.03.2022
|Политические лозунги
|spaceship-prompt/spaceship-prompt
|https://github.com/spaceship-prompt
|Поддержка полит лозунгами и удаление всех русских issues...
читать отдельно
|402
|17.03.2022
|Показывает флаг украины при первом запуске.
|Qalctulate! (GTK)
|https://github.com/Qalculate/qalculate-gtk/commit/74c7413429b386f08028565f16f537204217b456
|Remove flags for RUB and BYR/BYN, and show UAH flag when first using the new ver...
читать отдельно
|403
|17.03.2022
|Политические лозунги
|https://pastebin.com/
|https://pastebin.com/
|Политический баннер
читать отдельно
|404
|17.03.2022
|Политические лозунги
|https://github.com/search?l=Markdown&q=SWUbanner&type=Code
|https://github.com/vshymanskyy/StandWithUkraine#projects-that-standwithukraine
|Есть смысл проверить эти проекты
читать отдельно
|405
|17.03.2022
|Ненависть к народу
|https://github.com/kbrehme
|https://github.com/kbrehme/niffelheim/commit/7cb93ca14aab68c646a65ef21923835a0f791d4a
|Человек удаляет все что связано с русским народом в модах и скриптах...
читать отдельно
|406
|17.03.2022
|Дискриминация
|https://github.com/kbrehme
|https://github.com/kbrehme/niffelheim/commit/7cb93ca14aab68c646a65ef21923835a0f791d4a
|Человек удаляет из кода все, что связано с русским народом в модах и скриптах...
читать отдельно
|407
|17.03.2022
|Политические лозунги
|Dash Electrum
|https://github.com/akhavr/electrum-dash/commit/80e7bfbc9325f0012dc9c6bd1017cd71de80e2371017cd71de80e237
|Разработчик впилил в продукт политические лозунги, сделав их сюрпризом - в логе ...
читать отдельно
|408
|17.03.2022
|Политические лозунги
|Dash Electrum
|https://github.com/akhavr/electrum-dash/commit/80e7bfbc9325f0012dc9c6bd1017cd71de80e2371017cd71de80e237
|Разработчик впилил в продукт политические лозунги, сделав их сюрпризом - в логе ...
читать отдельно
|409
|17.03.2022
|Политические лозунги
|ReactJS
|https://github.com/facebook/react/pull/23375/commits/11e414ce6c67dc6c3c7e8cf4146af5c39c9c93ea
|В документации полит. лозунг "STOP RUSSIA'S INVASION OF UKRAINE&quo...
читать отдельно
|410
|17.03.2022
|Политические лозунги
|ReactJS
|https://github.com/facebook/react/pull/23375/commits/11e414ce6c67dc6c3c7e8cf4146af5c39c9c93ea
|В документации полит. лозунг
читать отдельно
|411
|17.03.2022
|Политические лозунги
|ReactJS
|https://github.com/facebook/react/pull/23375/commits/11e414ce6c67dc6c3c7e8cf4146af5c39c9c93ea
|В документации полит. лозунг "STOP RUSSIA'S INVASION OF UKRAINE&quo...
читать отдельно
|412
|17.03.2022
|Политические лозунги
|EmotionJS
|https://github.com/emotion-js/emotion/pull/2668
|В документации полит. лозунг "STOP RUSSIA'S INVASION OF UKRAINE&quo...
читать отдельно
|413
|17.03.2022
|Политические лозунги
|EmotionJS
|https://github.com/emotion-js/emotion/pull/2668
|В документации https://emotion.sh/docs/introduction полит. лозунг...
читать отдельно
|414
|17.03.2022
|Политические лозунги
|MUI (Material UI)
|https://github.com/mui/material-ui/pull/31275
|В документации полит. лозунг "STOP RUSSIA'S INVASION OF UKRAINE&quo...
читать отдельно
|415
|17.03.2022
|Политические лозунги
|Material UI
|https://github.com/mui/material-ui/pull/31275
|Баннер в поддержку Украины.https://mui.com/getting-started/installation/...
читать отдельно
|416
|17.03.2022
|Политические лозунги
|mint
|https://github.com/dbarnett/python-helloworld/pull/13
|https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%...
читать отдельно
|417
|17.03.2022
|Политические лозунги
|CoreELEC
|https://github.com/CoreELEC/CoreELEC
|Замена логотипа в цвета флага Украины
читать отдельно
|418
|17.03.2022
|Политические лозунги
|Return youtube dislike api
|https://github.com/Anarios/return-youtube-dislike/commit/9f257b354c2a933610fafc7c466af0572eef91bf
|Добавление на главную страницу украинского флага и ссылки на сайт для поддержки ...
читать отдельно
|419
|17.03.2022
|Политические лозунги
|Return youtube dislike api
|https://github.com/Anarios/return-youtube-dislike/commit/9f257b354c2a933610fafc7c466af0572eef91bf
|Добавление на главную страницу украинского флага и ссылки на сайт для поддержки ...
читать отдельно
|420
|17.03.2022
|Политические лозунги
|Return youtube dislike api
|https://github.com/Anarios/return-youtube-dislike/commit/9f257b354c2a933610fafc7c466af0572eef91bf
|Добавление на главную страницу https://www.returnyoutubedislike.com украинского ...
читать отдельно
|421
|17.03.2022
|Баннер
|Return youtube dislike api
|https://github.com/Anarios/return-youtube-dislike/commit/9f257b354c2a933610fafc7c466af0572eef91bf
|Добавление на главную страницу https://www.returnyoutubedislike.com украинского ...
читать отдельно
|422
|17.03.2022
|Политические лозунги
|pre-commit-terraform
|https://github.com/antonbabenko/pre-commit-terraform/pull/348/commits/fc190f980a6f0edac571253bce39e288c5d93949
|см. условия использования в конце readme
читать отдельно
|423
|17.03.2022
|Политические лозунги
|pre-commit-terraform
|https://github.com/antonbabenko/pre-commit-terraform/pull/348/commits/fc190f980a6f0edac571253bce39e288c5d93949
|недопустимые условия использования (в конце readme)...
читать отдельно
|424
|17.03.2022
|Политические лозунги
|react-native-ui-lib
|https://github.com/wix/react-native-ui-lib/commit/dca74afdc64f76101c105d02534f4a05bb0c771c
|Политический баннер #StandWithUkraine
читать отдельно
|425
|17.03.2022
|Политические лозунги
|wix/react-native-ui-lib
|https://github.com/wix/react-native-ui-lib/commit/dca74afdc64f76101c105d02534f4a05bb0c771c
|Политический баннер #StandWithUkraine
читать отдельно
|426
|17.03.2022
|Политические лозунги, блокировка
|pnpm
|https://github.com/pnpm/pnpm/commit/3c328ec465c597ff558c1f38afbfe2a0c1b02a83
|Заблокирован доступ на основной сайт https://pnpm.io по ~нац~ гео признаку. Осно...
читать отдельно
|427
|17.03.2022
|Блокировка доступа по IP
|pnpm (менеджер пакетов)
|https://github.com/pnpm/pnpm/commit/3c328ec465c597ff558c1f38afbfe2a0c1b02a83
|Заблокирован доступ на сайт https://pnpm.io, на pnpm.github.io, к документации д...
читать отдельно
|428
|17.03.2022
|Политические лозунги, блокировка
|pnpm
|https://github.com/pnpm/pnpm/commit/3c328ec465c597ff558c1f38afbfe2a0c1b02a83
|Заблокирован доступ на основной сайт https://pnpm.io по ~нац~ гео признаку. Осно...
читать отдельно
|429
|17.03.2022
|Блокировка доступа по IP
|pnpm (менеджер пакетов)
|https://github.com/pnpm/pnpm/commit/3c328ec465c597ff558c1f38afbfe2a0c1b02a83
|Заблокирован доступ на сайт https://pnpm.io и к документации для IP РФ. Основной...
читать отдельно
|430
|17.03.2022
|Баннер
|pNPM (менеджер пакетов)
|https://github.com/pnpm/pnpm/commit/0066c11b97799
|Баннер в поддержку Украины в README и на сайте https://pnpm.io. Доступ к сайту з...
читать отдельно
|431
|17.03.2022
|Политические лозунги
|Winbox snap package
|https://github.com/panaceya/winbox/commit/adb017fd7bf2ea40bbf5e449a20091192188509f
|Мейнтейнер snap-пакета приложил поп-ап, который открывается при использовании ру...
читать отдельно
|432
|17.03.2022
|Политические лозунги
|Autodesk AutoCAD
|https://www.autodesk.ru/
|Лозунги
читать отдельно
|433
|17.03.2022
|Политические лозунги
|Pnpn менеджер пакетов
|https://github.com/pnpm/pnpm
|Вредительства не замечено, но сайт с доками блочит ру айпи...
читать отдельно
|434
|17.03.2022
|Политические лозунги
|Svelte Material UI
|https://github.com/hperrin/svelte-material-ui
|на их официальрном сайте https://sveltematerialui.com/ висит плашка с лозунгом...
читать отдельно
|435
|17.03.2022
|Политические лозунги
|Svelte Material UI
|https://github.com/hperrin/svelte-material-ui
|На сайте https://sveltematerialui.com/ плашка с лозунгом
читать отдельно
|436
|17.03.2022
|Политические лозунги
|filestash
|https://github.com/mickael-kerjean/filestash-website/commit/c30a31a583c827182c92cb8ec4b5e8ba1d854c3d
|С помощью определения ip показывали видео обращение Зеленского. Сейчас убрали...
читать отдельно
|437
|17.03.2022
|Политические лозунги
|Activeadmin SimpleMDE Markdown Editor
|https://github.com/ypylypenko/activeadmin_simplemde/commit/9bdf811b5c23430b5d7c45d342082e4f1cca14a9
|Политические лозунги.
читать отдельно
|438
|17.03.2022
|Политические лозунги
|Activeadmin SimpleMDE Markdown Editor
|https://github.com/ypylypenko/activeadmin_simplemde/commit/9bdf811b5c23430b5d7c45d342082e4f1cca14a9
|Политические лозунги и призывы в readme
читать отдельно
|439
|17.03.2022
|Политические лозунги
|Php Project
|https://github.com/spider-mane/php-project/commit/f742eafcf96496ad7f687f452a5c893d29f3e79e
|#StandWithUkraine
читать отдельно
|440
|17.03.2022
|Политические лозунги
|spider-mane/php-project
|https://github.com/spider-mane/php-project/commit/f742eafcf96496ad7f687f452a5c893d29f3e79e
|#StandWithUkraine
читать отдельно
|441
|17.03.2022
|Политические лозунги
|PHPBench
|https://github.com/phpbench/phpbench/commit/414f462c2ee40a6b30ffafbe0c4ee760e75780f8
|standwithukraine
читать отдельно
|442
|17.03.2022
|Политические лозунги
|django-modeltranslatio
|https://github.com/deschler/django-modeltranslation/commit/0617eadfb4606cd9cf3c5fcea761af142b5eb3b2
|Политические лозунги в документации
читать отдельно
|443
|17.03.2022
|Политические лозунги
|https://www.11ty.dev/
|https://github.com/11ty/11ty-website/commit/544e54a62947c41381d0e9b59891dfe4dd9f3de6
|шильда в шапке Stand with Ukraine ??. До этого была ссылка на донаты для украины...
читать отдельно
|444
|17.03.2022
|шильда в шапке Stand with Ukraine ??
|https://www.11ty.dev/
|https://github.com/11ty/11ty-website/commit/544e54a62947c41381d0e9b59891dfe4dd9f3de6
|До этого была ссылка на донаты для украины
читать отдельно
|445
|17.03.2022
|Политические лозунги
|11ty
|https://github.com/11ty/11ty-website/commit/544e54a62947c41381d0e9b59891dfe4dd9f3de6
|На сайте https://www.11ty.dev/ в шапке Stand with Ukraine.
читать отдельно
|446
|17.03.2022
|Политические лозунги
|https://repo.packagist.org
|https://github.com/composer/packagist/pull/1270
|composer update - выдает в консоли #StandWithUkraine
читать отдельно
|447
|17.03.2022
|Политические лозунги
|RNUILib
|https://github.com/wix/react-native-ui-lib/commit/dca74afdc64f76101c105d02534f4a05bb0c771c
|Баннер #StandWithUkraine
читать отдельно
|448
|17.03.2022
|Политические лозунги
|React
|https://reactjs.org/
|В документации фреймворка на каждой странице шапка с лозунгом...
читать отдельно
|449
|17.03.2022
|Политические лозунги
|deskreen
|https://deskreen.com
|Не опенсурс, но не знаю куда ещё отправить эту информацию....
читать отдельно
|450
|17.03.2022
|Политические лозунги
|Deskreen (second screen app)
|https://github.com/pavlobu/deskreen/commit/3f9714df0e0b6de4f75112600c47e524b77e2692https://github.com/pavlobu/deskreen/commit/7daab3c7e981764ff2da83327f62776bbaa4fb57
|Пропаганда на сайте https://deskreen.com и в приложении...
читать отдельно
|451
|17.03.2022
|Политические лозунги
|Deskreen (second screen app)
|https://github.com/pavlobu/deskreen/commit/3f9714df0e0b6de4f75112600c47e524b77e2692https://github.com/pavlobu/deskreen/commit/7daab3c7e981764ff2da83327f62776bbaa4fb57
|Пропаганда в readme, на сайте https://deskreen.com и в приложении...
читать отдельно
|452
|17.03.2022
|Политические лозунги
|The Unarchiver
|https://github.com/MacPaw (приватный репозиторий)
|Проверить, есть ли что-то помимо лозунгов, пока не удаётся. Лозунги точно показы...
читать отдельно
|453
|17.03.2022
|Политические лозунги
|Spark
|https://sparkmailapp.com/
|Из текущего: лозунги и отказ от обслуживания жителей РФ (такое чувство, что огра...
читать отдельно
|454
|17.03.2022
|Политические лозунги
|GNOME extension ddterm
|оф сайт расширений гнома
|Демонстрирует в окне консоли баннер.
читать отдельно
|455
|17.03.2022
|Политические лозунги
|ddterm (GNOME Shell extension)
|https://extensions.gnome.org/extension/3780/ddterm/
|Демонстрирует в окне консоли баннер.
читать отдельно
|456
|17.03.2022
|Политические лозунги
|plantUml web ресурс
|https://plantuml.com/ru/
|Я аналитик, я не найду пуш в репе. plantUML много где используется как библиотеч...
читать отдельно
|457
|17.03.2022
|Политические лозунги
|Evolution CMS
|https://github.com/evolution-cms/evolution/commit/1c586bc76f739264dcf0482530945875fa444b77
|После обновления на релизы Evolution CMS 3.1.10 и Evolution CMS 1.4.17 полит. ло...
читать отдельно
|458
|17.03.2022
|Политические лозунги
|Evolution CMS
|https://github.com/evolution-cms/evolution/commit/1c586bc76f739264dcf0482530945875fa444b77
|После обновления на релизы Evolution CMS 3.1.10 и Evolution CMS 1.4.17 полит. ло...
читать отдельно
|459
|17.03.2022
|Политические лозунги
|Codeception for PHP
|https://github.com/Codeception/Codeception/commit/eefe1abc60500c0516b85131cbbfbb9a22899db4
|при запуске в консоли выводится "Codeception PHP Testing Framework v4.1.31 ...
читать отдельно
|460
|17.03.2022
|Политические лозунги
|Codeception (PHP)
|https://github.com/Codeception/Codeception/commit/eefe1abc60500c0516b85131cbbfbb9a22899db4
|Добавили пропаганду у readme
читать отдельно
|461
|17.03.2022
|Политические лозунги
|Docusaurus
|https://github.com/facebook/docusaurus/pull/6811
|Опенсорс проект http://docusaurus.io/
читать отдельно
|462
|17.03.2022
|Политические лозунги
|Docusaurus
|https://github.com/facebook/docusaurus/pull/6811
|Баннер на сайте http://docusaurus.io/
читать отдельно
|463
|17.03.2022
|Политические лозунги
|Набор обновлений UpdatePack7R2 для Windows 7 SP1 и Server 2008 R2 SP1
|https://blog.simplix.info/update7/
|Мартовское обновление не устанавливается.По информации в ченджлоге:История измен...
читать отдельно
|464
|17.03.2022
|https://github.com/vshymanskyy/StandWithUkraine
|https://github.com/vshymanskyy/StandWithUkraine
|https://github.com/vshymanskyy/StandWithUkraine
|https://github.com/vshymanskyy/StandWithUkraine
читать отдельно
|465
|17.03.2022
|Политические лозунги
|React docs
|не знаю
|ru.reactjs.org и reactjs.org
читать отдельно
|466
|17.03.2022
|Политические лозунги
|evolution
|https://github.com/evolution-cms/evolution/commit/1c586bc76f739264dcf0482530945875fa444b77
|Полит лозунг в cms
читать отдельно
|467
|17.03.2022
|Политические лозунги
|Codeception
|https://github.com/Codeception/Codeception/commit/d6b7af9233124652b0425217d633e034bfa9bf2b
|Выводит в консоли ссылку на https://helpukrainewin.org
читать отдельно
|468
|17.03.2022
|Политические лозунги
|Codeception (PHP)
|https://github.com/Codeception/Codeception/commit/d6b7af9233124652b0425217d633e034bfa9bf2b
|при запуске в консоли выводится "Codeception PHP Testing Framework v4.1.31 ...
читать отдельно
|469
|17.03.2022
|Политические лозунги
|Codeception (PHP)
|https://github.com/Codeception/Codeception/commit/d6b7af9233124652b0425217d633e034bfa9bf2b
|при запуске в консоли выводится "Codeception PHP Testing Framework v4.1.31 ...
читать отдельно
|470
|17.03.2022
|Политические лозунги
|ebastianbergmann
|https://github.com/sebastianbergmann/phpunit/commit/4634e702b5f05f5e948e531eb8b4fc19be40610c
|политика
читать отдельно
|471
|17.03.2022
|Политические лозунги
|The unarchiver.app
|https://macpaw.com/news/macpaw-amidst-aggression
|Дополнительное окно с кнопкой «Узнайте правду о происходящем на Украине»....
читать отдельно
|472
|17.03.2022
|Политические лозунги
|The Unarchiver (macOS)
|https://macpaw.com/news/macpaw-amidst-aggression
|Лозунги показываются на баннере при разархивации/архивации.https://imgur.com/a/q...
читать отдельно
|473
|17.03.2022
|Политические лозунги
|The Unarchiver (macOS)
|https://macpaw.com/news/macpaw-amidst-aggression
|Лозунги показываются на баннере при разархивации/архивации.https://imgur.com/a/q...
читать отдельно
|474
|17.03.2022
|Политические лозунги
|mailtrap.io
|https://mailtrap.io/
|Ужас
читать отдельно
|475
|17.03.2022
|Политические лозунги
|React Native website
|https://github.com/facebook/react-native-website/pull/2986
|Баннер в поддержку украины. Автор: https://github.com/dmitryvinn...
читать отдельно
|476
|17.03.2022
|Политические лозунги
|@russia-sanctions/base
|https://github.com/Russia-Sanctions/Base
|Просто пакет, который предлагается включать, чтобы выводить политические лозунги...
читать отдельно
|477
|17.03.2022
|Политические лозунги
|russia-sanctions/base
|https://github.com/Russia-Sanctions/Base
|пакет, который предлагается включать, чтобы выводить политические лозунги...
читать отдельно
|478
|17.03.2022
|Политические лозунги
|Notepad++
|https://notepad-plus-plus.org/downloads/
|Политические лозунги в наименовании релиза
читать отдельно
|479
|17.03.2022
|Политические лозунги
|Список github проектов с лозунгами
|https://github.com/vshymanskyy/StandWithUkraine#projects-that-standwithukraine
|Список github проектов с лозунгами
читать отдельно
|480
|17.03.2022
|Политические лозунги
|Список github проектов с лозунгами
|https://github.com/vshymanskyy/StandWithUkraine#projects-that-standwithukraine
|Список github проектов, разместивших у себя баннер #StandWithUkraineУдобно искат...
читать отдельно
|481
|17.03.2022
|Репозиторий с лозунгами/баннерами
|StandWithUkraine support materials
|https://github.com/vshymanskyy/StandWithUkraine
|В репозитории есть список проектов, которые его используют. Возможно в них есть ...
читать отдельно
|482
|17.03.2022
|Репозиторий с лозунгами/баннерами
|StandWithUkraine support materials
|https://github.com/vshymanskyy/StandWithUkraine
|Инструментарий для внедрения баннеров в ПО/Веб ресурсы...
читать отдельно
|483
|17.03.2022
|Политические лозунги
|Поиск по Github
|https://github.com/search?l=Markdown&q=SWUbanner&type=Code
|Ссылка на поиск тех, что включил баннер в репу...
читать отдельно
|484
|17.03.2022
|Политические лозунги
|https://1password.com/ - менеджер паролей
|Только ссылка
|https://blog.1password.com/responding-to-the-conflict-in-ukraine/
читать отдельно
|485
|17.03.2022
|Политические лозунги
|React.js
|https://github.com/reactjs/reactjs.org/commit/d90fd21fdbedb075a4cc196c16156b534daf14a4
|Баннер в поддержку украины
читать отдельно
|486
|17.03.2022
|Политические лозунги
|peacenotwar
|https://github.com/RIAEvangelist/peacenotwar
|автор мальваря в node-ipc
читать отдельно
|487
|17.03.2022
|Политические лозунги
|YoutubeDownloader
|https://github.com/Tyrrrz/YoutubeDownloader
|Политические лозунги, призывы донатить ВСУ в репозитории. В самой программе при ...
читать отдельно
|488
|17.03.2022
|Политические лозунги
|YoutubeDownloader
|https://github.com/Tyrrrz/YoutubeDownloader
|Дал ссылку на репо, там везде призывы к поддержке х-слов, ну и в самой программе...
читать отдельно
|489
|17.03.2022
|Политические лозунги
|Awesome Prometheus Alerts
|https://github.com/samber/awesome-prometheus-alerts/commit/6bfcdcca165e57c6fa09a561515c33284caa20c2
|Определяет активный у пользователя язык и редиректит на страницу с лозунгами. В ...
читать отдельно
|490
|17.03.2022
|Баннер
|NestJS
|https://github.com/nestjs/docs.nestjs.com/commit/a411b74d114a1342170334e84e426b3259c3872c
|В документации полит. лозунг "STOP RUSSIA'S INVASION OF UKRAINE&quo...
читать отдельно
|491
|17.03.2022
|Политические лозунги
|https://docs.nestjs.com/
|https://github.com/nestjs/docs.nestjs.com/commit/a411b74d114a1342170334e84e426b3259c3872c
|В документации полит. лозунг "STOP RUSSIA'S INVASION OF UKRAINE&quo...
читать отдельно
|492
|17.03.2022
|Политические лозунги
|stop-war-in-ukraine/stop-russia-it
|https://github.com/stop-war-in-ukraine/stop-russia-it
|По ссылке список сервисов, ссылок на обсуждения, петиции на change.org...
читать отдельно
|493
|17.03.2022
|Политлозунги и призывы к блокировке сервисов, не исключен пуш malicious code в указанные в списки библиотеки
|Stop Russia IT
|https://github.com/stop-war-in-ukraine/stop-russia-it
|По ссылке список сервисов, ссылок на обсуждения, петиции на change.org...
читать отдельно
|494
|17.03.2022
|Политические лозунги
|stop-war-in-ukraine/stop-russia-it
|https://github.com/stop-war-in-ukraine/stop-russia-it
|По ссылке список покусанных сервисов, ссылок на обсуждения, петиции на change.or...
читать отдельно
|495
|17.03.2022
|Политические лозунги
|Tasmota
|https://github.com/arendst/Tasmota/commit/98cbf2587a1a914bbd16996ebb48dd451d3da448#diff-42aa4764b8b648a130f34dd6e21e00a10e2b172fa5137bb271858b12b743e428R32
|проверяет координаты микроконтроллера, и если он соответствует Москве или Минску...
читать отдельно
|496
|17.03.2022
|Баннер
|verdaccio
|https://github.com/verdaccio/verdaccio/pull/3060
|Private NPM registry. Баннер для сбора пожертвований в README, баннер для сбора ...
читать отдельно
|497
|17.03.2022
|Политические лозунги
|verdaccio
|https://github.com/verdaccio/verdaccio/pull/3060
|Баннер в поддержку украины
читать отдельно
|498
|17.03.2022
|Баннер
|verdaccio
|https://github.com/verdaccio/verdaccio/pull/3060
|Private NPM registry. Баннер для сбора пожертвований в README, баннер для сбора ...
читать отдельно
|499
|17.03.2022
|Баннер
|verdaccio
|https://github.com/verdaccio/verdaccio/pull/3060
|Баннер в поддержку украины на сайте https://verdaccio.org/...
читать отдельно
|500
|17.03.2022
|Политические лозунги
|ECMAScript extensions
|https://github.com/medikoo/es5-ext/commit/28de285ed433b45113f01e4ce7c74e9a356b2af2
|anti-war manifest
читать отдельно
|501
|17.03.2022
|Политические лозунги, но не исключены и малвари
|Группа проектов StandWithUkraine
|https://github.com/vshymanskyy/StandWithUkraine#projects-that-standwithukraine
|По ссылке список проектов участвующих в акции...
читать отдельно
|502
|17.03.2022
|Политические лозунги
|Redis Desktop Manager
|https://github.com/uglide/RedisDesktopManager/commit/3880176abbb0ee877672fd1ae74bda9546a4d1a6
|Политические лозунги в README, политические коммиты с кодом в истории. Создатель...
читать отдельно
|503
|17.03.2022
|Политические лозунги
|Redis Desktop Manager (ранее - resp-app)
|https://github.com/uglide/RedisDesktopManager/commit/3880176abbb0ee877672fd1ae74bda9546a4d1a6
|Политические лозунги в README, политические коммиты с кодом в истории. Создатель...
читать отдельно
|504
|16.03.2022
|Политические лозунги
|StandWithUkraine
|https://github.com/vshymanskyy/StandWithUkraine
|Список интегрировавших к себе призывы задонатить вна Украину в README.md...
читать отдельно
|505
|16.03.2022
|Политические лозунги
|tasmota
|https://github.com/arendst/Tasmota/commit/98cbf2587a1a914bbd16996ebb48dd451d3da448
|Варьируется от сообщений в логе до неработоспособности устройства...
читать отдельно
|506
|16.03.2022
|Политические лозунги
|PHPUnit
|https://github.com/sebastianbergmann/phpunit/commit/4634e702b5f05f5e948e531eb8b4fc19be40610c
|Шильдик #StandWithUkraine
читать отдельно
|507
|16.03.2022
|Политические лозунги
|composer (PHP)
|https://github.com/composer/packagist/commit/86244a3695fcaaac9c5ba4257a4314eae1c6d981
|Менеджер пакетов для PHP. При скачивании пакетов в терминале выводит текст: &quo...
читать отдельно
|508
|16.03.2022
|Политические лозунги
|composer - PHPшный менеджер пакетов
|https://github.com/composer/packagist/commit/86244a3695fcaaac9c5ba4257a4314eae1c6d981
|Выводится шильдик #StandWithUkrane
читать отдельно
|509
|16.03.2022
|Политические лозунги
|retejs/rete
|https://github.com/retejs/rete/commit/d3ff828a41f96e34f04619eb44c688c913ee8def
|#StandWithUkraine postinstall message
читать отдельно