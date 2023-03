1 09.11.2022 Дискриминация Activity Launcher (Android App) https://github.com/butzist/ActivityLauncher Приложение https://play.google.com/store/apps/details?id=de.szalkowski.activityl... читать отдельно

06.11.2022 Флаг Charcoal app https://apps.apple.com/us/app/charcoal/id1490279484 Флаг Украины https://imgbox.com/KKG4cOJj в справке

04.11.2022 Дискриминация gxkb https://github.com/zen-tools/gxkb/commit/c93458256f924dd97efc23f3f3b510efc1f0a4c6 X11 keyboard indicator and switcher. Автор удалил русский и беларусский флаги.

03.11.2022 Баннер cherrypy (Python) https://github.com/cherrypy/cherrypy StandWithUkraine

01.11.2022 Политические лозунги dmitriigriffin https://github.com/dmitriigriffin/dmitriigriffin.github.io Сайт с призывами от Тихановской

30.10.2022 Флаг Anivisual anivisual.net Комиксы. Украинский флаг шапке сайта

16.10.2022 Баннер Preact JS https://github.com/preactjs/preact-www/commit/b04ccc87e480c950a8a55b2a376d24dea09dda36#diff-71dbb35ea3b8b527f82a89549131f93ab71aa72acc533bff9c704c1fb8f99d52R28 В шапке сайта https://preactjs.com/ баннер в поддержку Украины. А ведь раньше та...

07.10.2022 Политические лозунги https://bdseo.ru/ https://bdseo.ru/ "Блог вебмастера". Флаг Украины и лозунг "Слава ВСУ".

05.10.2022 Баннер appium https://github.com/appium/appium Test automation tool. Баннер для сбора средств на армию Украины

28.09.2022 Политические лозунги SELKS (StamusNetwork) https://www.stamus-networks.com/en-us/landing/russia-ukraine-statement Во вкладке "Resourses" ссылка на заявление с антироссийской трактовкой

26.09.2022 Политические лозунги host-tracker.com https://www.host-tracker.com/ Сервис проверки доступности сайта. Плашка на главной про "нет войне".

26.09.2022 Баннер reportportal https://github.com/reportportal/reportportal На сайте https://reportportal.io висит баннер в поддержку Украины и сбор пожертв...

22.09.2022 Политические лозунги Набор обновлений UpdatePack7R2 для Windows https://blog.simplix.info/updatepack7r2/ Разработка украинского автора. Приложение больше не требует обязательный доступ ...

22.09.2022 Политические лозунги Keenetic https://blog.keenetic.com/statement-on-ukraine/ Keenetic перестал быть российской компанией, и переписывает свою историю в Викип...

18.09.2022 Дискриминация time.is https://time.is Известный зарубежный сервис точного времени. В списке часовых поясов на главной ...

16.09.2022 Политические лозунги AzureCast https://www.azuracast.com В консоли текст #StandWithUkraine

13.09.2022 Политические лозунги GitBook https://gitbook.com/ Баннер на главной странице с ссылкой на https://blog.gitbook.com/company/gitbook...

12.09.2022 Политические лозунги http://mitec.cz/ http://mitec.cz/ Плашка с пропагандой + При обращение с российского IP - переадресация на сайт с ...

05.09.2022 Дискриминация gperftools https://github.com/gperftools/gperftools/commit/9d44463380716ebad2f8ba13ce8a737f22bb2602 Google Performance Tools (С++ библиотека). Удалили поддержку российской процессо...

04.09.2022 Баннер NewEXE/belsk-schedule https://github.com/NewEXE/belsk-schedule/commit/47da961fc3dd9d285dc76070cd3b17833ddcf631 Украинец Vlad Voloshyn из Харькова сделал сайт http://belsk.pp.ua для помощи сту...

03.09.2022 Баннер immerJS https://github.com/immerjs/immer/commit/4ef5cdcce030127bec0fa1402e2a4a5766dcf33a Добавили в документацию баннер для сбора пожертвований на Украину

03.09.2022 Баннер NGRX https://github.com/ngrx/platform/blob/a3fdfb47fc177c49a461a1613c11df4040dfcc49/projects/ngrx.io/src/app/custom-elements/ngrx/mff.component.ts Reactive State for Angular. Добавили на сайт ngrx.io ссылку на сбор пожертвовани...

03.09.2022 Баннер Friz-zy/awesome-linux-containers https://github.com/Friz-zy/awesome-linux-containers StandWithUkraine

03.09.2022 Политические лозунги Tyrrrz/DiscordChatExporter https://github.com/Tyrrrz/DiscordChatExporter При использовании утилиты выводит в консоль призывы

03.09.2022 Баннер SolidJS https://github.com/solidjs/solid-site/commit/06ea1b5719612e2bb49a8f71f21915f12c39de55 политический баннер на сайте https://www.solidjs.com/

03.09.2022 Баннер Meta Opensource Community https://opensource.fb.com/ Баннер в поддержку Украины и ссылка на сбор денег.

03.09.2022 Политические лозунги BestWebSoft https://bestwebsoft.com/blog/ban-github-for-russian-developers/ Продают плагины для Wordpress - recaptcha, Sitemap, Captcha, Contact form, Galle...

03.09.2022 Баннер MacUpdate https://www.macupdate.com Баннер на сайте в поддержку Украины.

03.09.2022 Флаг FBReader https://fbreader.org/ На сайте для русского языка используется бело-сине-белый коллаборационистский фл...

03.09.2022 Политические лозунги ReStream https://restream.io/stop-war Украинский сервис, который помогает публиковать сразу в нескольких соцсетях. Пре...

30.08.2022 Баннер сайт Экслера exler.ru Флаг Украины в шапке сайта, ведущий на сбор пожертвований для Украины

20.08.2022 Пропаганда FBSearch http://fbsearch.ru Сервис литературного поиска. Политическое видео на поисковой странице. Дискредит...

14.08.2022 Пропаганда AdBlockPlus (browser extension) https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/adblock-plus ABP в 2016 году запустил сервис Acceptable Ads Platform https://habr.com/ru/post...

13.08.2022 Пропаганда Custom firmware for Nindendo 3DS https://github.com/rashevskyv/3ds на сайте JS/CSS-вставка с украинской пропагандой

13.08.2022 Политические лозунги Руководство по прошивке Nindendo 3DS https://github.com/rashevskyv/3ds/commit/b11f9e0469d34c6183a1ef351f2cc8588c7e3eb0#diff-be2d5c2bd36999496448b5444a832c7d0d8d57ffa

37 10.08.2022 Лого Случайный User-Agent (browser extension) https://github.com/tarampampam/random-user-agent/commit/fb9f595306a0e149a248c080859749b6d549be90 Расширение браузера https://chrome.google.com/webstore/detail/random-user-agent/... читать отдельно

38 08.08.2022 Пропаганда Hack language https://hacklang.org/ Hack is an object-oriented programming language for building reliable websites a... читать отдельно

39 03.08.2022 Пропаганда coveragepy https://github.com/nedbat/coveragepy Баннер в поддержку Украины в README читать отдельно

40 02.08.2022 Пропаганда Downie 4 (macOS) software.charliemonroe.net/downie/ Приложение для скачивания видео с видеосервисов. Поменяли иконку в доке на украи... читать отдельно

41 27.07.2022 Пропаганда cex.io cex.io Криптобиржа. Сбор пожертвований для Украины... читать отдельно

42 27.07.2022 Баннер namecheap https://www.namecheap.com/ Баннер со ссылкой на https://war.ukraine.ua/support-ukraine/ читать отдельно

43 27.07.2022 Пропаганда namecheap https://www.namecheap.com/ Баннер для сбора пожертвований для Украины читать отдельно

44 24.07.2022 Пропаганда Chisel https://github.com/facebook/chisel плашка "Support Ukraine" в README читать отдельно

45 20.07.2022 Пропаганда Magic Enum https://github.com/Neargye/magic_enum/commit/b2ac76235b2261305bdfe562eb5982c808d07e73 Баннер "Stand With Ukraine" читать отдельно

46 19.07.2022 Пропаганда NoCoDB https://github.com/nocodb/nocodb Зависит от es5-ext, смотрите описание проблемы с es5-ext... читать отдельно

47 18.07.2022 Пропаганда nestjs-pino https://github.com/iamolegga/nestjs-pino/commit/246847e2bc77429a11a3ac38da6170c9ccc60c2c логгер для NestJS. Политические лозунги, сбор денег... читать отдельно

48 17.07.2022 Пропаганда SnowRunner https://pikabu.ru/story/reshil_paru_dney_nazad_poigrat_v_igru_9284896?cid=243584895 Заменили в игре названия российских машин на AZOV в честь нацбатальона.... читать отдельно

49 15.07.2022 Пропаганда Trilium Notes https://github.com/zadam/trilium/blob/master/README.md В README ссылка на сбор пожертвований для ВСУ читать отдельно

50 13.07.2022 Пропаганда Poster POS https://joinposter.com/ Пользователей РФ переадресует на страницу с пропагандой. Поэтому доступ к сайту ... читать отдельно

51 07.07.2022 Флаг GHCup https://gitlab.haskell.org/haskell/ghcup-hs/-/commit/2e08efeed7150ec355a8cf115cc5ea0ec7080ecf GHCup - инсталлятор Haskell. На странице https://www.haskell.org/ghcup/ перекрас... читать отдельно

52 05.07.2022 Политические лозунги PyText https://github.com/facebookresearch/pytext/commit/a2faf473f7ba652d5aed5cd09c3a5297e9cce24e Очередной фейсбучный репозиторий, куда вставили политический баннер в readme... читать отдельно

53 05.07.2022 Политические лозунги sindresorhus/Awesome https://github.com/sindresorhus/awesome Каталог awesome - списков полезных ссылок по темам. Украинский флаг и призывы в ... читать отдельно

54 01.07.2022 Баннер Wix https://www.wix.com/stands-with-ukraine Призывают жертвовать для Украины и призывают пользователей добавлять баннеры к с... читать отдельно

56 25.06.2022 Баннер PlatformIO https://platformio.org/ PlatformIO - расширение VSCode для Embedded систем. Украинский проект. На сайте ... читать отдельно

57 25.06.2022 Политические лозунги PlatformIO https://platformio.org/ PlatformIO - IDE для Embedded систем. Добавили внизу баннер в поддержку украины ... читать отдельно

58 25.06.2022 Лого ArduinoJSON https://github.com/bblanchon Библиотека для (де)сериализации JSON на Arduino (так же работает и под ESP-IDF).... читать отдельно

59 19.06.2022 Политические лозунги Depositphotos depositphotos.com Баннер в заголовке. Сам сервис https://ru.depositphotos.com/upscaler.html и загр... читать отдельно

61 16.06.2022 Политические лозунги Syncthing https://syncthing.net/ Добавили баннер на главной странице читать отдельно

62 16.06.2022 Политические лозунги Syncthing https://syncthing.net/ Добавили баннер со ссылкой на свой форум, где призывают жертвовать на Украину... читать отдельно

63 14.06.2022 Политические лозунги Thonny IDE for Python https://github.com/thonny/thonny-webpage/commit/c13d44bd90dff1a7836a7d7b681457893e487c4chttps://thonny.org/ Python IDE for beginners. Политические лозунги на главной странице https://thonn... читать отдельно

64 11.06.2022 Политические лозунги Canardoux/flutter_sound https://github.com/Canardoux/flutter_sound/commit/923de938fca04ded9e5e85c4cba9ff2dae0ebb55 Flutter plugin for sound. Audio recorder and player. Навставляли картинок в опис... читать отдельно

65 09.06.2022 Политические лозунги World Air Quality Index aqicn.org Air Pollution map. На сайте с некоторой задержкой отображается alert-диалог с пр... читать отдельно

67 07.06.2022 Лого Bareos https://github.com/bareos/bareos/pull/1117 Украинский флаг в логотипе. Webui фон при авторизации в цвет флага.... читать отдельно

68 31.05.2022 Политические лозунги Лурк https://lurkmore.to Замена контента сайта на полит. лозунги читать отдельно

69 31.05.2022 Отключение Лурк https://lurkmore.to Сайт отключен, висит заглушка для сбора денег.... читать отдельно

70 30.05.2022 Флаг AppVeyor CI https://ci.appveyor.com/login В шапке сайта украинский флаг. читать отдельно

71 28.05.2022 Политические лозунги Hiveon mining pool https://hiveon.net Слева вверху баннер-ссылка на на страницу https://hiveon.com/blog/standforpeace/... читать отдельно

72 27.05.2022 Баннер CipherSuite.Info https://ciphersuite.info/ На главной странице ссылка на сайт с пропагандой и на сбор пожертвований... читать отдельно

73 27.05.2022 Политические лозунги CipherSuite.Info https://ciphersuite.info/ ссылка на сайт с пропагандой и сбор пожертвований на главной странице... читать отдельно

74 27.05.2022 Политические лозунги ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/ Флаг и ссылка на сайт с пропагандой на главной странице... читать отдельно

75 23.05.2022 Политические лозунги Fluffy Mods для RimWorld https://github.com/fluffy-mods Ссылка на моды в Steam: https://steamcommunity.com/id/FluffyMods/myworkshopfiles... читать отдельно

76 22.05.2022 Флаг MindForger https://github.com/dvorka/mindforger Notebook and markdown editor. Добавили флаг Украины в шапку сайта https://www.mi... читать отдельно

77 21.05.2022 Политические лозунги innoextract https://github.com/dscharrer/innoextract Программа для извлечения содержимого установщиков, построенных на Inno. Политиче... читать отдельно

78 19.05.2022 Недружественные действия IceRaven Browser https://github.com/fork-maintainers/iceraven-browser Удалили с версии 1.16.0 поисковик Яндекс, в 1.15.0 он был... читать отдельно

79 18.05.2022 Политические лозунги Arx Libertatis https://github.com/arx/arx-libertatis.org/commit/c478d9304cbe478bb2ae16a7cdbc2ceddd69c76bhttps://arx-libertatis.org Open source engine for Arx Fatalis game. Повесили на сайт https://arx-libertatis... читать отдельно

80 18.05.2022 Политические лозунги nunomaduro/collision https://github.com/nunomaduro/collision/commit/3be926d6c3949a6a526ef21566fd05ab3ea4de5d StandWithUkraine banner in readme читать отдельно

81 15.05.2022 Политические лозунги Photopea https://www.photopea.com/ Online Photo Editor. Автор - украинец Ivan Kutskir, проживающий в Чехии с 2009 г... читать отдельно

83 14.05.2022 Удалили русский перевод DeaDBeeF player https://github.com/DeaDBeeF-Player/deadbeef/commit/3b3e5beb3371d846373bd4a452044c12c6e41732 Кроссплатформенный медиаплеер с открытым кодом. Автор - Алексей Яковенко (украин... читать отдельно

84 14.05.2022 Флаг Files (Windows file manager) https://github.com/files-community/Website/pull/167 Добавили украинский флаг в шапку сайта https://files.community/... читать отдельно

85 13.05.2022 Политические лозунги NUnit https://nunit.org На главной странице про-украинские лозунги и ссылка на сбор денег, в том числе д... читать отдельно

86 11.05.2022 Политические лозунги LameXP http://lamexp.sourceforge.net/ При открытии "lamexp.sourceforge.net" вываливается огромная картинка с... читать отдельно

87 11.05.2022 Изменение лого Asio4all https://www.asio4all.org/ Аудиодрайвер asio4all: вставили в шапку сайта большой флаг Украины.... читать отдельно

88 08.05.2022 Политические лозунги Zero Spam (for WordPress) https://plugins.trac.wordpress.org/browser/zero-spam/tags/5.2.15/modules/class-ukraine.php В версии 5.2.15 добавляет в футер сайта на wordpress баннер с украинским флагом ... читать отдельно

89 08.05.2022 Политические лозунги Zero Spam (for WordPress) https://wordpress.org/plugins/zero-spam/ добавляет в футер сайта на wordpress баннер: лозунг за поддержку Украины и украи... читать отдельно

90 08.05.2022 Политические лозунги Tyrrrz/LightBulb https://github.com/Tyrrrz/LightBulb/commit/c62f14507d56927040c01fc410399ee4a80c6613 6 марта добавил сообщение с агитацией. Условием использования - несогласие со сп... читать отдельно

91 07.05.2022 Политические лозунги jenkins https://www.jenkins.io Изменен логотип, рядом "We stand with the people of Ukraine..."... читать отдельно

92 07.05.2022 Баннер jenkins https://www.jenkins.io "We stand with the people of Ukraine..." читать отдельно

93 06.05.2022 Политические лозунги spatie/laravel-ignition https://github.com/spatie/laravel-ignition/commit/bacdc1c46a6199c3b0915858ed619c8045ae81e8 Библиотека отвечающая за красивое отображение ошибок в Laravel (идёт из коробки)... читать отдельно

94 05.05.2022 Флаг claws mail https://www.claws-mail.org/ Open-source mail client. Добавили на сайт украинский флаг.... читать отдельно

96 05.05.2022 Политические лозунги Leafletjs https://github.com/Leaflet/Leaflet/pull/8109 Если вставляете себе на сайт карту с помощью LeafletJS, в области copyright тепе... читать отдельно

98 03.05.2022 Манипуляция поисковой выдачей DuckDuckGo https://www.republicworld.com/technology-news/apps/russia-ukraine-war-duckduckgo-to-down-rank-sites-associated-with-russian-propaganda-articleshow.html Основатель "приватного" поисковика DuckDuckGo обещает снижать в выдаче... читать отдельно

99 03.05.2022 Изменение настроек пользователя Firefox Firefox-based браузеры (Waterfox, Librewolf) какое-то время назад удалили поиск ... читать отдельно

101 03.05.2022 Удалили русский сайт eMule https://www.emule-project.com/home/perl/general.cgi?l=34 Open-source P2P file sharing client. Вместо русской версии сайта надпись "В... читать отдельно

102 03.05.2022 Прекращение поставок в РФ Kingston https://www.kingston.com/ru/company/press/article/65778 Выводит на сайте плашку с заявлением по Украине. Утверждают, что "In light ... читать отдельно

103 02.05.2022 Политические лозунги Drupal https://www.drupal.org Opensource CMS. Опубликовали на сайте ссылки на сбор денег для Украины.... читать отдельно

104 02.05.2022 Изменение лого Reshade https://reshade.me/ Популярная программа для пост-обработки в играх (открытый код с 2017). Добавили ... читать отдельно

105 01.05.2022 Политические лозунги starship https://github.com/starship/starship/commit/52fa4bbab4393589aebbeded4351886e657a6275 Баннер для сбора пожертвований, в том числе для армии Украины... читать отдельно

106 01.05.2022 Пропаганда Motix motix.ru Сервис закладок. Вместо сайта motix.ru сделали заглушку c пропагандистким видео ... читать отдельно

107 29.04.2022 Политические лозунги spaceship-prompt https://github.com/spaceship-prompt/spaceship-prompt/commit/d0ec94f1504329e4dbdd14049f4fdfe623a28c67 Баннер для сбора пожертвований, в том числе для армии Украины... читать отдельно

108 29.04.2022 Баннер spaceship-prompt https://github.com/spaceship-prompt/spaceship-prompt/commit/d0ec94f1504329e4dbdd14049f4fdfe623a28c67 Баннер для сбора пожертвований, в том числе для армии Украины. Удаляет русские i... читать отдельно

109 28.04.2022 Политические лозунги cypress-real-events https://github.com/dmtrKovalenko/cypress-real-events/commit/660025b0dac4e69ef6a982eeb0a26e025d3a7696 Баннер для сбора пожертвований, в том числе для армии Украины... читать отдельно

110 27.04.2022 Политические лозунги Yarn https://yarnpkg.com/ Добавили баннер и ссылку на сбор пожертвований для Украины... читать отдельно

111 25.04.2022 Политические лозунги {fmt} is an open-source formatting library providing a fast and safe alternative to C stdio and C++ iostreams. https://github.com/fmtlib/fmt Политические лозунги, логотип, сбор денег. Что характерно, до 1 марта Зверович а... читать отдельно

112 25.04.2022 Политические лозунги {fmt} (formatting library for C++) https://github.com/fmtlib/fmt Политические лозунги, логотип, сбор денег. Что характерно, до 1 марта Зверович а... читать отдельно

113 24.04.2022 Изменение лого Worker (файловый менеджер) http://www.boomerangsworld.de/cms/worker/index.html Фон сайта перекрашен в цвета украинского флага... читать отдельно

114 22.04.2022 Изменение лого Robot Framework https://github.com/robotframework/robotframework.github.com/commit/77592b828d6782421f585bb44b12de8f8680dcd4robotframework.org Добавили украинский флаг в в название на robotframework.org... читать отдельно

115 22.04.2022 Изменение лого Robot Framework https://github.com/robotframework/robotframework.github.com/commit/77592b828d6782421f585bb44b12de8f8680dcd4 Опенсорсный фреймворк для тестирования. Добавили украинский флаг в название на r... читать отдельно

116 22.04.2022 Политические лозунги Selenide https://github.com/selenide/selenide.github.io/commit/fa6c212ee609a6c93de066d7c0c4e42e1b7f454dhttps://ru.selenide.org/2022/04/07/selenide-6.4.0/ UI tests in Java. Опубликовали лозунги в блоге продукта. Сбор денег для украинск... читать отдельно

117 22.04.2022 Политические лозунги AssemblyScript https://github.com/AssemblyScript/assemblyscript Баннер для сбора пожертвований, в том числе для армии Украины.... читать отдельно

118 22.04.2022 Политические лозунги acornjs/acorn https://github.com/acornjs/acorn/commit/27c85bbe84cbf09e71c386d1740fc6d97acbdd61 Баннер для сбора пожертвований, в том числе для армии Украины.... читать отдельно

119 22.04.2022 Политические лозунги zadam/trilium https://github.com/zadam/trilium/commit/1690a55f7d7d41ac64e6b1afa9e7cbc26b75ae48 Ссылка на сбор пожертвований, в том числе для армии Украины.... читать отдельно

120 22.04.2022 Политические лозунги yyyar/gobetween https://github.com/yyyar/gobetween/commit/6e185295c8476810c64a27f5da28edd778e23423 Баннер для сбора пожертвований, в том числе для армии Украины.... читать отдельно

121 22.04.2022 Политические лозунги azjezz/psl https://github.com/azjezz/psl В описании тег StandWithUkraine читать отдельно

122 22.04.2022 Политические лозунги Canva https://www.canva.com/newsroom/news/supporting-ukraine/ Пропаганда и финансовая поддержка Украины читать отдельно

123 22.04.2022 Политические лозунги acornjs https://github.com/acornjs/acorn/commit/27c85bbe84cbf09e71c386d1740fc6d97acbdd61 Баннер для сбора пожертвований, в том числе для армии Украины.... читать отдельно

124 22.04.2022 Политические лозунги AssemblyScript https://github.com/AssemblyScript/assemblyscript Добавили баннер для сбора пожертвований, в том числе для армии Украины.... читать отдельно

125 22.04.2022 Баннер Trilium Notes https://github.com/zadam/trilium/commit/1690a55f7d7d41ac64e6b1afa9e7cbc26b75ae48 Ссылка на сбор пожертвований, в том числе для армии Украины.... читать отдельно

126 21.04.2022 Политические лозунги wxWidgets https://github.com/wxWidgets/website/commit/e55c1d3498ab313093084671aa34aaaa9ce849be Повесили флажок и добавили пропаганды на сайт... читать отдельно

129 20.04.2022 Политические лозунги Laravel https://github.com/laravel/laravel.com/commit/d688711ef9642529bc93d49362b8bcdf87362cf1 Добавили политические лозунги на свой сайт. В когда самого framework пока вроде ... читать отдельно

130 18.04.2022 Сбор пожертвований Archi https://github.com/archimatetool/archi Archi - opensource продукт для создания моделей и эскизов ArchiMate, используетс... читать отдельно

131 18.04.2022 Замена флага CherryTree https://github.com/giuspen/cherrytree/commit/66d69523239c98ada36d93f841615370a1517c48 Под эгидой добавления новых пиктограмм для веток заметок запилил первым в списке... читать отдельно

132 15.04.2022 Политические лозунги Uninstall Tool https://crystalidea.com/ru/uninstall-tool/buy Лозунг на странице покупки. Такие же лозунги на странице покупки других программ... читать отдельно

133 14.04.2022 Политические лозунги Поиск в Яндекс (Chrome extension) https://github.com/burgua/yandex_search_in_chrome/blob/master/code.js#L3 Кроме поиска в Яндекс, открывает политическое видео в соседней вкладке.... читать отдельно

134 14.04.2022 Политические лозунги Freepik https://www.freepik.com/ Добавли баннер в шапку сайта: https://www.freepik.com/ читать отдельно

135 14.04.2022 Политические лозунги composer (PHP) https://github.com/composer/packagist/commit/86244a3695fcaaac9c5ba4257a4314eae1c6d981 Менеджер пакетов для PHP. При скачивании пакетов в терминале выводит текст: &quo... читать отдельно

136 13.04.2022 Политические лозунги AppVeyor https://www.appveyor.com Добавили украинский флаг в шапку читать отдельно

137 13.04.2022 Баннер .NET Fiddle https://dotnetfiddle.net Баннер "We Stand with Ukraine" читать отдельно

140 12.04.2022 Политические лозунги Galène (videoconference) https://github.com/jech/galene На сайтах https://galene.org/ и https://galene.org:8443/group/public/ изображени... читать отдельно

141 11.04.2022 Политические лозунги Hacking with Swift www.hackingwithswift.com Образовательный ресурс по программированию на Swift. Добавили украинский флажок:... читать отдельно

142 11.04.2022 Удаление русского языка Parallels parallels.com Удалили русский перевод сайта. Пропаганда.https://imgbox.com/vIwZXDIO https://im... читать отдельно

147 10.04.2022 Изменение лого MenuetOS http://menuetos.net/ Добавили флажок Украины в шапку сайта: https://imgbox.com/DdwDbvR7... читать отдельно

150 08.04.2022 Изменение лого iFixit https://ru.ifixit.com/ Перекрасили логотип в цвета украинского флага.... читать отдельно

151 08.04.2022 Политические лозунги Leaflet https://github.com/Leaflet/Leaflet/commit/483545c72b366e671cfd8e0fd9b63598dbce26b8 JavaScript library for interactive maps. Добавили украинский флажок в еще одно м... читать отдельно

152 08.04.2022 Удаление контента Webgrabplus https://github.com/SilentButeo2/webgrabplus-siteinipack/commit/1256512408bb07bf36ac90a4e35400d6c5dae4abhttp://www.webgrabplus.com/content/stop-war-no-russia-support Софт для парсинга сайтов с ТВ программами от голландца Jan van Straaten. Удалил ... читать отдельно

153 08.04.2022 Изменение лого softportal.com https://www.softportal.com/img/green/head/sp_lenta2.jpg добавили синюю и желтую ленточки читать отдельно

154 08.04.2022 Флаг softportal.com https://www.softportal.com/img/green/head/sp_lenta2.jpg добавили синюю и желтую ленточки на логотип. Если заходить из РФ, ленточки стыдл... читать отдельно

155 08.04.2022 Политические лозунги CASL https://github.com/stalniy/casl/commit/b13c3de252b8412079b4030ff73309d65713c8d2 Authorization JS library. Полит лозунг в документации и на сайте https://casl.js... читать отдельно

156 07.04.2022 Ограничение по языку counter.dev https://github.com/ihucos/counter.dev/commit/7abe9d1d9dca75d6a242a7f3833390b883e2ae70 Веб аналитика. Если в настройках браузера русский язык, отображают сообщение и н... читать отдельно

157 07.04.2022 Политические лозунги counter.dev https://github.com/ihucos/counter.dev/commit/7abe9d1d9dca75d6a242a7f3833390b883e2ae70 Message for russian users. Так же предыдущий и следующий коммиты.... читать отдельно

158 07.04.2022 Политические лозунги Cucumber JS (NPM package) https://github.com/cucumber/cucumber-js/commit/94458aaf07146ee3069e3b2d536ca773e5faec54 Cucumber (NPM package '@cucumber/cucumber') - added StandWithUkr... читать отдельно

159 06.04.2022 Изменение лого imgur imgur.com Перекрасили логотип в цвета украинского флага... читать отдельно

160 04.04.2022 Политические лозунги AltStore (iOS) Обновлена вкладка «Новости AltStore» со ссылкой на руководство по ресурсам, подг... читать отдельно

161 03.04.2022 Политические лозунги ClickHouse https://clickhouse.com/blog/we-stand-with-ukraine/ Политические лозунги на главной и в блоге. Перекрасили шапку в цвета украинского... читать отдельно

162 01.04.2022 Политические лозунги docker-compose Icinga stack https://github.com/lippserd/docker-compose-icinga заблокирован доступ к файлам в репозитории https://repo.packagist.org/, с лозунг... читать отдельно

163 01.04.2022 Политические лозунги docker-php-extension-installer https://github.com/mlocati/docker-php-extension-installer/commit/5fab1d04c3a857ece3284b6052b029652ca50477 Утилита для установки PHP-модулей внутри контейнеров. Совмещает политические ком... читать отдельно

164 01.04.2022 Политические лозунги docker-php-extension-installer https://github.com/mlocati/docker-php-extension-installer/commit/5fab1d04c3a857ece3284b6052b029652ca50477 Утилита для установки PHP-модулей внутри контейнеров. Совмещает политические ком... читать отдельно

165 01.04.2022 Политические лозунги Angular https://angular.io/ Добавли баннер в шапку сайта читать отдельно

169 01.04.2022 Баннер Wagtail (CMS на Django) https://github.com/wagtail/wagtail.org/ Баннер в поддержку Украины в шапке сайта wagtail.org... читать отдельно

170 31.03.2022 Изменение лого Vim https://www.vim.org/ Перекрасили шапку сайта в цвета украинского флага... читать отдельно

173 31.03.2022 Изменение лого pastebin.com https://pastebin.com Покрасили лого в цвета украинского флага читать отдельно

174 31.03.2022 Изменение лого MikTex https://miktex.org/ Логотип на фоне флага украины со ссылкой на пожертвования украинским беженцам... читать отдельно

178 30.03.2022 Изменение лого Online-go.com https://github.com/online-go/online-go.com Логотип перекрашен в цвета флага Украины читать отдельно

179 30.03.2022 Политические лозунги Prometheus https://prometheus.io/ Проукраинский баннер на титульной странице проекта... читать отдельно

186 29.03.2022 Политические лозунги Cobian Reflector https://www.cobiansoft.com/crhistory.html Cobiansoft популярные, бесплатные для коммерции, программы резервного копировани... читать отдельно

187 29.03.2022 Изменение лого random-user-agent https://github.com/tarampampam/random-user-agent/commit/fb9f595306a0e149a248c080859749b6d549be90 Выпущен тег только для смены иконки читать отдельно

188 29.03.2022 Удален русский язык Uptime kuma https://github.com/louislam/uptime-kuma/tree/1.12.0 https://www.reddit.com/r/UptimeKuma/comments/t1rsqs/uptime_kuma_112_released/ Удаляли русский язык, просили путина закончить войну чтобы вернуть его.... читать отдельно

189 29.03.2022 Удален русский язык Uptime kuma https://github.com/louislam/uptime-kuma/tree/1.12.0 Удаляли русский язык, просили путина закончить войну чтобы вернуть его. https://... читать отдельно

192 29.03.2022 Политические лозунги ScreenshotTile https://github.com/cvzi/ScreenshotTile/blob/master/app/src/main/java/com/github/cvzi/screenshottile/utils/Utils.kt#L793 всплывающие сообщения при снимках экрана читать отдельно

193 28.03.2022 Политические лозунги vue-boilerplate-template https://github.com/nicejade/vue-boilerplate-template при подгрузке пакетов вылезает полит. текст.... читать отдельно

194 28.03.2022 Политические лозунги snap winbox https://github.com/panaceya/winbox/commit/adb017fd7bf2ea40bbf5e449a20091192188509f При каждом запуске призыв. Фильтрация по locale... читать отдельно

195 28.03.2022 Изменение лого Slack https://slack.com/ Замена логотипа в цвета флага Украины читать отдельно

196 28.03.2022 Изменение лого EdgeDB https://twitter.com/edgedatabase/status/1499842655840190468 https://github.com/edgedb Смена логотипа в репозитории, пропаганда в twitter... читать отдельно

199 28.03.2022 Политические лозунги virtualdj https://www.virtualdj.com/ При запуске программы с росcийского ip вылетает политический пуш, на сайте также... читать отдельно

200 28.03.2022 Политические лозунги Tasmota https://github.com/arendst/Tasmota/commit/b4f99bb74704e4a5f85b7ba9e03b126bf1c43320 Убрали малварь из кода прошивки, но в Readme репозитория осталась ссылка на приз... читать отдельно

201 28.03.2022 Политические лозунги Tasmota https://github.com/arendst/Tasmota/commit/91752fb26539161f5ef034553d8f36659dba640c Убрали малварь из кода прошивки, но в Readme репозитория осталась ссылка https:/... читать отдельно

202 28.03.2022 Политические лозунги Notepad++ https://github.com/notepad-plus-plus/notepad-plus-plus https://notepad-plus-plus.org/downloads/ читать отдельно

209 27.03.2022 Политические лозунги py7zr https://github.com/miurahr/py7zr/commit/3ad1743fe00c8c9a2a89b548ed80f7de2406d275 Политический лозунг читать отдельно

210 27.03.2022 Баннер py7zr https://github.com/miurahr/py7zr/commit/3ad1743fe00c8c9a2a89b548ed80f7de2406d275 StandWithUkraine читать отдельно

211 27.03.2022 Политические лозунги PHPUnit https://github.com/sebastianbergmann/phpunit/blob/9.5/src/Runner/Version.php#L63 Политота (добавлен хэштег: #StandWithUkraine) читать отдельно

214 27.03.2022 Политические лозунги Unity Ads for Android https://github.com/Unity-Technologies/unity-ads-android Вместо рекламы иногда показываются лозунги "выходите на улицу" и так д... читать отдельно

220 26.03.2022 Политические лозунги Snap package with winbox https://github.com/panaceya/winbox/commit/adb017fd7bf2ea40bbf5e449a20091192188509f Приложение для администрирования маршрутизаторов Mikrotik. Само приложение (офиц... читать отдельно

223 26.03.2022 Политические лозунги postfixadmin https://github.com/postfixadmin/postfixadmin.git Политический баннер #StandWithUkraine читать отдельно

224 25.03.2022 Политические лозунги jgraph / drawio-desktop https://github.com/jgraph/drawio-desktop/commit/2b02c721bf9f2b757919ea552a3f2ff7f11dd9f7 В меню помощь, в пункте о проекте, политический лозунг нет войне. Появился после... читать отдельно

228 25.03.2022 Политические лозунги кавес ру https://caves.ru/ Форум тех, кто пишет на режимных заводах "сгиня - вор" и портит оборуд... читать отдельно

230 25.03.2022 Политические лозунги PlantUML https://plantuml.com/ru/ Антирооссийская пропаганда. Угрозы, призывы к антиправительственным акциям... читать отдельно

231 25.03.2022 Политические лозунги PlantUML Антирооссийская пропаганда на сайте https://plantuml.com/ru/. Угрозы, призывы к ... читать отдельно

232 25.03.2022 Политические лозунги php composer https://github.com/composer/packagist/commit/86244a3695fcaaac9c5ba4257a4314eae1c6d981 #StandWithUkraine читать отдельно

233 25.03.2022 Политические лозунги Locust https://github.com/locustio/locust/commit/38fb94d4c39db07a2f984b6b1a6c944a4e489d7f Added Support Ukraine badge to README.md читать отдельно

234 25.03.2022 Политические лозунги Целый список wordpress плагинов https://docs.google.com/document/d/1CusIWpZVO5TrQNLMWwT7URMiEfIR6y3K45GGWTBEOZU/edit?usp=sharing Как минимум один из них собирает донаты на военную компанию https://plugins.trac... читать отдельно

235 25.03.2022 Политические лозунги Wordpress плагины https://wordpress.org/plugins/stop-war-stop-putin/https://wordpress.org/plugins/standwithukraine/https://wordpress.org/plugins/no-war/https://wordpress.org/plugins/we-stand-with-ukraine-banner/https://wordpress.org/plugins/stand-with-ukraine/https://wordpress.org/plugins/help-ukraine/https://wordpress.org/plugins/stand-ukraine/https://ru.wordpress.org/plugins/stop-the-war/ Как минимум один из плагинов собирает донаты на военную компанию: https://plugin... читать отдельно

236 25.03.2022 Политические лозунги MicroSIP - open source portable SIP softphone based on PJSIP stack for Windows OS. https://www.microsip.org/ Лозунги на сайте, возможно какой-то недокументированный функционал в новых верси... читать отдельно

237 25.03.2022 Политические лозунги MicroSIP - open source portable SIP softphone based on PJSIP stack for Windows OS. https://www.microsip.org/source Лозунги на сайте читать отдельно

238 25.03.2022 Политические лозунги composer https://github.com/composer/packagist/commit/86244a3695fcaaac9c5ba4257a4314eae1c6d981 + читать отдельно

239 24.03.2022 Политические лозунги Mate https://prnt.sc/oVezpycty94G Плагин переводчика для браузера Firefox. Теперь показывает политические лозунги.... читать отдельно

240 24.03.2022 Политические лозунги draw.io https://github.com/jgraph/drawio/commit/6a5dd8d3715f6aba50f48041cdc699cbd9af91cf#diff-c6f752c951f4e1c585c6e8cab1ffbc98d580eb9263352ce151597273a64e2435 Пошел слух про то что еще и вайпают данные файла при сохранении, однако подтверж... читать отдельно

241 24.03.2022 Политические лозунги selenium https://www.selenium.dev/ Selenium Supports Ukraine читать отдельно

242 23.03.2022 Политические лозунги https://rubyweekly.com/ https://rubyweekly.com/issues/595 Убрали из рассылок русские адреса и возможность подписаться с .ru почты на измен... читать отдельно

243 23.03.2022 Политические лозунги Composer https://github.com/composer/packagist/commit/86244a3695fcaaac9c5ba4257a4314eae1c6d981 Выводит текст: "Info from https://repo.packagist.org: #StandWithUkraine&quo... читать отдельно

244 23.03.2022 Политические лозунги ukraine-not-war/stop-war https://github.com/ukraine-not-war/stop-war виджет читать отдельно

245 23.03.2022 Форк EvolutionCMS https://github.com/evolution-cms/evolution/releases Переходите на репозиторий продукта без токсичного кода и политоты https://github... читать отдельно

246 22.03.2022 Политические лозунги pgcli https://github.com/dbcli/pgcli/commit/6884c298e6845a4d870ac815a1ed269063fe3ddc #StandWithUkraine читать отдельно

247 22.03.2022 Политические лозунги Security-Code-Scan https://github.com/security-code-scan/security-code-scan/releases/tag/5.6.2 I'm the author. :) читать отдельно

248 22.03.2022 Изменение лого Security-Code-Scan https://github.com/security-code-scan/security-code-scan/releases/tag/5.6.2 Автор поменял цвета лого и гордо сообщил нам об этом... читать отдельно

249 22.03.2022 Политические лозунги PHPUnit https://github.com/sebastianbergmann/phpunit/commit/4634e702b5f05f5e948e531eb8b4fc19be40610c #StandWithUkraine читать отдельно

254 22.03.2022 Политические лозунги Instant Games Bridge https://github.com/mewtongames/instant-games-bridge Вместо баннеров показываются призывы к революции... читать отдельно

257 22.03.2022 Политические лозунги Yad https://github.com/v1cont/yad/commit/e38f7fa71aa9b2dff408ae14ca7133e4fdc4b02a Вырезание русского языка, "DROP K HUJAM russian translation" (https://... читать отдельно

258 22.03.2022 Политические лозунги ClamAV https://github.com/Cisco-Talos/clamav/issues/500 Доступ к CDN ресурсам ClamAV закрыт для российских IP (решение Cisco). Freshclam... читать отдельно

259 22.03.2022 Политические лозунги Svelte (https://svelte.dev/) и Svelte-Kit (https://kit.svelte.dev/) - Баннер на сайте в поддержку Украины читать отдельно

262 22.03.2022 Политические лозунги in-solidarity-with-ukraine https://github.com/core-hacked/in-solidarity-with-ukraine/commit/60af44e10440e5fed49aea4e80d84530e46c6ab8 A simple repository with HTML/CSS Ukraine flag and "stop war" text on ... читать отдельно

263 22.03.2022 Политические лозунги ukrfetch https://github.com/ukrfetch/ukrfetch/commit/362853d86a64d093c5ddb8d11d8d06ec69cd7c7c Simple fetch tool to show Solidarity with Ukraine читать отдельно

264 22.03.2022 Политические лозунги Russia-Blocker https://github.com/Riceblade/Russia-Blocker/commit/ec9b3cd026f28f592c1cf3620da799e6f4f914ec Automatically redirects Russian connections to ukrainian charities читать отдельно

265 22.03.2022 Политические лозунги hands-off-ukraine-banner https://github.com/filipe-freire/hands-off-ukraine-banner/commit/5a1fa52f04022971fdcc738d4b1d58c9371c1769 This banner includes easy access links to support Ukraine against the deliberate... читать отдельно

267 22.03.2022 Политические лозунги embargoed-list https://github.com/rameerez/embargoed-list/blob/main/README.md List of all language-specific versions of embargoed, software to block to block ... читать отдельно

268 22.03.2022 Политические лозунги hejny/Ukraine https://github.com/hejny/Ukraine/commit/e74a5de837d6ed0e2e11e174f4319a5ededc7c28 Add ribbon with Ukraine flag into the website you manage, show the anti-war mess... читать отдельно

269 22.03.2022 Политические лозунги RussianBlocker Public https://github.com/OB42/RussianBlocker/commit/10e0ab31f0e0f8372fb24d32544e7e4867d3f688 Detect Russian and Belarussian visitors to block or alert them to protest the wa... читать отдельно

270 22.03.2022 Политические лозунги PutinWantedPoster https://github.com/snippetboy/PutinWantedPoster/commit/fbafce5e49d22c660d9da78919f035b812cced13 Putin Wanted Poster читать отдельно

271 22.03.2022 Политические лозунги express-putin https://github.com/limesquid/express-putin/commit/b3eb6eae757d74d1a8241bc5dd6773dae6920fb2 Node.js Express middleware to reject requests from all Russian IPs. читать отдельно

272 22.03.2022 Политические лозунги yandex-conqueror https://github.com/piotrmaslanka/yandex-conqueror/commit/a2f5d01f9a367b22dbafbcb2a9643cb73d2365a1 A tool to inform the general Russian population about what's going on in... читать отдельно

275 21.03.2022 Политические лозунги voku/portable-ascii https://github.com/voku/portable-ascii/commit/377ab19df364e512cb6e49b8c7d026f5b550ac92 Все пакеты в packagist от пользователя voku: https://packagist.org/packages/voku... читать отдельно

277 21.03.2022 Политические лозунги event-source-polyfill https://github.com/Yaffle/EventSource/commit/de137927e13d8afac153d2485152ccec48948a7a javascript либа. Начиная с версии 1.0.26 выводит alert() на странице.... читать отдельно

278 21.03.2022 Политические лозунги Yaffle/EventSource https://github.com/Yaffle/EventSource/commit/de137927e13d8afac153d2485152ccec48948a7a javascript либа event-source-polyfill. Полифилы js используются в множестве стор... читать отдельно

279 21.03.2022 Политические лозунги https://leafletjs.com/ https://leafletjs.com/ На сайте популярной библиотки leafletjs появился политический лозунг... читать отдельно

281 21.03.2022 Политические лозунги Appsberry (websa) https://websa.advancedhosting.com/StandWithUkraine облачный хостинг читать отдельно

282 21.03.2022 Политические лозунги AdvancedHosting https://advancedhosting.com/ Облачный хостинг. Пропаганда читать отдельно

283 21.03.2022 Политические лозунги Refactoring.Guru https://refactoring.guru/ru/help-ukraine Призывы спонсировать украинских военных и волонтеров, гуманитарные благотворител... читать отдельно

285 21.03.2022 Политические лозунги Notepad++ https://notepad-plus-plus.org/news/v833-make-apps-not-war/ Политические лозунги на сайте. Есть опасение что последние версии продукта могут... читать отдельно

286 21.03.2022 Политические лозунги Isomorphic Authorization JavaScript library https://github.com/stalniy/casl/commit/b13c3de252b8412079b4030ff73309d65713c8d2 Политический баннер "Stop war in Ukraine. All truth about Russia invasion&q... читать отдельно

287 21.03.2022 Политические лозунги Расширение Random User-Agent https://github.com/tarampampam/random-user-agent/commit/fb9f595306a0e149a248c080859749b6d549be90 так то вроде ничего серьёзного. перекрасили лого в известные цвета.... читать отдельно

290 20.03.2022 Политические лозунги The unarchiver (macOS App Store) https://imgur.com/a/q5DGKxG Если не нажать кнопку, то разархивировать не будет, но только раз. При следующем... читать отдельно

291 20.03.2022 Политические лозунги https://www.ratatype.ru/ https://www.ratatype.ru/ https://www.ratatype.ru/ читать отдельно

292 20.03.2022 Политические лозунги RataType клавиатурный тренажер https://www.ratatype.ru/ Заблокирован в РФ. Призывы свергать читать отдельно

293 20.03.2022 Политические лозунги FreePBX ОТСУТСТВУЕТ При обновлении каждую 5 команду выдает сообщение с призывом остановить РФ... читать отдельно

294 20.03.2022 Флаг Diptrace https://www.diptrace.com/ Украинская компания, разрабатывает САПР. Заменили на сайте флаг РФ на флаг Украи... читать отдельно

297 20.03.2022 Политические лозунги yaml-front-matter https://github.com/spatie/yaml-front-matter/commit/a5a8443f7d9bfc5c337cf41c92347b6d677d23bb https://github.com/spatie/yaml-front-matter - баннер в README.md читать отдельно

299 20.03.2022 Политические лозунги LeafletJs https://leafletjs.com/ На главной странице теперь полит-лозунги, с предложением положить "семена в... читать отдельно

300 19.03.2022 Политические лозунги SergeyOcheretenko/StopWarBot https://github.com/SergeyOcheretenko/StopWarBot/commit/152d9a0f06625475d913633452c41779a1f9f25b Бот для рассылки пропагандистского спама читать отдельно

301 19.03.2022 Политические лозунги goddessmokosh/stop-war-in-ukraine https://github.com/goddessmokosh/stop-war-in-ukraine/commit/171191737d289608cc55f7c4324c74fce233821a Плагин для wordpress для демонстрации баннеров и сбора средств на ведение боевых... читать отдельно

304 19.03.2022 Малварь, шифровальщик или иные фатальные угрозы emergenzeHack/ukrainehelp.emergenzehack.info_segnalazioni https://github.com/emergenzeHack/ukrainehelp.emergenzehack.info_segnalazioni/commit/278b4ec80b6c957bd7cbc0a8245a8ed2cba88e55 Ресурсы для сбора разведданных и аналитики - геолокация, парсинг ресурсов, и т.п... читать отдельно

305 19.03.2022 Политические лозунги daocentral/ukraine https://github.com/daocentral/ukraine/commit/ffc07ebc67c244c59acd4d01193c428f8a5e756c Ресурсы цифровой децентрализованной организации нацеленной на сбор средств для в... читать отдельно

306 19.03.2022 Политические лозунги petrussola/help-ukraine-open-source https://github.com/petrussola/help-ukraine-open-source/commit/676bfac5ed77ccb6b6a8a731353ed6239a57d45f Список опенсорс проектов, используемых для сбора данных, создания организаций и ... читать отдельно

307 19.03.2022 Политические лозунги hattifn4ttar/youtube_supportfreemedia https://github.com/hattifn4ttar/youtube_supportfreemedia/commit/99ae3284665adc24fc393e9537bf74222517a4a8 ПО для накрутки просмотров пропагандистских youtube роликов... читать отдельно

308 19.03.2022 Политические лозунги artshishkin / swarm-digital-ocean https://github.com/artshishkin/swarm-digital-ocean/commit/6d718f17f41011f7d710deb8963fee63e39e4afa ПО для хакерских атак, настроенное на конкретные ресурсы в РФ... читать отдельно

309 19.03.2022 Малварь, шифровальщик или иные фатальные угрозы danieldanielecki/IT-ARMY-of-Ukraine-Resources-in-English https://github.com/danieldanielecki/IT-ARMY-of-Ukraine-Resources-in-English/commit/7943fb13858197707b13686b612548f5812b3fab Страница для координации хакерских атак на инфраструктуру РФ, ссылки на прикладн... читать отдельно

310 19.03.2022 Политические лозунги gianpaj / walnut.tv https://github.com/gianpaj/walnut.tv/commit/b29d08c048a1020526a8212c9cd20665c4fba980 Политические лозунги в ПО читать отдельно

312 19.03.2022 Малварь, шифровальщик или иные фатальные угрозы a2435191/ukraine-war-map-twitter-bot https://github.com/a2435191/ukraine-war-map-twitter-bot/commit/7c8c5fcd1478f5dcf61f76cc754c34e6de2682e1 Бот для ведения пропаганды в твиттере читать отдельно

313 19.03.2022 Финансы helpmap/helpmap.io https://github.com/helpmap/helpmap.io/commit/a4864227f59d42c216448f82c08d834af2f8eba6 Фреймворк для массового создания ресурсов для сбора финансов... читать отдельно

314 19.03.2022 Политические лозунги VSBalanchuk/AAInUkraine https://github.com/VSBalanchuk/AAInUkraine/commit/f400a1b04bcd0055c99aebebe07b165ae5fa5270 Баннер для размещения на веб-ресурсах читать отдельно

315 19.03.2022 Политические лозунги alexshapalov/Support-Ukraine https://github.com/alexshapalov/Support-Ukraine/commit/a5b48de9a8f6e9b36d8519acba803f67693e5125 Баннер для размещения на веб-ресурсах читать отдельно

316 19.03.2022 Политические лозунги KobaltDigital / goods4ukraine.eu (Laravel) https://github.com/KobaltDigital/goods4ukraine.eu/commit/2dfda21ef8f0d18a4afce9c886367c4f8aabc543 Веб-фреймворк, название переименовано в лозунг... читать отдельно

318 19.03.2022 Политические лозунги vshymanskyy/StandWithUkraine https://github.com/vshymanskyy/StandWithUkraine/commit/7c25c6ce0ca2e2956ca710180b095aa9a9dfc355 Инструментарий для внедрения баннеров в ПО/Веб ресурсы... читать отдельно

319 19.03.2022 Политические лозунги https://github.com/evermade/support-ukraine-banner https://github.com/evermade/support-ukraine-banner Софт для распространения баннеров читать отдельно

320 19.03.2022 Баннеры evermade/support-ukraine-banner https://github.com/evermade/support-ukraine-banner Репозиторий для распространения политических баннеров... читать отдельно

321 19.03.2022 Политические лозунги rete ete.js Build Status Quality Gate Status Join the chat at https://gitter.im/retejs/Lobby JavaScript framework for visual programming https://github.com/retejs/rete/commit/d3ff828a41f96e34f04619eb44c688c913ee8def #StandWithUkraine postinstall message читать отдельно

322 19.03.2022 Политические лозунги Synergy https://github.com/symless/synergy-core/commit/c542c57b5ef6ee0640a5a68ecb40a2997a68bedb баннер, редирект с ip адресов РФ читать отдельно

323 19.03.2022 Политические лозунги Rust https://blog.rust-lang.org/2022/02/24/Rust-1.59.0.html В начале анонса релиза 1.59.0 абзац: Today's release falls on the day in... читать отдельно

326 19.03.2022 Политические лозунги Winbox snap install https://github.com/panaceya/winbox Пакет с Winbox для Linux систем. Политика. читать отдельно

327 19.03.2022 Политические лозунги - https://github.com/ukraine-not-war/stop-war - читать отдельно

328 19.03.2022 Баннеры ukraine-not-war/stop-war https://github.com/ukraine-not-war/stop-war Widget для пропаганды читать отдельно

329 19.03.2022 Политические лозунги Mate Translate https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/instant-translate/?utm_source=addons.mozilla.org&utm_medium=referral&utm_content=search Политические призывы в расширении браузера версии 10.1.13... читать отдельно

330 19.03.2022 Политические лозунги Mate Translate (плагин Firefox) https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/instant-translate Политические призывы в расширении браузера версии 10.1.13 Скрин: https://prnt.sc... читать отдельно

331 19.03.2022 Политические лозунги Winbox из SANP Linux https://snapcraft.io/winbox Пакет установлен из магазина SNAP. Политические призывы в версии 3.35 при запуск... читать отдельно

332 19.03.2022 Политические лозунги VyOS https://blog.vyos.io/global-security-issue-with-russian-federation-invasion-into-ukraine javascript-библиотека. Начиная с версии 1.0.26 выводит alert() на странице.... читать отдельно

335 19.03.2022 Политические лозунги LosslessCut https://github.com/mifi/lossless-cut/issues/1055 Добавлена кнопка в самом центре окна программы, которая сначала была украинским ... читать отдельно

336 18.03.2022 Политические лозунги Winbox snap https://github.com/panaceya/winbox Баннер в поддержку Украины читать отдельно

337 18.03.2022 Политические лозунги terraform-aws-eks https://github.com/terraform-aws-modules/terraform-aws-eks/commit/fad350d5bf36a7e39aa3840926b4c9968e9f594c feat: Made it clear that we stand with Ukraine читать отдельно

339 18.03.2022 Соглашение на использование CliWrap https://github.com/Tyrrrz/CliWrap Внесение в условия использования, по которому использование библиотеки означает ... читать отдельно

340 18.03.2022 Соглашение на использование Tyrrrz/CliWrap https://github.com/Tyrrrz/CliWrap Внесение в условия использования, по которому использование библиотеки означает ... читать отдельно

341 18.03.2022 Политические лозунги svelte.dev https://github.com/sveltejs/sites/pull/308 Баннер с ссылкой на донаты Украине. Автор https://github.com/pngwn... читать отдельно

343 18.03.2022 Баннер svelte.dev https://github.com/sveltejs/sites/pull/308 Добавили на сайт https://svelte.dev/ баннер со ссылкой на сайт stopputin для сбо... читать отдельно

344 18.03.2022 Политические лозунги Jest https://jestjs.io/ru/ Баннер в поддержку Украины. читать отдельно

345 18.03.2022 Политические лозунги phpunit https://github.com/sebastianbergmann/phpunit/commit/4634e702b5f05f5e948e531eb8b4fc19be40610c php фреймворк для тестирования кода, политический лозунг (начиная с версий 9.5.1... читать отдельно

347 18.03.2022 Политические лозунги yii2-starter-kit https://github.com/yii-starter-kit/yii2-starter-kit/commit/cfc03ed42cd3dffb7c4b4ee4d081615024bffde7 политические лозунги читать отдельно

348 18.03.2022 Политические лозунги mailtrap.io mailtrap.io Если зайти под русским ip то показывает страницу политическим лозунгом и видеома... читать отдельно

349 18.03.2022 Политические лозунги Evolution CMS https://github.com/evolution-cms/evolution/commit/1c586bc76f739264dcf0482530945875fa444b77 Подстава после обновления на последнюю версию... читать отдельно

350 18.03.2022 Политические лозунги kubernetes-sigs/kind https://github.com/kubernetes-sigs/kind/pull/2666 На сайт https://kind.sigs.k8s.io/ добавлен баннер с флагом и ссылка "Help P... читать отдельно

351 18.03.2022 Баннер kubernetes-sigs/kind https://github.com/kubernetes-sigs/kind/pull/2666 На сайт https://kind.sigs.k8s.io/ добавлен баннер с флагом и ссылка "Help P... читать отдельно

354 18.03.2022 Баннер Dotnet Foundation https://github.com/dotnet-foundation/website/commit/72ddd84dd8c1b68489d870e467cc584752af8049 добавили баннер "We Stand with Ukraine" на сайт https://dotnetfoundati... читать отдельно

355 18.03.2022 Политические лозунги Roave/SecurityAdvisories https://github.com/Roave/SecurityAdvisories/commit/3b910ed88bb6ee25696073ff282cfdbd4bd886b8 При недовольстве примешивания политики в опен сорс, людей могут банить - https:/... читать отдельно

356 18.03.2022 Политические лозунги Figma https://forum.figma.com/t/ukrainian-people-are-dying-close-figma-in-russia/15263/3 Figma решила заморозить корпоративные аккаунты российских клиентов. Личные пока ... читать отдельно

359 18.03.2022 уточнения AWS Terraform modules https://github.com/terraform-aws-modules/terraform-aws-eks/commit/f5511e4df1f06954229f48df1cf87f9ebc8da26a Фраза terms of use в readme заменена на information. Думаю, тип проблемы можно с... читать отдельно

360 18.03.2022 Политические лозунги AWS Terraform modules https://github.com/terraform-aws-modules/terraform-aws-eks/commit/f5511e4df1f06954229f48df1cf87f9ebc8da26a Фраза terms of use в readme заменена на information. тип проблемы меняем на &quo... читать отдельно

361 18.03.2022 Политические лозунги Leaflet https://github.com/Leaflet/Leaflet/commit/c94faa201a916fbf48e30156179d78ab5620d2d5 На сайте заменена главная страница: https://leafletjs.com/... читать отдельно

362 18.03.2022 Политические лозунги Symfony https://github.com/symfony/symfony/commit/37ca066c6fb3aac241ccfb12b2531675798528d7 Шильдик #StandWithUkraine читать отдельно

363 18.03.2022 Баннер Symfony https://github.com/symfony/symfony/commit/37ca066c6fb3aac241ccfb12b2531675798528d7 Баннер в поддержку Украины в шапке сайта https://symfony.com/... читать отдельно

364 18.03.2022 Политические лозунги EventSource https://github.com/Yaffle/EventSource/blob/master/src/eventsource.js#L1032 Полифилы js используются в множестве сторонних сервисов, пол миллиона загрузок в... читать отдельно

365 18.03.2022 Политические лозунги snap winbox https://github.com/panaceya/winbox Политические лозунги читать отдельно

366 18.03.2022 Политические лозунги https://www.npmjs.com/package/event-source-polyfill https://github.com/Yaffle/EventSource/commit/de137927e13d8afac153d2485152ccec48948a7a Через 15 секунд после открытия страницы алертит призыв прекратить происходящее и... читать отдельно

367 18.03.2022 Политические лозунги T-Regx https://github.com/T-Regx/T-Regx/commit/88c05aa62f1931f31e252c68c4084f22336e4552 и https://github.com/T-Regx/T-Regx/commit/7e4812ab0a0c562c0d3e024926c71c24a98fa3b4 StandWithUkraine banner читать отдельно

368 18.03.2022 Политические лозунги Portable ASCII for PHP https://github.com/voku/portable-ascii used e.g. in Laravel Core читать отдельно

369 18.03.2022 Политические лозунги react-create-app https://github.com/facebook/create-react-app/commit/fd8c5f7b1b1d19d10d24cc2f9fdfc110585dc030 docs: add homepage banner in support of Ukraine (#12113) читать отдельно

370 18.03.2022 Баннер react-create-app https://github.com/facebook/create-react-app/commit/fd8c5f7b1b1d19d10d24cc2f9fdfc110585dc030 Добавили баннер в поддержку Украины на сайт https://create-react-app.dev/... читать отдельно

372 18.03.2022 Политические лозунги laminas/*, mezzio/*, https://github.com/laminas/laminas-servicemanager/commit/1fb805d456f4e916e5fbddad4d2349adfd2f05ba Данный политический лозунг есть во всех пакетах laminas/ и mezzio/.... читать отдельно

374 18.03.2022 Политические лозунги Snap package with winbox https://github.com/panaceya/winbox/commit/adb017fd7bf2ea40bbf5e449a20091192188509f читать отдельно

375 18.03.2022 Политические лозунги MUI https://github.com/mui/material-ui/pull/31275 Баннер в поддержку Украины читать отдельно

377 18.03.2022 Политические лозунги Elmedia Player (macOS) https://www.elmedia-video-player.com/ Вместо проигрывания медиа файлов запускает видео военных действий с политическим... читать отдельно

378 18.03.2022 Политические лозунги React.js https://github.com/reactjs/reactjs.org/commit/d90fd21fdbedb075a4cc196c16156b534daf14a4 Баннер "Поддержите Украину" на сайте с документацией... читать отдельно

381 18.03.2022 Баннер Reactjs.org https://github.com/reactjs/reactjs.org/commit/d90fd21fdbedb075a4cc196c16156b534daf14a4 Баннер "Поддержите Украину" на сайте с документацией https://ru.reactj... читать отдельно

382 18.03.2022 Политические лозунги, призывы и инструкции к ДДОС https://github.com/NewEXE/belsk-schedule https://github.com/NewEXE/belsk-schedule/commit/b27b55bcf992887864d933af19e009e5750c4ca1 Куча говна читать отдельно

385 18.03.2022 Политические лозунги https://github.com/stop-war-in-ukraine https://github.com/yarnpkg/website/issues/1155 Массовый спам issues в репозиториях читать отдельно

386 18.03.2022 Политические лозунги stop-war-in-ukraine https://github.com/yarnpkg/website/issues/1155 Массовый спам issues в репозиториях читать отдельно

387 18.03.2022 Политические лозунги Ember.js https://emberjs.com/community/invasion-of-ukraine/ https://emberjs.com/ читать отдельно

389 18.03.2022 Политические лозунги vdz yandex metrika https://plugins.trac.wordpress.org/browser/vdz-yandex-metrika/assets/banner-772x250.png?rev=2688057 это плагин wordpress, политические лозунги плюс бекдор, сейчас репозиторий зачищ... читать отдельно

390 17.03.2022 Политические лозунги https://github.com/k01ek https://github.com/k01ek/notowar Примеры программ на разных языках программированиях выводящие текст "No to ... читать отдельно

392 17.03.2022 Политические лозунги https://github.com/mallardduck/ https://github.com/KickflipCli/kickflip-src Генератор фейковых сайтов по шаблону с ключевыми словами и призывами (одного мей... читать отдельно

393 17.03.2022 Политические лозунги GM-DONATE (gm-donate.ru) система доната в Garry's mod https://github.com/GM-DONATE/IGS/commit/d98b6dd9f43225a6b03c665db8a57690646515ee#diff-13dde08e38ae5b40da01b8fed10e552f417dd1044710f28c10afa801521cb6bc Скрытно заменена текстура модели автомата с содовой на текстуру господина П. с ф... читать отдельно

395 17.03.2022 Политические лозунги Redirect Russia https://github.com/pabio/redirect-russia Скрипт встраиваемый на сайты, перенаправляющий пользователей из России на страни... читать отдельно

398 17.03.2022 Политические лозунги https://github.com/vadimdemedes/ink https://github.com/vadimdemedes/ink/issues/506 Issue с призывом платной поддержки украинской армии... читать отдельно

400 17.03.2022 Баннер vadimdemedes/ink https://github.com/vadimdemedes/ink/issues/506 Issue с призывом платной поддержки украинской армии. Баннер в readme.... читать отдельно

401 17.03.2022 Политические лозунги spaceship-prompt/spaceship-prompt https://github.com/spaceship-prompt Поддержка полит лозунгами и удаление всех русских issues... читать отдельно

402 17.03.2022 Показывает флаг украины при первом запуске. Qalctulate! (GTK) https://github.com/Qalculate/qalculate-gtk/commit/74c7413429b386f08028565f16f537204217b456 Remove flags for RUB and BYR/BYN, and show UAH flag when first using the new ver... читать отдельно

403 17.03.2022 Политические лозунги https://pastebin.com/ https://pastebin.com/ Политический баннер читать отдельно

404 17.03.2022 Политические лозунги https://github.com/search?l=Markdown&q=SWUbanner&type=Code https://github.com/vshymanskyy/StandWithUkraine#projects-that-standwithukraine Есть смысл проверить эти проекты читать отдельно

405 17.03.2022 Ненависть к народу https://github.com/kbrehme https://github.com/kbrehme/niffelheim/commit/7cb93ca14aab68c646a65ef21923835a0f791d4a Человек удаляет все что связано с русским народом в модах и скриптах... читать отдельно

406 17.03.2022 Дискриминация https://github.com/kbrehme https://github.com/kbrehme/niffelheim/commit/7cb93ca14aab68c646a65ef21923835a0f791d4a Человек удаляет из кода все, что связано с русским народом в модах и скриптах... читать отдельно

407 17.03.2022 Политические лозунги Dash Electrum https://github.com/akhavr/electrum-dash/commit/80e7bfbc9325f0012dc9c6bd1017cd71de80e2371017cd71de80e237 Разработчик впилил в продукт политические лозунги, сделав их сюрпризом - в логе ... читать отдельно

408 17.03.2022 Политические лозунги Dash Electrum https://github.com/akhavr/electrum-dash/commit/80e7bfbc9325f0012dc9c6bd1017cd71de80e2371017cd71de80e237 Разработчик впилил в продукт политические лозунги, сделав их сюрпризом - в логе ... читать отдельно

409 17.03.2022 Политические лозунги ReactJS https://github.com/facebook/react/pull/23375/commits/11e414ce6c67dc6c3c7e8cf4146af5c39c9c93ea В документации полит. лозунг "STOP RUSSIA'S INVASION OF UKRAINE&quo... читать отдельно

412 17.03.2022 Политические лозунги EmotionJS https://github.com/emotion-js/emotion/pull/2668 В документации полит. лозунг "STOP RUSSIA'S INVASION OF UKRAINE&quo... читать отдельно

413 17.03.2022 Политические лозунги EmotionJS https://github.com/emotion-js/emotion/pull/2668 В документации https://emotion.sh/docs/introduction полит. лозунг... читать отдельно

414 17.03.2022 Политические лозунги MUI (Material UI) https://github.com/mui/material-ui/pull/31275 В документации полит. лозунг "STOP RUSSIA'S INVASION OF UKRAINE&quo... читать отдельно

416 17.03.2022 Политические лозунги mint https://github.com/dbarnett/python-helloworld/pull/13 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%... читать отдельно

417 17.03.2022 Политические лозунги CoreELEC https://github.com/CoreELEC/CoreELEC Замена логотипа в цвета флага Украины читать отдельно

418 17.03.2022 Политические лозунги Return youtube dislike api https://github.com/Anarios/return-youtube-dislike/commit/9f257b354c2a933610fafc7c466af0572eef91bf Добавление на главную страницу украинского флага и ссылки на сайт для поддержки ... читать отдельно

420 17.03.2022 Политические лозунги Return youtube dislike api https://github.com/Anarios/return-youtube-dislike/commit/9f257b354c2a933610fafc7c466af0572eef91bf Добавление на главную страницу https://www.returnyoutubedislike.com украинского ... читать отдельно

421 17.03.2022 Баннер Return youtube dislike api https://github.com/Anarios/return-youtube-dislike/commit/9f257b354c2a933610fafc7c466af0572eef91bf Добавление на главную страницу https://www.returnyoutubedislike.com украинского ... читать отдельно

422 17.03.2022 Политические лозунги pre-commit-terraform https://github.com/antonbabenko/pre-commit-terraform/pull/348/commits/fc190f980a6f0edac571253bce39e288c5d93949 см. условия использования в конце readme читать отдельно

424 17.03.2022 Политические лозунги react-native-ui-lib https://github.com/wix/react-native-ui-lib/commit/dca74afdc64f76101c105d02534f4a05bb0c771c Политический баннер #StandWithUkraine читать отдельно

426 17.03.2022 Политические лозунги, блокировка pnpm https://github.com/pnpm/pnpm/commit/3c328ec465c597ff558c1f38afbfe2a0c1b02a83 Заблокирован доступ на основной сайт https://pnpm.io по ~нац~ гео признаку. Осно... читать отдельно

427 17.03.2022 Блокировка доступа по IP pnpm (менеджер пакетов) https://github.com/pnpm/pnpm/commit/3c328ec465c597ff558c1f38afbfe2a0c1b02a83 Заблокирован доступ на сайт https://pnpm.io, на pnpm.github.io, к документации д... читать отдельно

429 17.03.2022 Блокировка доступа по IP pnpm (менеджер пакетов) https://github.com/pnpm/pnpm/commit/3c328ec465c597ff558c1f38afbfe2a0c1b02a83 Заблокирован доступ на сайт https://pnpm.io и к документации для IP РФ. Основной... читать отдельно

430 17.03.2022 Баннер pNPM (менеджер пакетов) https://github.com/pnpm/pnpm/commit/0066c11b97799 Баннер в поддержку Украины в README и на сайте https://pnpm.io. Доступ к сайту з... читать отдельно

431 17.03.2022 Политические лозунги Winbox snap package https://github.com/panaceya/winbox/commit/adb017fd7bf2ea40bbf5e449a20091192188509f Мейнтейнер snap-пакета приложил поп-ап, который открывается при использовании ру... читать отдельно

432 17.03.2022 Политические лозунги Autodesk AutoCAD https://www.autodesk.ru/ Лозунги читать отдельно

433 17.03.2022 Политические лозунги Pnpn менеджер пакетов https://github.com/pnpm/pnpm Вредительства не замечено, но сайт с доками блочит ру айпи... читать отдельно

434 17.03.2022 Политические лозунги Svelte Material UI https://github.com/hperrin/svelte-material-ui на их официальрном сайте https://sveltematerialui.com/ висит плашка с лозунгом... читать отдельно

436 17.03.2022 Политические лозунги filestash https://github.com/mickael-kerjean/filestash-website/commit/c30a31a583c827182c92cb8ec4b5e8ba1d854c3d С помощью определения ip показывали видео обращение Зеленского. Сейчас убрали... читать отдельно

437 17.03.2022 Политические лозунги Activeadmin SimpleMDE Markdown Editor https://github.com/ypylypenko/activeadmin_simplemde/commit/9bdf811b5c23430b5d7c45d342082e4f1cca14a9 Политические лозунги. читать отдельно

439 17.03.2022 Политические лозунги Php Project https://github.com/spider-mane/php-project/commit/f742eafcf96496ad7f687f452a5c893d29f3e79e #StandWithUkraine читать отдельно

441 17.03.2022 Политические лозунги PHPBench https://github.com/phpbench/phpbench/commit/414f462c2ee40a6b30ffafbe0c4ee760e75780f8 standwithukraine читать отдельно

442 17.03.2022 Политические лозунги django-modeltranslatio https://github.com/deschler/django-modeltranslation/commit/0617eadfb4606cd9cf3c5fcea761af142b5eb3b2 Политические лозунги в документации читать отдельно

443 17.03.2022 Политические лозунги https://www.11ty.dev/ https://github.com/11ty/11ty-website/commit/544e54a62947c41381d0e9b59891dfe4dd9f3de6 шильда в шапке Stand with Ukraine ??. До этого была ссылка на донаты для украины... читать отдельно

444 17.03.2022 шильда в шапке Stand with Ukraine ?? https://www.11ty.dev/ https://github.com/11ty/11ty-website/commit/544e54a62947c41381d0e9b59891dfe4dd9f3de6 До этого была ссылка на донаты для украины читать отдельно

446 17.03.2022 Политические лозунги https://repo.packagist.org https://github.com/composer/packagist/pull/1270 composer update - выдает в консоли #StandWithUkraine читать отдельно

447 17.03.2022 Политические лозунги RNUILib https://github.com/wix/react-native-ui-lib/commit/dca74afdc64f76101c105d02534f4a05bb0c771c Баннер #StandWithUkraine читать отдельно

448 17.03.2022 Политические лозунги React https://reactjs.org/ В документации фреймворка на каждой странице шапка с лозунгом... читать отдельно

449 17.03.2022 Политические лозунги deskreen https://deskreen.com Не опенсурс, но не знаю куда ещё отправить эту информацию.... читать отдельно

450 17.03.2022 Политические лозунги Deskreen (second screen app) https://github.com/pavlobu/deskreen/commit/3f9714df0e0b6de4f75112600c47e524b77e2692https://github.com/pavlobu/deskreen/commit/7daab3c7e981764ff2da83327f62776bbaa4fb57 Пропаганда на сайте https://deskreen.com и в приложении... читать отдельно

452 17.03.2022 Политические лозунги The Unarchiver https://github.com/MacPaw (приватный репозиторий) Проверить, есть ли что-то помимо лозунгов, пока не удаётся. Лозунги точно показы... читать отдельно

453 17.03.2022 Политические лозунги Spark https://sparkmailapp.com/ Из текущего: лозунги и отказ от обслуживания жителей РФ (такое чувство, что огра... читать отдельно

454 17.03.2022 Политические лозунги GNOME extension ddterm оф сайт расширений гнома Демонстрирует в окне консоли баннер. читать отдельно

456 17.03.2022 Политические лозунги plantUml web ресурс https://plantuml.com/ru/ Я аналитик, я не найду пуш в репе. plantUML много где используется как библиотеч... читать отдельно

457 17.03.2022 Политические лозунги Evolution CMS https://github.com/evolution-cms/evolution/commit/1c586bc76f739264dcf0482530945875fa444b77 После обновления на релизы Evolution CMS 3.1.10 и Evolution CMS 1.4.17 полит. ло... читать отдельно

459 17.03.2022 Политические лозунги Codeception for PHP https://github.com/Codeception/Codeception/commit/eefe1abc60500c0516b85131cbbfbb9a22899db4 при запуске в консоли выводится "Codeception PHP Testing Framework v4.1.31 ... читать отдельно

460 17.03.2022 Политические лозунги Codeception (PHP) https://github.com/Codeception/Codeception/commit/eefe1abc60500c0516b85131cbbfbb9a22899db4 Добавили пропаганду у readme читать отдельно

461 17.03.2022 Политические лозунги Docusaurus https://github.com/facebook/docusaurus/pull/6811 Опенсорс проект http://docusaurus.io/ читать отдельно

462 17.03.2022 Политические лозунги Docusaurus https://github.com/facebook/docusaurus/pull/6811 Баннер на сайте http://docusaurus.io/ читать отдельно

466 17.03.2022 Политические лозунги evolution https://github.com/evolution-cms/evolution/commit/1c586bc76f739264dcf0482530945875fa444b77 Полит лозунг в cms читать отдельно

467 17.03.2022 Политические лозунги Codeception https://github.com/Codeception/Codeception/commit/d6b7af9233124652b0425217d633e034bfa9bf2b Выводит в консоли ссылку на https://helpukrainewin.org читать отдельно

470 17.03.2022 Политические лозунги ebastianbergmann https://github.com/sebastianbergmann/phpunit/commit/4634e702b5f05f5e948e531eb8b4fc19be40610c политика читать отдельно

471 17.03.2022 Политические лозунги The unarchiver.app https://macpaw.com/news/macpaw-amidst-aggression Дополнительное окно с кнопкой «Узнайте правду о происходящем на Украине».... читать отдельно

474 17.03.2022 Политические лозунги mailtrap.io https://mailtrap.io/ Ужас читать отдельно

476 17.03.2022 Политические лозунги @russia-sanctions/base https://github.com/Russia-Sanctions/Base Просто пакет, который предлагается включать, чтобы выводить политические лозунги... читать отдельно

477 17.03.2022 Политические лозунги russia-sanctions/base https://github.com/Russia-Sanctions/Base пакет, который предлагается включать, чтобы выводить политические лозунги... читать отдельно

478 17.03.2022 Политические лозунги Notepad++ https://notepad-plus-plus.org/downloads/ Политические лозунги в наименовании релиза читать отдельно

479 17.03.2022 Политические лозунги Список github проектов с лозунгами https://github.com/vshymanskyy/StandWithUkraine#projects-that-standwithukraine Список github проектов с лозунгами читать отдельно

481 17.03.2022 Репозиторий с лозунгами/баннерами StandWithUkraine support materials https://github.com/vshymanskyy/StandWithUkraine В репозитории есть список проектов, которые его используют. Возможно в них есть ... читать отдельно

482 17.03.2022 Репозиторий с лозунгами/баннерами StandWithUkraine support materials https://github.com/vshymanskyy/StandWithUkraine Инструментарий для внедрения баннеров в ПО/Веб ресурсы... читать отдельно

483 17.03.2022 Политические лозунги Поиск по Github https://github.com/search?l=Markdown&q=SWUbanner&type=Code Ссылка на поиск тех, что включил баннер в репу... читать отдельно

484 17.03.2022 Политические лозунги https://1password.com/ - менеджер паролей Только ссылка https://blog.1password.com/responding-to-the-conflict-in-ukraine/ читать отдельно

485 17.03.2022 Политические лозунги React.js https://github.com/reactjs/reactjs.org/commit/d90fd21fdbedb075a4cc196c16156b534daf14a4 Баннер в поддержку украины читать отдельно

486 17.03.2022 Политические лозунги peacenotwar https://github.com/RIAEvangelist/peacenotwar автор мальваря в node-ipc читать отдельно

488 17.03.2022 Политические лозунги YoutubeDownloader https://github.com/Tyrrrz/YoutubeDownloader Дал ссылку на репо, там везде призывы к поддержке х-слов, ну и в самой программе... читать отдельно

489 17.03.2022 Политические лозунги Awesome Prometheus Alerts https://github.com/samber/awesome-prometheus-alerts/commit/6bfcdcca165e57c6fa09a561515c33284caa20c2 Определяет активный у пользователя язык и редиректит на страницу с лозунгами. В ... читать отдельно

490 17.03.2022 Баннер NestJS https://github.com/nestjs/docs.nestjs.com/commit/a411b74d114a1342170334e84e426b3259c3872c В документации полит. лозунг "STOP RUSSIA'S INVASION OF UKRAINE&quo... читать отдельно

491 17.03.2022 Политические лозунги https://docs.nestjs.com/ https://github.com/nestjs/docs.nestjs.com/commit/a411b74d114a1342170334e84e426b3259c3872c В документации полит. лозунг "STOP RUSSIA'S INVASION OF UKRAINE&quo... читать отдельно

492 17.03.2022 Политические лозунги stop-war-in-ukraine/stop-russia-it https://github.com/stop-war-in-ukraine/stop-russia-it По ссылке список сервисов, ссылок на обсуждения, петиции на change.org... читать отдельно

495 17.03.2022 Политические лозунги Tasmota https://github.com/arendst/Tasmota/commit/98cbf2587a1a914bbd16996ebb48dd451d3da448#diff-42aa4764b8b648a130f34dd6e21e00a10e2b172fa5137bb271858b12b743e428R32 проверяет координаты микроконтроллера, и если он соответствует Москве или Минску... читать отдельно

496 17.03.2022 Баннер verdaccio https://github.com/verdaccio/verdaccio/pull/3060 Private NPM registry. Баннер для сбора пожертвований в README, баннер для сбора ... читать отдельно

497 17.03.2022 Политические лозунги verdaccio https://github.com/verdaccio/verdaccio/pull/3060 Баннер в поддержку украины читать отдельно

500 17.03.2022 Политические лозунги ECMAScript extensions https://github.com/medikoo/es5-ext/commit/28de285ed433b45113f01e4ce7c74e9a356b2af2 anti-war manifest читать отдельно

501 17.03.2022 Политические лозунги, но не исключены и малвари Группа проектов StandWithUkraine https://github.com/vshymanskyy/StandWithUkraine#projects-that-standwithukraine По ссылке список проектов участвующих в акции... читать отдельно

502 17.03.2022 Политические лозунги Redis Desktop Manager https://github.com/uglide/RedisDesktopManager/commit/3880176abbb0ee877672fd1ae74bda9546a4d1a6 Политические лозунги в README, политические коммиты с кодом в истории. Создатель... читать отдельно

504 16.03.2022 Политические лозунги StandWithUkraine https://github.com/vshymanskyy/StandWithUkraine Список интегрировавших к себе призывы задонатить вна Украину в README.md... читать отдельно

505 16.03.2022 Политические лозунги tasmota https://github.com/arendst/Tasmota/commit/98cbf2587a1a914bbd16996ebb48dd451d3da448 Варьируется от сообщений в логе до неработоспособности устройства... читать отдельно

506 16.03.2022 Политические лозунги PHPUnit https://github.com/sebastianbergmann/phpunit/commit/4634e702b5f05f5e948e531eb8b4fc19be40610c Шильдик #StandWithUkraine читать отдельно

507 16.03.2022 Политические лозунги composer (PHP) https://github.com/composer/packagist/commit/86244a3695fcaaac9c5ba4257a4314eae1c6d981 Менеджер пакетов для PHP. При скачивании пакетов в терминале выводит текст: &quo... читать отдельно

